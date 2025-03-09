Программное обеспечение для маркетингового календаря - Самые популярные приложения - Узбекистан

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Программное обеспечение маркетингового календаря помогает предприятиям разрабатывать стратегию и координировать маркетинговые кампании, создавать контент, распределять бюджет и ставить цели. Разрушая коммуникационные барьеры между командами, эти инструменты повышают организационную прозрачность и держат заинтересованные стороны в курсе маркетинговых инициатив. Они способствуют сплоченности различных каналов, позволяя маркетологам эффективно управлять кампаниями и расставлять приоритеты. Более того, это программное обеспечение оптимизирует процессы планирования, создания и распространения контента, обеспечивая бесперебойное сотрудничество между авторами, дизайнерами и редакторами.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects - облачное приложение для управления проектами, позволяющее планировать, отслеживать и выполнять проекты с помощью инструментов для совместной работы.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt — простое ПО для управления проектами с диаграммами Ганта, планированием, отслеживанием времени и возможностью совместной работы.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep — это платформа маркетингового календаря и планирования рекламных акций, предназначенная для улучшения организации и коммуникации маркетинговых команд любого размера. Вместо того, чтобы использовать бесконечные электронные таблицы или взламывать инструмент управления проектами для отслеживания маркетинговой деятельности, PromoPrep — это настоящий маркетинговый календарь, полностью настраиваемый для вашей команды.
Gain
gainapp.com
Проще говоря: Gain — это отзывы клиентов о контенте в социальных сетях, которые стало проще. Маркетинговые команды в 51 стране доверяют Gain контент для социальных сетей более чем 9000 брендов, поскольку Gain включает в свой рабочий процесс в социальных сетях уровень отзывов и одобрений клиентов. Благодаря автоматизированным рабочим процессам утверждения Gain: * Ваша команда может перестать тратить время на стрессовые разговоры с клиентами, чтобы вовремя утвердить их социальный контент для публикации. * Gain уведомляет клиентов, когда необходима их обратная связь, и членов команды, когда требуются изменения. * Больше никаких ошибок в длинных цепочках электронной почты, электронных таблицах и сообщениях чата. * Все сообщения клиентов отслеживаются там, где они должны быть: рядом с контентом, на который они ссылаются. * Настраиваемые этапы утверждения гарантируют, что каждый, кому нужно просмотреть контент, увидит его. * После утверждения и планирования клиенты видят свой контент в своем собственном календаре контента. * Gain публикуется непосредственно в социальных сетях после утверждения контента. По сути, Gain автоматизирует весь рабочий процесс с контентом, уведомляя нужных людей в нужное время, когда наступает их очередь оставить отзыв или внести изменения. Представьте себе: ваша команда может создавать и публиковать контент в Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter и бизнес-профиле Google на одной платформе, которая следит за вашими клиентами, собирая отзывы и своевременные утверждения! Наконец-то агентство и клиенты в одном месте, и никто не теряет времени зря.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile — это приложение для безопасного обмена файлами и совместной работы с клиентами и командами на любом устройстве и в любом месте.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Приложение для создания электронных таблиц с функциями управления проектами и базами данных, поддерживающее совместную работу и анализ данных.
Planly
planly.com
По-настоящему автоматизированный планировщик социальных сетей. Planly — бесплатный планировщик социальных сетей для всех. Благодаря полной автоматизации и расширенному интерфейсу мы позволяем вам хранить медиафайлы, планы и автоматически публиковать сообщения в социальных сетях — без дополнительных уведомлений! Экономьте время, планируя публикации в социальных сетях, и наслаждайтесь творческим процессом.
Wrike
wrike.com
Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - инструмент для автоматизации маркетинга в соцсетях, позволяющий планировать, анализировать и управлять контентом на нескольких платформах.
Asana
asana.com
Asana - это приложение для управления проектами, которое помогает командам организовывать задачи, отслеживать прогресс и улучшать сотрудничество.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub — облачная платформа для управления проектами и командного сотрудничества с возможностями аннотации, отслеживания задач и интеграции с другими инструментами.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
Opal
workwithopal.com
Opal — это платформа планирования, которая позволяет маркетологам визуально вырабатывать стратегию, сотрудничать вместе и воспринимать свой бренд глазами клиента. Благодаря визуальному календарю, динамическим рабочим процессам и гибкой системе контента командам легко сотрудничать, где бы они ни находились. Делиться ресурсами, собирать отзывы и получать одобрения очень просто: вы даже можете экспортировать подробную презентацию несколькими щелчками мыши. Управляйте своими маркетинговыми кампаниями по всем каналам: социальные сети, розничная торговля в магазинах, Интернет, электронная почта, платные услуги и даже SMS. Команды могут с первого взгляда понять, как их работа вписывается в общую картину, а руководители могут быть спокойны, наблюдая, как стратегия воплощается в жизнь в режиме реального времени. Узнайте, как Opal экономит время и повышает результаты лучших в своем классе брендов, таких как Starbucks, Target, Wendy’s и Microsoft, на сайте workwithopal.com. Opal, частная компания-разработчик программного обеспечения, была основана в 2011 году, ее штаб-квартира находится в Портленде, штат Орегон.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это приложение для управления проектами, объединяющее задачи, цели, документы и общение в одном месте для повышения продуктивности команд.
Narrator
narrator.ai
Narrato — это платформа искусственного интеллекта для создания контента, совместной работы и управления рабочими процессами, созданная, чтобы помочь маркетологам/авторам-одиночкам, командам по эффективному контенту или даже крупномасштабным командам по производству контента создавать и отправлять контент в несколько раз быстрее и с меньшими затратами, чем это было возможно когда-либо прежде. Ключевые особенности платформы: - Более 100+ инструментов искусственного интеллекта для создания, выработки идей, оптимизации и SEO-инструментов для очень быстрого создания ориентированного на результат контента (описаны примеры использования — блог, социальные сети, электронная почта, видео, пресс-релизы, копирайтинг, реклама, подведение итогов). и многое другое). Создайте свой собственный вариант шаблона AI и фирменные голоса. - Полное управление контент-проектами и поддержка автоматизации рабочих процессов, включая назначение задач, управление календарем контента, автоматические уведомления, публикации, управление фрилансерами и многое другое. - Мощные SEO-брифы, а также ключевые слова и идеи тем с помощью искусственного интеллекта. - Пользовательские шаблоны контента и мощные функции совместной работы в документах и рабочих пространствах. - Изображения AI, изображения и графика, не требующие лицензионных отчислений. - Массовое создание контента с помощью AI (например, массовое создание описаний контента). Другие функции: рекомендации и репозиторий брендовых активов, многоязычная поддержка, проверка на плагиат и грамматику, пользовательские отчеты, AI голоса бренда. и многое другое.
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — это платформа для управления проектами и совместной работы, позволяющая отслеживать задачи, вести календари и делиться документами.
Hive
hive.com
Улей помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все необходимые вам инструменты-а если нет, то она построит их для вас. Благодаря гибким представлениям о проектах и бесконечными настройками, Hive предлагает управление проектами на ваших условиях, гарантированный успех. С такими функциями, как задание задач, отслеживание сроков и общение в реальном времени, Hive помогает тысячам команд по всему миру сделать свою работу более эффективно и вовремя. Используйте мобильное приложение, чтобы легко просмотреть проекты, комментировать задачи, товарищей по команде сообщений и управлять своим списком дел. Ключевые функции: - Прямая и постоянная синхронизация с приложением для настольного компьютера -Создать задачи и проекты на ходу - Прямой и групповой чат для простоты общения - вложения, которые позволяют загружать файлы непосредственно с вашего телефона - Возможность комментировать и отмечать товарищи по команде напрямую на картах действий - Настройте свой опыт работы в рамках ваших проектов Улей используется тысячами быстро движущихся команд, чтобы помочь: - Управление проектом - Интеграция инструментов - ресурсы - отслеживание во времени - Утверждение и разрешения - Примечание - Управление задачами - Отчеты и аналитика
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговый календарь CoSchedule помогает маркетологам видеть всю свою маркетинговую деятельность в одном месте. Это ваше секретное оружие, позволяющее наконец увидеть, запланировать и поделиться своим маркетингом в одном календаре. Маркетинговый календарь CoSchedule предоставляет вам инструменты для: Визуализации каждого маркетингового проекта в одном календаре. Посмотрите, как все сразу связано с единым календарем записей в реальном времени. Напишите первый черновой текст, сгенерируйте новые идеи и обновите свои маркетинговые рабочие процессы с помощью помощника по маркетинговой аналитике на базе искусственного интеллекта. Удерживайте заинтересованные стороны
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio - это платформа для управления контентом, позволяющая планировать, публиковать и анализировать посты в социальных сетях и блогах.
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy — это инструмент для совместного планирования. Простой в использовании, он позволяет объединять опытных и случайных пользователей. - Планирование задач материализуется в графике в виде диаграммы Ганта (просмотр «Когда проекта»), который остается простым и легко адаптируемым. Представления нескольких проектов позволяют вам иметь обзор всей вашей деятельности. - Планирование ресурсов осуществляется в представлении, отображающем все ресурсы и связанные с ними задачи по расписанию (представление «Кто»). Это представление позволяет распределять рабочую нагрузку и планировать ее с учетом занятости и ограничений ресурсов. Это представление планирования по ресурсам также существует в многопроектном режиме, что значительно упрощает арбитраж при распределении работы по разным проектам. Планируя задачи И ресурсы, вы активируете рычаги, позволяющие строить реалистичные графики. Вы вновь обретаете видимость своей деятельности, и все обретают спокойствие.
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