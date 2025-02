Программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Самые популярные приложения - Сингапур

Right On Interactive

Технологии всегда будут развиваться, но взаимодействие неподвластно времени. Вовлеченные клиенты приносят больше дохода и часто становятся вашими сторонниками. В Right On Interactive мы наблюдаем устойчивый рост прибыли, когда маркетологи рассматривают взаимодействие как путешествие, а не просто кампанию. Поэтому мы разработали наше программное обеспечение для автоматизации концепции маркетинга жизненного цикла клиента, обеспечивая представление о том, кто лучше всего подходит и наиболее заинтересован в организации на каждом этапе пути клиента — от потенциального клиента до восторженного поклонника. Наше облачное решение отображает весь опыт взаимодействия клиента с брендом, от обмена сообщениями до использования продукта. Маркетологи и отделы продаж могут точно знать, на каком этапе отношений с брендом находится потенциальный клиент или клиент, и как лучше всего к ним подойти, чтобы максимизировать пожизненную ценность. В Right On Interactive мы верим в привлечение и приобретение наиболее подходящих клиентов на всю жизнь.