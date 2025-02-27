Программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Самые популярные приложения - Тунис

erxes

erxes.io

Добро пожаловать в erxes, альтернативу Hubspot/Qualtrics с открытым исходным кодом. erxes — это операционная система с открытым исходным кодом (XOS), которая позволяет поставщикам SaaS и агентствам/разработчикам цифрового маркетинга создавать уникальные возможности, подходящие для всех типов бизнеса. Мы изменим способы роста бизнеса, принося революционную пользу нашему сообществу. Отправляйтесь в это путешествие вместе с нами! Достижение роста и единства внутри вашей компании возможно с помощью erxes, потому что она: - На 100% бесплатна и устойчива: erxes предлагает устойчивую бизнес-модель, в которой выигрывают как разработчики, так и пользователи. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом, но даже лучше. - 100% настраиваемость: наша архитектура на основе плагинов обеспечивает неограниченные возможности настройки и позволяет удовлетворить все ваши потребности, какими бы конкретными они ни были. - 100% конфиденциальность: мы разработали платформу erxes, чтобы сохранять полный контроль над конфиденциальными данными вашей компании без стороннего мониторинга. - 100% контроль: вы можете создать любой опыт, который захотите, когда все каналы, по которым работает ваш бизнес, связаны и интегрированы. Изучите свои варианты: Самостоятельное размещение AGPLv3 с лицензированной альтернативой Hubspot с открытым исходным кодом Enterprise Edition. Он написан на Node.js, GraphQL и React. Самообслуживание Начните бесплатно и разблокируйте расширенные функции, дополнительные услуги и индивидуальные параметры с помощью наших усилений и надстроек. Enterprise Secure, совместимое программное обеспечение с открытым исходным кодом для предприятий. Предоставьте своей команде возможность двигаться быстрее. Встраивайте основные плагины, компоненты и SDK компании Integrate в вашу платформу, чтобы расширить ее возможности и оптимизировать операции. Использование платформы включает в себя основные плагины, компоненты и корпоративные функции для поддержки всего вашего платформенного бизнеса. Инфраструктура Расширьте возможности своего SaaS с помощью инфраструктуры erxes и собственных плагинов. Давайте воплотим ваше видение в жизнь вместе с нашей командой экспертов.