Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами - Самые популярные приложения - Таджикистан

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Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами (MRM) облегчает эффективное управление маркетинговыми активами, помогая маркетологам в тщательном планировании и составлении бюджета для различных маркетинговых мероприятий. Программное обеспечение MRM, являющееся неотъемлемой частью стратегии маркетинговых операций компании, играет ключевую роль в определении маркетинговых планов, содействии сбору и распространению маркетинговых активов, проведении кампаний и мониторинге эффективности активов. Объединив все маркетинговые материалы в единую систему, MRM обеспечивает единообразие брендинга и обмена сообщениями, одновременно давая маркетологам возможность создавать оптимизированные рабочие процессы и процессы, тем самым повышая операционную эффективность. Платформы MRM, которые часто используются вместе с дополнительными инструментами, такими как автоматизация маркетинга, маркетинг по электронной почте и аналитическое программное обеспечение, легко интегрируются с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и более широкими решениями по управлению цифровыми активами, предлагая полный набор функций для эффективного управления маркетингом.
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ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank — это ведущая платформа для управления цифровыми активами, бренд-портал и платформа для маркетинговых операций, устраняющая разрыв между взрывным ростом цифрового контента и его утверждением. IntelligenceBank дает глобальным маркетинговым командам возможность быстрее выходить на рынок, поддерживать целостность бренда по всем каналам и обеспечивать соответствие законодательству с помощью своего программного обеспечения для управления цифровыми активами, онлайн-портала брендов и программного обеспечения для маркетинговых операций. IntelligenceBank трансформирует маркетинговые операции, устраняя разрыв между эффективностью маркетинга, соблюдением требований и производительностью. IntelligenceBank используется специалистами по маркетингу, бренду, коммуникациям, правовым вопросам и соблюдению нормативных требований по всему миру. Сотни компаний используют IntelligenceBank, в том числе в аэрокосмической, банковской, образовательной, государственной, страховой, медицинской, гостиничной, розничной, спортивной и других сферах. IntelligenceBank, любимый клиентами в 55 странах, использует искусственный интеллект и автоматизацию, чтобы обеспечить быстрый выход брендов на рынок, поддерживать единообразие бренда и соблюдать нормативные требования. IntelligenceBank также предлагает ряд услуг по обеспечению соответствия содержания для риск-менеджеров и советов директоров компаний.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуция — наиболее полное и простое в реализации решение мультитач-атрибуции. Просматривайте свои расходы, посещения, конверсии, доходы и рентабельность инвестиций в рекламу (ROAS) в одном простом представлении. Интегрирует стоимость и автоматическую пометку большинства основных рекламных платформ, включая Facebook, Google, Quora, Linkedin и Adroll. Интеграция конверсий с Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo и другими! Атрибуция на уровне пользователя И атрибуция на основе аккаунта. Отчеты на основе когорт, показывающие рентабельность инвестиций в рекламу по каналам по дням, неделям или месяцам, для получения полезной информации. Это та система, которую вы искали.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity — ведущая в мире компания-разработчик программного обеспечения для закупок печатной продукции, обеспечивающая автоматизацию рабочих процессов для компаний, закупающих и управляющих печатью. Решение предоставляется на платформе SaaS (Программное обеспечение как услуга) и позволяет специалистам печати управлять и оптимизировать все процессы, от разработки до производства и реализации. В дополнение к нашему модулю управления закупками и производством печатной продукции наша платформа состоит из других ключевых компонентов маркетинговой цепочки поставок, в том числе: Планирование кампании и составление бюджета. Создание изображений, управление студией и креативом. Совместная проверка. Полнофункциональный каталог и управление выводом заказов, включая Интернет. для печати управленческой информации и финансовой отчетности
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx — это программная платформа с вспомогательными услугами для брендов, позволяющая им привлекать своих независимых ритейлеров к цифровому маркетингу, соответствующему бренду, что позволяет добиться лучших результатов в бизнесе за счет охвата нужных потребителей через надежный канал местных ритейлеров брендов. С помощью Promoboxx менеджеры каналов и маркетологи брендов могут легко организовывать и задействовать свои розничные сети; создавать, управлять и, при необходимости, финансировать органические и платные цифровые кампании через местных розничных продавцов; затем сообщите и оцените результаты бизнеса и ключевые показатели эффективности. Сегодня бренды делают активы доступными, но не имеют представления о том, как и используют ли ритейлеры эти активы. Promoboxx, напротив, приносит дополнительный доход за счет насыщенной маркетинговой деятельности розничных продавцов, соответствующей требованиям бренда. Более 85 ведущих брендов, включая The North Face, New Balance и Chevrolet, использовали Promoboxx для проведения более 3 миллионов кампаний в более чем 27 000 розничных торговцев. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.promoboxx.com или позвоните по телефону +1 (800) 380-7502 x3.
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition — это первая платформа для вывода на рынок, предназначенная для централизации и автоматизации каждого этапа запуска продуктов, функций и кампаний. Созданный экспертами по продуктовому маркетингу из Rippling и Facebook, он помогает межфункциональным командам работать на одной странице и проводить более эффективные запуски, которые приносят доход. Ignition автоматизирует весь процесс запуска в едином центре совместной работы: от исследований до планирования и реализации, а также измерений после запуска. Создавайте красивые визуальные календари запуска, документацию по плану дома и ресурсы, а затем передавайте все это внутри компании через автоматическую электронную почту и обновления Slack, используя при этом встроенные исследовательские инструменты Ignition, чтобы привнести в процесс информацию о конкурентах и клиентах. Ignition, оснащенный множеством интеграций, легко соединяет дорожные карты продуктов с GTM и легко вписывается в существующие рабочие процессы команд. Плохие запуски приводят к снижению доходов и разочарованию клиентов. С Ignition вы можете быть уверены, что каждый запуск будет идеальным.
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash — это бизнес по вертикальным платежам и кредитованию для рекламной индустрии. Наш фирменный продукт AdCard — первая платежная карта, предназначенная исключительно для расходов на цифровую рекламу. - Неограниченное количество бесплатных виртуальных дебетовых и кредитных карт. - Бесплатные расходы, бюджет и контроль скорости. - Неограниченное количество бесплатных рекламных копий и креативных услуг. - Получайте до 7,5% кэшбэка от расходов на рекламу. - Неограниченные бесплатные проверки рекламы и сравнительные отчеты с помощью AdAdvisor. - 175 тысяч долларов в виде бонусов за регистрацию, а также партнерских привилегий и скидок. - Плюс бесплатный AdCapital при использовании Media Buyer Concierge Загрузите AdCard с БЕСПЛАТНЫМ AdCapital на сумму от 10 000 до 1 000 долларов США, чтобы наполнить ваши кампании дополнительными средствами для еще более быстрого масштабирования, когда вы работаете с одним из наших 5000 партнеров сетевого агентства. Идеально подходит для рекламодателей, которые тратят более 250 тысяч долларов в год на рекламу в Facebook и Google. Закажите демо-версию сегодня и получите 3500 долларов США на бесплатную рекламу плюс 100 долларов наличными! Тратите более 100 тысяч долларов в месяц и вам нужны наличные? Спросите нас, как растянуть ваши ежемесячные платежи на рекламу на 3–6 месяцев всего за 5 %. - Никаких выплат первые 30 дней каждого месяца! - Фиксированный график платежей. - Нет % от продаж. - Нет личной гарантии. - Повторяется каждый месяц! Вы рекламное агентство? Ежегодно тратите на рекламу более 1 миллиона долларов? Станьте партнером FunnelDash, чтобы внедрить финансовые услуги в свое рекламное агентство. Станьте Capital Partners, чтобы мгновенно открыть собственное капитальное подразделение, предлагающее финансирование расходов на рекламу вашего клиента.
MarcomCentral
marcom.com
Ускорьте продажи с помощью инструментов, специально созданных для бренд-менеджеров, маркетологов и отделов продаж. MarcomCentral, лидер в области бренд-менеджмента уже более 20 лет, может преобразовать ваш бизнес благодаря оптимизированной организации файлов и упрощенному распределению залогового обеспечения. MarcomGather — это наш невероятно доступный центр цифровых активов, который решает
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — это платформа коммерческого маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет унифицированное решение для атрибуции, прогнозирования и планирования, которое помогает маркетологам B2B стать лидерами по доходам. Платформа InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B SaaS выявить влияние любой маркетинговой деятельности на бизнес, прогнозировать результаты любого бюджетного сценария и постоянно достигать своих ключевых показателей эффективности, оптимизируя распределение бюджета в пользу наиболее эффективных каналов. В сегодняшней гибкой маркетинговой среде маркетологи B2B сталкиваются с растущими проблемами, поскольку они пытаются сделать свой маркетинг более предсказуемым, измеримым и ориентированным на прибыль. InfiniGrow автоматически консолидирует и анализирует ваши текущие маркетинговые, продажные и финансовые данные, чтобы выявить точное влияние вашей деятельности на бизнес, а также предоставляет четкую видимость и рекомендации на основе искусственного интеллекта для лучшего распределения вашего бюджета, чтобы вы могли постоянно достигать своих ключевых показателей эффективности.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, ведущая платформа распределенного маркетинга, помогает командам, работающим с брендом на местном уровне, эффективно продвигать и продавать продукцию через торговых партнеров, локации и рядовых сотрудников. Платформа SproutLoud, основанная на искусственном интеллекте, сочетает в себе управление цифровыми активами, стимулирование каналов, средства совместного маркетинга и реализацию маркетинга «последней мили», что позволяет легко совместно развертывать локализованный, соответствующий требованиям контент с помощью традиционных тактик, цифровых технологий и социальных сетей. SproutLoud — единственная платформа, специально созданная для многоуровневых отраслей дистрибуции, позволяющая брендам влиять на действия сторон, наиболее близких к обслуживанию потребителя. Программное обеспечение SproutLoud повышает скорость выхода на рынок, соответствие бренду и нормативным требованиям в масштабе сотен или тысяч локальных пользователей. Благодаря SproutLoud клиенты получают возможность быстро реагировать на условия местного рынка, принимая решения на основе данных.
Shape.io
shape.io
Мощные решения для контроля расходов и производительности PPC. Никогда больше не беспокойтесь о темпах бюджета или перерасходе/перерасходе. Платформа управления PPC: откажитесь от сложных электронных таблиц, сценариев и ручной корректировки бюджета PPC. Контролируйте расходы на рекламу в тысячах кампаний с помощью простых в использовании панелей мониторинга и интеллектуальных инструментов автоматизации. Точно расходуйте бюджеты своих клиентов независимо от того, находитесь ли вы за столом или нет. Прекратите перерасход бюджетов PPC с помощью AutoPilot и контролируйте темпы бюджета с помощью CruiseControl. Продукты для управления данными: создавайте индивидуальные рекламные решения, необходимые вашему агентству для оптимизации ручных процессов, масштабирования результатов и превосходства конкурентов. Shape ADI сочетает в себе двусторонний API, который нормализует данные во всех основных рекламных сетях PPC, управляемое хранилище данных BigQuery и общедоступные соединители с вашими любимыми программными инструментами. Доступные интеграции: Google Ads (включая Youtube), Meta (включая Instagram), Microsoft Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads, Pinterest Ads и TikTok Ads.
Wrike
wrike.com
Wrike - самая мощная платформа для управления работой. Построенный для команд и организаций, стремящихся сотрудничать, создавать и превышать каждый день, Wrike приносит всех и все работает в одном месте, чтобы убрать сложность, повысить производительность и свободных людей, чтобы сосредоточиться на их самой целенаправленной работе. Благодаря непревзойденной мощности, универсальности и интуитивности, Wrike является единственным решением для управления работой, которое организации когда -либо потребуется для масштабирования, оптимизации и быстрого движения в конкурентном мире. Более 20 000 счастливых клиентов поддерживают свое будущее и собираются вместе в Wrike, в том числе Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens и Tiffany & Co. Для получения дополнительной информации посетите www.wrike.com.
Teamwork
teamwork.com
Командная работа-это ведущая платформа по управлению проектами, предназначенную для организаций, чтобы свободно планировать, отслеживать, управлять и реализовать различные сложные проекты. Доверяя более 20 000 предприятий и 6000 агентств по всему миру. Команда постоянно работает с клиентами, предлагая самую передовую платформу управления продуктами на рынке. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем компании, руководителем команды, менеджером проекта или отдельным участником, командная работа дает вам все инструменты для беспрепятственного управления повседневными мероприятиями. Приложение предлагает функции, необходимые для сотрудничества с коллегами по проектам, поддерживать целостное представление о рабочих процессах, управление задачами, отслеживание ресурсов, время журнала и, что наиболее важно, предоставить проекты вовремя.
TeamGantt
teamgantt.com
Программное обеспечение для управления проектами, которое не тратит ваше время зря. Никаких запутанных систем для изучения. Просто перетащите управление проектами — так оно и должно быть. Легко поддерживайте прибыльность и своевременность своих проектов с помощью этих функций: диаграммы Ганта, календари, рабочие нагрузки, отслеживание времени, просмотры портфолио, зависимости и многое другое. Команды всех размеров используют TeamGantt для планирования и совместной работы над проектами — в офисе или удаленно.
Planful
planful.com
Planful — это облачная платформа FP&A для непрерывного планирования. Вы, команда FP&A, находитесь на передовой, быстро планируя и анализируя, как вести свою организацию в условиях частых и сложных бизнес-изменений. Ваш опыт и навыки созданы для таких моментов, и мы здесь для вас.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
Narrator
narrator.ai
Narrato — это платформа искусственного интеллекта для создания контента, совместной работы и управления рабочими процессами, созданная, чтобы помочь маркетологам/авторам-одиночкам, командам по эффективному контенту или даже крупномасштабным командам по производству контента создавать и отправлять контент в несколько раз быстрее и с меньшими затратами, чем это было возможно когда-либо прежде. Ключевые особенности платформы: - Более 100+ инструментов искусственного интеллекта для создания, выработки идей, оптимизации и SEO-инструментов для очень быстрого создания ориентированного на результат контента (описаны примеры использования — блог, социальные сети, электронная почта, видео, пресс-релизы, копирайтинг, реклама, подведение итогов). и многое другое). Создайте свой собственный вариант шаблона AI и фирменные голоса. - Полное управление контент-проектами и поддержка автоматизации рабочих процессов, включая назначение задач, управление календарем контента, автоматические уведомления, публикации, управление фрилансерами и многое другое. - Мощные SEO-брифы, а также ключевые слова и идеи тем с помощью искусственного интеллекта. - Пользовательские шаблоны контента и мощные функции совместной работы в документах и рабочих пространствах. - Изображения AI, изображения и графика, не требующие лицензионных отчислений. - Массовое создание контента с помощью AI (например, массовое создание описаний контента). Другие функции: рекомендации и репозиторий брендовых активов, многоязычная поддержка, проверка на плагиат и грамматику, пользовательские отчеты, AI голоса бренда. и многое другое.
Lytho
lytho.com
Lytho Workflow является частью платформы Creative Operations, созданной специально для нужд творческих и маркетинговых команд. Сочетая самые мощные элементы управления задачами и рабочими процессами с функциями совместной онлайн-проверки, Lytho помогает командам создавать больше контента — и быстрее. Занимайтесь любимым делом, а остальное автоматизируйте.
Hive
hive.com
Улей помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все необходимые вам инструменты-а если нет, то она построит их для вас. Благодаря гибким представлениям о проектах и бесконечными настройками, Hive предлагает управление проектами на ваших условиях, гарантированный успех. С такими функциями, как задание задач, отслеживание сроков и общение в реальном времени, Hive помогает тысячам команд по всему миру сделать свою работу более эффективно и вовремя. Используйте мобильное приложение, чтобы легко просмотреть проекты, комментировать задачи, товарищей по команде сообщений и управлять своим списком дел. Ключевые функции: - Прямая и постоянная синхронизация с приложением для настольного компьютера -Создать задачи и проекты на ходу - Прямой и групповой чат для простоты общения - вложения, которые позволяют загружать файлы непосредственно с вашего телефона - Возможность комментировать и отмечать товарищи по команде напрямую на картах действий - Настройте свой опыт работы в рамках ваших проектов Улей используется тысячами быстро движущихся команд, чтобы помочь: - Управление проектом - Интеграция инструментов - ресурсы - отслеживание во времени - Утверждение и разрешения - Примечание - Управление задачами - Отчеты и аналитика
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO — это интуитивно понятное онлайн-программное обеспечение для создания диаграмм Ганта, обеспечивающее надежное управление проектами. Инструмент отвечает потребностям менеджеров проектов, продуктов и портфелей из разных сфер. GanttPRO предлагает управление задачами, сроками, затратами, ресурсами и портфелем, совместную работу в команде, регистрацию времени, базовые показатели, расширенные функции экспорта и обмена. Надежный импорт из MS Project и Excel, а также готовые профессиональные шаблоны позволяют сразу начинать проекты. По состоянию на май 2020 года более 500 тысяч пользователей создали учетные записи в GanttPRO.
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