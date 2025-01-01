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Программное обеспечение для автоматизации маркетинга
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Программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для автоматизации маркетинга предназначено для автоматизации маркетинговых задач, оптимизации рабочих процессов и измерения эффективности маркетинговых кампаний. Эти инструменты предлагают централизованную базу данных для хранения маркетинговой информации и взаимодействий, что позволяет маркетологам создавать персонализированный и своевременный опыт для клиентов или потенциальных клиентов. Благодаря функциям автоматизации различных аспектов маркетинга, таких как электронная почта, социальные сети, привлечение потенциальных клиентов, прямая почтовая рассылка и цифровая реклама, эти платформы повышают эффективность маркетинга. Одним из важнейших аспектов инструментов автоматизации маркетинга являются их аналитические возможности, которые позволяют пользователям оценивать успех кампаний в различных сегментах и ​​каналах. Эти функции измеряют влияние кампаний на ключевые показатели эффективности (KPI) и рентабельность инвестиций (ROI), а также их вклад в общий доход компании.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel - это платформа для агентств и консультантов, предлагающая инструменты для управления продажами и маркетингом, включая CRM, автоматизацию и интеграцию с другими сервисами.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами через мессенджеры и SMS, позволяющая создавать чат-ботов и управлять коммуникацией.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage - платформа для управления бизнесом, обеспечивающая автоматизацию процессов, поддержку клиентов и управление проектами для технологических компаний.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365 — это облачное решение для управления бизнесом, объединяющее ERP и CRM с возможностями ИИ для оптимизации процессов.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo - платформа автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов для создания персонализированных сообщений через разные каналы.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Leadsquared — это платформа для автоматизации маркетинга и CRM, позволяющая управлять захватом клиентов, их обработкой и продажами в одном месте.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.

Keap

Keap

keap.com

Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home - приложение для оптимизации ИТ-операций, управления безопасностью, мониторинга и автоматизации для поставщиков ИТ-услуг.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero - это платформа для онлайн-тренеров, позволяющая создавать курсы, управлять продажами, маркетингом и взаимодействовать с клиентами.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud – платформа для автоматизации доставки, позволяющая управлять доставкой, отслеживанием и возвратами для онлайн-магазинов.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Приложение Nielsen анализирует поведение потребителей и рыночные тенденции, предоставляя данные для бизнес-решений и оптимизации маркетинга.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Zoho Marketing Automation - это программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает управлять маркетинговыми активностями и анализировать поведение клиентов.

Drip

Drip

drip.com

Drip - это платформа автоматизации маркетинга для брендов электронной коммерции, позволяющая создавать email-кампании и управлять данными клиентов.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io — платформа для взаимодействия с клиентами, помогающая компаниям создавать автоматизированные маркетинговые кампании через разные каналы.

SocialHub

SocialHub

socialhub.io

SocialHub — приложение для управления социальными сетями, позволяющее создавать и планировать посты, сотрудничать в команде и анализировать результаты.

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io — это приложение, использующее ИИ для автоматизации взаимодействия с клиентами и понимания их намерений в реальном времени.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo — это платформа для автоматизированного маркетинга с ИИ, которая предлагает персонализированные кампании и аналитику для повышения вовлеченности клиентов.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly — это CRM-платформа для управления продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов, позволяющая интегрировать данные и автоматизировать процессы.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 - платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов и позволяющая создавать персонализированные кампании для улучшения удержания.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Omnisend - платформа для email и SMS маркетинга, помогающая интернет-магазинам управлять кампаниями и взаимодействовать с клиентами через разные каналы.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider - платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами через различные каналы, интегрирующая данные и оптимизирующая маркетинговые кампании.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss — это платформа для автоматизации продаж и маркетинга, которая помогает местным бизнесам управлять воронкой продаж и взаимодействием с клиентами.

Dittofeed

Dittofeed

dittofeed.com

Dittofeed — это платформа для взаимодействия с клиентами с открытым исходным кодом, позволяющая автоматизировать обмен сообщениями через различные каналы.

CamBuildr

CamBuildr

cambuildr.com

CamBuildr — это универсальное решение для цифровых движений, позволяющее управлять инструментами, привлекать единомышленников и поддерживать соответствие GDPR.

Retainly

Retainly

retainly.app

Retainly — инструмент для управления отношениями с клиентами, помогающий улучшать стратегии удержания и оптимизировать взаимодействие с клиентами.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer — это платформа автоматизации маркетинга, предлагающая инструменты для email-маркетинга, управления событиями, опросов и мобильного маркетинга.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT - это платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая управление социальными сетями, email-маркетинг и аналитику в одном инструменте.

Markate

Markate

markate.com

Markate - это приложение для управления бизнесом, автоматизации задач и маркетинга, предназначенное для малых и средних сервисных компаний.

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

OneSignal — платформа для обмена сообщениями с пользователями через Push-уведомления, электронную почту и SMS, способствующая вовлечению и удержанию клиентов.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport — это бизнес-программное обеспечение без кода для автоматизации маркетинга, продаж и операций с клиентами, ориентированное на сервисные предприятия.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.

Bento

Bento

bentonow.com

Bento — это платформа для автоматизации сообщений, разработанная для онлайн-бизнеса, включая автоматизацию email и SMS-маркетинга.

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

La Growth Machine – платформа для многоканального поиска клиентов, позволяющая вести общение с потенциальными клиентами через LinkedIn, Email и Twitter.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv — это программа для управления малым бизнесом, которая помогает организовать взаимодействие с клиентами, планирование встреч и обработку платежей.

vcita

vcita

vcita.com

vcita - платформа для управления бизнесом, автоматизирующая задачи, связанные с календарём, клиентами и платежами.

Signpost

Signpost

signpost.com

Signpost – это приложение для автоматизированного сбора отзывов клиентов, улучшения репутации и привлечения новых клиентов.

Iterable

Iterable

iterable.com

Iterable - платформа для коммуникации с клиентами, позволяющая создавать персонализированные сообщения через различные каналы в реальном времени.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — это программа автоматизации продаж и маркетинга, упрощающая управление проектами, привлечением клиентов и коммуникацией между командами.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday Plum автоматизирует программы вознаграждений и выплат, предлагая многовалютные и мульти-региональные решения для бизнеса.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra - это платформа для создания целевых страниц, email-маркетинга, онлайн-курсов и автоматизации продаж для управления маркетингом и продажами в одном месте.

Dashly

Dashly

dashly.io

Dashly — платформа для разговорного маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать взаимодействие с клиентами и увеличивать конверсии с помощью чатов и автоматизации.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.

Mautic

Mautic

mautic.org

Mautic - это платформа для управления маркетингом с открытым исходным кодом, которая позволяет создавать кампании, автоматизировать процессы и анализировать результаты.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.

VipeCloud

VipeCloud

vipecloud.com

VipeCloud - облачная платформа для управления бизнесом, включающая CRM, email-маркетинг, социальные посты и интеграции.

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP - универсальное ПО для управления бизнесом, объединяющее маркетинг, продажи, выставление счетов и коммуникацию, с возможностью управления несколькими компаниями.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.

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