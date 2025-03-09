Программное обеспечение для маркетингового календаря - Самые популярные приложения - Узбекистан

Gain

gainapp.com

Проще говоря: Gain — это отзывы клиентов о контенте в социальных сетях, которые стало проще. Маркетинговые команды в 51 стране доверяют Gain контент для социальных сетей более чем 9000 брендов, поскольку Gain включает в свой рабочий процесс в социальных сетях уровень отзывов и одобрений клиентов. Благодаря автоматизированным рабочим процессам утверждения Gain: * Ваша команда может перестать тратить время на стрессовые разговоры с клиентами, чтобы вовремя утвердить их социальный контент для публикации. * Gain уведомляет клиентов, когда необходима их обратная связь, и членов команды, когда требуются изменения. * Больше никаких ошибок в длинных цепочках электронной почты, электронных таблицах и сообщениях чата. * Все сообщения клиентов отслеживаются там, где они должны быть: рядом с контентом, на который они ссылаются. * Настраиваемые этапы утверждения гарантируют, что каждый, кому нужно просмотреть контент, увидит его. * После утверждения и планирования клиенты видят свой контент в своем собственном календаре контента. * Gain публикуется непосредственно в социальных сетях после утверждения контента. По сути, Gain автоматизирует весь рабочий процесс с контентом, уведомляя нужных людей в нужное время, когда наступает их очередь оставить отзыв или внести изменения. Представьте себе: ваша команда может создавать и публиковать контент в Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter и бизнес-профиле Google на одной платформе, которая следит за вашими клиентами, собирая отзывы и своевременные утверждения! Наконец-то агентство и клиенты в одном месте, и никто не теряет времени зря.