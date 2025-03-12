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Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами
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Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами (MRM) облегчает эффективное управление маркетинговыми активами, помогая маркетологам в тщательном планировании и составлении бюджета для различных маркетинговых мероприятий. Программное обеспечение MRM, являющееся неотъемлемой частью стратегии маркетинговых операций компании, играет ключевую роль в определении маркетинговых планов, содействии сбору и распространению маркетинговых активов, проведении кампаний и мониторинге эффективности активов. Объединив все маркетинговые материалы в единую систему, MRM обеспечивает единообразие брендинга и обмена сообщениями, одновременно давая маркетологам возможность создавать оптимизированные рабочие процессы и процессы, тем самым повышая операционную эффективность. Платформы MRM, которые часто используются вместе с дополнительными инструментами, такими как автоматизация маркетинга, маркетинг по электронной почте и аналитическое программное обеспечение, легко интегрируются с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и более широкими решениями по управлению цифровыми активами, предлагая полный набор функций для эффективного управления маркетингом.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

TeamGantt — простое ПО для управления проектами с диаграммами Ганта, планированием, отслеживанием времени и возможностью совместной работы.

Hive

Hive

hive.com

Hive — это платформа для управления проектами, позволяющая командам эффективно назначать задачи, отслеживать дедлайны и общаться в реальном времени.

GanttPRO

GanttPRO

ganttpro.com

GanttPRO — это онлайн-программное обеспечение для управления проектами с диаграммами Ганта, позволяющее командам планировать, отслеживать прогресс и сотрудничать.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Attribution — это инструмент для многофункциональной атрибуции, позволяющий отслеживать расходы, конверсии и эффективность рекламы на разных платформах.

Lytho

Lytho

lytho.com

Lytho — платформа для управления творческими процессами, позволяющая командами сотрудничать и обмениваться отзывами о контенте в различных форматах.

Shape.io

Shape.io

shape.io

Shape.io — платформа для управления PPC, упрощающая контроль расходов и результатов. Автоматизация бюджетирования и интеграция с основными рекламными сетями.

Planful

Planful

planful.com

Planful — облачная платформа для финансового планирования и анализа, которая помогает автоматизировать процессы и анализировать данные в режиме реального времени.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud - платформа для автоматизации распределенного маркетинга, упрощающая запуск и управление локализованными рекламными кампаниями.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Приложение Narrato — платформа для создания контента с поддержкой AI, управления проектами и автоматизации рабочего процесса для команд любого размера.

FunnelDash

FunnelDash

funneldash.com

FunnelDash - это приложение для обработки платежей и кредитования в рекламной отрасли, предлагающее карты для рекламных расходов и финансовые услуги.

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow — это платформа для B2B-маркетинга, использующая ИИ для анализа данных, прогнозирования и оптимизации маркетинговых бюджетов.

IntelligenceBank

IntelligenceBank

intelligencebank.com

IntelligenceBank — это платформа для управления цифровыми активами, которая помогает организациям хранить, обмениваться и одобрять контент с соблюдением стандартов.

Mtivity

Mtivity

mtivity.com

Mtivity - программное обеспечение для автоматизации процессов закупки печати и управления печатью, доступное на платформе SaaS.

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx - это платформа для брендов, позволяющая управлять цифровым маркетингом через независимых ритейлеров и анализировать их результаты.

Ignition GTM

Ignition GTM

haveignition.com

Ignition GTM - платформа для автоматизации процессов выхода на рынок, координирующая запуск продуктов, маркетинговые кампании и стратегии продаж.

MarcomCentral

MarcomCentral

marcom.com

MarcomCentral - платформа для управления маркетинговыми ресурсами, упрощающая сотрудничество и распределение активов среди команд.

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Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами - Самые популярные приложения - WebCatalog