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Программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Самые популярные приложения - Мальдивы

Программное обеспечение для автоматизации маркетинга предназначено для автоматизации маркетинговых задач, оптимизации рабочих процессов и измерения эффективности маркетинговых кампаний. Эти инструменты предлагают централизованную базу данных для хранения маркетинговой информации и взаимодействий, что позволяет маркетологам создавать персонализированный и своевременный опыт для клиентов или потенциальных клиентов. Благодаря функциям автоматизации различных аспектов маркетинга, таких как электронная почта, социальные сети, привлечение потенциальных клиентов, прямая почтовая рассылка и цифровая реклама, эти платформы повышают эффективность маркетинга. Одним из важнейших аспектов инструментов автоматизации маркетинга являются их аналитические возможности, которые позволяют пользователям оценивать успех кампаний в различных сегментах и ​​каналах. Эти функции измеряют влияние кампаний на ключевые показатели эффективности (KPI) и рентабельность инвестиций (ROI), а также их вклад в общий доход компании.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel — это платформа продаж и маркетинга «white label» для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает CRM со SmartLists, электронную почту, двусторонние SMS, объединенные SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, исходящие вызовы, отслеживание вызовов, запись вызовов, Powe...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах....

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365 — единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.

Brevo

Brevo

brevo.com

В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, ко...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронной почты, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают мал...

Keap

Keap

keap.com

Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих кл...

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развиват...

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Программное обеспечение для автоматизации маркетинга для более быстрого роста бизнеса. Zoho MarketingHub — это универсальное программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает вам успешно управлять своей маркетинговой деятельностью по нескольким каналам. Привлекайте больше потен...

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero помогает тренерам и создателям знаний построить бизнес и жизнь, которые им нравятся, упрощая свой стек программного обеспечения до одной веселой и простой в использовании платформы, чтобы они могли развивать значимые отношения со своими клиентами. От создания курсов, создания веб-сайтов и о...

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud позволяет более чем 23 000 предприятиям электронной коммерции экономить время, усилия и деньги на самом важном процессе: доставке. Подключитесь к своим любимым операторам связи и эффективно отправляйте заказы по всему миру. Превзойдите ожидания клиентов с помощью фирменных писем для отслеж...

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

OneSignal — это платформа взаимодействия с клиентами, которая позволяет более чем 1 миллиону компаний ежедневно доставлять более 12 миллиардов сообщений. Платформа омниканального обмена сообщениями поддерживает электронную почту, push-уведомления, обмен сообщениями в приложениях, SMS и живые действи...

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly — это современная и доступная CRM-система, которая нравится командам. Он прост в использовании, легко настраивается и масштабируется по мере роста компаний, решая общие проблемы, с которыми не могут справиться устаревшие CRM. Insightly помогает командам создавать и конвертировать воронку п...

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса тепер...

Drip

Drip

drip.com

Drip — это платформа автоматизации маркетинга, которая помогает растущим брендам электронной коммерции увеличивать повторные покупки и повышать лояльность к бренду. Drip снабжает более 30 000 маркетологов электронной коммерции мощными инструментами для понимания и продвижения своих клиентов. Вы прев...

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более ч...

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io — это платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для маркетинговых команд для создания кампаний на основе данных, которые в нужное время охватывают людей по всем каналам обмена сообщениями. Их набор продуктов включает в себя Journeys, инструмент автоматизации обмена сообщениям...

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотруднича...

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для...

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Omnisend — это маркетинговая платформа по электронной почте и SMS с набором функций, созданных специально для того, чтобы помочь магазинам электронной коммерции быстрее развивать свой онлайн-бизнес. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции, готовые шаблоны автомати...

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal — это новый стандарт CX на базе искусственного интеллекта. Regal распознает сигналы о намерениях клиентов в режиме реального времени и автоматически адаптирует входящие и исходящие мультисенсорные взаимодействия с помощью ИИ-агентов Regal и ваших агентов-людей. Бренды, ориентированные на кли...

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и ​​позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кам...

SocialHub

SocialHub

socialhub.io

SocialHub — это самое простое в мире программное обеспечение для управления социальными сетями. Создавайте и планируйте публикации и рекламу в Facebook быстрее, чем когда-либо, всего за несколько кликов. Планируйте весь свой контент с помощью самого простого интерфейса, с которым вы когда-либо работ...

Insider

Insider

useinsider.com

Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслужив...

vcita

vcita

vcita.com

vcita позволяет вам сосредоточиться на развитии вашего бизнеса, оставаться организованными и предоставлять исключительный клиентский опыт с помощью интуитивно понятной платформы управления. Автоматизируйте трудоемкие задачи администрирования, такие как сбор платежей и выставление счетов, планировани...

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss — это универсальная программная платформа для продаж, маркетинга, коммуникаций и автоматизации для местного бизнеса в различных отраслях, включая бытовые услуги, розничную торговлю, автомобилестроение, недвижимость, профессиональные услуги и многое другое. SalesBoss объединяет возможности ...

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это платформа взаимодействия с клиентами, основанная на аналитике, которой доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, таких как Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel и других. Бренды, ориентированные на цифровые технологи...

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport — это бизнес-программное обеспечение без кода, которое позволяет предприятиям сферы услуг систематизировать и масштабировать свою деятельность. Ontraport управляет и автоматизирует весь цикл закупок, что приводит к более быстрому росту и освобождает владельцев бизнеса и команды для предост...

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и...

CamBuildr

CamBuildr

cambuildr.com

Повышение осведомленности, привлечение единомышленников, привлечение сторонников: создание движения никогда не было проще. И все же это сложно — управлять множеством различных инструментов и приложений, синхронизировать данные на всех платформах, сохраняя при этом соответствие GDPR. Вот почему мы со...

Retainly

Retainly

retainly.app

Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочн...

Activepieces

Activepieces

activepieces.com

Activepieces — это средство автоматизации рабочих процессов без кода, которое позволяет автоматизировать отдел вашей организации от маркетинга до продаж и операций. Например, вы можете получать уведомления Slack о платежах в Stripe.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализ...

Mautic

Mautic

mautic.org

Mautic — это программное решение для управления межканальными кампаниями с открытым исходным кодом, предназначенное для того, чтобы пользователи могли создавать электронную почту, развивать кампании, персонализировать сообщения, выполнять A/B-тесты и измерять результаты. Продукт с открытым исходным ...

Dittofeed

Dittofeed

dittofeed.com

Dittofeed — это альтернатива с открытым исходным кодом таким платформам, как Klaviyo и Customer.io. Это автономная платформа взаимодействия с клиентами, которая предлагает упрощенный интерфейс для создания шаблонов сообщений, сегментов клиентов и циклов взаимодействия с клиентами для автоматизации м...

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Моб...

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...

Iterable

Iterable

iterable.com

Iterable — это платформа для общения с клиентами, которая объединяет данные о клиентах в режиме реального времени и возможность создавать опыт для активации клиентов по всем каналам в рекордно короткие сроки. Мы помогаем брендам доставлять приятные впечатления с помощью гармонизированных, индивидуал...

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

Представляем La Growth Machine, первую многоканальную платформу для поиска потенциальных клиентов, которая позволяет вам общаться с потенциальными клиентами через LinkedIn, электронную почту и Twitter. С помощью La Growth Machine вы можете: - Импортировать потенциальных клиентов из LinkedIn или файл...

Bento

Bento

bentonow.com

Bento — это мощная платформа автоматизации обмена сообщениями, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.

Dashly

Dashly

dashly.io

Dashly — платформа диалогового маркетинга. Он помогает более чем 700 компаниям SaaS и EdTech увеличивать конверсию и доходы, превращая каждое взаимодействие с клиентами в личный разговор. Выведите это на другой уровень с помощью планирования звонков и видеозвонков. Благодаря упреждающему обмену сооб...

Signpost

Signpost

signpost.com

Signpost — это комплексное и автоматизированное решение для сбора отзывов клиентов, получения более качественных отзывов, привлечения новых клиентов, получения рекомендаций и увеличения количества повторных заказов.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программног...

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса...

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Картра — это больше, чем просто платформа; это партнер на вашем пути к предпринимательству, предоставляющий все: от высококонверсионных целевых страниц и веб-сайтов до сложных решений для электронного маркетинга, членских сайтов и многого другого. Платформа Kartra создана для стимулирования продаж и...

Braze

Braze

braze.com

Braze — это ведущая платформа взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает прочные связи между потребителями и брендами, которые они любят. Braze позволяет любому маркетологу собирать и принимать меры на основе любого объема данных из любого источника, что позволяет ему творчески взаимодействова...

Kizen

Kizen

kizen.com

Kizen помогает руководителям предприятий предоставить своим командам беспрецедентную автономию, эффективность и гибкость. Интегрируйте свой текущий технологический стек или реализуйте все свои инициативы в области данных, продаж, маркетинга, управления персоналом и операционной деятельности, использ...

Markate

Markate

markate.com

Приложение Markate идеально подходит для всех предприятий сферы услуг, которые ищут доступное, готовое к использованию на мобильных устройствах, простое в использовании и комплексное решение для управления. Узнайте, как Markate помогает вашему бизнесу.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...

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