Программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Самые популярные приложения - Ватикан

SmartMessage

smartmessage.com

SmartMessage — это универсальная маркетинговая платформа, которая позволяет компаниям создавать высоко персонализированный и привлекательный клиентский опыт по нескольким каналам. Благодаря надежному набору инструментов SmartMessage маркетологи могут беспрепятственно организовывать маркетинговые кампании, управлять данными о клиентах, автоматизировать взаимодействие с клиентами, создавать чат-ботов на базе искусственного интеллекта и обеспечивать безопасность взаимодействия с клиентами посредством одноразовых паролей. Почему стоит выбрать SmartMessage? Превосходство в многоканальном доступе: SmartMessage позволяет компаниям предоставлять согласованные и адаптированные сообщения по электронной почте, SMS, push-уведомлениям и каналам чат-ботов. Это гарантирует, что клиенты получат целостный и персонализированный опыт, что приведет к более высокому уровню вовлеченности и конверсии. Управление аудиторией: Менеджер аудитории SmartMessage позволяет компаниям собирать, хранить и объединять данные о клиентах в единый профиль. Такое единое представление обеспечивает детальную сегментацию клиентов, гарантируя, что правильное сообщение достигнет нужной аудитории. Автоматизация маркетинга. Платформа упрощает автоматизацию маркетинга, повышая оптимизацию и производительность. Маркетологи могут автоматизировать путь клиента и использовать информацию, основанную на данных, для принятия обоснованных решений, что приводит к более эффективным кампаниям. Безопасность: OTP Manager SmartMessage обеспечивает безопасность взаимодействия с клиентами, позволяя отправлять OTP (одноразовые пароли) для аутентификации и проверки. SmartMessage в цифрах: более 17 лет опыта в отрасли Более 100 сотрудников присутствуют на 3 континентах, работают в более чем 20 странах. Нам доверяют более 500 клиентов по всему миру. Нам доверяют лидеры отрасли: SmartMessage — это платформа, которую выбирают органы власти, лидеры отрасли и ведущие маркетологи. Превосходство платформы было признано такими организациями, как Deloitte, EBA и The International Business Awards.