Программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Самые популярные приложения - Украина

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Программное обеспечение для автоматизации маркетинга предназначено для автоматизации маркетинговых задач, оптимизации рабочих процессов и измерения эффективности маркетинговых кампаний. Эти инструменты предлагают централизованную базу данных для хранения маркетинговой информации и взаимодействий, что позволяет маркетологам создавать персонализированный и своевременный опыт для клиентов или потенциальных клиентов. Благодаря функциям автоматизации различных аспектов маркетинга, таких как электронная почта, социальные сети, привлечение потенциальных клиентов, прямая почтовая рассылка и цифровая реклама, эти платформы повышают эффективность маркетинга. Одним из важнейших аспектов инструментов автоматизации маркетинга являются их аналитические возможности, которые позволяют пользователям оценивать успех кампаний в различных сегментах и каналах. Эти функции измеряют влияние кампаний на ключевые показатели эффективности (KPI) и рентабельность инвестиций (ROI), а также их вклад в общий доход компании.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
ManyChat
manychat.com
ManyChat является платформой Omnichannel № 1 для брендов D2C, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов, компаний по недвижимости в мире. Основанный в 2016 году, ManyChat поддерживает более 1 миллиарда разговоров каждый год и используется в более чем 190 странах. Привлечь своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS для развития вашего бренда. Независимо от того, хотите ли вы генерировать больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов, увеличивая время SLA, ManyChat имеет все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Это то, что такое чат -маркетинг и что такое ManyChat.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel-это белая маркетинговая платформа для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает в себя CRM с умными списками, электронной почтой, двухсторонним SMS, консолидированным SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/Gmb Chat, исходящим вызовам, отслеживанием вызовов, записи вызовов, пишетем, строителем форм, Builder, воронковым строителем, Builder веб-сайта, Онлайн -планирование, автоматизация рабочего процесса, отчеты, веб -крючки и многое другое! Агентство включают в себя неограниченные учетные записи Sub (местоположение) для ваших клиентов, которые могут быть клонированы для ускорения настройки. Принесите свои собственные учетные данные Twilio & SMTP для питания вашей учетной записи, предоставляя вам доступ к оптовым тарифам по электронной почте, телефонным звонкам и SMS. Начните с 14 -дневной бесплатной пробной версии!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развивать свой бизнес в 5 и более раз. EngageBay предлагает множество функций, включая: - Простую и мощную CRM-систему «все в одном» - Простое в использовании программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Маркетинг по электронной почте - Бесплатное программное обеспечение для живого чата - Мощное программное обеспечение службы поддержки - Последовательности электронной почты - Целевые страницы - Веб-формы для привлечения потенциальных клиентов в Интернете - Обзор клиентов на 360 градусов в отделах маркетинга, продаж и поддержки - Программное обеспечение для планирования встреч - Программное обеспечение для управления контактами - Бесплатное программное обеспечение CRM и многое другое.
Dashly
dashly.io
Dashly — платформа диалогового маркетинга. Он помогает более чем 700 компаниям SaaS и EdTech увеличивать конверсию и доходы, превращая каждое взаимодействие с клиентами в личный разговор. Выведите это на другой уровень с помощью планирования звонков и видеозвонков. Благодаря упреждающему обмену сообщениями, чат-боту и всплывающим окнам вы можете генерировать больше потенциальных клиентов и квалифицировать их. Лиды собираются в eCRM и сегментируются — вот как вы начинаете маркетинг по электронной почте. Управляйте общением как вручную, так и по инициированию — они доступны с помощью сообщений в чате, всплывающих окон и электронных писем. Возможности: - Собирайте потенциальных клиентов с помощью чат-бота, созданного в простом в использовании Chatbot Builder; - Храните и управляйте ими в eCRM; - Отслеживайте действия посетителей; - Делайте лучшие предложения с помощью всплывающих окон; - Интеграция с вашими любимыми сервисами; - Иметь все сообщения посетителей в одной админ-панели; - Отвечайте своим посетителям в чате для идеальной поддержки; - Увеличение конверсии с помощью триггерных писем; - Анализируйте воронки повышения эффективности.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Insightly
insightly.com
Insightly — это современная и доступная CRM-система, которая нравится командам. Он прост в использовании, легко настраивается и масштабируется по мере роста компаний, решая общие проблемы, с которыми не могут справиться устаревшие CRM. Insightly помогает командам создавать и конвертировать воронку продаж, повышать производительность и строить долгосрочные отношения с клиентами. Централизуйте и управляйте всеми вашими данными о клиентах, продажах и бизнесе — потенциальными клиентами, контактами, электронной почтой, событиями, предложениями, проектами, задачами, возможностями и бизнес-отчетами — в одной простой в использовании, гибкой и безопасной системе CRM, которая масштабируется вместе с вашим бизнесом. . Повысьте эффективность и прозрачность продаж с помощью продуктов Insightly корпоративного уровня, прейскурантов и котировок (PPQ). Быстро находите, отслеживайте и управляйте миллионами различных продуктов и услуг прямо на платформе Insightly. Связывайте продукты и услуги с индивидуальными возможностями, устраняя человеческие ошибки, узкие места и несоответствия. С помощью PPQ Insightly ваши полевые команды могут создавать индивидуальные расценки, контракты и предложения для своих возможностей всего несколькими щелчками мыши. Наслаждайтесь полным контролем и прозрачностью того, что вы продаете, кому, когда и по какой цене. Используйте настраиваемые объекты и приложения Insightly, чтобы адаптировать рабочие процессы и процессы к уникальным бизнес-потребностям и предпочтениям, гарантируя высокую степень внедрения и удовлетворенности. Используйте AppConnect для интеграции Insightly с более чем 500 популярными приложениями. Встроенные CRM-интеграции Insightly включают в себя: Gmail Google Workspace и Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Рекламные объявления в Facebook И многое другое... Управляйте всем на ходу с помощью отмеченных наградами мобильных приложений для Android и iOS. Сканируйте визитные карточки и загружайте всю информацию одним щелчком мыши, обновляйте проекты и записи в режиме реального времени и дайте возможность вашей выездной команде создавать и обновлять возможности прямо в месте нахождения клиента. Клиенты Insightly CRM, обладающие возможностями в любой отрасли, могут добавлять сопутствующие продукты для автоматизации маркетинга, обслуживания клиентов и интеграции на одной платформе.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют VBOUT напрямую или через настройку «white label» для создания индивидуальных планов, управления субсчетами и обмена активами из одной клиентской учетной записи на множество. С VBOUT вы можете: * Управляйте всеми своими социальными сетями из одного места. * Взаимодействуйте со своими клиентами, создавая и отправляя выигрышные кампании по электронной почте. * Создавайте потрясающие, персонализированные и динамичные целевые страницы без программирования. * Создавайте автоматизацию с помощью интуитивно понятного визуального конструктора. * Воспитание потенциальных клиентов от щелчка до закрытия - и далее. * Легко расширяйте и поддерживайте списки аудитории. * Отслеживайте и анализируйте всю свою маркетинговую деятельность на настраиваемой информационной панели. Платформа имеет удобные целевые страницы и формы с возможностью перетаскивания, интуитивно понятный визуальный конструктор автоматизации, управление социальными сетями, инструменты электронного маркетинга и растущую библиотеку готовых шаблонов для широкого спектра маркетинговых кампаний. Углубленная встроенная аналитика и отслеживание потенциальных клиентов предоставляют маркетологам полное представление о их конвейере, взаимодействии со списками и эффективности кампании. Растущие предприятия и агентства доверяют гибкой платформе VBOUT и отмеченной наградами бесплатной премиальной поддержке, которая помогает им привлекать нужных клиентов, превращать больше посетителей в клиентов и проводить комплексные маркетинговые кампании на одной простой в использовании платформе.
Simplero
simplero.com
Simplero помогает тренерам и создателям знаний построить бизнес и жизнь, которые им нравятся, упрощая свой стек программного обеспечения до одной веселой и простой в использовании платформы, чтобы они могли развивать значимые отношения со своими клиентами. От создания курсов, создания веб-сайтов и отправки электронных писем до продажи продуктов, управления партнерскими программами и автоматизации. С Simplero вы можете вести свой онлайн-бизнес в одном месте, а не повсюду. Simplero дает лидерам возможность создавать сообщества, которые меняют мир. - Отличная поддержка - Создание веб-сайтов и целевых страниц - Управление партнерами - Маркетинг и автоматизация по электронной почте - Платежи и подписки - Курсы и сообщества - Информация о клиентах
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут: * Автоматизируйте процессы маркетинга, продаж и удержания клиентов с помощью простого и мощного редактора с возможностью перетаскивания. * Превращайте посетителей веб-сайта непосредственно в потенциальных клиентов в CRM. Автоматически воспитывайте, отслеживайте и оценивайте потенциальных клиентов на основе активности в Интернете или электронной почте. * Включите многоканальную связь с возможностью звонить, писать по электронной почте или писать в Твиттере контакту с одной и той же страницы. * Отслеживайте поведение клиентов и получайте оповещения в режиме реального времени об активности клиентов. * Управляйте заявками в службу поддержки со всей историей клиентов в одном месте. * Имейте подробную запись всех деталей клиента и истории общения на одной странице, отсортированной в хронологическом порядке. * Просматривайте данные о клиентах из различных других бизнес-приложений на одной странице с помощью обширных возможностей интеграции.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, предлагающий поиск и мерчандайзинг на основе искусственного интеллекта; Контент, предлагающий безголовую CMS; и Engagement, предлагающие ведущие решения CDP и автоматизации маркетинга. Вместе эти решения сочетают в себе возможности унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом оптимизации с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая приносящий доход опыт цифровой коммерции, который конвертируется на любом канале и в каждом путешествии. Bloomreach обслуживает более 850 мировых брендов, включая Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München и Marks & Spencer. Для получения дополнительной информации посетите Bloomreach.com. (Exponea была приобретена Bloomreach в 2021 году.)
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, которая централизует все ваши данные о клиентах — из всего вашего технологического стека, за любой период времени и с полной детализацией, — Klaviyo позволяет легко создавать, доставлять и оптимизировать невероятно сложные и персонализированные услуги по всему миру. электронная почта, SMS, мобильные приложения, обзоры, Интернет, платная реклама и многое другое. Присоединяйтесь к более чем 130 тысячам платящих клиентов, используя Klaviyo, чтобы увеличить количество конверсий и пожизненную ценность клиентов — и расти на их собственных условиях. Узнайте больше на klaviyo.com.
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кампаний. Превратить данные о клиентах в продажи еще никогда не было так просто.
User.com
user.com
User.com — это универсальная платформа автоматизации маркетинга, призванная повысить вовлеченность и конверсию за счет использования единого источника данных для ваших клиентов. Привлекайте клиентов через широкий спектр каналов связи: электронная почта, чат, чат-бот, push-уведомления, динамический контент страниц и многое другое — все это доступно в одном месте. Заинтересованы в автоматизации маркетинга? Воспользуйтесь нашей бесплатной 14-дневной пробной версией без предоплаты: http://bit.ly/2wrc3Ax. Мы предлагаем различные интеграции: легко подключайтесь к Google Tag Manager, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV, Gmail, Freshmail, Email Labs и многое другое! Полный список см. на нашей странице интеграции здесь: http://bit.ly/38Dsxn2 Будучи инструментом взаимодействия с клиентами и взаимодействия с ними в режиме реального времени как для малого, так и для крупного бизнеса, User.com был разработан для максимизации коэффициентов конверсии и повышения удовлетворенности пользователей. С помощью интуитивно понятных инструментов перетаскивания вы можете создавать процессы автоматизации маркетинга, маркетинговые кампании и создавать автоматизированные пути действий, которые будут постоянно привлекать ваших клиентов. Используйте триггеры, условия и действия, чтобы доставлять персонализированные сообщения вашим пользователям в нужное время. Мы понимаем, насколько важно постоянное взаимодействие с вашими пользователями в режиме реального времени. Благодаря интеграции нашего инструмента живого чата вы можете общаться в режиме реального времени и по всему миру. Все разговоры сохраняются и подключаются. Просматривайте последние сообщения в любое время и отправляйте обновления пользователям по электронной почте с помощью простых соединений между ними.
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотрудничайте с Thryv, чтобы превзойти ожидания ваших клиентов и укрепить свое присутствие в Интернете — и все это с помощью единого входа в систему. Thryv включает в себя лучшую в своем классе поддержку, доступную в любое время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с участием экспертов, которые понимают цели и уникальные потребности владельцев малого бизнеса. Ручки Thryv: * Общение с клиентами * Сметы, выставление счетов и платежи * Назначение встреч * Управление репутацией * Управление социальными сетями и многое другое! Thryv автоматизирует задачи и ставит клиентов в центр вашего бизнеса с помощью одного простого в использовании программного обеспечения, которое позволяет легко привлечь больше клиентов, оставаться организованным, быстрее получать оплату и автоматически создавать отзывы. Thryv позволяет клиентам легко: * Найдите вас в Интернете по рейтингам и обзорам, присутствию в социальных сетях и точным результатам поиска. * Взаимодействуйте легко и мгновенно, получайте напоминания, отправляйте текстовые сообщения и электронные письма, а также назначайте встречи. * Платите легко, мгновенно получайте квитанции, знайте, что это безопасно и надежно, и выбирайте способ оплаты. * Оставайтесь на связи с автоматическими сообщениями, которые просят их ответить, оставайтесь на связи и запрашивайте отзывы. Отмеченное наградами программное обеспечение Thryv помогает более чем 45 000 компаниям в США, Канаде и Австралии трансформировать методы ведения бизнеса и управления своими клиентами.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — это универсальная программная платформа для продаж, маркетинга, коммуникаций и автоматизации для местного бизнеса в различных отраслях, включая бытовые услуги, розничную торговлю, автомобилестроение, недвижимость, профессиональные услуги и многое другое. SalesBoss объединяет возможности продаж, маркетинга, SMS, электронной почты, звонков, календаря, веб-чата, почтового ящика, конвейера, отзывов, платежей, веб-сайтов, последовательностей и автоматизации в одном решении на базе искусственного интеллекта. Salesboss помогает вам управлять всей воронкой продаж на одной простой в использовании платформе — от привлечения и развития потенциальных клиентов до закрытия сделок и удержания клиентов. Кроме того, встроенные возможности автоматизации экономят время и повышают эффективность за счет автоматизации повторяющихся задач. Местные предприятия могут систематизировать свои данные, привлечь больше потенциальных клиентов, создать надежные каналы продаж и быстрее заключать больше сделок.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как быть более гибким с Dynamics 365, единственным портфелем интеллектуальных бизнес -приложений, который дает всем возможность адаптироваться и инновации.
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чикаго.
Splio
splio.com
Splio — это омниканальная маркетинговая платформа, сочетающая в себе автоматизацию маркетинга и маркетинг лояльности. Splio позволяет маркетологам управлять своими программами лояльности, основанными на транзакциях и отношениях, онлайн и офлайн, а также координировать мощные маркетинговые кампании, основанные на знаниях клиентов. Более 500 брендов по всему миру используют Splio каждый день, в том числе The Kooples, Kusmi Tea, Givenchy, Le Slip Français, Caudalie, Degrenne, Intersport, Longchamp, Lindt, Air China и Cache Cache.
Experiture
experiture.com
Experiture — это маркетинговая платформа, которая позволяет пользователям легко создавать, развертывать, автоматизировать, измерять и оптимизировать программы многоканального маркетинга.
Makesbridge
makesbridge.com
Makesbridge — это признанное лучшее в своем классе решение, используемое тысячами пользователей по всему миру. Используйте платформу для простых массовых рассылок по электронной почте, расширенных рассылок по электронной почте B2C миллионам людей в день, автоматизации продаж или автоматизации маркетинга. Отзывы говорят, что мы улучшаем MailChimp и Marketo, если вам нужна мощность по разумной цене с поддержкой мирового класса. Ищете ли вы простую электронную почту или расширенную автоматизацию маркетинга, Makesbridge — лучший в своем классе вариант. Makesbridge прекрасно работает с Salesforce, Netsuite, G-Suite и тысячами других облачных CRM.
Marketing Master IO
marketingmaster.io
Универсальная многоканальная маркетинговая платформа, которая помогает компаниям управлять маркетингом в Messenger, SMS, электронной почте, социальных сетях и электронной коммерции.
eTrigue
etrigue.com
eTrigue — это маркетинговый сервис нового поколения. Наша миссия — сделать партнерский маркетинг простым и удобным — посредством платформы, команды экспертов и интеграции контента. Мы проводим ваши цифровые кампании на нашей платформе, чтобы вы могли быстрее и лучше реализовать ценность партнерского маркетинга. eTrigue — единственная партнерская маркетинговая служба со специальной партнерской платформой, предназначенной для проведения партнерских цифровых маркетинговых кампаний от вашего имени. Благодаря оповещениям о потенциальных клиентах для вас и ваших партнеров в режиме реального времени, а также информационным панелям производительности вы можете отслеживать все действия MQL и продавцов.
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign — это многоканальная маркетинговая платформа, созданная для брендов, ориентированных на клиентов. Мы помогаем компаниям связываться с клиентами посредством сложных взаимодействий с клиентами по различным каналам: электронная почта, Интернет, мобильные push-уведомления, SMS, MMS, WhatsApp, социальные сети, печатные издания и многое другое. Предложение включает в себя различные возможности: от повседневной автоматизации маркетинга и проведения кампаний до сложной организации путешествий, аналитики путешествий, сегментации, персонализации, создания высококачественного контента и анализа цифрового опыта. Благодаря нашей открытой и гибкой платформе маркетологи могут подключаться к любому источнику данных и сегментировать свои данные для гипертаргетинга. Наш интуитивно понятный пользовательский интерфейс без кода и возможности гиперперсонализации позволяют маркетологам самостоятельно проводить многоканальные персонализированные кампании, не полагаясь на команды обработки данных или кодирование. В отличие от сложных и дорогостоящих корпоративных предложений, мы предлагаем одни и те же сложные решения корпоративного уровня для всех маркетологов. И в отличие от «точечных решений» или поставщиков услуг электронной почты, мы даем вам возможность взаимодействовать с потребителями по нескольким каналам на одной платформе. Мы помогаем маркетологам получать полезную информацию и персонализировать коммуникации по мере того, как вы начинаете масштабироваться. Acoustic Marketing Cloud ставит маркетолога на место водителя, помогая клиентам повысить долгосрочное взаимодействие с клиентами и стимулировать рост доходов. Среди наших клиентов ведущие бренды и компании из списка Fortune 500. Для получения дополнительной информации посетите сайт Acoustic.com/products. Возможности: Оркестрация путешествий Электронная почта SMS/MMS WhatsApp Mobile push Система управления контентом Анализ пути клиента Интеграция Сегментация Социальные аудитории Перетаскивание форм Composer Перетаскивание Многоканальный Composer Уровень данных транзакционных сообщений
Genoo
genoo.com
Программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое делает то, что вам нужно: маркетинг по электронной почте, формы, целевые страницы, привлечение потенциальных клиентов, оценка потенциальных клиентов, опросы, оценки и многое другое — с доставляемостью почтового ящика №1 в бизнесе — доставляйте больше ваших электронных писем людям, которых вы хочу их увидеть. Для нас большая честь недавно получить награду за выдающиеся достижения в области обслуживания клиентов, потому что нам нравится работать с нашими клиентами для достижения того успеха, о котором они мечтают. Готовы ли вы оставить обычный маркетинг в пыли и добиться лучших результатов? Пришло время продавать по-другому.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
Технологии всегда будут развиваться, но взаимодействие неподвластно времени. Вовлеченные клиенты приносят больше дохода и часто становятся вашими сторонниками. В Right On Interactive мы наблюдаем устойчивый рост прибыли, когда маркетологи рассматривают взаимодействие как путешествие, а не просто кампанию. Поэтому мы разработали наше программное обеспечение для автоматизации концепции маркетинга жизненного цикла клиента, обеспечивая представление о том, кто лучше всего подходит и наиболее заинтересован в организации на каждом этапе пути клиента — от потенциального клиента до восторженного поклонника. Наше облачное решение отображает весь опыт взаимодействия клиента с брендом, от обмена сообщениями до использования продукта. Маркетологи и отделы продаж могут точно знать, на каком этапе отношений с брендом находится потенциальный клиент или клиент, и как лучше всего к ним подойти, чтобы максимизировать пожизненную ценность. В Right On Interactive мы верим в привлечение и приобретение наиболее подходящих клиентов на всю жизнь.
Lucep
lucep.com
Автоматизированная система квалификации потенциальных клиентов Lucep проверяет номера, получает потенциальных клиентов для подтверждения их интереса и продолжает взаимодействовать по телефону, SMS, электронной почте и WhatsApp.
Inflection.io
inflection.io
Платформа B2B-маркетинга и общения с клиентами нового поколения. Отправляйте персонализированные сообщения с данными о взаимодействии с пользователем, не дожидаясь команды по продукту или данным. Помогите своим пользователям быстрее адаптироваться, улучшить внедрение и получить больший доход и канал продаж. Мощь Marketo, простота использования Intercom, данные Snowflake.
Synerise
synerise.com
Платформа автоматизации и управления взаимодействием в реальном времени, управляемая искусственным интеллектом. Synerise объединяет современные методы сбора, обработки и аналитики данных с выполнением бизнес-сценариев на основе искусственного интеллекта. Synerise использует искусственный интеллект, чтобы полностью изменить современный подход к управлению данными. Комплексная экосистема предоставляет возможность собирать информацию о конечных клиентах из нескольких источников, анализировать эти данные и делать выводы по оптимизации бизнес-процессов: все в режиме реального времени (миллисекунды). Synerise предлагает собственную уникальную быстродействующую базу данных, готовые бизнес-решения на основе машинного обучения и открытую платформу, которую можно адаптировать под любые ваши потребности. Synerise основан на трех технологических принципах: 1. Terrarium Data Engine. Наша бессхемная, ориентированная на столбцы и строки база данных представляет собой масштабируемый, сверхбыстрый инструмент, который одновременно обрабатывает большие объемы аналитических данных и поведенческие данные для создания различных бизнес-сценариев в реальных условиях. -время. Террариум – это
Convertedin
converted.in
Convertedin — это маркетинговая операционная система для электронной коммерции, которая использует данные и идеи покупателей для создания персонализированного многоканального маркетинга, который повышает вовлеченность клиентов и максимизирует рентабельность инвестиций. Масштабируйте свои кампании с помощью автоматизации рекламы. Запускайте, масштабируйте и автоматизируйте свои рекламные кампании на пяти различных платформах (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и Google). Отправляйте целевые кампании с помощью автоматизации SMS и электронной почты. Используйте данные своих клиентов для отправки высоко персонализированных кампаний; которые способствуют конверсиям и продажам вашего бизнеса. Подключите свой магазин с помощью аналитики каталога. Импортируйте все продукты вашего интернет-магазина и классифицируйте их по настраиваемым наборам, чтобы иметь возможность запускать динамические кампании с их использованием. Сегментация на основе искусственного интеллекта. Сегментируйте своих клиентов на основе их покупательского поведения на очень подробные сегменты, которые вы можете легко использовать в своих маркетинговых кампаниях. Круглосуточная поддержка. Если вам нужна поддержка или совет, мы будем рядом. Наша команда доступна 24 часа в сутки.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — это решение для автоматизации маркетинга, которое помогает электронным предприятиям осуществлять персонализированные действия для своих клиентов через различные каналы, такие как электронная почта, Интернет, мобильные устройства, социальные сети и дисплеи.
Netmera
netmera.com
Netmera — это омниканальная маркетинговая платформа для взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает персонализированное обслуживание клиентов. Платформа позволяет цифровым маркетологам и менеджерам по продуктам увеличивать доходы и рентабельность инвестиций с помощью мобильных и веб-push-уведомлений, обмена сообщениями в приложениях, всплывающих окон, аналитики и автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта. Netmera охватывает 450 миллионов пользователей по всему миру и ежемесячно отправляет 12 миллиардов push-уведомлений. Netmera помогает компаниям привлекать, конвертировать и удерживать своих клиентов.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight — это платформа взаимодействия с клиентами, которая позволяет компаниям создавать больше точек соприкосновения с клиентами и повышать лояльность к бренду за счет автоматизации персонализации. Платформа включает в себя ряд инструментов для создания и развертывания кампаний, а также возможности аналитики и отчетности для отслеживания успеха этих кампаний. Ключевые преимущества Dialog Insight включают возможность сегментировать и ориентироваться на группы клиентов, автоматизировать и персонализировать общение, а также оптимизировать кампании для достижения максимальной эффективности. Dialog Insight обеспечивает индивидуальное обслуживание клиентов, ориентируясь на правильный сегмент по всем каналам и максимизируя окупаемость инвестиций при одновременном сокращении затрат и времени.
Retainly
retainly.app
Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочные и долгосрочные отношения.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend — это платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает продуктовым компаниям расти быстрее за счет автоматизации процесса привлечения, привлечения и удержания клиентов. Отправляйте электронные письма, SMS-сообщения, веб-перехватчики и многое другое с помощью визуального построения и непрерывно отправляйте данные из вашего приложения с помощью нашего мощного API. В стоимость включена услуга по созданию сборников сценариев продаж и маркетинга.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с SuprSend? - Поддержка нескольких арендаторов для простого управления клиентами. - Управление шаблонами с контролем версий - Входящие в приложении для веб-сайта и приложения (React, Angular, JS, Flutter). - встроенные и безголовые компоненты) - интеграция SMS, электронной почты, Slack, Teams, WhatsApp, мобильных устройств и веб-push - Пакетная обработка уведомлений и дайджестов. - Маршрутизация уведомлений между несколькими каналами. - Управление брендом для отправки уведомлений конечным пользователям клиента. - Готовое управление предпочтениями пользователей. - Резервный вариант поставщика, переключатель с автоматической интеллектуальной маршрутизацией - Запускайте кампании поверх хранилища данных - Журналы, аналитика и оповещения об ошибках в режиме реального времени.
Force24
force24.co.uk
Развивайте и расширяйте свою аудиторию с помощью Force24, мощной платформы автоматизации маркетинга, которая позволяет вести содержательные разговоры 24 часа в сутки.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Мобильный маркетинг.
Inboundio
inboundio.com
Inboundio — это самая простая в мире платформа цифрового маркетинга, ориентированная на частных лиц и малый/средний бизнес, стремящихся организовать свою деятельность в области интернет-маркетинга, а также на агентства или франшизы, желающие предложить своим клиентам/франчайзи простые в использовании услуги White Label/посредников. Конечным пользователям Inboundio предоставляет простой способ выполнения основных действий онлайн-маркетинга (публикация в социальных сетях, целевые страницы, генерация потенциальных клиентов, базовый CRM, электронная почта и капельный маркетинг), не усложняя и не завышая цену. Посетите Inboundio на https://www.inboundio.com/, чтобы просмотреть демонстрационные видео, полный список функций и цены. Будучи реселлером или подписчиком White Label, вы можете маркировать Inboundio как свою собственную, создавать свои собственные планы и цены и начать получать регулярный доход. Помимо регулярного дохода, Inboundio — это отличный инструмент, позволяющий вашему агентству продавать сопутствующие услуги, такие как графический дизайн шаблонов электронной почты, целевых страниц и даже полное управление социальными сетями. Вы можете передать контроль, предоставив клиенту возможность управлять им самостоятельно, или взять на себя полный контроль над всем его маркетингом с помощью одной простой в использовании информационной панели. Узнайте больше об Inboundio для реселлеров на странице https://www.inboundio.com/Resellers.
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast — сертифицированный по стандарту ISO 27001:2013 ведущий поставщик программного обеспечения для взаимодействия с организациями по всему миру. Компания SimplyCast предлагает технологии связи как для экстренных, так и для обычных случаев, а также более 20 инструментов и каналов связи, которые помогают организациям максимизировать свою эффективность. Платформа компании для взаимодействия 360 градусов — это многофункциональное решение, сочетающее в себе автоматизацию маркетинга, входящий маркетинг и интерактивное общение. Имея клиентов в более чем 175 странах, включая многие из наиболее известных брендов по всему миру в сфере розничной торговли, некоммерческой деятельности и индустрии гостеприимства, SimplyCast предоставляет организациям возможность эффективно обращаться к клиентам с помощью предпочитаемого ими способа связи.
Go4Clients
go4clients.com
GoClients — это платформа автоматизации «все в одном». Помогает каждый день сотням компаний создавать автоматизированные формы, создавать потоки Drips с помощью SMS, электронной почты и звонков. Go4Clients позволяет автоматизировать все взаимодействие с клиентами за счет автоматизации их кампаний и интеграции множества сервисов связи.
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) — это самая интеллектуальная платформа диалогового маркетинга, помогающая предприятиям электронной коммерции повысить рентабельность инвестиций. Эта платформа позволяет бренду автоматизировать транзакции с помощью чат-ботов, управлять многозадачностью с помощью CRM, создавать индивидуальные трансляции с кампаниями и получать аналитические данные о росте в режиме реального времени. Стремясь создать платформу, ориентированную на клиента, BIK (bik.ai) помогает различным сегментам бизнеса повысить рентабельность инвестиций в 137 раз и расширяет возможности бизнеса по всему миру под лозунгом «Сделаем бренды безграничными!»
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Центр управления вашими стратегиями онлайн-маркетинга. [http://bit.ly/2mj2mMJ] С помощью Leadfox, нашего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, вы можете развернуть и максимизировать ВСЕ ваши маркетинговые тактики, включая электронную почту, рекламу, целевые страницы, всплывающие окна, баннеры, A/B-тесты. Leadfox, которым пользуются тысячи пользователей в более чем 100 странах, — это доступная, простая в использовании, автоматизированная и универсальная маркетинговая платформа. Наша миссия — помочь предприятиям малого и среднего бизнеса и агентствам войти в мир цифрового маркетинга с помощью доступных и простых в использовании решений и обучения. Больше информации на нашем сайте: http://bit.ly/2mj2mMJ
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud — это единая сложная платформа продаж и маркетинга для умных маркетологов и рекламодателей. Наша платформа обеспечивает омниканальный маркетинг и оптимизацию кампаний в режиме реального времени с помощью прогнозной аналитики и технологий управления большими данными.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer — это универсальная маркетинговая платформа для электронной почты и лояльности, предназначенная для стимулирования роста бизнеса и установления подлинных отношений с клиентами. Создавайте 100% персонализированные информационные бюллетени, создавайте программы лояльности, настраивайте автоматизированные потоки, отправляйте SMS и push-уведомления, расширяйте свой список контактов с помощью всплывающих окон, полагайтесь на RFM-анализ, собирайте отзывы и отзывы и используйте рекомендации, чтобы превратить взаимодействие с клиентами в значимые отношения. , повысить лояльность к бренду, а также пожизненную ценность клиентов.
OptCulture
optculture.com
OptCulture — это решение для привлечения клиентов и повышения лояльности, ориентированное на розничную торговлю. Он объединяет данные о согласившихся клиентах из разрозненных розничных систем и источников, таких как программное обеспечение POS, механизмы электронной коммерции, информационные веб-сайты и даже физические формы. Используя такие данные, он предоставляет ритейлерам информацию о покупках и поведении, а также возможность запускать программы лояльности, многоканальные маркетинговые кампании и рекламные акции, нацеленные на повторные посещения и повторные продажи.
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиентами, интегрированных с аналитикой, созданной для индустрии электронной коммерции. Мы в AiTrillion специализируемся на объединении точек зрения между миллионами клиентов в более чем 175 странах. Все, что вы ищете, собрано под одной крышей благодаря интегрированным и инновационным функциям. Автоматизация электронного маркетинга. Программа лояльности. Обзоры продуктов + вопросы и ответы. Веб-уведомления. Партнерский маркетинг. Повторяющееся членство. Конструктор форм. Автоматизация рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта. Умные всплывающие окна. Панель объявлений. Рекомендации по продукту.
AdBraze
adbraze.com
AdBraze — это универсальная платформа автоматизации маркетинга: оптимизируйте рабочий процесс маркетинга, сведите к минимуму рутинную работу медиабайеров, повысьте эффективность творческой команды и быстро масштабируйтесь.
Actito
actito.com
Actito — компания по автоматизации SaaS-маркетинга, основанная в 2000 году. Тогда трое основателей хотели сократить разрыв между брендами и потребителями. Поэтому они начали создавать программное обеспечение, которое сейчас любят маркетологи. С Actito вы можете каждую секунду персонализировать свое взаимодействие с сотнями, тысячами и даже миллионами клиентов по всему миру. Actito ориентирована на средние и крупные компании, которые хотят осуществлять всю свою маркетинговую деятельность с помощью одной простой в использовании платформы. Все данные о клиентах, которые вы собираете, централизуются и консолидируются на платформе данных о клиентах и предоставляются для адаптации, таргетирования и персонализации сообщений в нужное время через основные маркетинговые каналы, а именно электронную почту, мобильные телефоны и Интернет. Actito обеспечивает полное соответствие последним европейским общим правилам защиты данных (GDPR), что дает маркетологам возможность сосредоточиться на построении прочных и прибыльных отношений с клиентами. Actito осуществляет свою деятельность в Европе из штаб-квартиры в Бельгии, а также имеет офисы во Франции и Нидерландах. Actito также присутствует в Северной Америке с офисом в Канаде. Платформой пользуются более 250 клиентов по всему миру, включая ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF и KIA.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift помогает брендам предоставлять актуальный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реального времени на протяжении всего омниканального пути, включая унификацию данных в реальном времени, сегментацию аудитории, прогнозный интеллект, персонализацию 1:1, омниканальность. оркестровка и непревзойденный масштаб. Гибкая и простая в использовании платформа объединяет данные о клиентах из любого источника, раскрывает интеллектуальные возможности с помощью настраиваемого искусственного интеллекта и активирует данные в точках взаимодействия в режиме реального времени с помощью интеллектуального принятия решений. Путь к предоставлению клиентоориентированного опыта, который увеличивает доход и приводит к результатам, никогда не был таким быстрым. Платформа Intelligent Customer Engagement от Blueshift обеспечивает актуальный и взаимосвязанный опыт на протяжении всего омниканального пути путем объединения, информирования и активации данных.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
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