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Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами (MRM) облегчает эффективное управление маркетинговыми активами, помогая маркетологам в тщательном планировании и составлении бюджета для различных маркетинговых мероприятий. Программное обеспечение MRM, являющееся неотъемлемой частью стратегии маркетинговых операций компании, играет ключевую роль в определении маркетинговых планов, содействии сбору и распространению маркетинговых активов, проведении кампаний и мониторинге эффективности активов. Объединив все маркетинговые материалы в единую систему, MRM обеспечивает единообразие брендинга и обмена сообщениями, одновременно давая маркетологам возможность создавать оптимизированные рабочие процессы и процессы, тем самым повышая операционную эффективность. Платформы MRM, которые часто используются вместе с дополнительными инструментами, такими как автоматизация маркетинга, маркетинг по электронной почте и аналитическое программное обеспечение, легко интегрируются с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и более широкими решениями по управлению цифровыми активами, предлагая полный набор функций для эффективного управления маркетингом.
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Wrike
wrike.com
Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank — это ведущая платформа для управления цифровыми активами, бренд-портал и платформа для маркетинговых операций, устраняющая разрыв между взрывным ростом цифрового контента и его утверждением. IntelligenceBank дает глобальным маркетинговым командам возможность быстрее выходить на рынок, поддерживать целостность бренда по всем каналам и обеспечивать соответствие законодательству с помощью своего программного обеспечения для управления цифровыми активами, онлайн-портала брендов и программного обеспечения для маркетинговых операций. IntelligenceBank трансформирует маркетинговые операции, устраняя разрыв между эффективностью маркетинга, соблюдением требований и производительностью. IntelligenceBank используется специалистами по маркетингу, бренду, коммуникациям, правовым вопросам и соблюдению нормативных требований по всему миру. Сотни компаний используют IntelligenceBank, в том числе в аэрокосмической, банковской, образовательной, государственной, страховой, медицинской, гостиничной, розничной, спортивной и других сферах. IntelligenceBank, любимый клиентами в 55 странах, использует искусственный интеллект и автоматизацию, чтобы обеспечить быстрый выход брендов на рынок, поддерживать единообразие бренда и соблюдать нормативные требования. IntelligenceBank также предлагает ряд услуг по обеспечению соответствия содержания для риск-менеджеров и советов директоров компаний.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity — ведущая в мире компания-разработчик программного обеспечения для закупок печатной продукции, обеспечивающая автоматизацию рабочих процессов для компаний, закупающих и управляющих печатью. Решение предоставляется на платформе SaaS (Программное обеспечение как услуга) и позволяет специалистам печати управлять и оптимизировать все процессы, от разработки до производства и реализации. В дополнение к нашему модулю управления закупками и производством печатной продукции наша платформа состоит из других ключевых компонентов маркетинговой цепочки поставок, в том числе: Планирование кампании и составление бюджета. Создание изображений, управление студией и креативом. Совместная проверка. Полнофункциональный каталог и управление выводом заказов, включая Интернет. для печати управленческой информации и финансовой отчетности
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx — это программная платформа с вспомогательными услугами для брендов, позволяющая им привлекать своих независимых ритейлеров к цифровому маркетингу, соответствующему бренду, что позволяет добиться лучших результатов в бизнесе за счет охвата нужных потребителей через надежный канал местных ритейлеров брендов. С помощью Promoboxx менеджеры каналов и маркетологи брендов могут легко организовывать и задействовать свои розничные сети; создавать, управлять и, при необходимости, финансировать органические и платные цифровые кампании через местных розничных продавцов; затем сообщите и оцените результаты бизнеса и ключевые показатели эффективности. Сегодня бренды делают активы доступными, но не имеют представления о том, как и используют ли ритейлеры эти активы. Promoboxx, напротив, приносит дополнительный доход за счет насыщенной маркетинговой деятельности розничных продавцов, соответствующей требованиям бренда. Более 85 ведущих брендов, включая The North Face, New Balance и Chevrolet, использовали Promoboxx для проведения более 3 миллионов кампаний в более чем 27 000 розничных торговцев. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.promoboxx.com или позвоните по телефону +1 (800) 380-7502 x3.
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition — это первая платформа для вывода на рынок, предназначенная для централизации и автоматизации каждого этапа запуска продуктов, функций и кампаний. Созданный экспертами по продуктовому маркетингу из Rippling и Facebook, он помогает межфункциональным командам работать на одной странице и проводить более эффективные запуски, которые приносят доход. Ignition автоматизирует весь процесс запуска в едином центре совместной работы: от исследований до планирования и реализации, а также измерений после запуска. Создавайте красивые визуальные календари запуска, документацию по плану дома и ресурсы, а затем передавайте все это внутри компании через автоматическую электронную почту и обновления Slack, используя при этом встроенные исследовательские инструменты Ignition, чтобы привнести в процесс информацию о конкурентах и клиентах. Ignition, оснащенный множеством интеграций, легко соединяет дорожные карты продуктов с GTM и легко вписывается в существующие рабочие процессы команд. Плохие запуски приводят к снижению доходов и разочарованию клиентов. С Ignition вы можете быть уверены, что каждый запуск будет идеальным.
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash — это бизнес по вертикальным платежам и кредитованию для рекламной индустрии. Наш фирменный продукт AdCard — первая платежная карта, предназначенная исключительно для расходов на цифровую рекламу. - Неограниченное количество бесплатных виртуальных дебетовых и кредитных карт. - Бесплатные расходы, бюджет и контроль скорости. - Неограниченное количество бесплатных рекламных копий и креативных услуг. - Получайте до 7,5% кэшбэка от расходов на рекламу. - Неограниченные бесплатные проверки рекламы и сравнительные отчеты с помощью AdAdvisor. - 175 тысяч долларов в виде бонусов за регистрацию, а также партнерских привилегий и скидок. - Плюс бесплатный AdCapital при использовании Media Buyer Concierge Загрузите AdCard с БЕСПЛАТНЫМ AdCapital на сумму от 10 000 до 1 000 долларов США, чтобы наполнить ваши кампании дополнительными средствами для еще более быстрого масштабирования, когда вы работаете с одним из наших 5000 партнеров сетевого агентства. Идеально подходит для рекламодателей, которые тратят более 250 тысяч долларов в год на рекламу в Facebook и Google. Закажите демо-версию сегодня и получите 3500 долларов США на бесплатную рекламу плюс 100 долларов наличными! Тратите более 100 тысяч долларов в месяц и вам нужны наличные? Спросите нас, как растянуть ваши ежемесячные платежи на рекламу на 3–6 месяцев всего за 5 %. - Никаких выплат первые 30 дней каждого месяца! - Фиксированный график платежей. - Нет % от продаж. - Нет личной гарантии. - Повторяется каждый месяц! Вы рекламное агентство? Ежегодно тратите на рекламу более 1 миллиона долларов? Станьте партнером FunnelDash, чтобы внедрить финансовые услуги в свое рекламное агентство. Станьте Capital Partners, чтобы мгновенно открыть собственное капитальное подразделение, предлагающее финансирование расходов на рекламу вашего клиента.
MarcomCentral
marcom.com
Ускорьте продажи с помощью инструментов, специально созданных для бренд-менеджеров, маркетологов и отделов продаж. MarcomCentral, лидер в области бренд-менеджмента уже более 20 лет, может преобразовать ваш бизнес благодаря оптимизированной организации файлов и упрощенному распределению залогового обеспечения. MarcomGather — это наш невероятно доступный центр цифровых активов, который решает
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — это платформа коммерческого маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет унифицированное решение для атрибуции, прогнозирования и планирования, которое помогает маркетологам B2B стать лидерами по доходам. Платформа InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B SaaS выявить влияние любой маркетинговой деятельности на бизнес, прогнозировать результаты любого бюджетного сценария и постоянно достигать своих ключевых показателей эффективности, оптимизируя распределение бюджета в пользу наиболее эффективных каналов. В сегодняшней гибкой маркетинговой среде маркетологи B2B сталкиваются с растущими проблемами, поскольку они пытаются сделать свой маркетинг более предсказуемым, измеримым и ориентированным на прибыль. InfiniGrow автоматически консолидирует и анализирует ваши текущие маркетинговые, продажные и финансовые данные, чтобы выявить точное влияние вашей деятельности на бизнес, а также предоставляет четкую видимость и рекомендации на основе искусственного интеллекта для лучшего распределения вашего бюджета, чтобы вы могли постоянно достигать своих ключевых показателей эффективности.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud - платформа для автоматизации распределенного маркетинга, упрощающая запуск и управление локализованными рекламными кампаниями.
Shape.io
shape.io
Shape.io — платформа для управления PPC, упрощающая контроль расходов и результатов. Автоматизация бюджетирования и интеграция с основными рекламными сетями.
Attribution
attributionapp.com
Attribution — это инструмент для многофункциональной атрибуции, позволяющий отслеживать расходы, конверсии и эффективность рекламы на разных платформах.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt — простое ПО для управления проектами с диаграммами Ганта, планированием, отслеживанием времени и возможностью совместной работы.
Planful
planful.com
Planful — облачная платформа для финансового планирования и анализа, которая помогает автоматизировать процессы и анализировать данные в режиме реального времени.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
Narrator
narrator.ai
Приложение Narrato — платформа для создания контента с поддержкой AI, управления проектами и автоматизации рабочего процесса для команд любого размера.
Lytho
lytho.com
Lytho — платформа для управления творческими процессами, позволяющая командами сотрудничать и обмениваться отзывами о контенте в различных форматах.
Hive
hive.com
Hive — это платформа для управления проектами, позволяющая командам эффективно назначать задачи, отслеживать дедлайны и общаться в реальном времени.
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO — это онлайн-программное обеспечение для управления проектами с диаграммами Ганта, позволяющее командам планировать, отслеживать прогресс и сотрудничать.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
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