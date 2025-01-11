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Программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Самые популярные приложения - Пакистан
Программное обеспечение для автоматизации маркетинга предназначено для автоматизации маркетинговых задач, оптимизации рабочих процессов и измерения эффективности маркетинговых кампаний. Эти инструменты предлагают централизованную базу данных для хранения маркетинговой информации и взаимодействий, что позволяет маркетологам создавать персонализированный и своевременный опыт для клиентов или потенциальных клиентов. Благодаря функциям автоматизации различных аспектов маркетинга, таких как электронная почта, социальные сети, привлечение потенциальных клиентов, прямая почтовая рассылка и цифровая реклама, эти платформы повышают эффективность маркетинга. Одним из важнейших аспектов инструментов автоматизации маркетинга являются их аналитические возможности, которые позволяют пользователям оценивать успех кампаний в различных сегментах и каналах. Эти функции измеряют влияние кампаний на ключевые показатели эффективности (KPI) и рентабельность инвестиций (ROI), а также их вклад в общий доход компании.
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HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — это платформа продаж и маркетинга «white label» для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает CRM со SmartLists, электронную почту, двусторонние SMS, объединенные SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, исходящие вызовы, отслеживание вызовов, запись вызовов, Power Dialer, конструктор форм, конструктор опросов, конструктор последовательностей, конструктор веб-сайтов, Онлайн-планирование, автоматизация рабочих процессов, отчетность, веб-перехватчики и многое другое! Учетные записи агентств включают неограниченное количество дополнительных учетных записей (локаций) для ваших клиентов, которые можно клонировать для ускорения настройки. Используйте свои собственные учетные данные Twilio и SMTP для управления своей учетной записью, предоставляя вам доступ к оптовым тарифам на электронную почту, телефонные звонки и SMS. Начните с 14-дневной бесплатной пробной версии!
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах. Привлекайте своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в личных сообщениях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS, чтобы развивать свой бренд. Если вы хотите привлечь больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов за счет увеличения времени действия соглашения об уровне обслуживания, у Manychat есть все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Вот что такое чат-маркетинг и что такое Manychat.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365 — единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кампаний. Превратить данные о клиентах в продажи еще никогда не было так просто.
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чикаго.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут: * Автоматизируйте процессы маркетинга, продаж и удержания клиентов с помощью простого и мощного редактора с возможностью перетаскивания. * Превращайте посетителей веб-сайта непосредственно в потенциальных клиентов в CRM. Автоматически воспитывайте, отслеживайте и оценивайте потенциальных клиентов на основе активности в Интернете или электронной почте. * Включите многоканальную связь с возможностью звонить, писать по электронной почте или писать в Твиттере контакту с одной и той же страницы. * Отслеживайте поведение клиентов и получайте оповещения в режиме реального времени об активности клиентов. * Управляйте заявками в службу поддержки со всей историей клиентов в одном месте. * Имейте подробную запись всех деталей клиента и истории общения на одной странице, отсортированной в хронологическом порядке. * Просматривайте данные о клиентах из различных других бизнес-приложений на одной странице с помощью обширных возможностей интеграции.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — это универсальная программная платформа для продаж, маркетинга, коммуникаций и автоматизации для местного бизнеса в различных отраслях, включая бытовые услуги, розничную торговлю, автомобилестроение, недвижимость, профессиональные услуги и многое другое. SalesBoss объединяет возможности продаж, маркетинга, SMS, электронной почты, звонков, календаря, веб-чата, почтового ящика, конвейера, отзывов, платежей, веб-сайтов, последовательностей и автоматизации в одном решении на базе искусственного интеллекта. Salesboss помогает вам управлять всей воронкой продаж на одной простой в использовании платформе — от привлечения и развития потенциальных клиентов до закрытия сделок и удержания клиентов. Кроме того, встроенные возможности автоматизации экономят время и повышают эффективность за счет автоматизации повторяющихся задач. Местные предприятия могут систематизировать свои данные, привлечь больше потенциальных клиентов, создать надежные каналы продаж и быстрее заключать больше сделок.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных учетных записей, помогает вам идентифицировать целевые учетные записи, привлекать их к цифровой рекламе, веб-персонализации, подписям электронной почты и автоматизации продаж и, наконец, измерять эффективность ваших программ. RollWorks — незаменимая платформа для больших и малых отделов маркетинга и продаж, которые считают, что подход на основе учетных записей — это просто хороший B2B-маркетинг. Начните сегодня на сайте www.rollworks.com.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — это маркетинговая платформа по электронной почте и SMS с набором функций, созданных специально для того, чтобы помочь магазинам электронной коммерции быстрее развивать свой онлайн-бизнес. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции, готовые шаблоны автоматизации и электронной почты, а также отмеченная наградами круглосуточная поддержка клиентов в режиме реального времени 365 позволяют брендам любого размера легко продавать больше — и все это без завышенных затрат. Присоединяйтесь к более чем 100 000 брендов электронной коммерции, которые используют Omnisend для развития своего бизнеса на автопилоте, конвертируя своих клиентов с помощью быстро создаваемых, очень релевантных электронных писем и текстовых сообщений. - Отправляйте информационные бюллетени и целевые кампании. Создавайте красивые, удобные для покупок электронные письма за считанные минуты, используя наш конструктор писем с перетаскиванием и множество готовых шаблонов электронных писем. Добавляйте коды купонов, автоматически выбирайте и вставляйте продукты и автоматически повторно отправляйте кампании тем, кто не открыл — и все это без утомительной ручной работы! - Увеличьте продажи на автопилоте с помощью автоматизации электронной коммерции. Выигрывайте (верните) упущенные продажи с помощью заранее созданных рабочих процессов для брошенных корзин, приветственных серий, транзакционных электронных писем и многого другого. Получите готовые, приносящие доход средства автоматизации, работающие за считанные минуты, или легко создавайте свои собственные рабочие процессы с помощью нашего редактора автоматизации, не требующего написания кода и перетаскиваемого мышью. - Улучшите таргетинг с помощью надежной сегментации. Сегментируйте своих клиентов на основе их покупательского поведения, а также других свойств, чтобы улучшить конверсию с помощью точно ориентированных, персонализированных электронных писем и текстовых сообщений. Создавайте сегменты для ценных клиентов, для покупателей определенной категории/продукта или для тех, кого необходимо повторно привлечь, и персонализируйте свои сообщения. - Объедините электронную почту с SMS и другими каналами. Добавляйте SMS и push-уведомления рядом с вашими электронными письмами, используя одну и ту же платформу, и обеспечьте согласованное многоканальное обслуживание клиентов. Экономьте время и деньги — больше не нужно платить за отдельную электронную почту, SMS и push-приложения! - Создайте списки электронной почты и SMS. Собирайте новых подписчиков, используя наши полностью настраиваемые формы, удобные для мобильных устройств. Выбирайте всплывающие окна, окна регистрации, целевые страницы или колесо фортуны, чтобы беспрепятственно собирать подписки по электронной почте и/или SMS. Привлекайте посетителей с помощью форм намерения выхода и улучшайте взаимодействие с всплывающими окнами, используя параметры таргетинга форм, доступные в Omnisend. - Поддержка 24/7. Мы предоставим вам отличную поддержку и полезные советы в любое время, когда они вам понадобятся. Мы доступны 24/7. Начните использовать Omnisend бесплатно, обновите версию в любое время! Omnisend приглашает фрилансеров и агентства присоединиться к партнерской программе Omnisend. Эта программа создана, чтобы помочь фрилансерам и агентствам ускорить свой рост, привлечь больше клиентов и получить лидирующую в отрасли долю дохода от привлеченных и управляемых аккаунтов. Проверьте ссылку и присоединяйтесь к программе: https://www.omnisend.com/partners/
Kizen
kizen.com
Kizen помогает руководителям предприятий предоставить своим командам беспрецедентную автономию, эффективность и гибкость. Интегрируйте свой текущий технологический стек или реализуйте все свои инициативы в области данных, продаж, маркетинга, управления персоналом и операционной деятельности, используя Kizen в качестве сердца вашего предприятия. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ПРОДАЖ. Заключайте больше сделок быстрее благодаря предлагаемым следующим лучшим действиям, прогнозам и оповещениям о низкой эффективности. АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЙ 1 К 1, УПРАВЛЯЕМЫХ ИИ. Гиперавтоматизированные пути взаимодействия с клиентами, которые извлекают уроки из каждой точки данных вашего бизнеса. ВЫЯВЛЯЙТЕ И НАНИМАЙТЕ ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛАНТЫ НА ПРЕВОСХОДНОЙ СКОРОСТИ. Управление персоналом с помощью искусственного интеллекта для быстрого найма, автоматизации и адаптации рабочих процессов, а также сохранения ваших MVP. ИТ-ПОДДЕРЖКА, УСКОРЕННАЯ ИИ, ОПЕРАЦИЯ ДАННЫХ И СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ. Унифицированные централизованные данные и интерфейс без кода позволяют запустить за несколько часов то, что раньше занимало недели. ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ ОПЫТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ. Оптимизируйте рабочие процессы, а также управляйте, автоматизируйте и поддерживайте инициативы в режиме реального времени с помощью единого приложения, не требующего написания кода.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Marsello
marsello.com
Marsello — это комплексное маркетинговое решение, в котором есть все необходимое для построения выгодных отношений с клиентами. Лояльность, электронная почта, SMS, автоматизация маркетинга, социальное планирование, отзывы, отзывы клиентов и многое другое. Объедините данные своих POS-терминалов и электронной коммерции, чтобы отслеживать продажи в сравнении с маркетинговыми усилиями, и все это на одной информационной панели.
Kartra
home.kartra.com
Картра — это больше, чем просто платформа; это партнер на вашем пути к предпринимательству, предоставляющий все: от высококонверсионных целевых страниц и веб-сайтов до сложных решений для электронного маркетинга, членских сайтов и многого другого. Платформа Kartra создана для стимулирования продаж и предлагает мощное универсальное решение, которое упрощает процессы цифрового маркетинга и продаж, позволяя вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего — создании и донесении ценности для вашей аудитории. * Создавайте с легкостью: привлекайте свою аудиторию с помощью увлекательных веб-сайтов, видеороликов и вебинаров. Предлагайте преобразующее членство или онлайн-курсы и управляйте своим расписанием и выставлением счетов с помощью интегрированных инструментов. * Рынок с точностью: Расширьте свой охват, используя передовые методы захвата потенциальных клиентов, и развивайте своих потенциальных клиентов с помощью целевых кампаний и воронок. Эффективно сообщайте о своих предложениях по электронной почте или SMS и обрабатывайте платежи с помощью настраиваемых касс. * Масштабируйте свое видение: используйте расширенные теги и сообщения на основе поведения, чтобы усовершенствовать свои маркетинговые стратегии. Автоматизируйте свой рост и принимайте обоснованные решения с помощью углубленной аналитики.
leadlovers
leadlovers.com
Увеличьте свои онлайн-продажи с помощью автоматизации цифрового маркетинга Leadlovers. На нашей платформе вы найдете все ресурсы, необходимые для построения вашей стратегии с нуля.
Inflection.io
inflection.io
Платформа B2B-маркетинга и общения с клиентами нового поколения. Отправляйте персонализированные сообщения с данными о взаимодействии с пользователем, не дожидаясь команды по продукту или данным. Помогите своим пользователям быстрее адаптироваться, улучшить внедрение и получить больший доход и канал продаж. Мощь Marketo, простота использования Intercom, данные Snowflake.
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отраслевые решения их бизнес-проблем, независимо от того, находятся ли они в сфере услуг, SAAS или электронной коммерции. EQUP — единственное программное обеспечение CRM+Marketing Automation, представленное на рынке, которое предлагает вам возможность управлять несколькими компаниями с помощью одной учетной записи и одной подписки. Нет необходимости приобретать новый план для управления другими вашими предприятиями. Функция объединения ресурсов EQUP позволяет вам объединять ваши электронные письма, пользователей, сделки, теги, задачи, встречи и т. д. между вашими компаниями, чтобы ни одна функция не оставалась неиспользованной. В EQUP все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса, доступны в одном месте, что упрощает управление вашим бизнесом без необходимости изучать несколько программ и переключаться между ними для получения необходимой информации. У вас также будет доступ к специальному менеджеру по работе с клиентами, который не только поможет вам с адаптацией, но также будет готов помочь вам с вашими потребностями в программном обеспечении.
SalesNexus
salesnexus.com
Универсальная платформа для CRM и автоматизации маркетинга для среднего бизнеса Упростите процесс продаж с помощью простых в использовании систем автоматизации CRM, SMS и электронного маркетинга. Быстро и легко на одном экране: создано для отделов продаж, чтобы управлять вашими бизнес-процессами без программистов.
PursueApp
getpursueapp.in
PursueApp — это мощный SAAS, который помогает увеличить продажи за счет эффективного маркетинга по электронной почте. Это полный пакет холодного электронного маркетинга для агентств и предприятий B2B. Наряду с PursueApp маркетологи также получат подробную дорожную карту о том, как получить больше потенциальных клиентов с помощью эффективных холодных электронных писем. PursueApp — это мощный SAAS, который помогает увеличить продажи за счет эффективного холодного маркетинга по электронной почте. Это полный пакет холодного электронного маркетинга для агентств и предприятий B2B. Вместе с PursueApp маркетологи также получат подробную дорожную карту о том, как получить больше потенциальных клиентов с помощью эффективных холодных рассылок по электронной почте.
User.com
user.com
User.com — это универсальная платформа автоматизации маркетинга, призванная повысить вовлеченность и конверсию за счет использования единого источника данных для ваших клиентов. Привлекайте клиентов через широкий спектр каналов связи: электронная почта, чат, чат-бот, push-уведомления, динамический контент страниц и многое другое — все это доступно в одном месте. Заинтересованы в автоматизации маркетинга? Воспользуйтесь нашей бесплатной 14-дневной пробной версией без предоплаты: http://bit.ly/2wrc3Ax. Мы предлагаем различные интеграции: легко подключайтесь к Google Tag Manager, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV, Gmail, Freshmail, Email Labs и многое другое! Полный список см. на нашей странице интеграции здесь: http://bit.ly/38Dsxn2 Будучи инструментом взаимодействия с клиентами и взаимодействия с ними в режиме реального времени как для малого, так и для крупного бизнеса, User.com был разработан для максимизации коэффициентов конверсии и повышения удовлетворенности пользователей. С помощью интуитивно понятных инструментов перетаскивания вы можете создавать процессы автоматизации маркетинга, маркетинговые кампании и создавать автоматизированные пути действий, которые будут постоянно привлекать ваших клиентов. Используйте триггеры, условия и действия, чтобы доставлять персонализированные сообщения вашим пользователям в нужное время. Мы понимаем, насколько важно постоянное взаимодействие с вашими пользователями в режиме реального времени. Благодаря интеграции нашего инструмента живого чата вы можете общаться в режиме реального времени и по всему миру. Все разговоры сохраняются и подключаются. Просматривайте последние сообщения в любое время и отправляйте обновления пользователям по электронной почте с помощью простых соединений между ними.
GoCRM
gocrm.io
GoCRM — это CRM-платформа, спроектированная и разработанная полностью собственными силами как единственная CRM, обеспечивающая комплексный маркетинговый подход. GoCRM объединяет мощные функции маркетинга и продаж в настраиваемую и полностью интегрированную платформу. Наша платформа проста в использовании и доступна для малого бизнеса. Это означает, что вы получаете надежную платформу, которая поддерживает масштабируемый рост бизнеса, оптимизирует процессы продаж и повышает общее качество обслуживания клиентов.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более чем 2000 предприятиями среднего бизнеса в 50 странах, а также многими известными мировыми брендами, такими как Vodafone, Lacoste, New Balance и Victoria’s Secret. SALESmanago выполняет свое обещание по максимизации роста доходов и улучшению ключевых показателей эффективности электронной коммерции, используя три принципа: (1) близость к клиентам для создания подлинных отношений с клиентами, основанных на нулевых и первичных данных; (2) Точное исполнение для обеспечения превосходного многоканального обслуживания клиентов благодаря гиперперсонализации; и (3) Growth Intelligence, объединяющая рекомендации человека и искусственного интеллекта, позволяющая прагматично и быстрее принимать решения для достижения максимального эффекта. Дополнительная информация: www.salesmanago.com.
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd сочетает в себе данные поиска B2B, охват продаж и маркетинг на основе учетных записей, а также возможности искусственного интеллекта и машинного обучения. Все в одной платформе неудержимого роста.
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, которая централизует все ваши данные о клиентах — из всего вашего технологического стека, за любой период времени и с полной детализацией, — Klaviyo позволяет легко создавать, доставлять и оптимизировать невероятно сложные и персонализированные услуги по всему миру. электронная почта, SMS, мобильные приложения, обзоры, Интернет, платная реклама и многое другое. Присоединяйтесь к более чем 130 тысячам платящих клиентов, используя Klaviyo, чтобы увеличить количество конверсий и пожизненную ценность клиентов — и расти на их собственных условиях. Узнайте больше на klaviyo.com.
Insightly
insightly.com
Insightly — это современная и доступная CRM-система, которая нравится командам. Он прост в использовании, легко настраивается и масштабируется по мере роста компаний, решая общие проблемы, с которыми не могут справиться устаревшие CRM. Insightly помогает командам создавать и конвертировать воронку продаж, повышать производительность и строить долгосрочные отношения с клиентами. Централизуйте и управляйте всеми вашими данными о клиентах, продажах и бизнесе — потенциальными клиентами, контактами, электронной почтой, событиями, предложениями, проектами, задачами, возможностями и бизнес-отчетами — в одной простой в использовании, гибкой и безопасной системе CRM, которая масштабируется вместе с вашим бизнесом. . Повысьте эффективность и прозрачность продаж с помощью продуктов Insightly корпоративного уровня, прейскурантов и котировок (PPQ). Быстро находите, отслеживайте и управляйте миллионами различных продуктов и услуг прямо на платформе Insightly. Связывайте продукты и услуги с индивидуальными возможностями, устраняя человеческие ошибки, узкие места и несоответствия. С помощью PPQ Insightly ваши полевые команды могут создавать индивидуальные расценки, контракты и предложения для своих возможностей всего несколькими щелчками мыши. Наслаждайтесь полным контролем и прозрачностью того, что вы продаете, кому, когда и по какой цене. Используйте настраиваемые объекты и приложения Insightly, чтобы адаптировать рабочие процессы и процессы к уникальным бизнес-потребностям и предпочтениям, гарантируя высокую степень внедрения и удовлетворенности. Используйте AppConnect для интеграции Insightly с более чем 500 популярными приложениями. Встроенные CRM-интеграции Insightly включают в себя: Gmail Google Workspace и Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Рекламные объявления в Facebook И многое другое... Управляйте всем на ходу с помощью отмеченных наградами мобильных приложений для Android и iOS. Сканируйте визитные карточки и загружайте всю информацию одним щелчком мыши, обновляйте проекты и записи в режиме реального времени и дайте возможность вашей выездной команде создавать и обновлять возможности прямо в месте нахождения клиента. Клиенты Insightly CRM, обладающие возможностями в любой отрасли, могут добавлять сопутствующие продукты для автоматизации маркетинга, обслуживания клиентов и интеграции на одной платформе.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летнему опыту наши клиенты выбирают GetResponse из-за нашего удобного в использовании решения, отмеченной наградами круглосуточной поддержки клиентов и мощных инструментов, выходящих за рамки электронного маркетинга, с автоматизацией, расширением списков и дополнительными коммуникационными инструментами, такими как вебинары и прямые трансляции. чаты, которые помогают компаниям создавать свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создавать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse MAX и MAX² — это решения для требовательных пользователей, которым нужны расширенные маркетинговые функции и надежная поддержка.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift помогает брендам предоставлять актуальный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реального времени на протяжении всего омниканального пути, включая унификацию данных в реальном времени, сегментацию аудитории, прогнозный интеллект, персонализацию 1:1, омниканальность. оркестровка и непревзойденный масштаб. Гибкая и простая в использовании платформа объединяет данные о клиентах из любого источника, раскрывает интеллектуальные возможности с помощью настраиваемого искусственного интеллекта и активирует данные в точках взаимодействия в режиме реального времени с помощью интеллектуального принятия решений. Путь к предоставлению клиентоориентированного опыта, который увеличивает доход и приводит к результатам, никогда не был таким быстрым. Платформа Intelligent Customer Engagement от Blueshift обеспечивает актуальный и взаимосвязанный опыт на протяжении всего омниканального пути путем объединения, информирования и активации данных.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Customer.io
customer.io
Customer.io — это платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для маркетинговых команд для создания кампаний на основе данных, которые в нужное время охватывают людей по всем каналам обмена сообщениями. Их набор продуктов включает в себя Journeys, инструмент автоматизации обмена сообщениями для всех потребностей взаимодействия, и Data Pipelines, платформу данных о клиентах, которая объединяет весь стек технологий. Customer.io предлагает выигрышный рецепт эффективного взаимодействия с клиентами путем объединения данных в реальном времени и персонализированных сообщений. Созданный для масштабирования, Customer.io используется более чем 5500 компаниями, отправляя более 29 миллиардов сообщений в год. Customer.io, основанная в 2012 году, – это глобально распределенная удаленная компания, названная одной из самых быстрорастущих частных компаний в списке 2022 Inc. 5000.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Omni.us
omni.us
Единственная платформа Omni Channel, которая позволяет автоматически находить, обращаться к высококачественным B2B-клиентам и закрывать их — и все это в одном месте.
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE помогает бизнесу расти с помощью программного обеспечения для продаж и маркетинга. Мы — комплексное решение для CRM, электронного маркетинга и автоматизации маркетинга, созданное с учетом вашего стиля работы. Привлекайте клиентов и увеличивайте доход с помощью нашей простой в использовании платформы SaaS.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, предлагающий поиск и мерчандайзинг на основе искусственного интеллекта; Контент, предлагающий безголовую CMS; и Engagement, предлагающие ведущие решения CDP и автоматизации маркетинга. Вместе эти решения сочетают в себе возможности унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом оптимизации с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая приносящий доход опыт цифровой коммерции, который конвертируется на любом канале и в каждом путешествии. Bloomreach обслуживает более 850 мировых брендов, включая Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München и Marks & Spencer. Для получения дополнительной информации посетите Bloomreach.com. (Exponea была приобретена Bloomreach в 2021 году.)
Makesbridge
makesbridge.com
Makesbridge — это признанное лучшее в своем классе решение, используемое тысячами пользователей по всему миру. Используйте платформу для простых массовых рассылок по электронной почте, расширенных рассылок по электронной почте B2C миллионам людей в день, автоматизации продаж или автоматизации маркетинга. Отзывы говорят, что мы улучшаем MailChimp и Marketo, если вам нужна мощность по разумной цене с поддержкой мирового класса. Ищете ли вы простую электронную почту или расширенную автоматизацию маркетинга, Makesbridge — лучший в своем классе вариант. Makesbridge прекрасно работает с Salesforce, Netsuite, G-Suite и тысячами других облачных CRM.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ расширяет возможности отраслей с высоким уровнем риска, предоставляя ориентированные на клиента технологии, которые помогают ритейлерам и брендам любого размера решать проблемы роста и получать доход. Компания предоставляет клиентам самый обширный в отрасли набор инструментов для защиты, сегментирования и продвижения всех операций в магазине и в Интернете.
Force24
force24.co.uk
Развивайте и расширяйте свою аудиторию с помощью Force24, мощной платформы автоматизации маркетинга, которая позволяет вести содержательные разговоры 24 часа в сутки.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank — это ведущая платформа для управления цифровыми активами, бренд-портал и платформа для маркетинговых операций, устраняющая разрыв между взрывным ростом цифрового контента и его утверждением. IntelligenceBank дает глобальным маркетинговым командам возможность быстрее выходить на рынок, поддерживать целостность бренда по всем каналам и обеспечивать соответствие законодательству с помощью своего программного обеспечения для управления цифровыми активами, онлайн-портала брендов и программного обеспечения для маркетинговых операций. IntelligenceBank трансформирует маркетинговые операции, устраняя разрыв между эффективностью маркетинга, соблюдением требований и производительностью. IntelligenceBank используется специалистами по маркетингу, бренду, коммуникациям, правовым вопросам и соблюдению нормативных требований по всему миру. Сотни компаний используют IntelligenceBank, в том числе в аэрокосмической, банковской, образовательной, государственной, страховой, медицинской, гостиничной, розничной, спортивной и других сферах. IntelligenceBank, любимый клиентами в 55 странах, использует искусственный интеллект и автоматизацию, чтобы обеспечить быстрый выход брендов на рынок, поддерживать единообразие бренда и соблюдать нормативные требования. IntelligenceBank также предлагает ряд услуг по обеспечению соответствия содержания для риск-менеджеров и советов директоров компаний.
Marketing Master IO
marketingmaster.io
Универсальная многоканальная маркетинговая платформа, которая помогает компаниям управлять маркетингом в Messenger, SMS, электронной почте, социальных сетях и электронной коммерции.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Мобильный маркетинг.
eTrigue
etrigue.com
eTrigue — это маркетинговый сервис нового поколения. Наша миссия — сделать партнерский маркетинг простым и удобным — посредством платформы, команды экспертов и интеграции контента. Мы проводим ваши цифровые кампании на нашей платформе, чтобы вы могли быстрее и лучше реализовать ценность партнерского маркетинга. eTrigue — единственная партнерская маркетинговая служба со специальной партнерской платформой, предназначенной для проведения партнерских цифровых маркетинговых кампаний от вашего имени. Благодаря оповещениям о потенциальных клиентах для вас и ваших партнеров в режиме реального времени, а также информационным панелям производительности вы можете отслеживать все действия MQL и продавцов.
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign — это многоканальная маркетинговая платформа, созданная для брендов, ориентированных на клиентов. Мы помогаем компаниям связываться с клиентами посредством сложных взаимодействий с клиентами по различным каналам: электронная почта, Интернет, мобильные push-уведомления, SMS, MMS, WhatsApp, социальные сети, печатные издания и многое другое. Предложение включает в себя различные возможности: от повседневной автоматизации маркетинга и проведения кампаний до сложной организации путешествий, аналитики путешествий, сегментации, персонализации, создания высококачественного контента и анализа цифрового опыта. Благодаря нашей открытой и гибкой платформе маркетологи могут подключаться к любому источнику данных и сегментировать свои данные для гипертаргетинга. Наш интуитивно понятный пользовательский интерфейс без кода и возможности гиперперсонализации позволяют маркетологам самостоятельно проводить многоканальные персонализированные кампании, не полагаясь на команды обработки данных или кодирование. В отличие от сложных и дорогостоящих корпоративных предложений, мы предлагаем одни и те же сложные решения корпоративного уровня для всех маркетологов. И в отличие от «точечных решений» или поставщиков услуг электронной почты, мы даем вам возможность взаимодействовать с потребителями по нескольким каналам на одной платформе. Мы помогаем маркетологам получать полезную информацию и персонализировать коммуникации по мере того, как вы начинаете масштабироваться. Acoustic Marketing Cloud ставит маркетолога на место водителя, помогая клиентам повысить долгосрочное взаимодействие с клиентами и стимулировать рост доходов. Среди наших клиентов ведущие бренды и компании из списка Fortune 500. Для получения дополнительной информации посетите сайт Acoustic.com/products. Возможности: Оркестрация путешествий Электронная почта SMS/MMS WhatsApp Mobile push Система управления контентом Анализ пути клиента Интеграция Сегментация Социальные аудитории Перетаскивание форм Composer Перетаскивание Многоканальный Composer Уровень данных транзакционных сообщений
Genoo
genoo.com
Программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое делает то, что вам нужно: маркетинг по электронной почте, формы, целевые страницы, привлечение потенциальных клиентов, оценка потенциальных клиентов, опросы, оценки и многое другое — с доставляемостью почтового ящика №1 в бизнесе — доставляйте больше ваших электронных писем людям, которых вы хочу их увидеть. Для нас большая честь недавно получить награду за выдающиеся достижения в области обслуживания клиентов, потому что нам нравится работать с нашими клиентами для достижения того успеха, о котором они мечтают. Готовы ли вы оставить обычный маркетинг в пыли и добиться лучших результатов? Пришло время продавать по-другому.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
Технологии всегда будут развиваться, но взаимодействие неподвластно времени. Вовлеченные клиенты приносят больше дохода и часто становятся вашими сторонниками. В Right On Interactive мы наблюдаем устойчивый рост прибыли, когда маркетологи рассматривают взаимодействие как путешествие, а не просто кампанию. Поэтому мы разработали наше программное обеспечение для автоматизации концепции маркетинга жизненного цикла клиента, обеспечивая представление о том, кто лучше всего подходит и наиболее заинтересован в организации на каждом этапе пути клиента — от потенциального клиента до восторженного поклонника. Наше облачное решение отображает весь опыт взаимодействия клиента с брендом, от обмена сообщениями до использования продукта. Маркетологи и отделы продаж могут точно знать, на каком этапе отношений с брендом находится потенциальный клиент или клиент, и как лучше всего к ним подойти, чтобы максимизировать пожизненную ценность. В Right On Interactive мы верим в привлечение и приобретение наиболее подходящих клиентов на всю жизнь.
Lucep
lucep.com
Автоматизированная система квалификации потенциальных клиентов Lucep проверяет номера, получает потенциальных клиентов для подтверждения их интереса и продолжает взаимодействовать по телефону, SMS, электронной почте и WhatsApp.
Inboundio
inboundio.com
Inboundio — это самая простая в мире платформа цифрового маркетинга, ориентированная на частных лиц и малый/средний бизнес, стремящихся организовать свою деятельность в области интернет-маркетинга, а также на агентства или франшизы, желающие предложить своим клиентам/франчайзи простые в использовании услуги White Label/посредников. Конечным пользователям Inboundio предоставляет простой способ выполнения основных действий онлайн-маркетинга (публикация в социальных сетях, целевые страницы, генерация потенциальных клиентов, базовый CRM, электронная почта и капельный маркетинг), не усложняя и не завышая цену. Посетите Inboundio на https://www.inboundio.com/, чтобы просмотреть демонстрационные видео, полный список функций и цены. Будучи реселлером или подписчиком White Label, вы можете маркировать Inboundio как свою собственную, создавать свои собственные планы и цены и начать получать регулярный доход. Помимо регулярного дохода, Inboundio — это отличный инструмент, позволяющий вашему агентству продавать сопутствующие услуги, такие как графический дизайн шаблонов электронной почты, целевых страниц и даже полное управление социальными сетями. Вы можете передать контроль, предоставив клиенту возможность управлять им самостоятельно, или взять на себя полный контроль над всем его маркетингом с помощью одной простой в использовании информационной панели. Узнайте больше об Inboundio для реселлеров на странице https://www.inboundio.com/Resellers.
Synerise
synerise.com
Платформа автоматизации и управления взаимодействием в реальном времени, управляемая искусственным интеллектом. Synerise объединяет современные методы сбора, обработки и аналитики данных с выполнением бизнес-сценариев на основе искусственного интеллекта. Synerise использует искусственный интеллект, чтобы полностью изменить современный подход к управлению данными. Комплексная экосистема предоставляет возможность собирать информацию о конечных клиентах из нескольких источников, анализировать эти данные и делать выводы по оптимизации бизнес-процессов: все в режиме реального времени (миллисекунды). Synerise предлагает собственную уникальную быстродействующую базу данных, готовые бизнес-решения на основе машинного обучения и открытую платформу, которую можно адаптировать под любые ваши потребности. Synerise основан на трех технологических принципах: 1. Terrarium Data Engine. Наша бессхемная, ориентированная на столбцы и строки база данных представляет собой масштабируемый, сверхбыстрый инструмент, который одновременно обрабатывает большие объемы аналитических данных и поведенческие данные для создания различных бизнес-сценариев в реальных условиях. -время. Террариум – это
Convertedin
converted.in
Convertedin — это маркетинговая операционная система для электронной коммерции, которая использует данные и идеи покупателей для создания персонализированного многоканального маркетинга, который повышает вовлеченность клиентов и максимизирует рентабельность инвестиций. Масштабируйте свои кампании с помощью автоматизации рекламы. Запускайте, масштабируйте и автоматизируйте свои рекламные кампании на пяти различных платформах (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и Google). Отправляйте целевые кампании с помощью автоматизации SMS и электронной почты. Используйте данные своих клиентов для отправки высоко персонализированных кампаний; которые способствуют конверсиям и продажам вашего бизнеса. Подключите свой магазин с помощью аналитики каталога. Импортируйте все продукты вашего интернет-магазина и классифицируйте их по настраиваемым наборам, чтобы иметь возможность запускать динамические кампании с их использованием. Сегментация на основе искусственного интеллекта. Сегментируйте своих клиентов на основе их покупательского поведения на очень подробные сегменты, которые вы можете легко использовать в своих маркетинговых кампаниях. Круглосуточная поддержка. Если вам нужна поддержка или совет, мы будем рядом. Наша команда доступна 24 часа в сутки.
Actito
actito.com
Actito — компания по автоматизации SaaS-маркетинга, основанная в 2000 году. Тогда трое основателей хотели сократить разрыв между брендами и потребителями. Поэтому они начали создавать программное обеспечение, которое сейчас любят маркетологи. С Actito вы можете каждую секунду персонализировать свое взаимодействие с сотнями, тысячами и даже миллионами клиентов по всему миру. Actito ориентирована на средние и крупные компании, которые хотят осуществлять всю свою маркетинговую деятельность с помощью одной простой в использовании платформы. Все данные о клиентах, которые вы собираете, централизуются и консолидируются на платформе данных о клиентах и предоставляются для адаптации, таргетирования и персонализации сообщений в нужное время через основные маркетинговые каналы, а именно электронную почту, мобильные телефоны и Интернет. Actito обеспечивает полное соответствие последним европейским общим правилам защиты данных (GDPR), что дает маркетологам возможность сосредоточиться на построении прочных и прибыльных отношений с клиентами. Actito осуществляет свою деятельность в Европе из штаб-квартиры в Бельгии, а также имеет офисы во Франции и Нидерландах. Actito также присутствует в Северной Америке с офисом в Канаде. Платформой пользуются более 250 клиентов по всему миру, включая ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF и KIA.
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight — это платформа взаимодействия с клиентами, которая позволяет компаниям создавать больше точек соприкосновения с клиентами и повышать лояльность к бренду за счет автоматизации персонализации. Платформа включает в себя ряд инструментов для создания и развертывания кампаний, а также возможности аналитики и отчетности для отслеживания успеха этих кампаний. Ключевые преимущества Dialog Insight включают возможность сегментировать и ориентироваться на группы клиентов, автоматизировать и персонализировать общение, а также оптимизировать кампании для достижения максимальной эффективности. Dialog Insight обеспечивает индивидуальное обслуживание клиентов, ориентируясь на правильный сегмент по всем каналам и максимизируя окупаемость инвестиций при одновременном сокращении затрат и времени.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer — это универсальная маркетинговая платформа для электронной почты и лояльности, предназначенная для стимулирования роста бизнеса и установления подлинных отношений с клиентами. Создавайте 100% персонализированные информационные бюллетени, создавайте программы лояльности, настраивайте автоматизированные потоки, отправляйте SMS и push-уведомления, расширяйте свой список контактов с помощью всплывающих окон, полагайтесь на RFM-анализ, собирайте отзывы и отзывы и используйте рекомендации, чтобы превратить взаимодействие с клиентами в значимые отношения. , повысить лояльность к бренду, а также пожизненную ценность клиентов.
OptCulture
optculture.com
OptCulture — это решение для привлечения клиентов и повышения лояльности, ориентированное на розничную торговлю. Он объединяет данные о согласившихся клиентах из разрозненных розничных систем и источников, таких как программное обеспечение POS, механизмы электронной коммерции, информационные веб-сайты и даже физические формы. Используя такие данные, он предоставляет ритейлерам информацию о покупках и поведении, а также возможность запускать программы лояльности, многоканальные маркетинговые кампании и рекламные акции, нацеленные на повторные посещения и повторные продажи.
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиентами, интегрированных с аналитикой, созданной для индустрии электронной коммерции. Мы в AiTrillion специализируемся на объединении точек зрения между миллионами клиентов в более чем 175 странах. Все, что вы ищете, собрано под одной крышей благодаря интегрированным и инновационным функциям. Автоматизация электронного маркетинга. Программа лояльности. Обзоры продуктов + вопросы и ответы. Веб-уведомления. Партнерский маркетинг. Повторяющееся членство. Конструктор форм. Автоматизация рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта. Умные всплывающие окна. Панель объявлений. Рекомендации по продукту.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Центр управления вашими стратегиями онлайн-маркетинга. [http://bit.ly/2mj2mMJ] С помощью Leadfox, нашего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, вы можете развернуть и максимизировать ВСЕ ваши маркетинговые тактики, включая электронную почту, рекламу, целевые страницы, всплывающие окна, баннеры, A/B-тесты. Leadfox, которым пользуются тысячи пользователей в более чем 100 странах, — это доступная, простая в использовании, автоматизированная и универсальная маркетинговая платформа. Наша миссия — помочь предприятиям малого и среднего бизнеса и агентствам войти в мир цифрового маркетинга с помощью доступных и простых в использовании решений и обучения. Больше информации на нашем сайте: http://bit.ly/2mj2mMJ
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) — это самая интеллектуальная платформа диалогового маркетинга, помогающая предприятиям электронной коммерции повысить рентабельность инвестиций. Эта платформа позволяет бренду автоматизировать транзакции с помощью чат-ботов, управлять многозадачностью с помощью CRM, создавать индивидуальные трансляции с кампаниями и получать аналитические данные о росте в режиме реального времени. Стремясь создать платформу, ориентированную на клиента, BIK (bik.ai) помогает различным сегментам бизнеса повысить рентабельность инвестиций в 137 раз и расширяет возможности бизнеса по всему миру под лозунгом «Сделаем бренды безграничными!»