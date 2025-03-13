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Программное обеспечение для маркетинговой аналитики
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Программное обеспечение для маркетинговой аналитики - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для маркетинговой аналитики включает в себя инструменты и процессы, которые позволяют организациям оценивать и контролировать свои маркетинговые инициативы путем измерения эффективности. По сути, эти решения оптимизируют и улучшают маркетинговые стратегии и деятельность бизнеса. Используя программное обеспечение для маркетинговой аналитики, компании могут повысить рентабельность инвестиций (ROI) за счет определения эффективных маркетинговых методов, позволяющих корректировать кампании для максимизации конверсий и продаж. Этот тип программного обеспечения учитывает маркетинговые усилия по различным каналам и целевым аудиториям, включая маркетинг по электронной почте, социальные сети, цифровую рекламу и веб-аналитику. Программное обеспечение для маркетинговой аналитики, обычно доступное в виде автономного решения, интегрирует данные кампании через соединение со стеком маркетинговых технологий компании, включая программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение CRM, программное обеспечение для цифровой рекламы и программное обеспечение для цифровой аналитики. Однако некоторые универсальные маркетинговые платформы, например некоторые продукты для автоматизации маркетинга, оснащены встроенными функциями отчетности.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365 — это облачное решение для управления бизнесом, объединяющее ERP и CRM с возможностями ИИ для оптимизации процессов.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo - платформа автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов для создания персонализированных сообщений через разные каналы.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.

Looker

Looker

looker.com

Looker — инструмент бизнес-аналитики, позволяющий интегрировать аналитику в приложения и упрощать работу с данными с помощью языка моделирования Lookml.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics - это платформа для отчетности, разработанная для маркетинговых агентств, позволяющая отслеживать данные клиентов с разных каналов в единой панели.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Приложение Nielsen анализирует поведение потребителей и рыночные тенденции, предоставляя данные для бизнес-решений и оптимизации маркетинга.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.

Funnel

Funnel

funnel.io

Funnel — это централизованный хаб для маркетинговых данных, позволяющий собирать, хранить и организовывать данные из более 500 платформ без программирования.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter — платформа управления производительностью продуктов, помогающая ритейлерам анализировать данные о товарах и оптимизировать решения в маркетинге и закупках.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Zoho Marketing Automation - это программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает управлять маркетинговыми активностями и анализировать поведение клиентов.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard - это инструмент для создания и совместного использования панелей мониторинга, который интегрируется с более чем 80 сервисами для отображения данных в реальном времени.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI — платформа для управления брендом, позволяющая маркетологам разрабатывать стратегии и отслеживать результаты в реальном времени.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph — платформа для автоматизации отчетности, которая собирает и визуализирует данные из разных маркетинговых каналов в одном месте.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 - платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов и позволяющая создавать персонализированные кампании для улучшения удержания.

Reportei

Reportei

reportei.com

Reportei — приложение для создания отчетов и панелей мониторинга в области маркетинга и социальных медиа за 3 секунды, интегрируя данные из различных источников.

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis — инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу, интегрирующий данные из 30+ источников и позволяющий настраивать панели без программирования.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle - это платформа для маркетинговой аналитики, помогающая компаниям визуализировать данные и принимать обоснованные решения в области цифрового маркетинга.

Databox

Databox

databox.com

Databox - платформа для бизнес-аналитики, позволяющая централизовать данные, создавать панели и отчёты, отслеживать цели и прогнозировать эффективность.

Dataslayer

Dataslayer

dataslayer.ai

Dataslayer - инструмент для импорта и анализа маркетинговых данных в Google Sheets и другие платформы. Упрощает отчетность и управление данными.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics — платформа для отслеживания и анализа вызовов, помогающая предприятиям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами.

Mandala AI.

Mandala AI.

mandalasystem.com

Mandala AI — инструмент для онлайн-мониторинга, предоставляющий анализ упоминаний и данных для принятия бизнес-решений.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq — программа для управления запусками: контакты, мероприятия, шоу, email-кампании, цифровые шоурумы и новостные комнаты.

EasyInsights

EasyInsights

easyinsights.ai

EasyInsights объединяет данные о рекламе, аналитике приложений и CRM для анализа эффективности маркетинга и автоматизации обработки данных.

Metrics Watch

Metrics Watch

metricswatch.com

Инструмент для отчётов по email-маркетингу, который автоматически отправляет аналитические отчёты и панели инструментов клиентам без использования PDF или ссылок.

Lexer

Lexer

lexer.io

Платформа Lexer объединяет данные клиентов и инструменты для маркетинга, продаж и обслуживания для улучшения взаимодействия и роста бизнеса.

Otterfish

Otterfish

otterfish.com

Otterfish - приложение для создания и запуска рекламы в Facebook и Instagram, предназначенное для малых и средних предприятий.

Marketing Evolution

Marketing Evolution

marketingevolution.com

Marketing Evolution - приложение для централизованного управления маркетингом, отслеживания инвестиций и анализа эффективности кампаний.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа аналитики и сотрудничества для B2B, объединяющая маркетинговые и коммерческие данные для улучшения бизнес-результатов.

Supermetrics

Supermetrics

supermetrics.com

Supermetrics - инструмент для автоматизации сбора маркетинговых данных из различных платформ в отчеты и аналитические инструменты без необходимости программирования.

Oviond

Oviond

oviond.com

Oviond - платформа для управления данными и отчетности в цифровом маркетинге, позволяющая интегрировать источники данных и автоматизировать отчеты.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

GoSquared — первая устойчивая платформа для email-маркетинга. Позволяет переходить от MailChimp для лучших почтовых кампаний и расширения аудитории.

GAannotations

GAannotations

gaannotations.com

Приложение GAannotations автоматизирует аннотации Google Analytics, позволяя добавлять их вручную или загружать массово через API, CSV.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.

VWO

VWO

vwo.com

VWO – платформа для тестирования и оптимизации веб-сайтов, которая помогает предприятиям улучшать пользовательский опыт и повышать коэффициент конверсии.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Attribution — это инструмент для многофункциональной атрибуции, позволяющий отслеживать расходы, конверсии и эффективность рекламы на разных платформах.

Screenful

Screenful

screenful.com

Screenful — инструмент для создания визуальных панелей и автоматизации отчетов о статусе команды, интегрируется с популярных системами управления задачами.

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack - платформа для аналитики и автоматизации, позволяющая отслеживать конверсии в реальном времени и оптимизировать рекламные кампании.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno — это CRM на базе ИИ, помогающая розничным продавцам увеличивать повторные продажи на 11% за счёт персонализации маркетинга через различные каналы.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow — инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах, который включает тепловые карты, воспроизведение сеансов и анализ воронок.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.

Newzoo

Newzoo

newzoo.com

Newzoo Expert — платформа данных об играх, отслеживающая активность игроков и расходы более чем по 10000 играм на PC, консолях и мобильных устройствах.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — платформа для автоматизации маркетинга и управления данными клиентов, позволяющая компаниям эффективно вовлекать и удерживать клиентов.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend - это инфраструктура уведомлений, обеспечивающая управление транзакциями и уведомлениями через единый API на разных каналах.

Woopra

Woopra

woopra.com

Woopra - платформа для аналитики пути клиента, позволяющая отслеживать и анализировать взаимодействие с пользователями на различных каналах.

Reeport

Reeport

reeport.io

Reeport помогает создавать и делиться отчетами в Excel, Power Point, PDF и других форматах, оптимизируя процесс отчетности.

Nugit

Nugit

nugit.co

Nugit — это автоматизированная платформа для визуализации данных, помогающая пользователям извлекать инсайты из больших объемов данных.

Octoboard Marketing Agency

Octoboard Marketing Agency

octoboard.com

Octoboard помогает маркетинговым агентствам создавать автоматизированные отчеты и клиентские порталы с данными из более чем 50 платформ, включая SEO и SMM.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews — приложение для управления клиентским путём и повышения ценности клиента через стратегию, проектирование маршрутов и выполнение кампаний.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

Приложение xiQ использует нейронауку и ИИ для анализа покупательского поведения, предлагая персонализированные продажи и маркетинговые решения.

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