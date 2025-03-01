Программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Самые популярные приложения - Турция

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Программное обеспечение для автоматизации маркетинга предназначено для автоматизации маркетинговых задач, оптимизации рабочих процессов и измерения эффективности маркетинговых кампаний. Эти инструменты предлагают централизованную базу данных для хранения маркетинговой информации и взаимодействий, что позволяет маркетологам создавать персонализированный и своевременный опыт для клиентов или потенциальных клиентов. Благодаря функциям автоматизации различных аспектов маркетинга, таких как электронная почта, социальные сети, привлечение потенциальных клиентов, прямая почтовая рассылка и цифровая реклама, эти платформы повышают эффективность маркетинга. Одним из важнейших аспектов инструментов автоматизации маркетинга являются их аналитические возможности, которые позволяют пользователям оценивать успех кампаний в различных сегментах и каналах. Эти функции измеряют влияние кампаний на ключевые показатели эффективности (KPI) и рентабельность инвестиций (ROI), а также их вклад в общий доход компании.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, которая централизует все ваши данные о клиентах — из всего вашего технологического стека, за любой период времени и с полной детализацией, — Klaviyo позволяет легко создавать, доставлять и оптимизировать невероятно сложные и персонализированные услуги по всему миру. электронная почта, SMS, мобильные приложения, обзоры, Интернет, платная реклама и многое другое. Присоединяйтесь к более чем 130 тысячам платящих клиентов, используя Klaviyo, чтобы увеличить количество конверсий и пожизненную ценность клиентов — и расти на их собственных условиях. Узнайте больше на klaviyo.com.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развивать свой бизнес в 5 и более раз. EngageBay предлагает множество функций, включая: - Простую и мощную CRM-систему «все в одном» - Простое в использовании программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Маркетинг по электронной почте - Бесплатное программное обеспечение для живого чата - Мощное программное обеспечение службы поддержки - Последовательности электронной почты - Целевые страницы - Веб-формы для привлечения потенциальных клиентов в Интернете - Обзор клиентов на 360 градусов в отделах маркетинга, продаж и поддержки - Программное обеспечение для планирования встреч - Программное обеспечение для управления контактами - Бесплатное программное обеспечение CRM и многое другое.
ManyChat
manychat.com
ManyChat является платформой Omnichannel № 1 для брендов D2C, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов, компаний по недвижимости в мире. Основанный в 2016 году, ManyChat поддерживает более 1 миллиарда разговоров каждый год и используется в более чем 190 странах. Привлечь своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS для развития вашего бренда. Независимо от того, хотите ли вы генерировать больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов, увеличивая время SLA, ManyChat имеет все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Это то, что такое чат -маркетинг и что такое ManyChat.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как быть более гибким с Dynamics 365, единственным портфелем интеллектуальных бизнес -приложений, который дает всем возможность адаптироваться и инновации.
SocialHub
socialhub.io
SocialHub — это самое простое в мире программное обеспечение для управления социальными сетями. Создавайте и планируйте публикации и рекламу в Facebook быстрее, чем когда-либо, всего за несколько кликов. Планируйте весь свой контент с помощью самого простого интерфейса, с которым вы когда-либо работали. Работайте вместе как одна команда с помощью мощных функций совместной работы и получите простую для понимания аналитику, которая сразу покажет вам, что работает. Планируйте, планируйте, рекламируйте и анализируйте публикации в социальных сетях всего за несколько кликов, экономя часы времени каждый день. Единственный вопрос: что вы собираетесь делать со всем этим дополнительным временем?
Customer.io
customer.io
Customer.io — это платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для маркетинговых команд для создания кампаний на основе данных, которые в нужное время охватывают людей по всем каналам обмена сообщениями. Их набор продуктов включает в себя Journeys, инструмент автоматизации обмена сообщениями для всех потребностей взаимодействия, и Data Pipelines, платформу данных о клиентах, которая объединяет весь стек технологий. Customer.io предлагает выигрышный рецепт эффективного взаимодействия с клиентами путем объединения данных в реальном времени и персонализированных сообщений. Созданный для масштабирования, Customer.io используется более чем 5500 компаниями, отправляя более 29 миллиардов сообщений в год. Customer.io, основанная в 2012 году, – это глобально распределенная удаленная компания, названная одной из самых быстрорастущих частных компаний в списке 2022 Inc. 5000.
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel-это белая маркетинговая платформа для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает в себя CRM с умными списками, электронной почтой, двухсторонним SMS, консолидированным SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/Gmb Chat, исходящим вызовам, отслеживанием вызовов, записи вызовов, пишетем, строителем форм, Builder, воронковым строителем, Builder веб-сайта, Онлайн -планирование, автоматизация рабочего процесса, отчеты, веб -крючки и многое другое! Агентство включают в себя неограниченные учетные записи Sub (местоположение) для ваших клиентов, которые могут быть клонированы для ускорения настройки. Принесите свои собственные учетные данные Twilio & SMTP для питания вашей учетной записи, предоставляя вам доступ к оптовым тарифам по электронной почте, телефонным звонкам и SMS. Начните с 14 -дневной бесплатной пробной версии!
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кампаний. Превратить данные о клиентах в продажи еще никогда не было так просто.
Insider
useinsider.com
Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслуживание клиентов. Маркетологи используют платформу Insider для предоставления единообразного и привлекательного опыта в Интернете, приложениях, Web Push, электронной почте, SMS, WhatsApp Commerce и т. д. Недавно получивший статус «единорога», Insider также был поздравлен NASDAQ с тем, что он стал одним из немногих в мире единорогов B2B SaaS, основанных женщинами и возглавляемых женщинами. CrunchBase недавно назвал соучредителя и генерального директора Insider Ханде Чилингир одной из лучших женщин-руководителей за пределами США. Треть компаний из списка Fortune 500 и ведущих брендов в сфере розничной торговли, автомобилестроения и туризма выбирают Insider для предоставления персонализированного опыта на основе искусственного интеллекта, который превосходит ожидания клиентов. Инсайдеру доверяют более 1200 компаний по всему миру, включая Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon и CNN.
Simplero
simplero.com
Simplero помогает тренерам и создателям знаний построить бизнес и жизнь, которые им нравятся, упрощая свой стек программного обеспечения до одной веселой и простой в использовании платформы, чтобы они могли развивать значимые отношения со своими клиентами. От создания курсов, создания веб-сайтов и отправки электронных писем до продажи продуктов, управления партнерскими программами и автоматизации. С Simplero вы можете вести свой онлайн-бизнес в одном месте, а не повсюду. Simplero дает лидерам возможность создавать сообщества, которые меняют мир. - Отличная поддержка - Создание веб-сайтов и целевых страниц - Управление партнерами - Маркетинг и автоматизация по электронной почте - Платежи и подписки - Курсы и сообщества - Информация о клиентах
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - это комплексная платформа по маркетингу электронной почты, которая предоставляет малым предприятиям, солопренериям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для развития своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения абонентов в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летней экспертизе наши клиенты выбирают GetResponse для нашего удобного решения, отмеченной наградами 24/7 поддержки клиентов и мощных инструментов, которые выходят за рамки почтового маркетинга-с автоматизацией, ростом списка и дополнительными инструментами связи, такими как вебинары и Live Чаты, чтобы помочь предприятиям построить свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse Max и Max² являются решениями для требования пользователей ищут передовые маркетинговые функции и надежную поддержку.
Regal.io
regal.io
Regal — это новый стандарт CX на базе искусственного интеллекта. Regal распознает сигналы о намерениях клиентов в режиме реального времени и автоматически адаптирует входящие и исходящие мультисенсорные взаимодействия с помощью ИИ-агентов Regal и ваших агентов-людей. Бренды, ориентированные на клиента, включая Angi (ранее Angie's List), AAA, Google, Harvard (через Podium Education), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota и Varsity Tutors, улучшили взаимодействие с сотнями миллионов клиентов благодаря Regal, ведущему до $5 млрд дохода. Regal.io базируется в Нью-Йорке и поддерживается 83 миллионами долларов от ведущих инвесторов, включая Emergence Capital, Founder Collective и Homebrew.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — это универсальная программная платформа для продаж, маркетинга, коммуникаций и автоматизации для местного бизнеса в различных отраслях, включая бытовые услуги, розничную торговлю, автомобилестроение, недвижимость, профессиональные услуги и многое другое. SalesBoss объединяет возможности продаж, маркетинга, SMS, электронной почты, звонков, календаря, веб-чата, почтового ящика, конвейера, отзывов, платежей, веб-сайтов, последовательностей и автоматизации в одном решении на базе искусственного интеллекта. Salesboss помогает вам управлять всей воронкой продаж на одной простой в использовании платформе — от привлечения и развития потенциальных клиентов до закрытия сделок и удержания клиентов. Кроме того, встроенные возможности автоматизации экономят время и повышают эффективность за счет автоматизации повторяющихся задач. Местные предприятия могут систематизировать свои данные, привлечь больше потенциальных клиентов, создать надежные каналы продаж и быстрее заключать больше сделок.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Retainly
retainly.app
Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочные и долгосрочные отношения.
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализуя самые амбициозные идеи и стимулируя рост. Благодаря стремлению к быстрому внедрению (через 45 дней!) и постоянным инновациям партнеры и клиенты Solitics становятся свидетелями выдающихся результатов по конверсии, удержанию и LTV. Сотни мировых брендов в различных отраслях привлекают своих клиентов инновационным и личным способом в режиме реального времени, используя Solitics.
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed — это альтернатива с открытым исходным кодом таким платформам, как Klaviyo и Customer.io. Это автономная платформа взаимодействия с клиентами, которая предлагает упрощенный интерфейс для создания шаблонов сообщений, сегментов клиентов и циклов взаимодействия с клиентами для автоматизации маркетинговой деятельности. Dittofeed предлагает возможность развертывания в один клик, возможность самостоятельного размещения и лицензию MIT, а также предложение, размещаемое в облаке.
CamBuildr
cambuildr.com
Повышение осведомленности, привлечение единомышленников, привлечение сторонников: создание движения никогда не было проще. И все же это сложно — управлять множеством различных инструментов и приложений, синхронизировать данные на всех платформах, сохраняя при этом соответствие GDPR. Вот почему мы создали Cambuildr, первое комплексное решение для цифровых механизмов, сделанное в Европе.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа для межканального взаимодействия с клиентами, созданная для маркетологов и владельцев продуктов, которые ценят гибкость, а не громоздкую сложность. Мы помогаем потребительским брендам быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов посредством анализа в режиме реального времени и персонализированных межканальных коммуникаций. MoEngage доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, включая Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom и Airtel. Имея офисы в десяти странах, MoEngage поддерживается Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast и Helion Ventures. Описание продукта: * Межканальный маркетинг Сегментируйте своих клиентов и взаимодействуйте с ними в режиме реального времени через предпочитаемый ими канал в удобное для них время на основе их действий, поведения, атрибутов и предпочтений. MoEngage позволяет вам привлекать клиентов через одиннадцать каналов: ваш веб-сайт, электронную почту, мобильное приложение, SMS, WhatsApp и социальные сети. * Информация о клиентах Перенесите данные о своих клиентах в MoEngage и используйте Sherpa, нашу систему искусственного интеллекта, чтобы получить представление о поведении и предпочтениях клиентов. Легко сегментируйте и привлекайте клиентов с помощью единой панели управления. Всего несколько кликов, и все готово! * Персонализация веб-сайтов и приложений. Порадуйте посетителей вашего веб-сайта и приложения персонализированным контентом, предложениями и рекомендациями, основанными на их предпочтениях, симпатиях, этапах пути и образе жизни. * Оповещения о транзакциях в реальном времени MoEngage Inform предоставляет унифицированную инфраструктуру для управления критическими оповещениями по каналам и поставщикам с помощью единого API.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — это маркетинговая платформа по электронной почте и SMS с набором функций, созданных специально для того, чтобы помочь магазинам электронной коммерции быстрее развивать свой онлайн-бизнес. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции, готовые шаблоны автоматизации и электронной почты, а также отмеченная наградами круглосуточная поддержка клиентов в режиме реального времени 365 позволяют брендам любого размера легко продавать больше — и все это без завышенных затрат. Присоединяйтесь к более чем 100 000 брендов электронной коммерции, которые используют Omnisend для развития своего бизнеса на автопилоте, конвертируя своих клиентов с помощью быстро создаваемых, очень релевантных электронных писем и текстовых сообщений. - Отправляйте информационные бюллетени и целевые кампании. Создавайте красивые, удобные для покупок электронные письма за считанные минуты, используя наш конструктор писем с перетаскиванием и множество готовых шаблонов электронных писем. Добавляйте коды купонов, автоматически выбирайте и вставляйте продукты и автоматически повторно отправляйте кампании тем, кто не открыл — и все это без утомительной ручной работы! - Увеличьте продажи на автопилоте с помощью автоматизации электронной коммерции. Выигрывайте (верните) упущенные продажи с помощью заранее созданных рабочих процессов для брошенных корзин, приветственных серий, транзакционных электронных писем и многого другого. Получите готовые, приносящие доход средства автоматизации, работающие за считанные минуты, или легко создавайте свои собственные рабочие процессы с помощью нашего редактора автоматизации, не требующего написания кода и перетаскиваемого мышью. - Улучшите таргетинг с помощью надежной сегментации. Сегментируйте своих клиентов на основе их покупательского поведения, а также других свойств, чтобы улучшить конверсию с помощью точно ориентированных, персонализированных электронных писем и текстовых сообщений. Создавайте сегменты для ценных клиентов, для покупателей определенной категории/продукта или для тех, кого необходимо повторно привлечь, и персонализируйте свои сообщения. - Объедините электронную почту с SMS и другими каналами. Добавляйте SMS и push-уведомления рядом с вашими электронными письмами, используя одну и ту же платформу, и обеспечьте согласованное многоканальное обслуживание клиентов. Экономьте время и деньги — больше не нужно платить за отдельную электронную почту, SMS и push-приложения! - Создайте списки электронной почты и SMS. Собирайте новых подписчиков, используя наши полностью настраиваемые формы, удобные для мобильных устройств. Выбирайте всплывающие окна, окна регистрации, целевые страницы или колесо фортуны, чтобы беспрепятственно собирать подписки по электронной почте и/или SMS. Привлекайте посетителей с помощью форм намерения выхода и улучшайте взаимодействие с всплывающими окнами, используя параметры таргетинга форм, доступные в Omnisend. - Поддержка 24/7. Мы предоставим вам отличную поддержку и полезные советы в любое время, когда они вам понадобятся. Мы доступны 24/7. Начните использовать Omnisend бесплатно, обновите версию в любое время! Omnisend приглашает фрилансеров и агентства присоединиться к партнерской программе Omnisend. Эта программа создана, чтобы помочь фрилансерам и агентствам ускорить свой рост, привлечь больше клиентов и получить лидирующую в отрасли долю дохода от привлеченных и управляемых аккаунтов. Проверьте ссылку и присоединяйтесь к программе: https://www.omnisend.com/partners/
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Мобильный маркетинг.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и сегментировать данные о клиентах. Разрушая разрозненность данных, Dotdigital оптимизирует процесс принятия решений и открывает путь к маркетинговому творчеству, которое обеспечивает масштабное привлечение клиентов. Благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта Dotdigital упрощает автоматизацию глубоко персонализированного взаимодействия в Интернете, электронной почте, SMS, WhatsApp, чате, push-уведомлениях, социальных сетях, рекламе и т. д. Dotdigital, которому доверяют более 4000 брендов в электронной коммерции, розничной торговле, некоммерческих организациях, образовании, финансовых услугах и других секторах, помогает маркетологам по всему миру. Компания Dotdigital со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 1999 году, специализируется на создании надежных, связанных и ориентированных на будущее решений, которые расширяют возможности бизнеса, ориентированного на клиентов. Узнайте больше на dotdigital.com.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Signpost
signpost.com
Signpost — это комплексное и автоматизированное решение для сбора отзывов клиентов, получения более качественных отзывов, привлечения новых клиентов, получения рекомендаций и увеличения количества повторных заказов.
Insightly
insightly.com
Insightly — это современная и доступная CRM-система, которая нравится командам. Он прост в использовании, легко настраивается и масштабируется по мере роста компаний, решая общие проблемы, с которыми не могут справиться устаревшие CRM. Insightly помогает командам создавать и конвертировать воронку продаж, повышать производительность и строить долгосрочные отношения с клиентами. Централизуйте и управляйте всеми вашими данными о клиентах, продажах и бизнесе — потенциальными клиентами, контактами, электронной почтой, событиями, предложениями, проектами, задачами, возможностями и бизнес-отчетами — в одной простой в использовании, гибкой и безопасной системе CRM, которая масштабируется вместе с вашим бизнесом. . Повысьте эффективность и прозрачность продаж с помощью продуктов Insightly корпоративного уровня, прейскурантов и котировок (PPQ). Быстро находите, отслеживайте и управляйте миллионами различных продуктов и услуг прямо на платформе Insightly. Связывайте продукты и услуги с индивидуальными возможностями, устраняя человеческие ошибки, узкие места и несоответствия. С помощью PPQ Insightly ваши полевые команды могут создавать индивидуальные расценки, контракты и предложения для своих возможностей всего несколькими щелчками мыши. Наслаждайтесь полным контролем и прозрачностью того, что вы продаете, кому, когда и по какой цене. Используйте настраиваемые объекты и приложения Insightly, чтобы адаптировать рабочие процессы и процессы к уникальным бизнес-потребностям и предпочтениям, гарантируя высокую степень внедрения и удовлетворенности. Используйте AppConnect для интеграции Insightly с более чем 500 популярными приложениями. Встроенные CRM-интеграции Insightly включают в себя: Gmail Google Workspace и Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Рекламные объявления в Facebook И многое другое... Управляйте всем на ходу с помощью отмеченных наградами мобильных приложений для Android и iOS. Сканируйте визитные карточки и загружайте всю информацию одним щелчком мыши, обновляйте проекты и записи в режиме реального времени и дайте возможность вашей выездной команде создавать и обновлять возможности прямо в месте нахождения клиента. Клиенты Insightly CRM, обладающие возможностями в любой отрасли, могут добавлять сопутствующие продукты для автоматизации маркетинга, обслуживания клиентов и интеграции на одной платформе.
Iterable
iterable.com
Iterable — это платформа для общения с клиентами, которая объединяет данные о клиентах в режиме реального времени и возможность создавать опыт для активации клиентов по всем каналам в рекордно короткие сроки. Мы помогаем брендам доставлять приятные впечатления с помощью гармонизированных, индивидуализированных и динамичных коммуникаций в масштабе. Благодаря интеллектуальным решениям для персонализации, основанным на искусственном интеллекте Iterable, возможностям индивидуализированного динамического контента каталога и лучшему в своем классе набору инструментов многоканальной персонализации, Iterable помогает брендам переосмыслить опыт своих клиентов. Сделав Iterable центром вашего современного стека роста, вы можете создать для своих клиентов беспрепятственный опыт работы с электронной почтой, SMS, мобильными push-уведомлениями, веб-пушами, уведомлениями в приложениях, социальными сетями и многим другим. Узнайте больше на Iterable.com.
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для индивидуальной гиперперсонализации и практической информации о поведении ваших клиентов. Contlo, созданный для мира, в котором ИИ ориентирован прежде всего, позволяет современному бизнесу использовать ИИ для организации комплексного маркетинга. Платформа помогает брендам повысить пожизненную ценность клиентов, повысить вовлеченность клиентов и предоставить гиперперсонализированный опыт для удержания самых ценных клиентов. Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Contlo увеличение своих продаж за счет привлечения лояльных клиентов и принятия более быстрых решений на основе данных на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Это позволит им измерять и оптимизировать качество обслуживания клиентов с помощью: * Автономные персонализированные кампании для каждой точки контакта с клиентом: Легко привлекайте своих клиентов с помощью автономных кампаний на базе искусственного интеллекта по всем основным маркетинговым каналам, таким как электронная почта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook и Instagram. * Генеративный путь клиента в режиме реального времени на основе LLM: Прощайте, шаблонные потоки автоматизации! Позвольте искусственному интеллекту создавать наиболее оптимальные рабочие процессы взаимодействия с клиентами и пути взаимодействия с ними на основе их недавних взаимодействий, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций. * Создавайте сегменты клиентов для индивидуальной персонализации с помощью ИИ: Организуйте персонализированное и целенаправленное взаимодействие с клиентами на основе поведенческих данных, демографических данных и последних действий на веб-сайте. * LLM генерирует идеи, аналитику и автономную отчетность: Получите детальную информацию о поведении ваших клиентов, эффективности кампаний и общей бизнес-аналитике, а также информацию, рекомендации и автономные отчеты, созданные с помощью искусственного интеллекта. * Автономное взаимодействие с клиентами, чат-боты на базе LLM и единый почтовый ящик для разговоров: Обеспечьте своим клиентам удобство работы с брендом через чат в Facebook/Instagram/WhatsApp и совершайте телефонные звонки прямо с единой панели управления. Contlo легко интегрируется с более чем 200 платформами, помогая брендам создать мощный автономный набор маркетинговых технологий для своего бизнеса.
Splio
splio.com
Splio — это омниканальная маркетинговая платформа, сочетающая в себе автоматизацию маркетинга и маркетинг лояльности. Splio позволяет маркетологам управлять своими программами лояльности, основанными на транзакциях и отношениях, онлайн и офлайн, а также координировать мощные маркетинговые кампании, основанные на знаниях клиентов. Более 500 брендов по всему миру используют Splio каждый день, в том числе The Kooples, Kusmi Tea, Givenchy, Le Slip Français, Caudalie, Degrenne, Intersport, Longchamp, Lindt, Air China и Cache Cache.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow и DealsPlus. Компанию поддерживают Sequoia Capital, Tiger Global Management, Accel Partners и Recruit Holdings.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
DreamCampaigns
dreamcampaigns.com
Универсальные инструменты маркетинга по электронной почте и SMS от DreamCampaigns позволяют отправлять супер персонализированные, оптимизированные, отзывчивые и красивые электронные письма и текстовые кампании всего за несколько кликов. Отправляйте персонализированные электронные письма и SMS на основе действий клиентов и отправляйте автоматические последующие действия. Реагируйте на поведение клиентов и усиливайте призывы к действию с помощью сообщений прямо на вашем сайте. Развивайте свой бизнес с помощью таких функций, как неограниченный предварительный просмотр, оценка доставляемости электронной почты, автоматическая сегментация и автоматизация маркетинга.
Marketing Master IO
marketingmaster.io
Универсальная многоканальная маркетинговая платформа, которая помогает компаниям управлять маркетингом в Messenger, SMS, электронной почте, социальных сетях и электронной коммерции.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программного обеспечения (ISV) и медиа-компании. Платформа Vendasta позволяет этим группам легко внедрять новые решения на рынке облачных технологий, которые они могут продавать под своим собственным брендом своим клиентам из малого и среднего бизнеса. Платформа обеспечивает автоматизацию маркетинга на основе искусственного интеллекта, инструменты продаж и интегрированную CRM для облегчения выхода на рынок. Он также включает системы управления проектами, заказами и выставлением счетов, которые помогут масштабировать за счет роботизированной автоматизации процессов. Малому и среднему бизнесу предоставляется один логин для всех решений, приобретенных под брендом клиента Vendasta. Им нравится единая интегрированная панель управления с рецептами, контекстом и отслеживанием. Используя панель управления бизнес-приложением, предприятия малого и среднего бизнеса могут управлять информацией и решениями, которые делают их бизнес успешным в Интернете.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отраслевые решения их бизнес-проблем, независимо от того, находятся ли они в сфере услуг, SAAS или электронной коммерции. EQUP — единственное программное обеспечение CRM+Marketing Automation, представленное на рынке, которое предлагает вам возможность управлять несколькими компаниями с помощью одной учетной записи и одной подписки. Нет необходимости приобретать новый план для управления другими вашими предприятиями. Функция объединения ресурсов EQUP позволяет вам объединять ваши электронные письма, пользователей, сделки, теги, задачи, встречи и т. д. между вашими компаниями, чтобы ни одна функция не оставалась неиспользованной. В EQUP все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса, доступны в одном месте, что упрощает управление вашим бизнесом без необходимости изучать несколько программ и переключаться между ними для получения необходимой информации. У вас также будет доступ к специальному менеджеру по работе с клиентами, который не только поможет вам с адаптацией, но также будет готов помочь вам с вашими потребностями в программном обеспечении.
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотрудничайте с Thryv, чтобы превзойти ожидания ваших клиентов и укрепить свое присутствие в Интернете — и все это с помощью единого входа в систему. Thryv включает в себя лучшую в своем классе поддержку, доступную в любое время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с участием экспертов, которые понимают цели и уникальные потребности владельцев малого бизнеса. Ручки Thryv: * Общение с клиентами * Сметы, выставление счетов и платежи * Назначение встреч * Управление репутацией * Управление социальными сетями и многое другое! Thryv автоматизирует задачи и ставит клиентов в центр вашего бизнеса с помощью одного простого в использовании программного обеспечения, которое позволяет легко привлечь больше клиентов, оставаться организованным, быстрее получать оплату и автоматически создавать отзывы. Thryv позволяет клиентам легко: * Найдите вас в Интернете по рейтингам и обзорам, присутствию в социальных сетях и точным результатам поиска. * Взаимодействуйте легко и мгновенно, получайте напоминания, отправляйте текстовые сообщения и электронные письма, а также назначайте встречи. * Платите легко, мгновенно получайте квитанции, знайте, что это безопасно и надежно, и выбирайте способ оплаты. * Оставайтесь на связи с автоматическими сообщениями, которые просят их ответить, оставайтесь на связи и запрашивайте отзывы. Отмеченное наградами программное обеспечение Thryv помогает более чем 45 000 компаниям в США, Канаде и Австралии трансформировать методы ведения бизнеса и управления своими клиентами.
OptCulture
optculture.com
OptCulture — это решение для привлечения клиентов и повышения лояльности, ориентированное на розничную торговлю. Он объединяет данные о согласившихся клиентах из разрозненных розничных систем и источников, таких как программное обеспечение POS, механизмы электронной коммерции, информационные веб-сайты и даже физические формы. Используя такие данные, он предоставляет ритейлерам информацию о покупках и поведении, а также возможность запускать программы лояльности, многоканальные маркетинговые кампании и рекламные акции, нацеленные на повторные посещения и повторные продажи.
Genoo
genoo.com
Программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое делает то, что вам нужно: маркетинг по электронной почте, формы, целевые страницы, привлечение потенциальных клиентов, оценка потенциальных клиентов, опросы, оценки и многое другое — с доставляемостью почтового ящика №1 в бизнесе — доставляйте больше ваших электронных писем людям, которых вы хочу их увидеть. Для нас большая честь недавно получить награду за выдающиеся достижения в области обслуживания клиентов, потому что нам нравится работать с нашими клиентами для достижения того успеха, о котором они мечтают. Готовы ли вы оставить обычный маркетинг в пыли и добиться лучших результатов? Пришло время продавать по-другому.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
Технологии всегда будут развиваться, но взаимодействие неподвластно времени. Вовлеченные клиенты приносят больше дохода и часто становятся вашими сторонниками. В Right On Interactive мы наблюдаем устойчивый рост прибыли, когда маркетологи рассматривают взаимодействие как путешествие, а не просто кампанию. Поэтому мы разработали наше программное обеспечение для автоматизации концепции маркетинга жизненного цикла клиента, обеспечивая представление о том, кто лучше всего подходит и наиболее заинтересован в организации на каждом этапе пути клиента — от потенциального клиента до восторженного поклонника. Наше облачное решение отображает весь опыт взаимодействия клиента с брендом, от обмена сообщениями до использования продукта. Маркетологи и отделы продаж могут точно знать, на каком этапе отношений с брендом находится потенциальный клиент или клиент, и как лучше всего к ним подойти, чтобы максимизировать пожизненную ценность. В Right On Interactive мы верим в привлечение и приобретение наиболее подходящих клиентов на всю жизнь.
Lucep
lucep.com
Автоматизированная система квалификации потенциальных клиентов Lucep проверяет номера, получает потенциальных клиентов для подтверждения их интереса и продолжает взаимодействовать по телефону, SMS, электронной почте и WhatsApp.
Inflection.io
inflection.io
Платформа B2B-маркетинга и общения с клиентами нового поколения. Отправляйте персонализированные сообщения с данными о взаимодействии с пользователем, не дожидаясь команды по продукту или данным. Помогите своим пользователям быстрее адаптироваться, улучшить внедрение и получить больший доход и канал продаж. Мощь Marketo, простота использования Intercom, данные Snowflake.
Synerise
synerise.com
Платформа автоматизации и управления взаимодействием в реальном времени, управляемая искусственным интеллектом. Synerise объединяет современные методы сбора, обработки и аналитики данных с выполнением бизнес-сценариев на основе искусственного интеллекта. Synerise использует искусственный интеллект, чтобы полностью изменить современный подход к управлению данными. Комплексная экосистема предоставляет возможность собирать информацию о конечных клиентах из нескольких источников, анализировать эти данные и делать выводы по оптимизации бизнес-процессов: все в режиме реального времени (миллисекунды). Synerise предлагает собственную уникальную быстродействующую базу данных, готовые бизнес-решения на основе машинного обучения и открытую платформу, которую можно адаптировать под любые ваши потребности. Synerise основан на трех технологических принципах: 1. Terrarium Data Engine. Наша бессхемная, ориентированная на столбцы и строки база данных представляет собой масштабируемый, сверхбыстрый инструмент, который одновременно обрабатывает большие объемы аналитических данных и поведенческие данные для создания различных бизнес-сценариев в реальных условиях. -время. Террариум – это
Enalito
enalito.com
Enalito — это платформа для электронного маркетинга и персонализации на базе искусственного интеллекта, которая позволяет маркетологам, брендам и специалистам в области электронной коммерции предоставлять 1:1 персонализированный опыт покупок и взаимодействие со своими клиентами по всем цифровым каналам, что приводит к подлинному многоканальному опыту. Enalito не только помогает вам получать больше доходов, увеличивать удержание клиентов и автоматизировать персонализированный опыт для ваших клиентов, но также превращает существующих клиентов в ваших постоянных клиентов, а лояльных клиентов — в представителей вашего бренда.
Convertedin
converted.in
Convertedin — это маркетинговая операционная система для электронной коммерции, которая использует данные и идеи покупателей для создания персонализированного многоканального маркетинга, который повышает вовлеченность клиентов и максимизирует рентабельность инвестиций. Масштабируйте свои кампании с помощью автоматизации рекламы. Запускайте, масштабируйте и автоматизируйте свои рекламные кампании на пяти различных платформах (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и Google). Отправляйте целевые кампании с помощью автоматизации SMS и электронной почты. Используйте данные своих клиентов для отправки высоко персонализированных кампаний; которые способствуют конверсиям и продажам вашего бизнеса. Подключите свой магазин с помощью аналитики каталога. Импортируйте все продукты вашего интернет-магазина и классифицируйте их по настраиваемым наборам, чтобы иметь возможность запускать динамические кампании с их использованием. Сегментация на основе искусственного интеллекта. Сегментируйте своих клиентов на основе их покупательского поведения на очень подробные сегменты, которые вы можете легко использовать в своих маркетинговых кампаниях. Круглосуточная поддержка. Если вам нужна поддержка или совет, мы будем рядом. Наша команда доступна 24 часа в сутки.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — это решение для автоматизации маркетинга, которое помогает электронным предприятиям осуществлять персонализированные действия для своих клиентов через различные каналы, такие как электронная почта, Интернет, мобильные устройства, социальные сети и дисплеи.
Netmera
netmera.com
Netmera — это омниканальная маркетинговая платформа для взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает персонализированное обслуживание клиентов. Платформа позволяет цифровым маркетологам и менеджерам по продуктам увеличивать доходы и рентабельность инвестиций с помощью мобильных и веб-push-уведомлений, обмена сообщениями в приложениях, всплывающих окон, аналитики и автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта. Netmera охватывает 450 миллионов пользователей по всему миру и ежемесячно отправляет 12 миллиардов push-уведомлений. Netmera помогает компаниям привлекать, конвертировать и удерживать своих клиентов.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
erxes
erxes.io
Добро пожаловать в erxes, альтернативу Hubspot/Qualtrics с открытым исходным кодом. erxes — это операционная система с открытым исходным кодом (XOS), которая позволяет поставщикам SaaS и агентствам/разработчикам цифрового маркетинга создавать уникальные возможности, подходящие для всех типов бизнеса. Мы изменим способы роста бизнеса, принося революционную пользу нашему сообществу. Отправляйтесь в это путешествие вместе с нами! Достижение роста и единства внутри вашей компании возможно с помощью erxes, потому что она: - На 100% бесплатна и устойчива: erxes предлагает устойчивую бизнес-модель, в которой выигрывают как разработчики, так и пользователи. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом, но даже лучше. - 100% настраиваемость: наша архитектура на основе плагинов обеспечивает неограниченные возможности настройки и позволяет удовлетворить все ваши потребности, какими бы конкретными они ни были. - 100% конфиденциальность: мы разработали платформу erxes, чтобы сохранять полный контроль над конфиденциальными данными вашей компании без стороннего мониторинга. - 100% контроль: вы можете создать любой опыт, который захотите, когда все каналы, по которым работает ваш бизнес, связаны и интегрированы. Изучите свои варианты: Самостоятельное размещение AGPLv3 с лицензированной альтернативой Hubspot с открытым исходным кодом Enterprise Edition. Он написан на Node.js, GraphQL и React. Самообслуживание Начните бесплатно и разблокируйте расширенные функции, дополнительные услуги и индивидуальные параметры с помощью наших усилений и надстроек. Enterprise Secure, совместимое программное обеспечение с открытым исходным кодом для предприятий. Предоставьте своей команде возможность двигаться быстрее. Встраивайте основные плагины, компоненты и SDK компании Integrate в вашу платформу, чтобы расширить ее возможности и оптимизировать операции. Использование платформы включает в себя основные плагины, компоненты и корпоративные функции для поддержки всего вашего платформенного бизнеса. Инфраструктура Расширьте возможности своего SaaS с помощью инфраструктуры erxes и собственных плагинов. Давайте воплотим ваше видение в жизнь вместе с нашей командой экспертов.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud — это единая сложная платформа продаж и маркетинга для умных маркетологов и рекламодателей. Наша платформа обеспечивает омниканальный маркетинг и оптимизацию кампаний в режиме реального времени с помощью прогнозной аналитики и технологий управления большими данными.
Omniengage
omniengage.co
Платформа Omniengage — это инструмент для построения рабочих процессов для компаний, стремящихся повысить вовлеченность и увеличить доход с помощью омниканального таргетированного обмена сообщениями с клиентами в режиме реального времени. Используйте каждую точку взаимодействия в Интернете, на мобильных устройствах, через SMS, электронную почту, мессенджер Facebook или WhatsApp. Ключевые функции Omniengage включают в себя построитель рабочих процессов, маркетинговую атрибуцию, визуальную аналитику в реальном времени, распространение кампаний и управление многоканальными кампаниями. Omniengage имеет открытый API и такие интеграции, как Firebase, Twilio и SMTP. Автоматизированные рабочие процессы по каналам могут быть построены с использованием первого узла взаимодействия активности клиентов либо из Webhooks, либо из данных компании. Каждый триггер (взаимодействие с клиентом) и действие могут быть построены на основе рабочего процесса для отправки электронного письма, push-уведомления или сообщения в приложении. Некоторые расширенные функции включают контент A/B-тестирования и условный обмен сообщениями.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer — это универсальная маркетинговая платформа для электронной почты и лояльности, предназначенная для стимулирования роста бизнеса и установления подлинных отношений с клиентами. Создавайте 100% персонализированные информационные бюллетени, создавайте программы лояльности, настраивайте автоматизированные потоки, отправляйте SMS и push-уведомления, расширяйте свой список контактов с помощью всплывающих окон, полагайтесь на RFM-анализ, собирайте отзывы и отзывы и используйте рекомендации, чтобы превратить взаимодействие с клиентами в значимые отношения. , повысить лояльность к бренду, а также пожизненную ценность клиентов.
Omni.us
omni.us
Единственная платформа Omni Channel, которая позволяет автоматически находить, обращаться к высококачественным B2B-клиентам и закрывать их — и все это в одном месте.
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) — это самая интеллектуальная платформа диалогового маркетинга, помогающая предприятиям электронной коммерции повысить рентабельность инвестиций. Эта платформа позволяет бренду автоматизировать транзакции с помощью чат-ботов, управлять многозадачностью с помощью CRM, создавать индивидуальные трансляции с кампаниями и получать аналитические данные о росте в режиме реального времени. Стремясь создать платформу, ориентированную на клиента, BIK (bik.ai) помогает различным сегментам бизнеса повысить рентабельность инвестиций в 137 раз и расширяет возможности бизнеса по всему миру под лозунгом «Сделаем бренды безграничными!»
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