Программное обеспечение для маркетинговой аналитики - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для маркетинговой аналитики включает в себя инструменты и процессы, которые позволяют организациям оценивать и контролировать свои маркетинговые инициативы путем измерения эффективности. По сути, эти решения оптимизируют и улучшают маркетинговые стратегии и деятельность бизнеса. Используя программное обеспечение для маркетинговой аналитики, компании могут повысить рентабельность инвестиций (ROI) за счет определения эффективных маркетинговых методов, позволяющих корректировать кампании для максимизации конверсий и продаж. Этот тип программного обеспечения учитывает маркетинговые усилия по различным каналам и целевым аудиториям, включая маркетинг по электронной почте, социальные сети, цифровую рекламу и веб-аналитику. Программное обеспечение для маркетинговой аналитики, обычно доступное в виде автономного решения, интегрирует данные кампании через соединение со стеком маркетинговых технологий компании, включая программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение CRM, программное обеспечение для цифровой рекламы и программное обеспечение для цифровой аналитики. Однако некоторые универсальные маркетинговые платформы, например некоторые продукты для автоматизации маркетинга, оснащены встроенными функциями отчетности.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365 — это облачное решение для управления бизнесом, объединяющее ERP и CRM с возможностями ИИ для оптимизации процессов.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo - платформа автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов для создания персонализированных сообщений через разные каналы.
CallRail
callrail.com
CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.
Looker
looker.com
Looker — инструмент бизнес-аналитики, позволяющий интегрировать аналитику в приложения и упрощать работу с данными с помощью языка моделирования Lookml.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics - это платформа для отчетности, разработанная для маркетинговых агентств, позволяющая отслеживать данные клиентов с разных каналов в единой панели.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
Nielsen
nielsen.com
Приложение Nielsen анализирует поведение потребителей и рыночные тенденции, предоставляя данные для бизнес-решений и оптимизации маркетинга.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.
Funnel
funnel.io
Funnel — это централизованный хаб для маркетинговых данных, позволяющий собирать, хранить и организовывать данные из более 500 платформ без программирования.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — платформа управления производительностью продуктов, помогающая ритейлерам анализировать данные о товарах и оптимизировать решения в маркетинге и закупках.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Zoho Marketing Automation - это программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает управлять маркетинговыми активностями и анализировать поведение клиентов.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard - это инструмент для создания и совместного использования панелей мониторинга, который интегрируется с более чем 80 сервисами для отображения данных в реальном времени.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — платформа для управления брендом, позволяющая маркетологам разрабатывать стратегии и отслеживать результаты в реальном времени.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph — платформа для автоматизации отчетности, которая собирает и визуализирует данные из разных маркетинговых каналов в одном месте.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 - платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов и позволяющая создавать персонализированные кампании для улучшения удержания.
Reportei
reportei.com
Reportei — приложение для создания отчетов и панелей мониторинга в области маркетинга и социальных медиа за 3 секунды, интегрируя данные из различных источников.
DashThis
dashthis.com
DashThis — инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу, интегрирующий данные из 30+ источников и позволяющий настраивать панели без программирования.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle - это платформа для маркетинговой аналитики, помогающая компаниям визуализировать данные и принимать обоснованные решения в области цифрового маркетинга.
Databox
databox.com
Databox - платформа для бизнес-аналитики, позволяющая централизовать данные, создавать панели и отчёты, отслеживать цели и прогнозировать эффективность.
Dataslayer
dataslayer.ai
Dataslayer - инструмент для импорта и анализа маркетинговых данных в Google Sheets и другие платформы. Упрощает отчетность и управление данными.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — платформа для отслеживания и анализа вызовов, помогающая предприятиям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами.
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala AI — инструмент для онлайн-мониторинга, предоставляющий анализ упоминаний и данных для принятия бизнес-решений.
MoEngage
moengage.com
MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq — программа для управления запусками: контакты, мероприятия, шоу, email-кампании, цифровые шоурумы и новостные комнаты.
EasyInsights
easyinsights.ai
EasyInsights объединяет данные о рекламе, аналитике приложений и CRM для анализа эффективности маркетинга и автоматизации обработки данных.
Metrics Watch
metricswatch.com
Инструмент для отчётов по email-маркетингу, который автоматически отправляет аналитические отчёты и панели инструментов клиентам без использования PDF или ссылок.
Lexer
lexer.io
Платформа Lexer объединяет данные клиентов и инструменты для маркетинга, продаж и обслуживания для улучшения взаимодействия и роста бизнеса.
Otterfish
otterfish.com
Otterfish - приложение для создания и запуска рекламы в Facebook и Instagram, предназначенное для малых и средних предприятий.
Marketing Evolution
marketingevolution.com
Marketing Evolution - приложение для централизованного управления маркетингом, отслеживания инвестиций и анализа эффективности кампаний.
Solitics
solitics.com
Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.
Octane11
octane11.com
Octane11 — платформа аналитики и сотрудничества для B2B, объединяющая маркетинговые и коммерческие данные для улучшения бизнес-результатов.
Supermetrics
supermetrics.com
Supermetrics - инструмент для автоматизации сбора маркетинговых данных из различных платформ в отчеты и аналитические инструменты без необходимости программирования.
Oviond
oviond.com
Oviond - платформа для управления данными и отчетности в цифровом маркетинге, позволяющая интегрировать источники данных и автоматизировать отчеты.
GoSquared
gosquared.com
GoSquared — первая устойчивая платформа для email-маркетинга. Позволяет переходить от MailChimp для лучших почтовых кампаний и расширения аудитории.
GAannotations
gaannotations.com
Приложение GAannotations автоматизирует аннотации Google Analytics, позволяя добавлять их вручную или загружать массово через API, CSV.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
VWO
vwo.com
VWO – платформа для тестирования и оптимизации веб-сайтов, которая помогает предприятиям улучшать пользовательский опыт и повышать коэффициент конверсии.
Attribution
attributionapp.com
Attribution — это инструмент для многофункциональной атрибуции, позволяющий отслеживать расходы, конверсии и эффективность рекламы на разных платформах.
Screenful
screenful.com
Screenful — инструмент для создания визуальных панелей и автоматизации отчетов о статусе команды, интегрируется с популярных системами управления задачами.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack - платформа для аналитики и автоматизации, позволяющая отслеживать конверсии в реальном времени и оптимизировать рекламные кампании.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе ИИ, помогающая розничным продавцам увеличивать повторные продажи на 11% за счёт персонализации маркетинга через различные каналы.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах, который включает тепловые карты, воспроизведение сеансов и анализ воронок.
Act-On
act-on.com
Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.
Newzoo
newzoo.com
Newzoo Expert — платформа данных об играх, отслеживающая активность игроков и расходы более чем по 10000 играм на PC, консолях и мобильных устройствах.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — платформа для автоматизации маркетинга и управления данными клиентов, позволяющая компаниям эффективно вовлекать и удерживать клиентов.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend - это инфраструктура уведомлений, обеспечивающая управление транзакциями и уведомлениями через единый API на разных каналах.
Woopra
woopra.com
Woopra - платформа для аналитики пути клиента, позволяющая отслеживать и анализировать взаимодействие с пользователями на различных каналах.
Reeport
reeport.io
Reeport помогает создавать и делиться отчетами в Excel, Power Point, PDF и других форматах, оптимизируя процесс отчетности.
Nugit
nugit.co
Nugit — это автоматизированная платформа для визуализации данных, помогающая пользователям извлекать инсайты из больших объемов данных.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Octoboard помогает маркетинговым агентствам создавать автоматизированные отчеты и клиентские порталы с данными из более чем 50 платформ, включая SEO и SMM.
Magnews
magnews.it
Magnews — приложение для управления клиентским путём и повышения ценности клиента через стратегию, проектирование маршрутов и выполнение кампаний.
xiQ
xiqinc.com
Приложение xiQ использует нейронауку и ИИ для анализа покупательского поведения, предлагая персонализированные продажи и маркетинговые решения.
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