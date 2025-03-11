Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами - Самые популярные приложения

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx — это программная платформа с вспомогательными услугами для брендов, позволяющая им привлекать своих независимых ритейлеров к цифровому маркетингу, соответствующему бренду, что позволяет добиться лучших результатов в бизнесе за счет охвата нужных потребителей через надежный канал местных ритейлеров брендов. С помощью Promoboxx менеджеры каналов и маркетологи брендов могут легко организовывать и задействовать свои розничные сети; создавать, управлять и, при необходимости, финансировать органические и платные цифровые кампании через местных розничных продавцов; затем сообщите и оцените результаты бизнеса и ключевые показатели эффективности. Сегодня бренды делают активы доступными, но не имеют представления о том, как и используют ли ритейлеры эти активы. Promoboxx, напротив, приносит дополнительный доход за счет насыщенной маркетинговой деятельности розничных продавцов, соответствующей требованиям бренда. Более 85 ведущих брендов, включая The North Face, New Balance и Chevrolet, использовали Promoboxx для проведения более 3 миллионов кампаний в более чем 27 000 розничных торговцев. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.promoboxx.com или позвоните по телефону +1 (800) 380-7502 x3.