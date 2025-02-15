Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами - Самые популярные приложения - Сальвадор

FunnelDash

funneldash.com

FunnelDash — это бизнес по вертикальным платежам и кредитованию для рекламной индустрии. Наш фирменный продукт AdCard — первая платежная карта, предназначенная исключительно для расходов на цифровую рекламу. - Неограниченное количество бесплатных виртуальных дебетовых и кредитных карт. - Бесплатные расходы, бюджет и контроль скорости. - Неограниченное количество бесплатных рекламных копий и креативных услуг. - Получайте до 7,5% кэшбэка от расходов на рекламу. - Неограниченные бесплатные проверки рекламы и сравнительные отчеты с помощью AdAdvisor. - 175 тысяч долларов в виде бонусов за регистрацию, а также партнерских привилегий и скидок. - Плюс бесплатный AdCapital при использовании Media Buyer Concierge Загрузите AdCard с БЕСПЛАТНЫМ AdCapital на сумму от 10 000 до 1 000 долларов США, чтобы наполнить ваши кампании дополнительными средствами для еще более быстрого масштабирования, когда вы работаете с одним из наших 5000 партнеров сетевого агентства. Идеально подходит для рекламодателей, которые тратят более 250 тысяч долларов в год на рекламу в Facebook и Google. Закажите демо-версию сегодня и получите 3500 долларов США на бесплатную рекламу плюс 100 долларов наличными! Тратите более 100 тысяч долларов в месяц и вам нужны наличные? Спросите нас, как растянуть ваши ежемесячные платежи на рекламу на 3–6 месяцев всего за 5 %. - Никаких выплат первые 30 дней каждого месяца! - Фиксированный график платежей. - Нет % от продаж. - Нет личной гарантии. - Повторяется каждый месяц! Вы рекламное агентство? Ежегодно тратите на рекламу более 1 миллиона долларов? Станьте партнером FunnelDash, чтобы внедрить финансовые услуги в свое рекламное агентство. Станьте Capital Partners, чтобы мгновенно открыть собственное капитальное подразделение, предлагающее финансирование расходов на рекламу вашего клиента.