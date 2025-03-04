Программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Самые популярные приложения - Танзания

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Программное обеспечение для автоматизации маркетинга предназначено для автоматизации маркетинговых задач, оптимизации рабочих процессов и измерения эффективности маркетинговых кампаний. Эти инструменты предлагают централизованную базу данных для хранения маркетинговой информации и взаимодействий, что позволяет маркетологам создавать персонализированный и своевременный опыт для клиентов или потенциальных клиентов. Благодаря функциям автоматизации различных аспектов маркетинга, таких как электронная почта, социальные сети, привлечение потенциальных клиентов, прямая почтовая рассылка и цифровая реклама, эти платформы повышают эффективность маркетинга. Одним из важнейших аспектов инструментов автоматизации маркетинга являются их аналитические возможности, которые позволяют пользователям оценивать успех кампаний в различных сегментах и каналах. Эти функции измеряют влияние кампаний на ключевые показатели эффективности (KPI) и рентабельность инвестиций (ROI), а также их вклад в общий доход компании.
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Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
ManyChat
manychat.com
ManyChat является платформой Omnichannel № 1 для брендов D2C, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов, компаний по недвижимости в мире. Основанный в 2016 году, ManyChat поддерживает более 1 миллиарда разговоров каждый год и используется в более чем 190 странах. Привлечь своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS для развития вашего бренда. Независимо от того, хотите ли вы генерировать больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов, увеличивая время SLA, ManyChat имеет все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Это то, что такое чат -маркетинг и что такое ManyChat.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
FMG - Expert Advisor Marketing
fmgsuite.com
FMG — это универсальная маркетинговая платформа для финансовых консультантов, которая предоставляет маркетинговые инструменты и специальные веб-сайты, помогающие финансовым консультантам развивать свой бизнес.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратегиями взаимодействия с клиентами, полученными от ведущих брендов в вашей отрасли, наша платформа позволяет вам ускорить окупаемость инвестиций, обеспечить превосходный индивидуальный опыт и добиться измеримых результатов... быстро. Emarsys — платформа, которую выбирают более 1500 клиентов по всему миру. Присоединяйтесь к тысячам ведущих брендов, которые доверяют Emarsys обеспечение предсказуемых и прибыльных результатов, необходимых их бизнесу, а также высоко персонализированный омниканальный опыт, которого заслуживают их клиенты. Для получения дополнительной информации посетите www.emarsys.com.
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain — это платформа маркетинга обслуживания клиентов (CXM) на базе искусственного интеллекта, которая помогает местным предприятиям побеждать. Мы помогаем местным предприятиям строить свой бизнес и модернизировать способы общения со своими клиентами – от онлайн-обзоров до запуска персонализированных маркетинговых кампаний, веб-чата, платежей и многого другого.
PushSend
pushsend.com
Универсальное решение PushSend позволяет вам создавать красивые кампании по электронной почте, создавать привлекательные маркетинговые страницы, а также легко создавать и продавать билеты на предстоящие мероприятия.
Convertful
convertful.com
Convertful — это популярное программное обеспечение для сбора потенциальных клиентов, позволяющее конвертировать ваших пользователей в новых подписчиков электронной почты или продаж.
WayMore
waymore.io
WayMore — это инновационная универсальная облачная платформа омниканального маркетинга, состоящая из множества различных инструментов, направленных на увеличение продаж и снижение затрат на маркетинг. Высокие технологии платформы основаны на сборе данных, аналитике, автоматизации и цифровом маркетинге. WayMore предназначен для всех предприятий, независимо от отрасли и размера. Простой дизайн платформы упрощает работу пользователя. Как? * Поместите своих клиентов в центр комплексного подхода. * Объедините все ваши источники данных. Анализируйте данные с помощью искусственного интеллекта, чтобы лучше понять свою аудиторию. * Микросегментируйте свою аудиторию, чтобы максимизировать уровень вовлеченности. * Общайтесь с каждым сегментом аудитории, используя правильный канал, в правильный момент и с правильным контентом. * Внедрить автоматизацию, чтобы избежать ручных задач. Почему? * Перспектива превращения приводит к лояльным клиентам. * Экономьте время и усилия.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляем La Growth Machine, первую многоканальную платформу для поиска потенциальных клиентов, которая позволяет вам общаться с потенциальными клиентами через LinkedIn, электронную почту и Twitter. С помощью La Growth Machine вы можете: - Импортировать потенциальных клиентов из LinkedIn или файла CSV, чтобы легко управлять своими поисковыми усилиями. - Дополните профиль вашего контакта его данными, включая профессиональные и личные адреса электронной почты, номера телефонов, профили LinkedIn и Twitter, чтобы получить ценную информацию о ваших потенциальных клиентах. - Создайте многоканальную последовательность поиска, чтобы эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами в нескольких точках взаимодействия. - Автоматически синхронизируйте взаимодействие в вашей CRM (включая встроенную интеграцию с HubSpot и Pipedrive или с Zapier), чтобы ваши продажи и маркетинг были организованы и оптимизированы. Использование La Growth Machine может сэкономить время вашим командам по продажам, маркетингу и подбору персонала, а также повысить производительность за счет упрощения усилий по привлечению потенциальных клиентов и управлению ими. Не верите нам? Подпишитесь на бесплатную пробную версию LaGrowthMachine сегодня и убедитесь в преимуществах сами!
Dashly
dashly.io
Dashly — платформа диалогового маркетинга. Он помогает более чем 700 компаниям SaaS и EdTech увеличивать конверсию и доходы, превращая каждое взаимодействие с клиентами в личный разговор. Выведите это на другой уровень с помощью планирования звонков и видеозвонков. Благодаря упреждающему обмену сообщениями, чат-боту и всплывающим окнам вы можете генерировать больше потенциальных клиентов и квалифицировать их. Лиды собираются в eCRM и сегментируются — вот как вы начинаете маркетинг по электронной почте. Управляйте общением как вручную, так и по инициированию — они доступны с помощью сообщений в чате, всплывающих окон и электронных писем. Возможности: - Собирайте потенциальных клиентов с помощью чат-бота, созданного в простом в использовании Chatbot Builder; - Храните и управляйте ими в eCRM; - Отслеживайте действия посетителей; - Делайте лучшие предложения с помощью всплывающих окон; - Интеграция с вашими любимыми сервисами; - Иметь все сообщения посетителей в одной админ-панели; - Отвечайте своим посетителям в чате для идеальной поддержки; - Увеличение конверсии с помощью триггерных писем; - Анализируйте воронки повышения эффективности.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
Plotline
plotline.so
Plotline — это платформа взаимодействия внутри приложений для потребительских интернет-компаний. Команды по продукту и маркетингу могут настраивать легко настраиваемые сообщения или подсказки внутри приложения, чтобы улучшить внедрение функций и увеличить конверсию. Полное отсутствие кода.
Retainly
retainly.app
Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочные и долгосрочные отношения.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend — это платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает продуктовым компаниям расти быстрее за счет автоматизации процесса привлечения, привлечения и удержания клиентов. Отправляйте электронные письма, SMS-сообщения, веб-перехватчики и многое другое с помощью визуального построения и непрерывно отправляйте данные из вашего приложения с помощью нашего мощного API. В стоимость включена услуга по созданию сборников сценариев продаж и маркетинга.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с SuprSend? - Поддержка нескольких арендаторов для простого управления клиентами. - Управление шаблонами с контролем версий - Входящие в приложении для веб-сайта и приложения (React, Angular, JS, Flutter). - встроенные и безголовые компоненты) - интеграция SMS, электронной почты, Slack, Teams, WhatsApp, мобильных устройств и веб-push - Пакетная обработка уведомлений и дайджестов. - Маршрутизация уведомлений между несколькими каналами. - Управление брендом для отправки уведомлений конечным пользователям клиента. - Готовое управление предпочтениями пользователей. - Резервный вариант поставщика, переключатель с автоматической интеллектуальной маршрутизацией - Запускайте кампании поверх хранилища данных - Журналы, аналитика и оповещения об ошибках в режиме реального времени.
Force24
force24.co.uk
Развивайте и расширяйте свою аудиторию с помощью Force24, мощной платформы автоматизации маркетинга, которая позволяет вести содержательные разговоры 24 часа в сутки.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Мобильный маркетинг.
Inboundio
inboundio.com
Inboundio — это самая простая в мире платформа цифрового маркетинга, ориентированная на частных лиц и малый/средний бизнес, стремящихся организовать свою деятельность в области интернет-маркетинга, а также на агентства или франшизы, желающие предложить своим клиентам/франчайзи простые в использовании услуги White Label/посредников. Конечным пользователям Inboundio предоставляет простой способ выполнения основных действий онлайн-маркетинга (публикация в социальных сетях, целевые страницы, генерация потенциальных клиентов, базовый CRM, электронная почта и капельный маркетинг), не усложняя и не завышая цену. Посетите Inboundio на https://www.inboundio.com/, чтобы просмотреть демонстрационные видео, полный список функций и цены. Будучи реселлером или подписчиком White Label, вы можете маркировать Inboundio как свою собственную, создавать свои собственные планы и цены и начать получать регулярный доход. Помимо регулярного дохода, Inboundio — это отличный инструмент, позволяющий вашему агентству продавать сопутствующие услуги, такие как графический дизайн шаблонов электронной почты, целевых страниц и даже полное управление социальными сетями. Вы можете передать контроль, предоставив клиенту возможность управлять им самостоятельно, или взять на себя полный контроль над всем его маркетингом с помощью одной простой в использовании информационной панели. Узнайте больше об Inboundio для реселлеров на странице https://www.inboundio.com/Resellers.
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast — сертифицированный по стандарту ISO 27001:2013 ведущий поставщик программного обеспечения для взаимодействия с организациями по всему миру. Компания SimplyCast предлагает технологии связи как для экстренных, так и для обычных случаев, а также более 20 инструментов и каналов связи, которые помогают организациям максимизировать свою эффективность. Платформа компании для взаимодействия 360 градусов — это многофункциональное решение, сочетающее в себе автоматизацию маркетинга, входящий маркетинг и интерактивное общение. Имея клиентов в более чем 175 странах, включая многие из наиболее известных брендов по всему миру в сфере розничной торговли, некоммерческой деятельности и индустрии гостеприимства, SimplyCast предоставляет организациям возможность эффективно обращаться к клиентам с помощью предпочитаемого ими способа связи.
Go4Clients
go4clients.com
GoClients — это платформа автоматизации «все в одном». Помогает каждый день сотням компаний создавать автоматизированные формы, создавать потоки Drips с помощью SMS, электронной почты и звонков. Go4Clients позволяет автоматизировать все взаимодействие с клиентами за счет автоматизации их кампаний и интеграции множества сервисов связи.
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) — это самая интеллектуальная платформа диалогового маркетинга, помогающая предприятиям электронной коммерции повысить рентабельность инвестиций. Эта платформа позволяет бренду автоматизировать транзакции с помощью чат-ботов, управлять многозадачностью с помощью CRM, создавать индивидуальные трансляции с кампаниями и получать аналитические данные о росте в режиме реального времени. Стремясь создать платформу, ориентированную на клиента, BIK (bik.ai) помогает различным сегментам бизнеса повысить рентабельность инвестиций в 137 раз и расширяет возможности бизнеса по всему миру под лозунгом «Сделаем бренды безграничными!»
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight — это платформа взаимодействия с клиентами, которая позволяет компаниям создавать больше точек соприкосновения с клиентами и повышать лояльность к бренду за счет автоматизации персонализации. Платформа включает в себя ряд инструментов для создания и развертывания кампаний, а также возможности аналитики и отчетности для отслеживания успеха этих кампаний. Ключевые преимущества Dialog Insight включают возможность сегментировать и ориентироваться на группы клиентов, автоматизировать и персонализировать общение, а также оптимизировать кампании для достижения максимальной эффективности. Dialog Insight обеспечивает индивидуальное обслуживание клиентов, ориентируясь на правильный сегмент по всем каналам и максимизируя окупаемость инвестиций при одновременном сокращении затрат и времени.
Actito
actito.com
Actito — компания по автоматизации SaaS-маркетинга, основанная в 2000 году. Тогда трое основателей хотели сократить разрыв между брендами и потребителями. Поэтому они начали создавать программное обеспечение, которое сейчас любят маркетологи. С Actito вы можете каждую секунду персонализировать свое взаимодействие с сотнями, тысячами и даже миллионами клиентов по всему миру. Actito ориентирована на средние и крупные компании, которые хотят осуществлять всю свою маркетинговую деятельность с помощью одной простой в использовании платформы. Все данные о клиентах, которые вы собираете, централизуются и консолидируются на платформе данных о клиентах и предоставляются для адаптации, таргетирования и персонализации сообщений в нужное время через основные маркетинговые каналы, а именно электронную почту, мобильные телефоны и Интернет. Actito обеспечивает полное соответствие последним европейским общим правилам защиты данных (GDPR), что дает маркетологам возможность сосредоточиться на построении прочных и прибыльных отношений с клиентами. Actito осуществляет свою деятельность в Европе из штаб-квартиры в Бельгии, а также имеет офисы во Франции и Нидерландах. Actito также присутствует в Северной Америке с офисом в Канаде. Платформой пользуются более 250 клиентов по всему миру, включая ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF и KIA.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift помогает брендам предоставлять актуальный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реального времени на протяжении всего омниканального пути, включая унификацию данных в реальном времени, сегментацию аудитории, прогнозный интеллект, персонализацию 1:1, омниканальность. оркестровка и непревзойденный масштаб. Гибкая и простая в использовании платформа объединяет данные о клиентах из любого источника, раскрывает интеллектуальные возможности с помощью настраиваемого искусственного интеллекта и активирует данные в точках взаимодействия в режиме реального времени с помощью интеллектуального принятия решений. Путь к предоставлению клиентоориентированного опыта, который увеличивает доход и приводит к результатам, никогда не был таким быстрым. Платформа Intelligent Customer Engagement от Blueshift обеспечивает актуальный и взаимосвязанный опыт на протяжении всего омниканального пути путем объединения, информирования и активации данных.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кампаний. Превратить данные о клиентах в продажи еще никогда не было так просто.
Splio
splio.com
Splio — это омниканальная маркетинговая платформа, сочетающая в себе автоматизацию маркетинга и маркетинг лояльности. Splio позволяет маркетологам управлять своими программами лояльности, основанными на транзакциях и отношениях, онлайн и офлайн, а также координировать мощные маркетинговые кампании, основанные на знаниях клиентов. Более 500 брендов по всему миру используют Splio каждый день, в том числе The Kooples, Kusmi Tea, Givenchy, Le Slip Français, Caudalie, Degrenne, Intersport, Longchamp, Lindt, Air China и Cache Cache.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ расширяет возможности отраслей с высоким уровнем риска, предоставляя ориентированные на клиента технологии, которые помогают ритейлерам и брендам любого размера решать проблемы роста и получать доход. Компания предоставляет клиентам самый обширный в отрасли набор инструментов для защиты, сегментирования и продвижения всех операций в магазине и в Интернете.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Центр управления вашими стратегиями онлайн-маркетинга. [http://bit.ly/2mj2mMJ] С помощью Leadfox, нашего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, вы можете развернуть и максимизировать ВСЕ ваши маркетинговые тактики, включая электронную почту, рекламу, целевые страницы, всплывающие окна, баннеры, A/B-тесты. Leadfox, которым пользуются тысячи пользователей в более чем 100 странах, — это доступная, простая в использовании, автоматизированная и универсальная маркетинговая платформа. Наша миссия — помочь предприятиям малого и среднего бизнеса и агентствам войти в мир цифрового маркетинга с помощью доступных и простых в использовании решений и обучения. Больше информации на нашем сайте: http://bit.ly/2mj2mMJ
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиентами, интегрированных с аналитикой, созданной для индустрии электронной коммерции. Мы в AiTrillion специализируемся на объединении точек зрения между миллионами клиентов в более чем 175 странах. Все, что вы ищете, собрано под одной крышей благодаря интегрированным и инновационным функциям. Автоматизация электронного маркетинга. Программа лояльности. Обзоры продуктов + вопросы и ответы. Веб-уведомления. Партнерский маркетинг. Повторяющееся членство. Конструктор форм. Автоматизация рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта. Умные всплывающие окна. Панель объявлений. Рекомендации по продукту.
OptCulture
optculture.com
OptCulture — это решение для привлечения клиентов и повышения лояльности, ориентированное на розничную торговлю. Он объединяет данные о согласившихся клиентах из разрозненных розничных систем и источников, таких как программное обеспечение POS, механизмы электронной коммерции, информационные веб-сайты и даже физические формы. Используя такие данные, он предоставляет ритейлерам информацию о покупках и поведении, а также возможность запускать программы лояльности, многоканальные маркетинговые кампании и рекламные акции, нацеленные на повторные посещения и повторные продажи.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer — это универсальная маркетинговая платформа для электронной почты и лояльности, предназначенная для стимулирования роста бизнеса и установления подлинных отношений с клиентами. Создавайте 100% персонализированные информационные бюллетени, создавайте программы лояльности, настраивайте автоматизированные потоки, отправляйте SMS и push-уведомления, расширяйте свой список контактов с помощью всплывающих окон, полагайтесь на RFM-анализ, собирайте отзывы и отзывы и используйте рекомендации, чтобы превратить взаимодействие с клиентами в значимые отношения. , повысить лояльность к бренду, а также пожизненную ценность клиентов.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud — это единая сложная платформа продаж и маркетинга для умных маркетологов и рекламодателей. Наша платформа обеспечивает омниканальный маркетинг и оптимизацию кампаний в режиме реального времени с помощью прогнозной аналитики и технологий управления большими данными.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Netmera
netmera.com
Netmera — это омниканальная маркетинговая платформа для взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает персонализированное обслуживание клиентов. Платформа позволяет цифровым маркетологам и менеджерам по продуктам увеличивать доходы и рентабельность инвестиций с помощью мобильных и веб-push-уведомлений, обмена сообщениями в приложениях, всплывающих окон, аналитики и автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта. Netmera охватывает 450 миллионов пользователей по всему миру и ежемесячно отправляет 12 миллиардов push-уведомлений. Netmera помогает компаниям привлекать, конвертировать и удерживать своих клиентов.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — это решение для автоматизации маркетинга, которое помогает электронным предприятиям осуществлять персонализированные действия для своих клиентов через различные каналы, такие как электронная почта, Интернет, мобильные устройства, социальные сети и дисплеи.
Convertedin
converted.in
Convertedin — это маркетинговая операционная система для электронной коммерции, которая использует данные и идеи покупателей для создания персонализированного многоканального маркетинга, который повышает вовлеченность клиентов и максимизирует рентабельность инвестиций. Масштабируйте свои кампании с помощью автоматизации рекламы. Запускайте, масштабируйте и автоматизируйте свои рекламные кампании на пяти различных платформах (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и Google). Отправляйте целевые кампании с помощью автоматизации SMS и электронной почты. Используйте данные своих клиентов для отправки высоко персонализированных кампаний; которые способствуют конверсиям и продажам вашего бизнеса. Подключите свой магазин с помощью аналитики каталога. Импортируйте все продукты вашего интернет-магазина и классифицируйте их по настраиваемым наборам, чтобы иметь возможность запускать динамические кампании с их использованием. Сегментация на основе искусственного интеллекта. Сегментируйте своих клиентов на основе их покупательского поведения на очень подробные сегменты, которые вы можете легко использовать в своих маркетинговых кампаниях. Круглосуточная поддержка. Если вам нужна поддержка или совет, мы будем рядом. Наша команда доступна 24 часа в сутки.
Synerise
synerise.com
Платформа автоматизации и управления взаимодействием в реальном времени, управляемая искусственным интеллектом. Synerise объединяет современные методы сбора, обработки и аналитики данных с выполнением бизнес-сценариев на основе искусственного интеллекта. Synerise использует искусственный интеллект, чтобы полностью изменить современный подход к управлению данными. Комплексная экосистема предоставляет возможность собирать информацию о конечных клиентах из нескольких источников, анализировать эти данные и делать выводы по оптимизации бизнес-процессов: все в режиме реального времени (миллисекунды). Synerise предлагает собственную уникальную быстродействующую базу данных, готовые бизнес-решения на основе машинного обучения и открытую платформу, которую можно адаптировать под любые ваши потребности. Synerise основан на трех технологических принципах: 1. Terrarium Data Engine. Наша бессхемная, ориентированная на столбцы и строки база данных представляет собой масштабируемый, сверхбыстрый инструмент, который одновременно обрабатывает большие объемы аналитических данных и поведенческие данные для создания различных бизнес-сценариев в реальных условиях. -время. Террариум – это
Inflection.io
inflection.io
Платформа B2B-маркетинга и общения с клиентами нового поколения. Отправляйте персонализированные сообщения с данными о взаимодействии с пользователем, не дожидаясь команды по продукту или данным. Помогите своим пользователям быстрее адаптироваться, улучшить внедрение и получить больший доход и канал продаж. Мощь Marketo, простота использования Intercom, данные Snowflake.
Lucep
lucep.com
Автоматизированная система квалификации потенциальных клиентов Lucep проверяет номера, получает потенциальных клиентов для подтверждения их интереса и продолжает взаимодействовать по телефону, SMS, электронной почте и WhatsApp.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
Технологии всегда будут развиваться, но взаимодействие неподвластно времени. Вовлеченные клиенты приносят больше дохода и часто становятся вашими сторонниками. В Right On Interactive мы наблюдаем устойчивый рост прибыли, когда маркетологи рассматривают взаимодействие как путешествие, а не просто кампанию. Поэтому мы разработали наше программное обеспечение для автоматизации концепции маркетинга жизненного цикла клиента, обеспечивая представление о том, кто лучше всего подходит и наиболее заинтересован в организации на каждом этапе пути клиента — от потенциального клиента до восторженного поклонника. Наше облачное решение отображает весь опыт взаимодействия клиента с брендом, от обмена сообщениями до использования продукта. Маркетологи и отделы продаж могут точно знать, на каком этапе отношений с брендом находится потенциальный клиент или клиент, и как лучше всего к ним подойти, чтобы максимизировать пожизненную ценность. В Right On Interactive мы верим в привлечение и приобретение наиболее подходящих клиентов на всю жизнь.
Genoo
genoo.com
Программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое делает то, что вам нужно: маркетинг по электронной почте, формы, целевые страницы, привлечение потенциальных клиентов, оценка потенциальных клиентов, опросы, оценки и многое другое — с доставляемостью почтового ящика №1 в бизнесе — доставляйте больше ваших электронных писем людям, которых вы хочу их увидеть. Для нас большая честь недавно получить награду за выдающиеся достижения в области обслуживания клиентов, потому что нам нравится работать с нашими клиентами для достижения того успеха, о котором они мечтают. Готовы ли вы оставить обычный маркетинг в пыли и добиться лучших результатов? Пришло время продавать по-другому.
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign — это многоканальная маркетинговая платформа, созданная для брендов, ориентированных на клиентов. Мы помогаем компаниям связываться с клиентами посредством сложных взаимодействий с клиентами по различным каналам: электронная почта, Интернет, мобильные push-уведомления, SMS, MMS, WhatsApp, социальные сети, печатные издания и многое другое. Предложение включает в себя различные возможности: от повседневной автоматизации маркетинга и проведения кампаний до сложной организации путешествий, аналитики путешествий, сегментации, персонализации, создания высококачественного контента и анализа цифрового опыта. Благодаря нашей открытой и гибкой платформе маркетологи могут подключаться к любому источнику данных и сегментировать свои данные для гипертаргетинга. Наш интуитивно понятный пользовательский интерфейс без кода и возможности гиперперсонализации позволяют маркетологам самостоятельно проводить многоканальные персонализированные кампании, не полагаясь на команды обработки данных или кодирование. В отличие от сложных и дорогостоящих корпоративных предложений, мы предлагаем одни и те же сложные решения корпоративного уровня для всех маркетологов. И в отличие от «точечных решений» или поставщиков услуг электронной почты, мы даем вам возможность взаимодействовать с потребителями по нескольким каналам на одной платформе. Мы помогаем маркетологам получать полезную информацию и персонализировать коммуникации по мере того, как вы начинаете масштабироваться. Acoustic Marketing Cloud ставит маркетолога на место водителя, помогая клиентам повысить долгосрочное взаимодействие с клиентами и стимулировать рост доходов. Среди наших клиентов ведущие бренды и компании из списка Fortune 500. Для получения дополнительной информации посетите сайт Acoustic.com/products. Возможности: Оркестрация путешествий Электронная почта SMS/MMS WhatsApp Mobile push Система управления контентом Анализ пути клиента Интеграция Сегментация Социальные аудитории Перетаскивание форм Composer Перетаскивание Многоканальный Composer Уровень данных транзакционных сообщений
eTrigue
etrigue.com
eTrigue — это маркетинговый сервис нового поколения. Наша миссия — сделать партнерский маркетинг простым и удобным — посредством платформы, команды экспертов и интеграции контента. Мы проводим ваши цифровые кампании на нашей платформе, чтобы вы могли быстрее и лучше реализовать ценность партнерского маркетинга. eTrigue — единственная партнерская маркетинговая служба со специальной партнерской платформой, предназначенной для проведения партнерских цифровых маркетинговых кампаний от вашего имени. Благодаря оповещениям о потенциальных клиентах для вас и ваших партнеров в режиме реального времени, а также информационным панелям производительности вы можете отслеживать все действия MQL и продавцов.
Marketing Master IO
marketingmaster.io
Универсальная многоканальная маркетинговая платформа, которая помогает компаниям управлять маркетингом в Messenger, SMS, электронной почте, социальных сетях и электронной коммерции.
Dotidot
dotidot.io
Это решение для онлайн-маркетинга, которое использует автоматизацию для повышения эффективности результатов вашего маркетинга. С Dotidot вы можете автоматизировать обычные задачи и вместо этого сосредоточиться на расширенных стратегиях, которые открывает для вас автоматизация.
Jellyreach
jellyreach.com
Jellyreach — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга по электронной почте и SMS. Он создан для автоматической доставки релевантных и своевременных сообщений в соответствии с предпочтениями контактов. Функции включают в себя неограниченное рабочее пространство, редактор кампаний с помощью перетаскивания, предварительно разработанные шаблоны, автоматизацию маркетинга с помощью готовых сценариев, неограниченное количество сегментов, отслеживание UTM, интеграцию с Amazon SES, Mailgun и Twilio и многое другое.
Kiliba
en.kiliba.com
Легко увеличивайте свои доходы: повторно привлекайте неактивных клиентов и сохраняйте существующих клиентов. Kiliba — это идеальный модуль на базе искусственного интеллекта для интернет-торговцев, которым нужны инструменты, которые очень быстро окупаются. 1 инвестиция в Килибу – это возможность умножить ваши инвестиции в 79 раз! Интеграция в 2' с несколькими нашими плагинами.
Loclweb
loclweb.com
Loclmark — это локальная платформа автоматизации маркетинга, которая позволяет легко создавать больше обзоров, размещать информацию о своем бизнесе в Интернете и многое другое. Процесс создания отзывов полностью автоматизирован: просто настройте его, добавьте информацию о клиентах, и процесс начнется для вас. Вы получите массу ценной информации об отзывах и сможете быстро ответить прямо в Локльмарке.
Plezi
plezi.co
Plezi помогает специалистам в области маркетинга, предоставляя им рекомендации по публикации, продвижению и автоматизации каждого фрагмента контента. Программное обеспечение Plezi — это не просто набор инструментов: оно проведет вас через каждое маркетинговое действие и покажет следующий шаг, чтобы вы могли сосредоточиться исключительно на создании выдающегося контента. Ручные рабочие процессы устарели: у каждого лида свой цикл покупок. Использование Plezi похоже на то, что за каждым вашим лидом стоит маркетолог. Каждый автоматизированный рабочий процесс уникален и в режиме реального времени адаптируется к действиям ваших потенциальных клиентов в Интернете, отправляя им наиболее релевантный контент.
Pyze
pyze.com
Pyze Growth Intelligence удовлетворяет все более острую потребность бизнеса в привлечении и удержании пользователей на разных платформах. Pyze разрабатывает целостные профили пользователей, агрегируя поведение пользователей на разных платформах, и запускает целевые кампании по вовлечению и персонализации в реальном времени, чтобы обеспечить индивидуальный подход для всех пользователей: - Получите конкурентное преимущество за счет понимания пользовательских кластеров, тенденций, моделей и аномалий - Обеспечьте персонализированное взаимодействие, контент и опыт для пользователей на основе действий, поведения и этапов использования. Запускайте автоматизированные кампании, чтобы максимизировать лояльность к бренду, доход, вовлеченность или желаемую бизнес-цель. Pyze предлагает маркетинговую и аналитическую платформу, предназначенную для того, чтобы издатели мобильных и веб-приложений могли максимизировать рост за счет автоматического анализа, взаимодействия. и персонализация. Pyze использует машинное обучение для автоматизации сегментации пользователей на основе общих характеристик и обеспечивает автоматическое взаимодействие и персонализацию каждой группы пользователей для достижения желаемых бизнес-результатов. Pyze предоставляет комплексное решение для автоматизации сбора данных, анализа, сегментации, проведения кампаний и персонализации на разных платформах. Pyze предлагает ряд сложных маркетинговых услуг, позволяющих получить глубокое понимание поведения пользователей на разных платформах и обеспечить значимое взаимодействие с клиентами. Возможности и преимущества: Платформа Pyze Growth Intelligence Platform обладает рядом основных возможностей, которые адаптируют решение для целей вашей организации. Мы понимаем, что организации преследуют разные бизнес-цели, и разработали легко масштабируемую платформу, способную решать каждую конкретную задачу. - Анализ использования и поведения позволяет отслеживать тенденции, закономерности и поведение пользователей Интернета и мобильных приложений для анализа, визуализации, изучения и принятия мер на основе полученных данных. - Автоматическая сегментация позволяет брендам точно ориентироваться на определенные группы пользователей посредством автоматической сегментации и исследований в реальном времени по всей пользовательской базе. - Контекстный маркетинг определяет время и место, где каждый пользователь будет наиболее восприимчив к сообщениям, и использует модели использования, контекст и другие факторы для доставки правильного сообщения в нужное время. - Автоматизация роста обеспечивает автоматизированное взаимодействие с каждым пользователем на основе рабочего процесса и поведения для адаптации, активации, вовлечения и удержания пользователей на протяжении всей их жизни. - Персонализированный интеллект позволяет брендам персонализировать каждый опыт, включая каналы контента, пользовательские интерфейсы, коммуникационные сообщения, конкретные функции и продукты. - Группы приложений предоставляют совокупные данные о поведении пользователей в мобильных и веб-приложениях для проведения омниканальных кампаний, межплатформенной персонализации и сравнительного анализа.
ShopAgain
shopagain.com
Вы можете создать и запустить всю свою маркетинговую программу по удержанию клиентов в одном месте с помощью универсальной платформы ShopAgain. Маркетинг по электронной почте Маркетинг по SMS Маркетинговые сообщения в Whatsapp Всплывающие окна и формы Рекомендация продуктов на основе искусственного интеллекта Перекрестные продажи и дополнительные продажи Синхронизация аудитории Facebook и Google Создание персонализированного опыта покупок для ваших клиентов является трудным и трудоемким процессом. Технология искусственного интеллекта ShopAgain учится на основе просмотров, покупок и демографических данных ваших клиентов. Платформа автоматически создает сегменты клиентов, расширенные капельные кампании и рекомендации по продуктам, персонализированные для вашего магазина.
SmartMessage
smartmessage.com
SmartMessage — это универсальная маркетинговая платформа, которая позволяет компаниям создавать высоко персонализированный и привлекательный клиентский опыт по нескольким каналам. Благодаря надежному набору инструментов SmartMessage маркетологи могут беспрепятственно организовывать маркетинговые кампании, управлять данными о клиентах, автоматизировать взаимодействие с клиентами, создавать чат-ботов на базе искусственного интеллекта и обеспечивать безопасность взаимодействия с клиентами посредством одноразовых паролей. Почему стоит выбрать SmartMessage? Превосходство в многоканальном доступе: SmartMessage позволяет компаниям предоставлять согласованные и адаптированные сообщения по электронной почте, SMS, push-уведомлениям и каналам чат-ботов. Это гарантирует, что клиенты получат целостный и персонализированный опыт, что приведет к более высокому уровню вовлеченности и конверсии. Управление аудиторией: Менеджер аудитории SmartMessage позволяет компаниям собирать, хранить и объединять данные о клиентах в единый профиль. Такое единое представление обеспечивает детальную сегментацию клиентов, гарантируя, что правильное сообщение достигнет нужной аудитории. Автоматизация маркетинга. Платформа упрощает автоматизацию маркетинга, повышая оптимизацию и производительность. Маркетологи могут автоматизировать путь клиента и использовать информацию, основанную на данных, для принятия обоснованных решений, что приводит к более эффективным кампаниям. Безопасность: OTP Manager SmartMessage обеспечивает безопасность взаимодействия с клиентами, позволяя отправлять OTP (одноразовые пароли) для аутентификации и проверки. SmartMessage в цифрах: более 17 лет опыта в отрасли Более 100 сотрудников присутствуют на 3 континентах, работают в более чем 20 странах. Нам доверяют более 500 клиентов по всему миру. Нам доверяют лидеры отрасли: SmartMessage — это платформа, которую выбирают органы власти, лидеры отрасли и ведущие маркетологи. Превосходство платформы было признано такими организациями, как Deloitte, EBA и The International Business Awards.
Vibetrace
vibetrace.com
Vibetrace — это набор инструментов для электронной коммерции. Он предлагает компаниям электронной коммерции решения на базе SaaS для увеличения продаж и коэффициентов конверсии на их отдельных веб-сайтах.
CamBuildr
cambuildr.com
Повышение осведомленности, привлечение единомышленников, привлечение сторонников: создание движения никогда не было проще. И все же это сложно — управлять множеством различных инструментов и приложений, синхронизировать данные на всех платформах, сохраняя при этом соответствие GDPR. Вот почему мы создали Cambuildr, первое комплексное решение для цифровых механизмов, сделанное в Европе.
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed — это альтернатива с открытым исходным кодом таким платформам, как Klaviyo и Customer.io. Это автономная платформа взаимодействия с клиентами, которая предлагает упрощенный интерфейс для создания шаблонов сообщений, сегментов клиентов и циклов взаимодействия с клиентами для автоматизации маркетинговой деятельности. Dittofeed предлагает возможность развертывания в один клик, возможность самостоятельного размещения и лицензию MIT, а также предложение, размещаемое в облаке.
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