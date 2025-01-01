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Программное обеспечение маркетингового календаря помогает предприятиям разрабатывать стратегию и координировать маркетинговые кампании, создавать контент, распределять бюджет и ставить цели. Разрушая коммуникационные барьеры между командами, эти инструменты повышают организационную прозрачность и держат заинтересованные стороны в курсе маркетинговых инициатив. Они способствуют сплоченности различных каналов, позволяя маркетологам эффективно управлять кампаниями и расставлять приоритеты. Более того, это программное обеспечение оптимизирует процессы планирования, создания и распространения контента, обеспечивая бесперебойное сотрудничество между авторами, дизайнерами и редакторами.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
Asana
asana.com
Asana - это приложение для управления проектами, которое помогает командам организовывать задачи, отслеживать прогресс и улучшать сотрудничество.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects - облачное приложение для управления проектами, позволяющее планировать, отслеживать и выполнять проекты с помощью инструментов для совместной работы.
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — это платформа для управления проектами и совместной работы, позволяющая отслеживать задачи, вести календари и делиться документами.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt — простое ПО для управления проектами с диаграммами Ганта, планированием, отслеживанием времени и возможностью совместной работы.
Wrike
wrike.com
Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - инструмент для автоматизации маркетинга в соцсетях, позволяющий планировать, анализировать и управлять контентом на нескольких платформах.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это приложение для управления проектами, объединяющее задачи, цели, документы и общение в одном месте для повышения продуктивности команд.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio - это платформа для управления контентом, позволяющая планировать, публиковать и анализировать посты в социальных сетях и блогах.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub — облачная платформа для управления проектами и командного сотрудничества с возможностями аннотации, отслеживания задач и интеграции с другими инструментами.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile — это приложение для безопасного обмена файлами и совместной работы с клиентами и командами на любом устройстве и в любом месте.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule — это маркетинговый календарь, который помогает организовать все проекты маркетинга в одном месте, планируя их и используя инструменты для улучшения рабочих процессов.
Hive
hive.com
Hive — это платформа для управления проектами, позволяющая командам эффективно назначать задачи, отслеживать дедлайны и общаться в реальном времени.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Приложение для создания электронных таблиц с функциями управления проектами и базами данных, поддерживающее совместную работу и анализ данных.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
Opal
workwithopal.com
Opal — платформа для планирования, позволяющая командам маркетологов сотрудничать, управлять кампаниями и визуализировать стратегию.
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy – это инструмент для совместного планирования, позволяющий управлять задачами и ресурсами в нескольких проектах через простые графики и таблицы.
Gain
gainapp.com
Gain — это приложение для автоматизации обратной связи и утверждения контента в социальных сетях, упрощающее процесс сотрудничества между командами и клиентами.
Narrator
narrator.ai
Приложение Narrato — платформа для создания контента с поддержкой AI, управления проектами и автоматизации рабочего процесса для команд любого размера.
Planly
planly.com
Planly – бесплатное приложение для автоматизации планирования публикаций в социальных сетях, включая интеграцию с популярными платформами и аналитические инструменты.
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep — это платформа для планирования рекламных кампаний, позволяющая командам организовывать и управлять контентом с помощью настраиваемого календаря.
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