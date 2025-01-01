Программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для автоматизации маркетинга предназначено для автоматизации маркетинговых задач, оптимизации рабочих процессов и измерения эффективности маркетинговых кампаний. Эти инструменты предлагают централизованную базу данных для хранения маркетинговой информации и взаимодействий, что позволяет маркетологам создавать персонализированный и своевременный опыт для клиентов или потенциальных клиентов. Благодаря функциям автоматизации различных аспектов маркетинга, таких как электронная почта, социальные сети, привлечение потенциальных клиентов, прямая почтовая рассылка и цифровая реклама, эти платформы повышают эффективность маркетинга. Одним из важнейших аспектов инструментов автоматизации маркетинга являются их аналитические возможности, которые позволяют пользователям оценивать успех кампаний в различных сегментах и каналах. Эти функции измеряют влияние кампаний на ключевые показатели эффективности (KPI) и рентабельность инвестиций (ROI), а также их вклад в общий доход компании.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel - это платформа для агентств и консультантов, предлагающая инструменты для управления продажами и маркетингом, включая CRM, автоматизацию и интеграцию с другими сервисами.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
ManyChat
manychat.com
ManyChat — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами через мессенджеры и SMS, позволяющая создавать чат-ботов и управлять коммуникацией.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage - платформа для управления бизнесом, обеспечивающая автоматизацию процессов, поддержку клиентов и управление проектами для технологических компаний.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365 — это облачное решение для управления бизнесом, объединяющее ERP и CRM с возможностями ИИ для оптимизации процессов.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo - платформа автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов для создания персонализированных сообщений через разные каналы.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.
LeadSquared
leadsquared.com
Leadsquared — это платформа для автоматизации маркетинга и CRM, позволяющая управлять захватом клиентов, их обработкой и продажами в одном месте.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.
Keap
keap.com
Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home - приложение для оптимизации ИТ-операций, управления безопасностью, мониторинга и автоматизации для поставщиков ИТ-услуг.
Simplero
simplero.com
Simplero - это платформа для онлайн-тренеров, позволяющая создавать курсы, управлять продажами, маркетингом и взаимодействовать с клиентами.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud – платформа для автоматизации доставки, позволяющая управлять доставкой, отслеживанием и возвратами для онлайн-магазинов.
Nielsen
nielsen.com
Приложение Nielsen анализирует поведение потребителей и рыночные тенденции, предоставляя данные для бизнес-решений и оптимизации маркетинга.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Zoho Marketing Automation - это программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает управлять маркетинговыми активностями и анализировать поведение клиентов.
Drip
drip.com
Drip - это платформа автоматизации маркетинга для брендов электронной коммерции, позволяющая создавать email-кампании и управлять данными клиентов.
Customer.io
customer.io
Customer.io — платформа для взаимодействия с клиентами, помогающая компаниям создавать автоматизированные маркетинговые кампании через разные каналы.
SocialHub
socialhub.io
SocialHub — приложение для управления социальными сетями, позволяющее создавать и планировать посты, сотрудничать в команде и анализировать результаты.
Regal.io
regal.io
Regal.io — это приложение, использующее ИИ для автоматизации взаимодействия с клиентами и понимания их намерений в реальном времени.
Contlo
contlo.com
Contlo — это платформа для автоматизированного маркетинга с ИИ, которая предлагает персонализированные кампании и аналитику для повышения вовлеченности клиентов.
Insightly
insightly.com
Insightly — это CRM-платформа для управления продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов, позволяющая интегрировать данные и автоматизировать процессы.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 - платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов и позволяющая создавать персонализированные кампании для улучшения удержания.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend - платформа для email и SMS маркетинга, помогающая интернет-магазинам управлять кампаниями и взаимодействовать с клиентами через разные каналы.
Insider
useinsider.com
Insider - платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами через различные каналы, интегрирующая данные и оптимизирующая маркетинговые кампании.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — это платформа для автоматизации продаж и маркетинга, которая помогает местным бизнесам управлять воронкой продаж и взаимодействием с клиентами.
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed — это платформа для взаимодействия с клиентами с открытым исходным кодом, позволяющая автоматизировать обмен сообщениями через различные каналы.
CamBuildr
cambuildr.com
CamBuildr — это универсальное решение для цифровых движений, позволяющее управлять инструментами, привлекать единомышленников и поддерживать соответствие GDPR.
Retainly
retainly.app
Retainly — инструмент для управления отношениями с клиентами, помогающий улучшать стратегии удержания и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
MoEngage
moengage.com
MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это платформа автоматизации маркетинга, предлагающая инструменты для email-маркетинга, управления событиями, опросов и мобильного маркетинга.
VBOUT
vbout.com
VBOUT - это платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая управление социальными сетями, email-маркетинг и аналитику в одном инструменте.
Markate
markate.com
Markate - это приложение для управления бизнесом, автоматизации задач и маркетинга, предназначенное для малых и средних сервисных компаний.
OneSignal
onesignal.com
OneSignal — платформа для обмена сообщениями с пользователями через Push-уведомления, электронную почту и SMS, способствующая вовлечению и удержанию клиентов.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport — это бизнес-программное обеспечение без кода для автоматизации маркетинга, продаж и операций с клиентами, ориентированное на сервисные предприятия.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.
Solitics
solitics.com
Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.
Bento
bentonow.com
Bento — это платформа для автоматизации сообщений, разработанная для онлайн-бизнеса, включая автоматизацию email и SMS-маркетинга.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
La Growth Machine – платформа для многоканального поиска клиентов, позволяющая вести общение с потенциальными клиентами через LinkedIn, Email и Twitter.
Thryv
thryv.com
Thryv — это программа для управления малым бизнесом, которая помогает организовать взаимодействие с клиентами, планирование встреч и обработку платежей.
vcita
vcita.com
vcita - платформа для управления бизнесом, автоматизирующая задачи, связанные с календарём, клиентами и платежами.
Signpost
signpost.com
Signpost – это приложение для автоматизированного сбора отзывов клиентов, улучшения репутации и привлечения новых клиентов.
Iterable
iterable.com
Iterable - платформа для коммуникации с клиентами, позволяющая создавать персонализированные сообщения через различные каналы в реальном времени.
Shape Software
setshape.com
Shape — это программа автоматизации продаж и маркетинга, упрощающая управление проектами, привлечением клиентов и коммуникацией между командами.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum автоматизирует программы вознаграждений и выплат, предлагая многовалютные и мульти-региональные решения для бизнеса.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - это платформа для создания целевых страниц, email-маркетинга, онлайн-курсов и автоматизации продаж для управления маркетингом и продажами в одном месте.
Dashly
dashly.io
Dashly — платформа для разговорного маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать взаимодействие с клиентами и увеличивать конверсии с помощью чатов и автоматизации.
Referrizer
referrizer.com
Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.
Mautic
mautic.org
Mautic - это платформа для управления маркетингом с открытым исходным кодом, которая позволяет создавать кампании, автоматизировать процессы и анализировать результаты.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.
VipeCloud
vipecloud.com
VipeCloud - облачная платформа для управления бизнесом, включающая CRM, email-маркетинг, социальные посты и интеграции.
EQUP
equp.com
EQUP - универсальное ПО для управления бизнесом, объединяющее маркетинг, продажи, выставление счетов и коммуникацию, с возможностью управления несколькими компаниями.
Act-On
act-on.com
Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.
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