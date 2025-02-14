Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами - Самые популярные приложения - Сан-Томе и Принсипи

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Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами (MRM) облегчает эффективное управление маркетинговыми активами, помогая маркетологам в тщательном планировании и составлении бюджета для различных маркетинговых мероприятий. Программное обеспечение MRM, являющееся неотъемлемой частью стратегии маркетинговых операций компании, играет ключевую роль в определении маркетинговых планов, содействии сбору и распространению маркетинговых активов, проведении кампаний и мониторинге эффективности активов. Объединив все маркетинговые материалы в единую систему, MRM обеспечивает единообразие брендинга и обмена сообщениями, одновременно давая маркетологам возможность создавать оптимизированные рабочие процессы и процессы, тем самым повышая операционную эффективность. Платформы MRM, которые часто используются вместе с дополнительными инструментами, такими как автоматизация маркетинга, маркетинг по электронной почте и аналитическое программное обеспечение, легко интегрируются с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и более широкими решениями по управлению цифровыми активами, предлагая полный набор функций для эффективного управления маркетингом.
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Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредоточиться на своей самой целенаправленной работе. Wrike, обладающий непревзойденной мощью, универсальностью и интуитивностью, является единственным решением для управления работой, которое когда-либо понадобится организации для масштабирования, оптимизации и быстрого развития в конкурентном мире. Более 20 000 довольных клиентов создают свое будущее и объединяются в Wrike, включая Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens и Tiffany & Co. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.wrike.com.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank — это ведущая платформа для управления цифровыми активами, бренд-портал и платформа для маркетинговых операций, устраняющая разрыв между взрывным ростом цифрового контента и его утверждением. IntelligenceBank дает глобальным маркетинговым командам возможность быстрее выходить на рынок, поддерживать целостность бренда по всем каналам и обеспечивать соответствие законодательству с помощью своего программного обеспечения для управления цифровыми активами, онлайн-портала брендов и программного обеспечения для маркетинговых операций. IntelligenceBank трансформирует маркетинговые операции, устраняя разрыв между эффективностью маркетинга, соблюдением требований и производительностью. IntelligenceBank используется специалистами по маркетингу, бренду, коммуникациям, правовым вопросам и соблюдению нормативных требований по всему миру. Сотни компаний используют IntelligenceBank, в том числе в аэрокосмической, банковской, образовательной, государственной, страховой, медицинской, гостиничной, розничной, спортивной и других сферах. IntelligenceBank, любимый клиентами в 55 странах, использует искусственный интеллект и автоматизацию, чтобы обеспечить быстрый выход брендов на рынок, поддерживать единообразие бренда и соблюдать нормативные требования. IntelligenceBank также предлагает ряд услуг по обеспечению соответствия содержания для риск-менеджеров и советов директоров компаний.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity — ведущая в мире компания-разработчик программного обеспечения для закупок печатной продукции, обеспечивающая автоматизацию рабочих процессов для компаний, закупающих и управляющих печатью. Решение предоставляется на платформе SaaS (Программное обеспечение как услуга) и позволяет специалистам печати управлять и оптимизировать все процессы, от разработки до производства и реализации. В дополнение к нашему модулю управления закупками и производством печатной продукции наша платформа состоит из других ключевых компонентов маркетинговой цепочки поставок, в том числе: Планирование кампании и составление бюджета. Создание изображений, управление студией и креативом. Совместная проверка. Полнофункциональный каталог и управление выводом заказов, включая Интернет. для печати управленческой информации и финансовой отчетности
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx — это программная платформа с вспомогательными услугами для брендов, позволяющая им привлекать своих независимых ритейлеров к цифровому маркетингу, соответствующему бренду, что позволяет добиться лучших результатов в бизнесе за счет охвата нужных потребителей через надежный канал местных ритейлеров брендов. С помощью Promoboxx менеджеры каналов и маркетологи брендов могут легко организовывать и задействовать свои розничные сети; создавать, управлять и, при необходимости, финансировать органические и платные цифровые кампании через местных розничных продавцов; затем сообщите и оцените результаты бизнеса и ключевые показатели эффективности. Сегодня бренды делают активы доступными, но не имеют представления о том, как и используют ли ритейлеры эти активы. Promoboxx, напротив, приносит дополнительный доход за счет насыщенной маркетинговой деятельности розничных продавцов, соответствующей требованиям бренда. Более 85 ведущих брендов, включая The North Face, New Balance и Chevrolet, использовали Promoboxx для проведения более 3 миллионов кампаний в более чем 27 000 розничных торговцев. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.promoboxx.com или позвоните по телефону +1 (800) 380-7502 x3.
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition — это первая платформа для вывода на рынок, предназначенная для централизации и автоматизации каждого этапа запуска продуктов, функций и кампаний. Созданный экспертами по продуктовому маркетингу из Rippling и Facebook, он помогает межфункциональным командам работать на одной странице и проводить более эффективные запуски, которые приносят доход. Ignition автоматизирует весь процесс запуска в едином центре совместной работы: от исследований до планирования и реализации, а также измерений после запуска. Создавайте красивые визуальные календари запуска, документацию по плану дома и ресурсы, а затем передавайте все это внутри компании через автоматическую электронную почту и обновления Slack, используя при этом встроенные исследовательские инструменты Ignition, чтобы привнести в процесс информацию о конкурентах и клиентах. Ignition, оснащенный множеством интеграций, легко соединяет дорожные карты продуктов с GTM и легко вписывается в существующие рабочие процессы команд. Плохие запуски приводят к снижению доходов и разочарованию клиентов. С Ignition вы можете быть уверены, что каждый запуск будет идеальным.
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash — это бизнес по вертикальным платежам и кредитованию для рекламной индустрии. Наш фирменный продукт AdCard — первая платежная карта, предназначенная исключительно для расходов на цифровую рекламу. - Неограниченное количество бесплатных виртуальных дебетовых и кредитных карт. - Бесплатные расходы, бюджет и контроль скорости. - Неограниченное количество бесплатных рекламных копий и креативных услуг. - Получайте до 7,5% кэшбэка от расходов на рекламу. - Неограниченные бесплатные проверки рекламы и сравнительные отчеты с помощью AdAdvisor. - 175 тысяч долларов в виде бонусов за регистрацию, а также партнерских привилегий и скидок. - Плюс бесплатный AdCapital при использовании Media Buyer Concierge Загрузите AdCard с БЕСПЛАТНЫМ AdCapital на сумму от 10 000 до 1 000 долларов США, чтобы наполнить ваши кампании дополнительными средствами для еще более быстрого масштабирования, когда вы работаете с одним из наших 5000 партнеров сетевого агентства. Идеально подходит для рекламодателей, которые тратят более 250 тысяч долларов в год на рекламу в Facebook и Google. Закажите демо-версию сегодня и получите 3500 долларов США на бесплатную рекламу плюс 100 долларов наличными! Тратите более 100 тысяч долларов в месяц и вам нужны наличные? Спросите нас, как растянуть ваши ежемесячные платежи на рекламу на 3–6 месяцев всего за 5 %. - Никаких выплат первые 30 дней каждого месяца! - Фиксированный график платежей. - Нет % от продаж. - Нет личной гарантии. - Повторяется каждый месяц! Вы рекламное агентство? Ежегодно тратите на рекламу более 1 миллиона долларов? Станьте партнером FunnelDash, чтобы внедрить финансовые услуги в свое рекламное агентство. Станьте Capital Partners, чтобы мгновенно открыть собственное капитальное подразделение, предлагающее финансирование расходов на рекламу вашего клиента.
MarcomCentral
marcom.com
Ускорьте продажи с помощью инструментов, специально созданных для бренд-менеджеров, маркетологов и отделов продаж. MarcomCentral, лидер в области бренд-менеджмента уже более 20 лет, может преобразовать ваш бизнес благодаря оптимизированной организации файлов и упрощенному распределению залогового обеспечения. MarcomGather — это наш невероятно доступный центр цифровых активов, который решает
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — это платформа коммерческого маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет унифицированное решение для атрибуции, прогнозирования и планирования, которое помогает маркетологам B2B стать лидерами по доходам. Платформа InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B SaaS выявить влияние любой маркетинговой деятельности на бизнес, прогнозировать результаты любого бюджетного сценария и постоянно достигать своих ключевых показателей эффективности, оптимизируя распределение бюджета в пользу наиболее эффективных каналов. В сегодняшней гибкой маркетинговой среде маркетологи B2B сталкиваются с растущими проблемами, поскольку они пытаются сделать свой маркетинг более предсказуемым, измеримым и ориентированным на прибыль. InfiniGrow автоматически консолидирует и анализирует ваши текущие маркетинговые, продажные и финансовые данные, чтобы выявить точное влияние вашей деятельности на бизнес, а также предоставляет четкую видимость и рекомендации на основе искусственного интеллекта для лучшего распределения вашего бюджета, чтобы вы могли постоянно достигать своих ключевых показателей эффективности.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, ведущая платформа распределенного маркетинга, помогает командам, работающим с брендом на местном уровне, эффективно продвигать и продавать продукцию через торговых партнеров, локации и рядовых сотрудников. Платформа SproutLoud, основанная на искусственном интеллекте, сочетает в себе управление цифровыми активами, стимулирование каналов, средства совместного маркетинга и реализацию маркетинга «последней мили», что позволяет легко совместно развертывать локализованный, соответствующий требованиям контент с помощью традиционных тактик, цифровых технологий и социальных сетей. SproutLoud — единственная платформа, специально созданная для многоуровневых отраслей дистрибуции, позволяющая брендам влиять на действия сторон, наиболее близких к обслуживанию потребителя. Программное обеспечение SproutLoud повышает скорость выхода на рынок, соответствие бренду и нормативным требованиям в масштабе сотен или тысяч локальных пользователей. Благодаря SproutLoud клиенты получают возможность быстро реагировать на условия местного рынка, принимая решения на основе данных.
Shape.io
shape.io
Мощные решения для контроля расходов и производительности PPC. Никогда больше не беспокойтесь о темпах бюджета или перерасходе/перерасходе. Платформа управления PPC: откажитесь от сложных электронных таблиц, сценариев и ручной корректировки бюджета PPC. Контролируйте расходы на рекламу в тысячах кампаний с помощью простых в использовании панелей мониторинга и интеллектуальных инструментов автоматизации. Точно расходуйте бюджеты своих клиентов независимо от того, находитесь ли вы за столом или нет. Прекратите перерасход бюджетов PPC с помощью AutoPilot и контролируйте темпы бюджета с помощью CruiseControl. Продукты для управления данными: создавайте индивидуальные рекламные решения, необходимые вашему агентству для оптимизации ручных процессов, масштабирования результатов и превосходства конкурентов. Shape ADI сочетает в себе двусторонний API, который нормализует данные во всех основных рекламных сетях PPC, управляемое хранилище данных BigQuery и общедоступные соединители с вашими любимыми программными инструментами. Доступные интеграции: Google Ads (включая Youtube), Meta (включая Instagram), Microsoft Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads, Pinterest Ads и TikTok Ads.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуция — наиболее полное и простое в реализации решение мультитач-атрибуции. Просматривайте свои расходы, посещения, конверсии, доходы и рентабельность инвестиций в рекламу (ROAS) в одном простом представлении. Интегрирует стоимость и автоматическую пометку большинства основных рекламных платформ, включая Facebook, Google, Quora, Linkedin и Adroll. Интеграция конверсий с Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo и другими! Атрибуция на уровне пользователя И атрибуция на основе аккаунта. Отчеты на основе когорт, показывающие рентабельность инвестиций в рекламу по каналам по дням, неделям или месяцам, для получения полезной информации. Это та система, которую вы искали.
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com-единственная платформа с лучшей в своем классе клиентских операций в сочетании с простым в использовании управления проектами, которую любят команды. Доставлять работу во времени и бюджета, устранить хаос клиента и понимать прибыльность, все на одной платформе. Штаб -квартира в Корке, Ирландия, и основанная командой, которая раньше управляла агентством, в команде.
TeamGantt
teamgantt.com
Программное обеспечение для управления проектами, которое не тратит ваше время зря. Никаких запутанных систем для изучения. Просто перетащите управление проектами — так оно и должно быть. Легко поддерживайте прибыльность и своевременность своих проектов с помощью этих функций: диаграммы Ганта, календари, рабочие нагрузки, отслеживание времени, просмотры портфолио, зависимости и многое другое. Команды всех размеров используют TeamGantt для планирования и совместной работы над проектами — в офисе или удаленно.
Planful
planful.com
Planful — это облачная платформа FP&A для непрерывного планирования. Вы, команда FP&A, находитесь на передовой, быстро планируя и анализируя, как вести свою организацию в условиях частых и сложных бизнес-изменений. Ваш опыт и навыки созданы для таких моментов, и мы здесь для вас.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
Narrator
narrator.ai
Narrato — это платформа искусственного интеллекта для создания контента, совместной работы и управления рабочими процессами, созданная, чтобы помочь маркетологам/авторам-одиночкам, командам по эффективному контенту или даже крупномасштабным командам по производству контента создавать и отправлять контент в несколько раз быстрее и с меньшими затратами, чем это было возможно когда-либо прежде. Ключевые особенности платформы: - Более 100+ инструментов искусственного интеллекта для создания, выработки идей, оптимизации и SEO-инструментов для очень быстрого создания ориентированного на результат контента (описаны примеры использования — блог, социальные сети, электронная почта, видео, пресс-релизы, копирайтинг, реклама, подведение итогов). и многое другое). Создайте свой собственный вариант шаблона AI и фирменные голоса. - Полное управление контент-проектами и поддержка автоматизации рабочих процессов, включая назначение задач, управление календарем контента, автоматические уведомления, публикации, управление фрилансерами и многое другое. - Мощные SEO-брифы, а также ключевые слова и идеи тем с помощью искусственного интеллекта. - Пользовательские шаблоны контента и мощные функции совместной работы в документах и рабочих пространствах. - Изображения AI, изображения и графика, не требующие лицензионных отчислений. - Массовое создание контента с помощью AI (например, массовое создание описаний контента). Другие функции: рекомендации и репозиторий брендовых активов, многоязычная поддержка, проверка на плагиат и грамматику, пользовательские отчеты, AI голоса бренда. и многое другое.
Lytho
lytho.com
Lytho Workflow является частью платформы Creative Operations, созданной специально для нужд творческих и маркетинговых команд. Сочетая самые мощные элементы управления задачами и рабочими процессами с функциями совместной онлайн-проверки, Lytho помогает командам создавать больше контента — и быстрее. Занимайтесь любимым делом, а остальное автоматизируйте.
Hive
hive.com
Hive помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все инструменты, которые вам нужны и нужны, а если нет, мы создадим их для вас. Благодаря гибкому представлению проектов и бесконечным возможностям настройки Hive предлагает управление проектами на ваших условиях с гарантией успеха. Hive используется тысячами быстро развивающихся команд, чтобы помочь: - Управление проектом - Интеграция инструментов - Ресурсы - Учет времени - Проверка и одобрение - Ведение заметок - Управление задачами - Отчетность и аналитика
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO — это интуитивно понятное онлайн-программное обеспечение для создания диаграмм Ганта, обеспечивающее надежное управление проектами. Инструмент отвечает потребностям менеджеров проектов, продуктов и портфелей из разных сфер. GanttPRO предлагает управление задачами, сроками, затратами, ресурсами и портфелем, совместную работу в команде, регистрацию времени, базовые показатели, расширенные функции экспорта и обмена. Надежный импорт из MS Project и Excel, а также готовые профессиональные шаблоны позволяют сразу начинать проекты. По состоянию на май 2020 года более 500 тысяч пользователей создали учетные записи в GanttPRO.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
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