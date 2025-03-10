Программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для автоматизации маркетинга предназначено для автоматизации маркетинговых задач, оптимизации рабочих процессов и измерения эффективности маркетинговых кампаний. Эти инструменты предлагают централизованную базу данных для хранения маркетинговой информации и взаимодействий, что позволяет маркетологам создавать персонализированный и своевременный опыт для клиентов или потенциальных клиентов. Благодаря функциям автоматизации различных аспектов маркетинга, таких как электронная почта, социальные сети, привлечение потенциальных клиентов, прямая почтовая рассылка и цифровая реклама, эти платформы повышают эффективность маркетинга. Одним из важнейших аспектов инструментов автоматизации маркетинга являются их аналитические возможности, которые позволяют пользователям оценивать успех кампаний в различных сегментах и каналах. Эти функции измеряют влияние кампаний на ключевые показатели эффективности (KPI) и рентабельность инвестиций (ROI), а также их вклад в общий доход компании.
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Marketing Master IO
marketingmaster.io
Marketing Master IO - это многофункциональная платформа для управления маркетингом в мессенджерах, SMS, email и социальных сетях.
Referrizer
referrizer.com
Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.
Solitics
solitics.com
Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain — это платформа маркетинга обслуживания клиентов (CXM) на базе искусственного интеллекта, которая помогает местным предприятиям побеждать. Мы помогаем местным предприятиям строить свой бизнес и модернизировать способы общения со своими клиентами – от онлайн-обзоров до запуска персонализированных маркетинговых кампаний, веб-чата, платежей и многого другого.
PushSend
pushsend.com
Универсальное решение PushSend позволяет вам создавать красивые кампании по электронной почте, создавать привлекательные маркетинговые страницы, а также легко создавать и продавать билеты на предстоящие мероприятия.
Convertful
convertful.com
Convertful — это популярное программное обеспечение для сбора потенциальных клиентов, позволяющее конвертировать ваших пользователей в новых подписчиков электронной почты или продаж.
WayMore
waymore.io
WayMore — это облачная платформа для омниканального маркетинга, объединяющая инструменты для анализа данных, автоматизации процессов и повышения продаж.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — платформа для автоматизации маркетинга и управления данными клиентов, позволяющая компаниям эффективно вовлекать и удерживать клиентов.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
La Growth Machine – платформа для многоканального поиска клиентов, позволяющая вести общение с потенциальными клиентами через LinkedIn, Email и Twitter.
Dashly
dashly.io
Dashly — платформа для разговорного маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать взаимодействие с клиентами и увеличивать конверсии с помощью чатов и автоматизации.
Magnews
magnews.it
Magnews — приложение для управления клиентским путём и повышения ценности клиента через стратегию, проектирование маршрутов и выполнение кампаний.
Plotline
plotline.so
Plotline — это платформа взаимодействия внутри приложений для потребительских интернет-компаний. Команды по продукту и маркетингу могут настраивать легко настраиваемые сообщения или подсказки внутри приложения, чтобы улучшить внедрение функций и увеличить конверсию. Полное отсутствие кода.
Retainly
retainly.app
Retainly — инструмент для управления отношениями с клиентами, помогающий улучшать стратегии удержания и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend — это платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает продуктовым компаниям расти быстрее за счет автоматизации процесса привлечения, привлечения и удержания клиентов. Отправляйте электронные письма, SMS-сообщения, веб-перехватчики и многое другое с помощью визуального построения и непрерывно отправляйте данные из вашего приложения с помощью нашего мощного API. В стоимость включена услуга по созданию сборников сценариев продаж и маркетинга.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend - это инфраструктура уведомлений, обеспечивающая управление транзакциями и уведомлениями через единый API на разных каналах.
Force24
force24.co.uk
Развивайте и расширяйте свою аудиторию с помощью Force24, мощной платформы автоматизации маркетинга, которая позволяет вести содержательные разговоры 24 часа в сутки.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это платформа автоматизации маркетинга, предлагающая инструменты для email-маркетинга, управления событиями, опросов и мобильного маркетинга.
Inboundio
inboundio.com
Inboundio — это самая простая в мире платформа цифрового маркетинга, ориентированная на частных лиц и малый/средний бизнес, стремящихся организовать свою деятельность в области интернет-маркетинга, а также на агентства или франшизы, желающие предложить своим клиентам/франчайзи простые в использовании услуги White Label/посредников. Конечным пользователям Inboundio предоставляет простой способ выполнения основных действий онлайн-маркетинга (публикация в социальных сетях, целевые страницы, генерация потенциальных клиентов, базовый CRM, электронная почта и капельный маркетинг), не усложняя и не завышая цену. Посетите Inboundio на https://www.inboundio.com/, чтобы просмотреть демонстрационные видео, полный список функций и цены. Будучи реселлером или подписчиком White Label, вы можете маркировать Inboundio как свою собственную, создавать свои собственные планы и цены и начать получать регулярный доход. Помимо регулярного дохода, Inboundio — это отличный инструмент, позволяющий вашему агентству продавать сопутствующие услуги, такие как графический дизайн шаблонов электронной почты, целевых страниц и даже полное управление социальными сетями. Вы можете передать контроль, предоставив клиенту возможность управлять им самостоятельно, или взять на себя полный контроль над всем его маркетингом с помощью одной простой в использовании информационной панели. Узнайте больше об Inboundio для реселлеров на странице https://www.inboundio.com/Resellers.
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast — сертифицированный по стандарту ISO 27001:2013 ведущий поставщик программного обеспечения для взаимодействия с организациями по всему миру. Компания SimplyCast предлагает технологии связи как для экстренных, так и для обычных случаев, а также более 20 инструментов и каналов связи, которые помогают организациям максимизировать свою эффективность. Платформа компании для взаимодействия 360 градусов — это многофункциональное решение, сочетающее в себе автоматизацию маркетинга, входящий маркетинг и интерактивное общение. Имея клиентов в более чем 175 странах, включая многие из наиболее известных брендов по всему миру в сфере розничной торговли, некоммерческой деятельности и индустрии гостеприимства, SimplyCast предоставляет организациям возможность эффективно обращаться к клиентам с помощью предпочитаемого ими способа связи.
Go4Clients
go4clients.com
GoClients — это платформа автоматизации «все в одном». Помогает каждый день сотням компаний создавать автоматизированные формы, создавать потоки Drips с помощью SMS, электронной почты и звонков. Go4Clients позволяет автоматизировать все взаимодействие с клиентами за счет автоматизации их кампаний и интеграции множества сервисов связи.
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) — это самая интеллектуальная платформа диалогового маркетинга, помогающая предприятиям электронной коммерции повысить рентабельность инвестиций. Эта платформа позволяет бренду автоматизировать транзакции с помощью чат-ботов, управлять многозадачностью с помощью CRM, создавать индивидуальные трансляции с кампаниями и получать аналитические данные о росте в режиме реального времени. Стремясь создать платформу, ориентированную на клиента, BIK (bik.ai) помогает различным сегментам бизнеса повысить рентабельность инвестиций в 137 раз и расширяет возможности бизнеса по всему миру под лозунгом «Сделаем бренды безграничными!»
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight — это платформа взаимодействия с клиентами, которая позволяет компаниям создавать больше точек соприкосновения с клиентами и повышать лояльность к бренду за счет автоматизации персонализации. Платформа включает в себя ряд инструментов для создания и развертывания кампаний, а также возможности аналитики и отчетности для отслеживания успеха этих кампаний. Ключевые преимущества Dialog Insight включают возможность сегментировать и ориентироваться на группы клиентов, автоматизировать и персонализировать общение, а также оптимизировать кампании для достижения максимальной эффективности. Dialog Insight обеспечивает индивидуальное обслуживание клиентов, ориентируясь на правильный сегмент по всем каналам и максимизируя окупаемость инвестиций при одновременном сокращении затрат и времени.
Actito
actito.com
Actito — компания по автоматизации SaaS-маркетинга, основанная в 2000 году. Тогда трое основателей хотели сократить разрыв между брендами и потребителями. Поэтому они начали создавать программное обеспечение, которое сейчас любят маркетологи. С Actito вы можете каждую секунду персонализировать свое взаимодействие с сотнями, тысячами и даже миллионами клиентов по всему миру. Actito ориентирована на средние и крупные компании, которые хотят осуществлять всю свою маркетинговую деятельность с помощью одной простой в использовании платформы. Все данные о клиентах, которые вы собираете, централизуются и консолидируются на платформе данных о клиентах и предоставляются для адаптации, таргетирования и персонализации сообщений в нужное время через основные маркетинговые каналы, а именно электронную почту, мобильные телефоны и Интернет. Actito обеспечивает полное соответствие последним европейским общим правилам защиты данных (GDPR), что дает маркетологам возможность сосредоточиться на построении прочных и прибыльных отношений с клиентами. Actito осуществляет свою деятельность в Европе из штаб-квартиры в Бельгии, а также имеет офисы во Франции и Нидерландах. Actito также присутствует в Северной Америке с офисом в Канаде. Платформой пользуются более 250 клиентов по всему миру, включая ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF и KIA.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift помогает брендам предоставлять актуальный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реального времени на протяжении всего омниканального пути, включая унификацию данных в реальном времени, сегментацию аудитории, прогнозный интеллект, персонализацию 1:1, омниканальность. оркестровка и непревзойденный масштаб. Гибкая и простая в использовании платформа объединяет данные о клиентах из любого источника, раскрывает интеллектуальные возможности с помощью настраиваемого искусственного интеллекта и активирует данные в точках взаимодействия в режиме реального времени с помощью интеллектуального принятия решений. Путь к предоставлению клиентоориентированного опыта, который увеличивает доход и приводит к результатам, никогда не был таким быстрым. Платформа Intelligent Customer Engagement от Blueshift обеспечивает актуальный и взаимосвязанный опыт на протяжении всего омниканального пути путем объединения, информирования и активации данных.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 - платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов и позволяющая создавать персонализированные кампании для улучшения удержания.
Splio
splio.com
Splio — это омниканальная маркетинговая платформа, сочетающая в себе автоматизацию маркетинга и маркетинг лояльности. Splio позволяет маркетологам управлять своими программами лояльности, основанными на транзакциях и отношениях, онлайн и офлайн, а также координировать мощные маркетинговые кампании, основанные на знаниях клиентов. Более 500 брендов по всему миру используют Splio каждый день, в том числе The Kooples, Kusmi Tea, Givenchy, Le Slip Français, Caudalie, Degrenne, Intersport, Longchamp, Lindt, Air China и Cache Cache.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ расширяет возможности отраслей с высоким уровнем риска, предоставляя ориентированные на клиента технологии, которые помогают ритейлерам и брендам любого размера решать проблемы роста и получать доход. Компания предоставляет клиентам самый обширный в отрасли набор инструментов для защиты, сегментирования и продвижения всех операций в магазине и в Интернете.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox – это программа автоматизации маркетинга, которая помогает управлять e-mail рассылками, рекламой, целевыми страницами и A/B тестированием.
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиентами, интегрированных с аналитикой, созданной для индустрии электронной коммерции. Мы в AiTrillion специализируемся на объединении точек зрения между миллионами клиентов в более чем 175 странах. Все, что вы ищете, собрано под одной крышей благодаря интегрированным и инновационным функциям. Автоматизация электронного маркетинга. Программа лояльности. Обзоры продуктов + вопросы и ответы. Веб-уведомления. Партнерский маркетинг. Повторяющееся членство. Конструктор форм. Автоматизация рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта. Умные всплывающие окна. Панель объявлений. Рекомендации по продукту.
OptCulture
optculture.com
OptCulture — это решение для привлечения клиентов и повышения лояльности, ориентированное на розничную торговлю. Он объединяет данные о согласившихся клиентах из разрозненных розничных систем и источников, таких как программное обеспечение POS, механизмы электронной коммерции, информационные веб-сайты и даже физические формы. Используя такие данные, он предоставляет ритейлерам информацию о покупках и поведении, а также возможность запускать программы лояльности, многоканальные маркетинговые кампании и рекламные акции, нацеленные на повторные посещения и повторные продажи.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer — это универсальная маркетинговая платформа для электронной почты и лояльности, предназначенная для стимулирования роста бизнеса и установления подлинных отношений с клиентами. Создавайте 100% персонализированные информационные бюллетени, создавайте программы лояльности, настраивайте автоматизированные потоки, отправляйте SMS и push-уведомления, расширяйте свой список контактов с помощью всплывающих окон, полагайтесь на RFM-анализ, собирайте отзывы и отзывы и используйте рекомендации, чтобы превратить взаимодействие с клиентами в значимые отношения. , повысить лояльность к бренду, а также пожизненную ценность клиентов.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud — это единая сложная платформа продаж и маркетинга для умных маркетологов и рекламодателей. Наша платформа обеспечивает омниканальный маркетинг и оптимизацию кампаний в режиме реального времени с помощью прогнозной аналитики и технологий управления большими данными.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Netmera
netmera.com
Netmera — это омниканальная маркетинговая платформа для взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает персонализированное обслуживание клиентов. Платформа позволяет цифровым маркетологам и менеджерам по продуктам увеличивать доходы и рентабельность инвестиций с помощью мобильных и веб-push-уведомлений, обмена сообщениями в приложениях, всплывающих окон, аналитики и автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта. Netmera охватывает 450 миллионов пользователей по всему миру и ежемесячно отправляет 12 миллиардов push-уведомлений. Netmera помогает компаниям привлекать, конвертировать и удерживать своих клиентов.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — это решение для автоматизации маркетинга, которое помогает электронным предприятиям осуществлять персонализированные действия для своих клиентов через различные каналы, такие как электронная почта, Интернет, мобильные устройства, социальные сети и дисплеи.
Convertedin
converted.in
Convertedin — это маркетинговая операционная система для электронной коммерции, которая использует данные и идеи покупателей для создания персонализированного многоканального маркетинга, который повышает вовлеченность клиентов и максимизирует рентабельность инвестиций. Масштабируйте свои кампании с помощью автоматизации рекламы. Запускайте, масштабируйте и автоматизируйте свои рекламные кампании на пяти различных платформах (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и Google). Отправляйте целевые кампании с помощью автоматизации SMS и электронной почты. Используйте данные своих клиентов для отправки высоко персонализированных кампаний; которые способствуют конверсиям и продажам вашего бизнеса. Подключите свой магазин с помощью аналитики каталога. Импортируйте все продукты вашего интернет-магазина и классифицируйте их по настраиваемым наборам, чтобы иметь возможность запускать динамические кампании с их использованием. Сегментация на основе искусственного интеллекта. Сегментируйте своих клиентов на основе их покупательского поведения на очень подробные сегменты, которые вы можете легко использовать в своих маркетинговых кампаниях. Круглосуточная поддержка. Если вам нужна поддержка или совет, мы будем рядом. Наша команда доступна 24 часа в сутки.
Synerise
synerise.com
Платформа автоматизации и управления взаимодействием в реальном времени, управляемая искусственным интеллектом. Synerise объединяет современные методы сбора, обработки и аналитики данных с выполнением бизнес-сценариев на основе искусственного интеллекта. Synerise использует искусственный интеллект, чтобы полностью изменить современный подход к управлению данными. Комплексная экосистема предоставляет возможность собирать информацию о конечных клиентах из нескольких источников, анализировать эти данные и делать выводы по оптимизации бизнес-процессов: все в режиме реального времени (миллисекунды). Synerise предлагает собственную уникальную быстродействующую базу данных, готовые бизнес-решения на основе машинного обучения и открытую платформу, которую можно адаптировать под любые ваши потребности. Synerise основан на трех технологических принципах: 1. Terrarium Data Engine. Наша бессхемная, ориентированная на столбцы и строки база данных представляет собой масштабируемый, сверхбыстрый инструмент, который одновременно обрабатывает большие объемы аналитических данных и поведенческие данные для создания различных бизнес-сценариев в реальных условиях. -время. Террариум – это
Inflection.io
inflection.io
Платформа B2B-маркетинга и общения с клиентами нового поколения. Отправляйте персонализированные сообщения с данными о взаимодействии с пользователем, не дожидаясь команды по продукту или данным. Помогите своим пользователям быстрее адаптироваться, улучшить внедрение и получить больший доход и канал продаж. Мощь Marketo, простота использования Intercom, данные Snowflake.
Lucep
lucep.com
Автоматизированная система квалификации потенциальных клиентов Lucep проверяет номера, получает потенциальных клиентов для подтверждения их интереса и продолжает взаимодействовать по телефону, SMS, электронной почте и WhatsApp.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
Технологии всегда будут развиваться, но взаимодействие неподвластно времени. Вовлеченные клиенты приносят больше дохода и часто становятся вашими сторонниками. В Right On Interactive мы наблюдаем устойчивый рост прибыли, когда маркетологи рассматривают взаимодействие как путешествие, а не просто кампанию. Поэтому мы разработали наше программное обеспечение для автоматизации концепции маркетинга жизненного цикла клиента, обеспечивая представление о том, кто лучше всего подходит и наиболее заинтересован в организации на каждом этапе пути клиента — от потенциального клиента до восторженного поклонника. Наше облачное решение отображает весь опыт взаимодействия клиента с брендом, от обмена сообщениями до использования продукта. Маркетологи и отделы продаж могут точно знать, на каком этапе отношений с брендом находится потенциальный клиент или клиент, и как лучше всего к ним подойти, чтобы максимизировать пожизненную ценность. В Right On Interactive мы верим в привлечение и приобретение наиболее подходящих клиентов на всю жизнь.
Genoo
genoo.com
Программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое делает то, что вам нужно: маркетинг по электронной почте, формы, целевые страницы, привлечение потенциальных клиентов, оценка потенциальных клиентов, опросы, оценки и многое другое — с доставляемостью почтового ящика №1 в бизнесе — доставляйте больше ваших электронных писем людям, которых вы хочу их увидеть. Для нас большая честь недавно получить награду за выдающиеся достижения в области обслуживания клиентов, потому что нам нравится работать с нашими клиентами для достижения того успеха, о котором они мечтают. Готовы ли вы оставить обычный маркетинг в пыли и добиться лучших результатов? Пришло время продавать по-другому.
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign — это многоканальная маркетинговая платформа, созданная для брендов, ориентированных на клиентов. Мы помогаем компаниям связываться с клиентами посредством сложных взаимодействий с клиентами по различным каналам: электронная почта, Интернет, мобильные push-уведомления, SMS, MMS, WhatsApp, социальные сети, печатные издания и многое другое. Предложение включает в себя различные возможности: от повседневной автоматизации маркетинга и проведения кампаний до сложной организации путешествий, аналитики путешествий, сегментации, персонализации, создания высококачественного контента и анализа цифрового опыта. Благодаря нашей открытой и гибкой платформе маркетологи могут подключаться к любому источнику данных и сегментировать свои данные для гипертаргетинга. Наш интуитивно понятный пользовательский интерфейс без кода и возможности гиперперсонализации позволяют маркетологам самостоятельно проводить многоканальные персонализированные кампании, не полагаясь на команды обработки данных или кодирование. В отличие от сложных и дорогостоящих корпоративных предложений, мы предлагаем одни и те же сложные решения корпоративного уровня для всех маркетологов. И в отличие от «точечных решений» или поставщиков услуг электронной почты, мы даем вам возможность взаимодействовать с потребителями по нескольким каналам на одной платформе. Мы помогаем маркетологам получать полезную информацию и персонализировать коммуникации по мере того, как вы начинаете масштабироваться. Acoustic Marketing Cloud ставит маркетолога на место водителя, помогая клиентам повысить долгосрочное взаимодействие с клиентами и стимулировать рост доходов. Среди наших клиентов ведущие бренды и компании из списка Fortune 500. Для получения дополнительной информации посетите сайт Acoustic.com/products. Возможности: Оркестрация путешествий Электронная почта SMS/MMS WhatsApp Mobile push Система управления контентом Анализ пути клиента Интеграция Сегментация Социальные аудитории Перетаскивание форм Composer Перетаскивание Многоканальный Composer Уровень данных транзакционных сообщений
eTrigue
etrigue.com
eTrigue — это маркетинговый сервис нового поколения. Наша миссия — сделать партнерский маркетинг простым и удобным — посредством платформы, команды экспертов и интеграции контента. Мы проводим ваши цифровые кампании на нашей платформе, чтобы вы могли быстрее и лучше реализовать ценность партнерского маркетинга. eTrigue — единственная партнерская маркетинговая служба со специальной партнерской платформой, предназначенной для проведения партнерских цифровых маркетинговых кампаний от вашего имени. Благодаря оповещениям о потенциальных клиентах для вас и ваших партнеров в режиме реального времени, а также информационным панелям производительности вы можете отслеживать все действия MQL и продавцов.
Dotidot
dotidot.io
Это решение для онлайн-маркетинга, которое использует автоматизацию для повышения эффективности результатов вашего маркетинга. С Dotidot вы можете автоматизировать обычные задачи и вместо этого сосредоточиться на расширенных стратегиях, которые открывает для вас автоматизация.
Jellyreach
jellyreach.com
Jellyreach — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга по электронной почте и SMS. Он создан для автоматической доставки релевантных и своевременных сообщений в соответствии с предпочтениями контактов. Функции включают в себя неограниченное рабочее пространство, редактор кампаний с помощью перетаскивания, предварительно разработанные шаблоны, автоматизацию маркетинга с помощью готовых сценариев, неограниченное количество сегментов, отслеживание UTM, интеграцию с Amazon SES, Mailgun и Twilio и многое другое.
Kiliba
en.kiliba.com
Легко увеличивайте свои доходы: повторно привлекайте неактивных клиентов и сохраняйте существующих клиентов. Kiliba — это идеальный модуль на базе искусственного интеллекта для интернет-торговцев, которым нужны инструменты, которые очень быстро окупаются. 1 инвестиция в Килибу – это возможность умножить ваши инвестиции в 79 раз! Интеграция в 2' с несколькими нашими плагинами.
Loclweb
loclweb.com
Loclmark — это локальная платформа автоматизации маркетинга, которая позволяет легко создавать больше обзоров, размещать информацию о своем бизнесе в Интернете и многое другое. Процесс создания отзывов полностью автоматизирован: просто настройте его, добавьте информацию о клиентах, и процесс начнется для вас. Вы получите массу ценной информации об отзывах и сможете быстро ответить прямо в Локльмарке.
Plezi
plezi.co
Plezi помогает специалистам в области маркетинга, предоставляя им рекомендации по публикации, продвижению и автоматизации каждого фрагмента контента. Программное обеспечение Plezi — это не просто набор инструментов: оно проведет вас через каждое маркетинговое действие и покажет следующий шаг, чтобы вы могли сосредоточиться исключительно на создании выдающегося контента. Ручные рабочие процессы устарели: у каждого лида свой цикл покупок. Использование Plezi похоже на то, что за каждым вашим лидом стоит маркетолог. Каждый автоматизированный рабочий процесс уникален и в режиме реального времени адаптируется к действиям ваших потенциальных клиентов в Интернете, отправляя им наиболее релевантный контент.
Pyze
pyze.com
Pyze Growth Intelligence удовлетворяет все более острую потребность бизнеса в привлечении и удержании пользователей на разных платформах. Pyze разрабатывает целостные профили пользователей, агрегируя поведение пользователей на разных платформах, и запускает целевые кампании по вовлечению и персонализации в реальном времени, чтобы обеспечить индивидуальный подход для всех пользователей: - Получите конкурентное преимущество за счет понимания пользовательских кластеров, тенденций, моделей и аномалий - Обеспечьте персонализированное взаимодействие, контент и опыт для пользователей на основе действий, поведения и этапов использования. Запускайте автоматизированные кампании, чтобы максимизировать лояльность к бренду, доход, вовлеченность или желаемую бизнес-цель. Pyze предлагает маркетинговую и аналитическую платформу, предназначенную для того, чтобы издатели мобильных и веб-приложений могли максимизировать рост за счет автоматического анализа, взаимодействия. и персонализация. Pyze использует машинное обучение для автоматизации сегментации пользователей на основе общих характеристик и обеспечивает автоматическое взаимодействие и персонализацию каждой группы пользователей для достижения желаемых бизнес-результатов. Pyze предоставляет комплексное решение для автоматизации сбора данных, анализа, сегментации, проведения кампаний и персонализации на разных платформах. Pyze предлагает ряд сложных маркетинговых услуг, позволяющих получить глубокое понимание поведения пользователей на разных платформах и обеспечить значимое взаимодействие с клиентами. Возможности и преимущества: Платформа Pyze Growth Intelligence Platform обладает рядом основных возможностей, которые адаптируют решение для целей вашей организации. Мы понимаем, что организации преследуют разные бизнес-цели, и разработали легко масштабируемую платформу, способную решать каждую конкретную задачу. - Анализ использования и поведения позволяет отслеживать тенденции, закономерности и поведение пользователей Интернета и мобильных приложений для анализа, визуализации, изучения и принятия мер на основе полученных данных. - Автоматическая сегментация позволяет брендам точно ориентироваться на определенные группы пользователей посредством автоматической сегментации и исследований в реальном времени по всей пользовательской базе. - Контекстный маркетинг определяет время и место, где каждый пользователь будет наиболее восприимчив к сообщениям, и использует модели использования, контекст и другие факторы для доставки правильного сообщения в нужное время. - Автоматизация роста обеспечивает автоматизированное взаимодействие с каждым пользователем на основе рабочего процесса и поведения для адаптации, активации, вовлечения и удержания пользователей на протяжении всей их жизни. - Персонализированный интеллект позволяет брендам персонализировать каждый опыт, включая каналы контента, пользовательские интерфейсы, коммуникационные сообщения, конкретные функции и продукты. - Группы приложений предоставляют совокупные данные о поведении пользователей в мобильных и веб-приложениях для проведения омниканальных кампаний, межплатформенной персонализации и сравнительного анализа.
ShopAgain
shopagain.com
Вы можете создать и запустить всю свою маркетинговую программу по удержанию клиентов в одном месте с помощью универсальной платформы ShopAgain. Маркетинг по электронной почте Маркетинг по SMS Маркетинговые сообщения в Whatsapp Всплывающие окна и формы Рекомендация продуктов на основе искусственного интеллекта Перекрестные продажи и дополнительные продажи Синхронизация аудитории Facebook и Google Создание персонализированного опыта покупок для ваших клиентов является трудным и трудоемким процессом. Технология искусственного интеллекта ShopAgain учится на основе просмотров, покупок и демографических данных ваших клиентов. Платформа автоматически создает сегменты клиентов, расширенные капельные кампании и рекомендации по продуктам, персонализированные для вашего магазина.
SmartMessage
smartmessage.com
SmartMessage — это универсальная маркетинговая платформа, которая позволяет компаниям создавать высоко персонализированный и привлекательный клиентский опыт по нескольким каналам. Благодаря надежному набору инструментов SmartMessage маркетологи могут беспрепятственно организовывать маркетинговые кампании, управлять данными о клиентах, автоматизировать взаимодействие с клиентами, создавать чат-ботов на базе искусственного интеллекта и обеспечивать безопасность взаимодействия с клиентами посредством одноразовых паролей. Почему стоит выбрать SmartMessage? Превосходство в многоканальном доступе: SmartMessage позволяет компаниям предоставлять согласованные и адаптированные сообщения по электронной почте, SMS, push-уведомлениям и каналам чат-ботов. Это гарантирует, что клиенты получат целостный и персонализированный опыт, что приведет к более высокому уровню вовлеченности и конверсии. Управление аудиторией: Менеджер аудитории SmartMessage позволяет компаниям собирать, хранить и объединять данные о клиентах в единый профиль. Такое единое представление обеспечивает детальную сегментацию клиентов, гарантируя, что правильное сообщение достигнет нужной аудитории. Автоматизация маркетинга. Платформа упрощает автоматизацию маркетинга, повышая оптимизацию и производительность. Маркетологи могут автоматизировать путь клиента и использовать информацию, основанную на данных, для принятия обоснованных решений, что приводит к более эффективным кампаниям. Безопасность: OTP Manager SmartMessage обеспечивает безопасность взаимодействия с клиентами, позволяя отправлять OTP (одноразовые пароли) для аутентификации и проверки. SmartMessage в цифрах: более 17 лет опыта в отрасли Более 100 сотрудников присутствуют на 3 континентах, работают в более чем 20 странах. Нам доверяют более 500 клиентов по всему миру. Нам доверяют лидеры отрасли: SmartMessage — это платформа, которую выбирают органы власти, лидеры отрасли и ведущие маркетологи. Превосходство платформы было признано такими организациями, как Deloitte, EBA и The International Business Awards.
Vibetrace
vibetrace.com
Vibetrace — это набор инструментов для электронной коммерции. Он предлагает компаниям электронной коммерции решения на базе SaaS для увеличения продаж и коэффициентов конверсии на их отдельных веб-сайтах.
CamBuildr
cambuildr.com
CamBuildr — это универсальное решение для цифровых движений, позволяющее управлять инструментами, привлекать единомышленников и поддерживать соответствие GDPR.
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed — это платформа для взаимодействия с клиентами с открытым исходным кодом, позволяющая автоматизировать обмен сообщениями через различные каналы.
Trustisto
trustisto.com
Ваш магазин на автопилоте 🚀 Используйте автоматизацию маркетинга от Trustisto, увеличьте свои продажи и увеличьте удержание клиентов. Trustisto — это платформа автоматизации маркетинга, предназначенная для увеличения продаж в малой и крупной электронной коммерции с использованием автоматизации и машинного обучения. Платформа работает на трех столпах: идентификация клиентов, оптимизация и ретаргетинг. Идентификация означает сбор данных о клиентах на Платформе данных клиентов. Trustisto автоматически создает профили клиентов, выполняет задачи сегментации профилей и надежно хранит их в облаке. Магазин является владельцем данных. Вы можете проводить маркетинговые акции для любой группы клиентов в любое время. Оптимизация направлена на постоянное увеличение коэффициента конверсии, то есть повышение эффективности магазина, что приводит непосредственно к прибыли. Trustisto реализует социальное доказательство и фомо и, следовательно, эффективно влияет на решения клиентов о покупке, побуждая их делать покупки. Благодаря собранным данным процесс становится еще более эффективным. Ретаргетинг позволяет вернуть клиентов, которые уже покинули ваш магазин. Trustisto автоматически связывается с покупателями, не оформившими заказ, а также приглашает тех, кто уже совершил покупки, снова совершить покупки в вашем магазине.
PushAlert
pushalert.co
PushAlert — это многоканальная платформа взаимодействия с клиентами, которая поддерживает веб-push-уведомления, уведомления приложений для Android и iOS, а также обмен сообщениями на месте. Благодаря лучшей в своем классе архитектуре PushAlert помогает компаниям взаимодействовать со своей аудиторией, отправляя в режиме реального времени уведомления об обновлениях, рекламных акциях, новостях, а также взаимодействуя с клиентами, которые в данный момент находятся на месте. PushAlert обеспечивает плавную персонализацию и глубокую интеграцию аналитики, широкую совместимость с веб-платформами и платформами приложений, а также открытый API, чтобы помочь компаниям любого размера создавать значимые пути взаимодействия с клиентами. Хотите узнать больше о PushAlert? Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Superlines
superlines.io
Superlines — это платформа искусственного интеллекта для маркетинга, которая автоматизирует создание, анализ, оптимизацию и тестирование контента для повышения эффективности маркетинга.
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