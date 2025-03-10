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Программное обеспечение для маркетингового календаря
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Программное обеспечение для маркетингового календаря - Самые популярные приложения - Ватикан

Программное обеспечение маркетингового календаря помогает предприятиям разрабатывать стратегию и координировать маркетинговые кампании, создавать контент, распределять бюджет и ставить цели. Разрушая коммуникационные барьеры между командами, эти инструменты повышают организационную прозрачность и держат заинтересованные стороны в курсе маркетинговых инициатив. Они способствуют сплоченности различных каналов, позволяя маркетологам эффективно управлять кампаниями и расставлять приоритеты. Более того, это программное обеспечение оптимизирует процессы планирования, создания и распространения контента, обеспечивая бесперебойное сотрудничество между авторами, дизайнерами и редакторами.

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.

PromoPrep

PromoPrep

promoprep.com

PromoPrep — это платформа маркетингового календаря и планирования рекламных акций, предназначенная для улучшения организации и коммуникации маркетинговых команд любого размера. Вместо того, чтобы использовать бесконечные электронные таблицы или взламывать инструмент управления проектами для отслеживания маркетинговой деятельности, PromoPrep — это настоящий маркетинговый календарь, полностью настраиваемый для вашей команды.

Gain

Gain

gainapp.com

Gain — это приложение для автоматизации обратной связи и утверждения контента в социальных сетях, упрощающее процесс сотрудничества между командами и клиентами.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile — это приложение для безопасного обмена файлами и совместной работы с клиентами и командами на любом устройстве и в любом месте.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

Spreadsheet

Spreadsheet

spreadsheet.com

Приложение для создания электронных таблиц с функциями управления проектами и базами данных, поддерживающее совместную работу и анализ данных.

Planly

Planly

planly.com

Planly – бесплатное приложение для автоматизации планирования публикаций в социальных сетях, включая интеграцию с популярными платформами и аналитические инструменты.

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

Zoho Projects - облачное приложение для управления проектами, позволяющее планировать, отслеживать и выполнять проекты с помощью инструментов для совместной работы.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

TeamGantt — простое ПО для управления проектами с диаграммами Ганта, планированием, отслеживанием времени и возможностью совместной работы.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - инструмент для автоматизации маркетинга в соцсетях, позволяющий планировать, анализировать и управлять контентом на нескольких платформах.

Asana

Asana

asana.com

Asana - это приложение для управления проектами, которое помогает командам организовывать задачи, отслеживать прогресс и улучшать сотрудничество.

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub — облачная платформа для управления проектами и командного сотрудничества с возможностями аннотации, отслеживания задач и интеграции с другими инструментами.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.

Opal

Opal

workwithopal.com

Opal — платформа для планирования, позволяющая командам маркетологов сотрудничать, управлять кампаниями и визуализировать стратегию.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Nifty — это приложение для управления проектами, объединяющее задачи, цели, документы и общение в одном месте для повышения продуктивности команд.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Приложение Narrato — платформа для создания контента с поддержкой AI, управления проектами и автоматизации рабочего процесса для команд любого размера.

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet — это платформа для управления проектами и совместной работы, позволяющая отслеживать задачи, вести календари и делиться документами.

Hive

Hive

hive.com

Hive — это платформа для управления проектами, позволяющая командам эффективно назначать задачи, отслеживать дедлайны и общаться в реальном времени.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

CoSchedule — это маркетинговый календарь, который помогает организовать все проекты маркетинга в одном месте, планируя их и используя инструменты для улучшения рабочих процессов.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio - это платформа для управления контентом, позволяющая планировать, публиковать и анализировать посты в социальных сетях и блогах.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.

Beesbusy

Beesbusy

beesbusy.com

Beesbusy – это инструмент для совместного планирования, позволяющий управлять задачами и ресурсами в нескольких проектах через простые графики и таблицы.

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