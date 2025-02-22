Программное обеспечение для маркетингового календаря - Самые популярные приложения - Таиланд

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение маркетингового календаря помогает предприятиям разрабатывать стратегию и координировать маркетинговые кампании, создавать контент, распределять бюджет и ставить цели. Разрушая коммуникационные барьеры между командами, эти инструменты повышают организационную прозрачность и держат заинтересованные стороны в курсе маркетинговых инициатив. Они способствуют сплоченности различных каналов, позволяя маркетологам эффективно управлять кампаниями и расставлять приоритеты. Более того, это программное обеспечение оптимизирует процессы планирования, создания и распространения контента, обеспечивая бесперебойное сотрудничество между авторами, дизайнерами и редакторами.
Отправить новое приложение
ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects — это облачное программное обеспечение для управления проектами, имеющее более 200 000 клиентов по всему миру. Это помогает вам планировать свои проекты и выполнять их с совершенством. С помощью Projects вы можете легко назначать задачи, эффективно общаться как со своей командой, так и с клиентами, получать информацию обо всех обновлениях проекта, получать подробные отчеты о ходе работы и всегда вовремя реализовывать проекты. Благодаря множеству возможностей настройки и таким функциям, как диаграммы Ганта, чертежи и табели учета рабочего времени, Zoho Projects представляет собой полноценный инструмент управления проектами, который удовлетворяет бизнес-потребности компаний всех размеров и отраслей. Благодаря широкому спектру внутренних и сторонних интеграций Projects является одним из наиболее интегрированных доступных инструментов управления проектами и может идеально вписаться в вашу рабочую экосистему.
Asana
asana.com
Asana - это веб -и мобильное приложение, предназначенное для того, чтобы помочь командам организовать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление работой на основе команды». Это производится компанией с таким же названием. (Asana, Inc.) Он был основан в 2008 году соучредителем Facebook Дастином Московицем и Ex-Google, бывшим инженером Facebook Джастином Розенштейном, который оба работали над повышением производительности сотрудников в Facebook. Продукт выпустил коммерческие в апреле 2012 года. В декабре 2018 года компания была оценена в 1,5 миллиарда долларов.
Smartsheet
smartsheet.com
SmartSheet - это программное обеспечение в качестве услуги (SAAS), предлагающего для сотрудничества и управления работой, разработанная и продаваемое с помощью SmartSheet Inc. Он используется для назначения задач, отслеживания прогресса проекта, управления календарями, обмена документами и управления другими работами, используя табличный пользователь интерфейс. SmartSheet используется для сотрудничества в сроках проекта, документах, календарях, задачах и других работах. Согласно IDG, это «частичная производительность офиса, часть управления проектами, обмен документами частично ... [IT] пытается стать центральным центром того, как люди работают». SmartSheet конкурирует с Microsoft Project. Он объединяет часть функциональности Microsoft Project, Excel, Access и SharePoint. По словам Forbes, SmartSheet имеет «относительно простой» пользовательский интерфейс. Интерфейс сосредоточен на «Smartsheets», которые похожи на электронные таблицы, обычно встречающиеся в Microsoft Excel. Каждый смарт-лист может расширить свои ряды или рухнуть, чтобы увидеть отдельные задачи или крупномасштабные проекты соответственно. Задачи могут быть отсортированы по крайнему сроку, приоритету или лицом, назначенному им. Если электронная таблица содержит даты, SmartSheet создает представление календаря. В каждой строке в смарт -листе могут быть прикреплены файлы, электронные письма, хранящиеся в нем, и связанная с ним доска для обсуждения. Когда создается новый смарт -лист, сотрудники выдвигаются уведомлениями для заполнения его рядов и столбцов. Поскольку информация обновляется, другие смарт-листы отслеживают ту же задачу, проект или точку данных автоматически обновляются. Услуга также имеет оповещения о том, когда наступает крайний срок задачи, и отслеживает версии документов. SmartSheet может импортировать данные из приложений Microsoft Office или Google. Он интегрируется с Salesforce.com, Dropbox и Amazon Web Services. Существует также мобильное приложение SmartSheet для операционных систем Android и iOS. Сервис предлагается на основе подписки без бесплатных уровней. Опираясь на безопасность предприятия, SmartSheet используется более чем 75% компаний в Fortune 500 для реализации, управления и автоматизации процессов в широком спектре отделов и вариантов использования.
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое устройство для безопасного доступа к файлам, обмена данными и создания рабочих процессов, экономящих время. Простая и быстрая настройка – ИТ-специалисты не требуются. Делитесь файлами любого размера и отправляйте их на любое устройство. Независимо от того, находитесь ли вы в офисе или в пути, у вас будет безопасный доступ к вашим файлам в любом месте и в любое время благодаря облачному хранилищу. * Знайте, что ваши файлы всегда в безопасности: шифрование на уровне банка защищает ваши файлы, электронные письма и вложения при передаче и хранении. * Безопасная совместная работа: журналы аудита и настраиваемые разрешения позволяют узнать и контролировать, кто имеет доступ к вашим данным. * Оптимизируйте процесс адаптации клиентов и сотрудников: экономящие время рабочие процессы сокращают ручную работу с документами в рамках единой точки совместной работы. * Альтернатива безопасному FTP-сайту: установка программного обеспечения не требуется — для вас и ваших клиентов.
ContentStudio
contentstudio.io
Обновите свою стратегию в социальных сетях и контенте с помощью ContentStudio — мощного инструмента для бизнеса, агентств и маркетологов. Оптимизируйте процесс создания контента и увеличьте свое присутствие в Интернете. ContentStudio — это не просто еще один инструмент; это комплексное решение для продвижения вашего контент-маркетинга на всех социальных платформах и платформах блогов. Посетите наш сайт: https://contentstudio.io Почему стоит выбрать ContentStudio? И вот почему: Ускорьте создание контента: создавайте качественный контент до 10 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта, гарантируя, что ваши каналы в социальных сетях всегда будут заполнены интересными публикациями. Универсальная платформа: попрощайтесь с манипулированием несколькими инструментами. ContentStudio объединяет все под одной крышей: от поиска контента до публикации. Откройте для себя актуальный контент: будьте на шаг впереди. Используйте наши передовые алгоритмы, чтобы выявить актуальные темы, которые находят отклик у вашей аудитории. Бесперебойное командное сотрудничество: с легкостью планируйте и реализуйте свою контент-стратегию. Беспрепятственно сотрудничайте со своей командой или клиентами на платформе. Легкое планирование: автоматизируйте свой календарь контента. Запланируйте публикации заранее и поддерживайте постоянное присутствие в Интернете без хлопот. Глубокая аналитика: принимайте обоснованные решения с помощью отчетов White Label. Погрузитесь в содержательную аналитику, чтобы понять, что работает, и усовершенствовать свою стратегию. Единый почтовый ящик: управляйте всеми взаимодействиями в одном месте. Отвечайте на комментарии и сообщения на разных каналах, не теряя ни секунды. ContentStudio — это больше, чем просто инструмент; это ваш партнер в области цифровых технологий. Измените свою стратегию в социальных сетях и обеспечьте рост, как никогда раньше. Воспользуйтесь возможностями ContentStudio и позвольте вашему контенту говорить за вас.
Hive
hive.com
Улей помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все необходимые вам инструменты-а если нет, то она построит их для вас. Благодаря гибким представлениям о проектах и бесконечными настройками, Hive предлагает управление проектами на ваших условиях, гарантированный успех. С такими функциями, как задание задач, отслеживание сроков и общение в реальном времени, Hive помогает тысячам команд по всему миру сделать свою работу более эффективно и вовремя. Используйте мобильное приложение, чтобы легко просмотреть проекты, комментировать задачи, товарищей по команде сообщений и управлять своим списком дел. Ключевые функции: - Прямая и постоянная синхронизация с приложением для настольного компьютера -Создать задачи и проекты на ходу - Прямой и групповой чат для простоты общения - вложения, которые позволяют загружать файлы непосредственно с вашего телефона - Возможность комментировать и отмечать товарищи по команде напрямую на картах действий - Настройте свой опыт работы в рамках ваших проектов Улей используется тысячами быстро движущихся команд, чтобы помочь: - Управление проектом - Интеграция инструментов - ресурсы - отслеживание во времени - Утверждение и разрешения - Примечание - Управление задачами - Отчеты и аналитика
SEMrush
semrush.com
Semrush-это ведущая платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет предприятиям по всему миру для работы поисковой оптимизации, платы за клик, контента, социальных сетей и конкурентных исследовательских кампаний и получения измеримых результатов от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает информацию и решения для компаний для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush, с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - профили доменов настольных доменов 808 м и профилей мобильных доменов 32,1 м - более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL -адресов, заполненных в день в среднем - более 24,3 млрд. Ключевых слов и 20 млн идеи для одного ключевого слова - 30% компаний Fortune 500 используются Semrush как их маркетинговый инструмент
TeamGantt
teamgantt.com
Программное обеспечение для управления проектами, которое не тратит ваше время зря. Никаких запутанных систем для изучения. Просто перетащите управление проектами — так оно и должно быть. Легко поддерживайте прибыльность и своевременность своих проектов с помощью этих функций: диаграммы Ганта, календари, рабочие нагрузки, отслеживание времени, просмотры портфолио, зависимости и многое другое. Команды всех размеров используют TeamGantt для планирования и совместной работы над проектами — в офисе или удаленно.
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep — это платформа маркетингового календаря и планирования рекламных акций, предназначенная для улучшения организации и коммуникации маркетинговых команд любого размера. Вместо того, чтобы использовать бесконечные электронные таблицы или взламывать инструмент управления проектами для отслеживания маркетинговой деятельности, PromoPrep — это настоящий маркетинговый календарь, полностью настраиваемый для вашей команды.
Gain
gainapp.com
Проще говоря: Gain — это отзывы клиентов о контенте в социальных сетях, которые стало проще. Маркетинговые команды в 51 стране доверяют Gain контент для социальных сетей более чем 9000 брендов, поскольку Gain включает в свой рабочий процесс в социальных сетях уровень отзывов и одобрений клиентов. Благодаря автоматизированным рабочим процессам утверждения Gain: * Ваша команда может перестать тратить время на стрессовые разговоры с клиентами, чтобы вовремя утвердить их социальный контент для публикации. * Gain уведомляет клиентов, когда необходима их обратная связь, и членов команды, когда требуются изменения. * Больше никаких ошибок в длинных цепочках электронной почты, электронных таблицах и сообщениях чата. * Все сообщения клиентов отслеживаются там, где они должны быть: рядом с контентом, на который они ссылаются. * Настраиваемые этапы утверждения гарантируют, что каждый, кому нужно просмотреть контент, увидит его. * После утверждения и планирования клиенты видят свой контент в своем собственном календаре контента. * Gain публикуется непосредственно в социальных сетях после утверждения контента. По сути, Gain автоматизирует весь рабочий процесс с контентом, уведомляя нужных людей в нужное время, когда наступает их очередь оставить отзыв или внести изменения. Представьте себе: ваша команда может создавать и публиковать контент в Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter и бизнес-профиле Google на одной платформе, которая следит за вашими клиентами, собирая отзывы и своевременные утверждения! Наконец-то агентство и клиенты в одном месте, и никто не теряет времени зря.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Знакомая вам электронная таблица, обладающая мощью базы данных и системы управления проектами. Гантт, Календарь, Канбан, Формы и Автоматизация. Начните бесплатно.
Planly
planly.com
По-настоящему автоматизированный планировщик социальных сетей. Planly — бесплатный планировщик социальных сетей для всех. Благодаря полной автоматизации и расширенному интерфейсу мы позволяем вам хранить медиафайлы, планы и автоматически публиковать сообщения в социальных сетях — без дополнительных уведомлений! Экономьте время, планируя публикации в социальных сетях, и наслаждайтесь творческим процессом.
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредоточиться на своей самой целенаправленной работе. Wrike, обладающий непревзойденной мощью, универсальностью и интуитивностью, является единственным решением для управления работой, которое когда-либо понадобится организации для масштабирования, оптимизации и быстрого развития в конкурентном мире. Более 20 000 довольных клиентов создают свое будущее и объединяются в Wrike, включая Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens и Tiffany & Co. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.wrike.com.
Teamwork
teamwork.com
Командная работа-это ведущая платформа по управлению проектами, предназначенную для организаций, чтобы свободно планировать, отслеживать, управлять и реализовать различные сложные проекты. Доверяя более 20 000 предприятий и 6000 агентств по всему миру. Команда постоянно работает с клиентами, предлагая самую передовую платформу управления продуктами на рынке. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем компании, руководителем команды, менеджером проекта или отдельным участником, командная работа дает вам все инструменты для беспрепятственного управления повседневными мероприятиями. Приложение предлагает функции, необходимые для сотрудничества с коллегами по проектам, поддерживать целостное представление о рабочих процессах, управление задачами, отслеживание ресурсов, время журнала и, что наиболее важно, предоставить проекты вовремя.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — это инструмент автоматизации маркетинга в социальных сетях, который помогает вам планировать и анализировать вашу маркетинговую деятельность в социальных сетях и тем самым повышать эффективность и охват ваших социальных сетей. 1) С помощью SocialPilot вы можете подключить более 9 социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok и VK. 2) Поделитесь до 500 публикациями и подключите более 100 профилей с помощью всего одной учетной записи SocialPilot. 3) Управляйте своими разговорами в социальных сетях с помощью Social Inbox. 4) Добавьте до 10 членов команды в свою учетную запись SocialPilot, чтобы делегировать общий доступ и планирование с помощью функции совместной работы в команде. 5) Запланируйте одновременно 100 публикаций, загрузив CSV-файл с функцией массового планирования. 6) Создавайте индивидуальные публикации для отдельных учетных записей в социальных сетях одновременно, а также упоминайте другие профили Facebook и Twitter для большего взаимодействия. 7) Анализируйте свою маркетинговую деятельность в социальных сетях с помощью простой для понимания аналитики и отчетности в социальных сетях. 8) Посмотрите, когда и что вы запланировали, визуально с помощью календаря социальных сетей. 9) Никогда не оставайтесь в стороне от новых идей контента, курируйте предложения по контенту и сохраняйте их как черновики для дальнейшего использования. Добавьте курируемый контент и RSS-каналы для бесконечной очереди. 10) Больше не ждите учетных данных учетной записи вашего клиента в социальных сетях — просто пригласите его и легко управляйте его учетными записями в социальных сетях с помощью функции управления клиентами. 11) Создайте свои собственные фирменные домены для большей заметности и узнаваемости с помощью инструментов сокращения URL-адресов, предоставляемых SocialPilot, и избавьтесь от длинных, нежелательных и некрасивых URL-адресов. 12) Увеличьте количество публикаций в Facebook прямо тогда, когда вы их планируете.
ProofHub
proofhub.com
Основанная в 2012 году, ProofHub представляет собой облачную платформу для управления проектами и совместной работы, которая используется командами по всему миру. ProofHub — это популярное приложение для управления работой, которое было разработано, чтобы помочь командам в повседневной работе и используется более чем 85 000 командами по всему миру, включая Netflix, Google, NASA, Nike и Trip Advisor. ProofHub — это удивительно простое, но мощное программное обеспечение для управления проектами, которое обеспечивает консолидированное представление задач и прогресса. Это программное обеспечение для управления проектами позволяет командам общаться во время работы из любого места, используя любое устройство. Благодаря богатому набору функций, собранных в одном месте, этот онлайн-инструмент SaaS призван помочь предприятиям быстро планировать, координировать, организовывать и реализовывать проекты любого размера. ProofHub — это экономичное решение, используемое командами и предприятиями любого размера в различных секторах. ProofHub может помочь компаниям структурировать свой рабочий процесс, экономя при этом время и ресурсы, благодаря различным функциям: от управления задачами до отслеживания времени, индивидуальных рабочих процессов до онлайн-проверки и многого другого. ProofHub предлагает множество функций совместной работы, таких как чат, обсуждения, объявления, сторонние интеграции, передача файлов и многое другое. ProofHub имеет понятный, простой макет и низкую потребность в обучении, благодаря чему пользователи чувствуют себя как дома. Помимо английского, ProofHub доступен на немецком, испанском, португальском, французском, русском, итальянском, голландском, китайском (Тайвань), турецком и польском языках. ProofHub — это экономичное решение, которое могут использовать команды и предприятия в различных секторах. ProofHub предоставляет все функции, необходимые для эффективного выполнения работы: от создания проекта до назначения задач, отслеживания прогресса, взаимодействия с командой и, в конечном итоге, своевременного завершения проектов.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
Opal
workwithopal.com
Opal — это платформа планирования, которая позволяет маркетологам визуально вырабатывать стратегию, сотрудничать вместе и воспринимать свой бренд глазами клиента. Благодаря визуальному календарю, динамическим рабочим процессам и гибкой системе контента командам легко сотрудничать, где бы они ни находились. Делиться ресурсами, собирать отзывы и получать одобрения очень просто: вы даже можете экспортировать подробную презентацию несколькими щелчками мыши. Управляйте своими маркетинговыми кампаниями по всем каналам: социальные сети, розничная торговля в магазинах, Интернет, электронная почта, платные услуги и даже SMS. Команды могут с первого взгляда понять, как их работа вписывается в общую картину, а руководители могут быть спокойны, наблюдая, как стратегия воплощается в жизнь в режиме реального времени. Узнайте, как Opal экономит время и повышает результаты лучших в своем классе брендов, таких как Starbucks, Target, Wendy’s и Microsoft, на сайте workwithopal.com. Opal, частная компания-разработчик программного обеспечения, была основана в 2011 году, ее штаб-квартира находится в Портленде, штат Орегон.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это универсальное рабочее пространство, позволяющее согласовывать людей, проекты и функции в вашей организации. Благодаря чату, задачам, целям, документам и файлам в одном месте — Nifty позволяет вам сосредоточиться на работе, а не жонглировать инструментами. Nifty помогает сократить циклы разработки проектов и повысить производительность команды, объединяя все важные функции управления проектами в одном программном обеспечении. Конечным результатом является автоматизация прогресса на основе этапов, которая обеспечивает согласованность действий всех заинтересованных сторон, обеспечивая соответствие целей организации графику. Программное обеспечение Nifty позволяет вам управлять задачами с помощью представлений Канбан, Список и Временная шкала. Совместная работа над Nifty вполне естественна, поскольку у каждого проекта есть отдельная ветка обсуждения, поэтому у проектов есть специальный центр знаний. Nifty создан для поощрения межведомственного сотрудничества, как никто другой. Благодаря встроенному календарю Nifty можно интегрировать с Google, Outlook, а также обеспечить общий доступ к файлам и документам.
Narrator
narrator.ai
Narrato — это платформа искусственного интеллекта для создания контента, совместной работы и управления рабочими процессами, созданная, чтобы помочь маркетологам/авторам-одиночкам, командам по эффективному контенту или даже крупномасштабным командам по производству контента создавать и отправлять контент в несколько раз быстрее и с меньшими затратами, чем это было возможно когда-либо прежде. Ключевые особенности платформы: - Более 100+ инструментов искусственного интеллекта для создания, выработки идей, оптимизации и SEO-инструментов для очень быстрого создания ориентированного на результат контента (описаны примеры использования — блог, социальные сети, электронная почта, видео, пресс-релизы, копирайтинг, реклама, подведение итогов). и многое другое). Создайте свой собственный вариант шаблона AI и фирменные голоса. - Полное управление контент-проектами и поддержка автоматизации рабочих процессов, включая назначение задач, управление календарем контента, автоматические уведомления, публикации, управление фрилансерами и многое другое. - Мощные SEO-брифы, а также ключевые слова и идеи тем с помощью искусственного интеллекта. - Пользовательские шаблоны контента и мощные функции совместной работы в документах и рабочих пространствах. - Изображения AI, изображения и графика, не требующие лицензионных отчислений. - Массовое создание контента с помощью AI (например, массовое создание описаний контента). Другие функции: рекомендации и репозиторий брендовых активов, многоязычная поддержка, проверка на плагиат и грамматику, пользовательские отчеты, AI голоса бренда. и многое другое.
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговый календарь CoSchedule помогает маркетологам видеть всю свою маркетинговую деятельность в одном месте. Это ваше секретное оружие, позволяющее наконец увидеть, запланировать и поделиться своим маркетингом в одном календаре. Маркетинговый календарь CoSchedule предоставляет вам инструменты для: Визуализации каждого маркетингового проекта в одном календаре. Посмотрите, как все сразу связано с единым календарем записей в реальном времени. Напишите первый черновой текст, сгенерируйте новые идеи и обновите свои маркетинговые рабочие процессы с помощью помощника по маркетинговой аналитике на базе искусственного интеллекта. Удерживайте заинтересованные стороны
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy — это инструмент для совместного планирования. Простой в использовании, он позволяет объединять опытных и случайных пользователей. - Планирование задач материализуется в графике в виде диаграммы Ганта (просмотр «Когда проекта»), который остается простым и легко адаптируемым. Представления нескольких проектов позволяют вам иметь обзор всей вашей деятельности. - Планирование ресурсов осуществляется в представлении, отображающем все ресурсы и связанные с ними задачи по расписанию (представление «Кто»). Это представление позволяет распределять рабочую нагрузку и планировать ее с учетом занятости и ограничений ресурсов. Это представление планирования по ресурсам также существует в многопроектном режиме, что значительно упрощает арбитраж при распределении работы по разным проектам. Планируя задачи И ресурсы, вы активируете рычаги, позволяющие строить реалистичные графики. Вы вновь обретаете видимость своей деятельности, и все обретают спокойствие.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.