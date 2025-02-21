Программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Самые популярные приложения - Того

Pyze

pyze.com

Pyze Growth Intelligence удовлетворяет все более острую потребность бизнеса в привлечении и удержании пользователей на разных платформах. Pyze разрабатывает целостные профили пользователей, агрегируя поведение пользователей на разных платформах, и запускает целевые кампании по вовлечению и персонализации в реальном времени, чтобы обеспечить индивидуальный подход для всех пользователей: - Получите конкурентное преимущество за счет понимания пользовательских кластеров, тенденций, моделей и аномалий - Обеспечьте персонализированное взаимодействие, контент и опыт для пользователей на основе действий, поведения и этапов использования. Запускайте автоматизированные кампании, чтобы максимизировать лояльность к бренду, доход, вовлеченность или желаемую бизнес-цель. Pyze предлагает маркетинговую и аналитическую платформу, предназначенную для того, чтобы издатели мобильных и веб-приложений могли максимизировать рост за счет автоматического анализа, взаимодействия. и персонализация. Pyze использует машинное обучение для автоматизации сегментации пользователей на основе общих характеристик и обеспечивает автоматическое взаимодействие и персонализацию каждой группы пользователей для достижения желаемых бизнес-результатов. Pyze предоставляет комплексное решение для автоматизации сбора данных, анализа, сегментации, проведения кампаний и персонализации на разных платформах. Pyze предлагает ряд сложных маркетинговых услуг, позволяющих получить глубокое понимание поведения пользователей на разных платформах и обеспечить значимое взаимодействие с клиентами. Возможности и преимущества: Платформа Pyze Growth Intelligence Platform обладает рядом основных возможностей, которые адаптируют решение для целей вашей организации. Мы понимаем, что организации преследуют разные бизнес-цели, и разработали легко масштабируемую платформу, способную решать каждую конкретную задачу. - Анализ использования и поведения позволяет отслеживать тенденции, закономерности и поведение пользователей Интернета и мобильных приложений для анализа, визуализации, изучения и принятия мер на основе полученных данных. - Автоматическая сегментация позволяет брендам точно ориентироваться на определенные группы пользователей посредством автоматической сегментации и исследований в реальном времени по всей пользовательской базе. - Контекстный маркетинг определяет время и место, где каждый пользователь будет наиболее восприимчив к сообщениям, и использует модели использования, контекст и другие факторы для доставки правильного сообщения в нужное время. - Автоматизация роста обеспечивает автоматизированное взаимодействие с каждым пользователем на основе рабочего процесса и поведения для адаптации, активации, вовлечения и удержания пользователей на протяжении всей их жизни. - Персонализированный интеллект позволяет брендам персонализировать каждый опыт, включая каналы контента, пользовательские интерфейсы, коммуникационные сообщения, конкретные функции и продукты. - Группы приложений предоставляют совокупные данные о поведении пользователей в мобильных и веб-приложениях для проведения омниканальных кампаний, межплатформенной персонализации и сравнительного анализа.