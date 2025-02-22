Программное обеспечение для маркетинговой аналитики - Самые популярные приложения - Таиланд

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Программное обеспечение для маркетинговой аналитики включает в себя инструменты и процессы, которые позволяют организациям оценивать и контролировать свои маркетинговые инициативы путем измерения эффективности. По сути, эти решения оптимизируют и улучшают маркетинговые стратегии и деятельность бизнеса. Используя программное обеспечение для маркетинговой аналитики, компании могут повысить рентабельность инвестиций (ROI) за счет определения эффективных маркетинговых методов, позволяющих корректировать кампании для максимизации конверсий и продаж. Этот тип программного обеспечения учитывает маркетинговые усилия по различным каналам и целевым аудиториям, включая маркетинг по электронной почте, социальные сети, цифровую рекламу и веб-аналитику. Программное обеспечение для маркетинговой аналитики, обычно доступное в виде автономного решения, интегрирует данные кампании через соединение со стеком маркетинговых технологий компании, включая программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение CRM, программное обеспечение для цифровой рекламы и программное обеспечение для цифровой аналитики. Однако некоторые универсальные маркетинговые платформы, например некоторые продукты для автоматизации маркетинга, оснащены встроенными функциями отчетности.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — единственная платформа отчетности, разработанная специально для маркетинговых агентств. Простая в использовании платформа экономит ваше время, улучшает процессы отчетности и впечатляет ваших клиентов информативными отчетами и интерактивными настраиваемыми маркетинговыми информационными панелями, которые демонстрируют весь ваш маркетинговый эффект. Подключайте и отслеживайте каждый маркетинговый канал ваших клиентов с помощью единых единых информационных панелей. AgencyAnalytics интегрируется с более чем 80 платформами для отслеживания и составления отчетов по SEO, PPC, отслеживанию звонков, социальным сетям, маркетингу по электронной почте, электронной коммерции, локальной торговле и т. д. — все это полностью предназначено для вашего агентства. AgencyAnalytics также включает в себя полный набор инструментов SEO, предназначенных для оптимизации и автоматизации вашего агентства. Ежедневно отслеживайте рейтинги, отслеживайте обратные ссылки, проводите технический SEO-аудит и не отставайте от конкурентов с помощью полного набора встроенных инструментов SEO. Независимо от того, являетесь ли вы авторитетным агентством или только начинаете, AgencyAnalytics предлагает простые и гибкие цены для каждого этапа роста вашего агентства, начиная всего с 12 долларов США за клиентскую кампанию в месяц. Попробуйте без риска в течение 14 дней, кредитная карта не требуется.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных — данные о посетителях веб-сайта, данные CRM, рекламной платформы, Clearbit и Search Console с помощью интеграции без кода. После идентификации анонимных посетителей веб-сайта с контактами/лидами CRM Factors обеспечивает унифицированное представление всех ваших маркетинговых показателей, мультитач-атрибуцию с анализом рентабельности инвестиций, анализ маркетинга и воронок продаж, а также автоматизированную аналитику, специально разработанную для маркетологов B2B.
Funnel
funnel.io
Funnel — это ведущий центр маркетинговых данных, призванный помочь маркетинговым командам контролировать свою эффективность. Воронка позаботится о скучных вещах и тяжелой работе, поэтому вы можете сосредоточиться на самом важном: выяснить, как можно улучшить ваш маркетинг. С помощью Funnel вы можете подключать данные с любой маркетинговой платформы, хранить, систематизировать и делиться ими с любым инструментом визуализации или хранилищем данных — и все это без написания единой строки кода. Центр маркетинговых данных, который является единственным источником достоверной информации о вашей маркетинговой эффективности. Подключите все свои маркетинговые данные. Воронка позволяет собирать данные с более чем 500 платформ маркетинга и продаж за несколько кликов. Наше быстрое, надежное, не требующее обслуживания и надежное решение позволяет легко масштабировать его между командами, регионами или брендами. Хранение ваших данных Воронка предлагает центральное хранилище для всех ваших исходных данных, а также любых созданных вами настраиваемых полей. И все это при соблюдении самых жестких стандартов управления, безопасности и контроля. Ваши данные всегда актуальны, полны, точны и готовы для отчетности и анализа. Организуйте свои данные. С помощью готовых и настраиваемых правил вы можете легко и автоматически подготовить данные для анализа. Применяйте революционные преобразования, не затрагивая базовые данные, что дает вам беспрецедентную аналитическую гибкость. Легко делитесь где угодно. Убедитесь, что ваши маркетинговые данные доходят до любого места назначения, инструмента отчетности или хранилища данных. Сюда входят ваши инструменты для отчетности, создания информационных панелей, анализа и многого другого. И все это при сохранении полного контроля из центрального центра маркетинговых данных. Наша миссия — помочь таким маркетологам, как вы, больше ориентироваться на данные. Funnel помогает более чем 1000 клиентам развивать свой бизнес, включая лидеров цифровых технологий, таких как Home Depot, Havas Media и Samsung. Зарегистрируйтесь в Funnel и начните сегодня!
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологов есть несколько маркетинговых источников, сотни текущих кампаний, а также клиенты или заинтересованные стороны, которыми можно управлять и отчитываться перед ними. Это непростая задача — соединить все данные, обработать их, получить ценную информацию и продемонстрировать рентабельность инвестиций. Whatagraph — это интуитивно понятная универсальная платформа для маркетинговых данных, которая легко устраняет ручную работу и хлопоты, связанные с данными, из повседневной работы маркетолога. Вы можете заменить несколько медленных и сложных инструментов одной платформой. И в отличие от других предложений на рынке, Whatagraph прост в использовании, надежен и делает работу с данными (управление, объединение и визуализацию многоканальных данных) быстрой и легкой для любого члена команды: соедините все свои маркетинговые данные в единую систему. один концентратор без сторонних инструментов и разъемов. Управляйте и систематизируйте неструктурированные, разрозненные межканальные данные с помощью преобразований без кода. Любой член маркетинговой команды достаточно легко может выполнять сложные задачи по управлению данными, не имея навыков аналитики, программирования или технических знаний. За несколько кликов создайте потрясающую визуализацию подключенных и подготовленных многоканальных данных. Быстро превращайте их в готовые к анализу или презентации отчеты, информационные панели или отдельные графики, диаграммы, воронки или таблицы. Наконец, автоматизируйте способ обмена или доставки этих данных в любой пункт назначения: клиентам, заинтересованным сторонам, коллегам или другим инструментам и платформам. Независимо от того, выступаете ли вы перед залом заседаний совета директоров или перед своими клиентами или ищете идеи для улучшения кампаний, вы уверены, что у вас есть надежная и быстрая платформа со всеми актуальными данными в одном месте, представленными в четком и наглядном виде. Подготовка займет минуты, а не часы, и минуты, а не часы, чтобы масштабировать его для новых клиентов или источников данных.
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest и других. все каналы на одном экране. Не тратьте время на ручные задачи, повысьте свою продуктивность и результаты с помощью цифрового маркетинга. Попробуйте прямо сейчас и посмотрите, как Reportei оптимизирует вашу работу. --- Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте на одном экране основные показатели: Instagram, Facebook, метаобъявления, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest и другие каналы. Не тратьте время на ручные задачи, повысьте свою продуктивность и результаты с помощью цифрового маркетинга. Проведите простой тест прямо сейчас и посмотрите, как Reportei оптимизирует вашу работу.
DashThis
dashthis.com
Если вы ищете инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу ТОЛЬКО с теми функциями, которые вам нужны, и без каких-либо сложных «лишних» вещей, DashThis для вас! Мы интегрируемся с более чем 30 источниками данных, а для всего остального есть наш отличный файловый менеджер CSV, который поможет вам добавить любые другие данные, которые вы захотите иметь на своих информационных панелях. И, прежде всего, мы известны нашей потрясающей поддержкой клиентов. Вы не останетесь один на один с инструментом и несколькими статьями Справочного центра (хотя, если вы предпочитаете именно это, это тоже нормально!). Если вам нужен преданный член нашей команды, который в кратчайшие сроки позаботится о том, чтобы вы приступили к работе, и всегда готов ответить на вопросы, когда вам нужно, это именно то, что вы получите!
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq — лучшее в мире программное обеспечение для управления запуском. Управляйте контактами, событиями, показами мод, кампаниями по электронной почте, цифровыми выставочными залами, онлайн-журналами.
Otterfish
otterfish.com
Otterfish — это самый простой способ создавать и запускать рекламу в Facebook и Instagram. Мы создали его специально для малых и средних предприятий, которые изо всех сил пытаются найти время или навыки для цифрового маркетинга. Otterfish позволяет любому члену вашей команды легко запускать высокоэффективную рекламу! Программное обеспечение предлагает такие функции, как создание рекламы, публикация, тестирование аудитории, отслеживание эффективности и многое другое. Доступен бесплатный план, попробуйте сегодня.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций для социальных сетей и аналитики рекламы, которые облегчают повседневную жизнь маркетологов. Вот как клиенты Vaizle используют этот инструмент для повышения производительности и прибыльного масштабирования маркетинговых операций: 1. Получайте быстрые полезные идеи из маркетинговых данных. 2. Визуализируйте маркетинговые данные из нескольких каналов на единой интерактивной информационной панели. 3. Экономьте время, используя соединители данных для автоматического обновления маркетинговых данных. отчеты 4. Создавайте маркетинговые отчеты с белой маркировкой для руководства и клиентов. 5. Эффективно масштабируйте маркетинговые операции, поддерживая систему сдержек и противовесов. Аналитика социальных сетей и соединители данных: 1. Мета: Facebook и Instagram 2. YouTube 3. Рекламные платформы LinkedIn Аналитика и соединители данных: 1. Мета-объявления 2. Реклама Google 3. Реклама LinkedIn 4. Веб-аналитика Amazon Ads и соединители данных: 1. Google Analytics 2. Аналитика консоли поиска Google 3. Shopify Analytics
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений. Обычные операционные структуры розничной торговли (закупки, закупки, мерчендайзинг, маркетинг и дистрибуция) воспринимают продукты по-разному и используют разные показатели для управления своей деятельностью. Мы видим наибольшие разногласия между отделом маркетинга и остальной частью организации, поскольку сложно разбить маркетинговые усилия на уровень SKU, а также сделать данные на уровне SKU полезными для маркетинга. Это приводит к тому, что реальная стоимость продвижения не учитывается в марже продукта, что приводит к чрезмерным инвестициям в плохие продукты и недостаточным инвестициям в потенциально хорошие продукты. Управление производительностью продукта преодолевает описанные выше трудности за счет объединения данных о продуктах по всем маркетинговым каналам с бизнес-данными о SKU для создания комплексного представления об истинной эффективности продукта. Это можно использовать для стимулирования маркетинговых усилий или поддержки важных бизнес-решений (например, ценообразования или покупки продуктов). Платформа PPM также напрямую подключается к рекламным сетям. С помощью ROI Hunter маркетологи электронной коммерции могут создавать и запускать более прибыльные кампании с одной платформы.
EasyInsights
easyinsights.ai
Объедините расходы на рекламу и клики, аналитику приложений, конверсии веб-сайта и данные CRM, чтобы получить полную картину эффективности вашего маркетинга. Laser сосредоточится на получении дохода и прибыльности за счет автоматизации утомительных задач по преобразованию данных для получения ценной информации. Автоматизируйте отправку данных в любой инструмент BI: просто выберите источники данных и столбцы и создайте поток данных за две минуты. Это станет единственным источником истины для всей вашей команды цифрового маркетинга.
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala Analytics — это доступный онлайн-инструмент для прослушивания и мониторинга, предназначенный для предоставления ценной и действенной информации для предприятий всех видов и размеров. Система ежедневно отслеживает миллионы каналов и фиксирует миллиарды упоминаний со всех континентов и языков с помощью передового искусственного интеллекта для бизнес-аналитики. Mandala Analytics предоставляет вам самые важные и качественные данные, необходимые для принятия ключевых решений для вашего бизнеса. Это поможет вам выявить и проанализировать пробелы в маркетинговых усилиях, будущих бизнес-возможностях, поведении потребителей, анализе конкурентов и многом другом.
Marketing Evolution
marketingevolution.com
Мы даем возможность маркетологам действовать. Marketing Evolution помогает вам интегрировать и централизовать все ваши маркетинговые программы, позволяя отслеживать ваши инвестиции в межканальный маркетинг — от осведомленности о верхней части воронки до конверсий в нижней части воронки, понимать дополнительную эффективность средств массовой информации и отслеживать свои ключевые показатели эффективности — и все это на одной информационной панели. Затем мы даем вам возможность перейти от идей к действиям. Запустите экспериментальные медиа-сценарии и узнайте, как изменение инвестиций, типа медиа или канала может помочь вам достичь желаемого результата и максимизировать рентабельность инвестиций. Наконец, приведите в действие свой медиаплан и отслеживайте его эффективность, чтобы увидеть прогресс с течением времени.
Metrics Watch
metricswatch.com
Инструмент маркетинговой отчетности по электронной почте. Отчеты и информационные панели по аналитике, SEO, PPC, SEM или социальным сетям, отправляемые вашим клиентам по электронной почте. И это НЕ PDF-файл или ссылка!
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и самые быстрые аналитические базы данных, чтобы получать реальные результаты в реальном времени.
Coupler.io
coupler.io
Универсальная платформа для анализа данных и автоматизации. Используйте объединенные возможности автоматизации и человеческого участия, чтобы получить полный контроль над своими данными и внести ясность в свой бизнес. Легко получайте доступ к своим данным, понимайте их и действуйте с ними с помощью полного набора инструментов и экспертных услуг от Quoter.io.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуция — наиболее полное и простое в реализации решение мультитач-атрибуции. Просматривайте свои расходы, посещения, конверсии, доходы и рентабельность инвестиций в рекламу (ROAS) в одном простом представлении. Интегрирует стоимость и автоматическую пометку большинства основных рекламных платформ, включая Facebook, Google, Quora, Linkedin и Adroll. Интеграция конверсий с Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo и другими! Атрибуция на уровне пользователя И атрибуция на основе аккаунта. Отчеты на основе когорт, показывающие рентабельность инвестиций в рекламу по каналам по дням, неделям или месяцам, для получения полезной информации. Это та система, которую вы искали.
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks — это идеальная платформа автоматизации маркетинга для агентств, медиа-компаний и брендов. Наш комплексный набор инструментов, включающий управление данными, отчетность, аналитику, управление рабочими процессами, SEO и многое другое, обеспечивает более высокую эффективность.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, которая централизует все ваши данные о клиентах — из всего вашего технологического стека, за любой период времени и с полной детализацией, — Klaviyo позволяет легко создавать, доставлять и оптимизировать невероятно сложные и персонализированные услуги по всему миру. электронная почта, SMS, мобильные приложения, обзоры, Интернет, платная реклама и многое другое. Присоединяйтесь к более чем 130 тысячам платящих клиентов, используя Klaviyo, чтобы увеличить количество конверсий и пожизненную ценность клиентов — и расти на их собственных условиях. Узнайте больше на klaviyo.com.
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чикаго.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — глобальный поставщик аналитики разговоров, предоставляющий маркетологам данные для принятия уверенных стратегических решений. Более 100 000 пользователей, включая The Washington Post, Verizon Connect и ServiceMaster, полагаются на CTM при принятии рекламных решений на основе данных. CTM интегрируется с основными инструментами, которые маркетологи используют каждый день, такими как Google Ads and Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom и Facebook. CTM была одним из первых поставщиков услуг отслеживания звонков и по-прежнему принадлежит ее основателям, мужу и жене, Тодду и Лоре Фишер. CallTrackingMetrics из года в год признается лидером отрасли ведущими изданиями по программному обеспечению, такими как G2 и Capterra, и регулярно получает признание за свой рост и инновационную культуру.
SEMrush
semrush.com
Semrush-это ведущая платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет предприятиям по всему миру для работы поисковой оптимизации, платы за клик, контента, социальных сетей и конкурентных исследовательских кампаний и получения измеримых результатов от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает информацию и решения для компаний для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush, с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - профили доменов настольных доменов 808 м и профилей мобильных доменов 32,1 м - более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL -адресов, заполненных в день в среднем - более 24,3 млрд. Ключевых слов и 20 млн идеи для одного ключевого слова - 30% компаний Fortune 500 используются Semrush как их маркетинговый инструмент
Paragone
paragone.ai
Paragon — это платформа перформанс-маркетинга, ориентированная на постоянно растущее пространство платных социальных сетей. Принятие и оптимизация реальной стратегии многоканальной рекламы как в B2C, так и в B2B компаниях является ключом к успеху для цифровых маркетологов нового поколения. Мы помогаем компаниям эффективно максимизировать охват и оптимизировать доходы с помощью действенных инструментов аналитики и автоматизации кампаний, которые позволяют пользователям: - Подключать и консолидировать все социальные рекламные сети и инструменты атрибуции для единого просмотра в реальном времени - Анализировать многосетевые кампании с высоким трафиком без каких-либо усилий. прикоснувшись к электронной таблице - Отслеживайте эффективность кампании и быстро выявляйте узкие места - Изучите значимые сети, аудитории, креативы и сообщения, которые имеют значение - Раскройте возможности своего CDP и маркетинга - Автоматизируйте данные CRM с помощью социальной рекламы - Вложите весь свой бюджет работать информативно - Оптимизировать доходы от электронной коммерции на основе интегрированных моделей атрибуции - Следить за выполнением плана с помощью совместных отчетов о производительности - Поразить свое руководство и клиентов выдающимися результатами производительности
AgencyEasy
agencyeasy.com
AgencyEasy — мощная платформа отчетности для агентств цифрового маркетинга. Экономьте время с помощью автоматизированных отчетов, измеряйте эффективность проектов и получайте доступ к подробной аналитике по кампаниям SEO, PPC и SMM благодаря интеграции с Google Analytics, Facebook и другими сервисами.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — это решение для автоматизации маркетинга, которое помогает электронным предприятиям осуществлять персонализированные действия для своих клиентов через различные каналы, такие как электронная почта, Интернет, мобильные устройства, социальные сети и дисплеи.
DataMyth
datamyth.com
DataMyth — это решение для отчетности на основе SaaS, которое помогает маркетологам создавать отчеты с помощью АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА И АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ в письменной форме, что помогает маркетологам понять, что работает, а что нет. Маркетологи могут сэкономить время, затрачиваемое на создание отчетов и анализ данных, и получать отчеты за несколько секунд. Сэкономив время, специалисты по цифровому маркетингу могут сосредоточиться на оптимизации и стратегии, а мы позаботимся обо всех отчетах. DataMyth идеально подходит для малых и средних цифровых агентств, а также брендов, стремящихся сэкономить время и деньги.
Clickx
clickx.io
Clickx раскрывает весь потенциал вашего бизнеса. Определите, какие маркетинговые усилия работают, глубоко поймите своих конкурентов и проясните, что заставляет вашу аудиторию совершать конверсии. Улучшите трафик и поток потенциальных клиентов – и все это с единой платформы. Избавьтесь от головной боли и догадок. Наше программное обеспечение экономит время и нервы, оптимизируя вашу маркетинговую аналитику. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете лучше всего: ведении своего бизнеса.
Lunio
lunio.ai
Единственная платформа для защиты от мошенничества с кликами, охватывающая все каналы привлечения. Остановите сложные данные о мошенничестве с кликами в режиме реального времени. Lunio, основанный на механизме кибербезопасности, позволяет вам использовать данные о мошенничестве с рекламой из всех источников для создания уровня автоматической защиты по всем каналам. Тысячи ведущих брендов, таких как Nike, eBay, Hugo Boss, Europcar и M&S, выбирают Lunio, чтобы помочь им с уверенностью рекламировать. • Автоматическая защита в режиме реального времени по всем каналам • Самая точная технология обнаружения IVT • Конфиденциальность в нашей основе – полное соответствие GDPR и CCPA • Быстрое и простое внедрение за 5 минут Попробуйте бесплатно прямо сейчас!
Swydo
swydo.com
Простая в использовании платформа отчетности и мониторинга Swydo извлекает данные из нескольких источников и создает профессиональные, настраиваемые маркетинговые отчеты. Удобный инструмент позволяет маркетологам создавать (клиентские) отчеты и информационные панели, объединяющие внешние источники данных в одном отчете. Цифровые агентства, бренды и франчайзеры экономят время, создавая профессионально выглядящие отчеты, одновременно повышая ценность анализа данных и получения практической информации.
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics помогает агентствам экономить время при обмене данными. Соберите все свои маркетинговые данные в одном месте и создавайте красивые отчеты и информационные панели, которые автоматически обновляются каждый час. GreyMetrics интегрируется с более чем 20 платформами и имеет десятки встроенных шаблонов, поэтому ваши отчеты будут выглядеть великолепно с самого первого дня и иметь полную маркировку, которой можно поделиться с клиентами и заинтересованными сторонами.
Accutics
accutics.com
Что такое Аккутика? Accutics — это платформа управления маркетинговыми данными SaaS, которая помогает организациям оптимизировать отслеживание кампаний, объединять данные о кампаниях и оценивать эффективность кампаний из разных источников в Adobe Analytics и Google Analytics. Основные услуги: Accutics Standardize Стандартизируйте, управляйте и объединяйте метаданные кампании для каждой команды и канала с единой платформы. Accutics Connect Узнайте свою истинную рентабельность маркетинговых инвестиций благодаря непревзойденной прозрачности затрат на кампанию и показов, которые автоматически извлекаются, преобразуются и передаются на вашу платформу отчетности, аналитики или хранения. Все данные вашей кампании автоматически классифицируются в Adobe Analytics для получения более подробной информации с разбивкой данных. Проверка Accutics Проверяйте все свои маркетинговые кампании на соответствие определенным вами соглашениям и форматам, чтобы гарантировать, что они всегда отслеживаются в соответствии с вашими спецификациями.
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat — это платформа управления эффективностью цифрового маркетинга, которая помогает маркетологам унифицировать данные кампаний и автоматизировать отчетность. Мы работаем с агентствами, медиакомпаниями и брендами; любая маркетинговая команда, которой необходимо подготовить всеобъемлющие и последовательные отчеты для клиентов или заинтересованных сторон. NinjaCat интегрируется с более чем 150 каналами цифрового маркетинга, поэтому вы можете объединить показатели из нескольких источников данных в единый источник достоверной информации. С NinjaCat теперь можно укротить хаос данных и отказаться от маркетинговых технологий Frankenstack. Основные функции включают в себя: - Конвейер данных для более чем 150 маркетинговых каналов - Полностью управляемое хранилище данных - ETL - Автоматизированные шаблоны отчетов - Информационные панели для интерактивного обмена данными - Мониторинг бюджетов, кампаний и ключевых показателей эффективности - Масштабируемость и безопасность на уровне предприятия Если вы хотите узнать больше о NinjaCat, зайдите на наш сайт ninjacat.io, чтобы настроить демо-версию.
deepdivr
deepdivr.io
Мы предлагаем мощную, но цельную платформу для аналитики маркетинга в социальных сетях, которая делает сложное простым. Создано опытными маркетологами для удовлетворения потребностей современных маркетологов, ориентированных на эффект. Наши клиенты используют платформу, чтобы получить обзор всех своих кампаний в социальных сетях на разных платформах, рынках и брендах. Обзор позволяет пользователям отслеживать и оптимизировать кампании и в кратчайшие сроки предоставлять отчеты заинтересованным сторонам. Подождите, это еще не все. Все данные прекрасно визуализируются на настраиваемых информационных панелях и соответствуют вашим потребностям. Никакой разработки не требуется, интегрируйтесь с вашими любимыми платформами всего за несколько кликов. Доступные интеграции: Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat и Google Analytics. Готовятся интеграции: Google Ads, Pinterst, TikTok и Twitter.
Cervinodata
cervinodata.com
Cervino Marketing считает, что маркетологи и агентства могут значительно улучшить свои результаты, как только они объединят свое кишечное чувство с правильными числами. Cervinodata позволяет очень легко представить данные о эффективности вашей кампании в Klipfolio, Google Data Studio и других. Бесплатный план доступен. С помощью Cervinodata онлайн -агентств и онлайн -команды сэкономят до одного дня в неделю при подготовке и отчетности данных. Cervinodata объединяет все данные о производительности рекламы + Google Analytics в одной центральной базе данных и поддерживает их в курсе. Cervinodata обещает: 1. Нет больше неожиданных перерывов доставки данных. Больше нет неполных данных 2. Самое быстрое время отклика и решение проблем на рынке 3. Очень простой в использовании расширенные функции Команды переезжают в Cervinodata по 3 причинам: 1. Переезд из Google Sheets в центральную базу данных >> для больших объемов, >> Для получения дополнительного контроля данных >> Чтобы получить больше информации между клиентами, рекламной платформой и страной/брендом >> Чтобы получить больше понимания кроссплатформенных результатов кампании по сравнению с бюджетом и целями 2. Платеть меньше >> Команды переходят от платы на основе процента от рекламы, потраченной на плату, на основе количества синхронизированных счетов 3. Получите лучшее обслуживание и качество >> Команды требуют большой поддержки клиентов. Cervinodata предлагает выдающуюся поддержку клиентов и очень быстрое время отклика. >> Команды нуждаются в точных, полных данных. Его двигатель Cervinodata создан для этого.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Actito
actito.com
Actito — компания по автоматизации SaaS-маркетинга, основанная в 2000 году. Тогда трое основателей хотели сократить разрыв между брендами и потребителями. Поэтому они начали создавать программное обеспечение, которое сейчас любят маркетологи. С Actito вы можете каждую секунду персонализировать свое взаимодействие с сотнями, тысячами и даже миллионами клиентов по всему миру. Actito ориентирована на средние и крупные компании, которые хотят осуществлять всю свою маркетинговую деятельность с помощью одной простой в использовании платформы. Все данные о клиентах, которые вы собираете, централизуются и консолидируются на платформе данных о клиентах и предоставляются для адаптации, таргетирования и персонализации сообщений в нужное время через основные маркетинговые каналы, а именно электронную почту, мобильные телефоны и Интернет. Actito обеспечивает полное соответствие последним европейским общим правилам защиты данных (GDPR), что дает маркетологам возможность сосредоточиться на построении прочных и прибыльных отношений с клиентами. Actito осуществляет свою деятельность в Европе из штаб-квартиры в Бельгии, а также имеет офисы во Франции и Нидерландах. Actito также присутствует в Северной Америке с офисом в Канаде. Платформой пользуются более 250 клиентов по всему миру, включая ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF и KIA.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов - Создавайте мультитач отчеты по атрибуции с использованием 6 различных моделей атрибуции (атрибуция по первому клику, по последнему клику, линейная, на основе позиции, атрибуция на основе времени и данных). Обогатите свою рекламную платформу(ы), инструменты CRM и BI данными о стоимости, возможностях, доходе и рентабельности инвестиций. Данные. Измеряйте и прогнозируйте влияние офлайновых и/или невидимых точек взаимодействия, связанных с «темной социальной» деятельностью и каналами с нулевым кликом. Преодолейте проблемы с точностью традиционных аналитических систем, вызванные «смертью файлов cookie», измеряя успех с помощью сторонних данных. Закажите демо-версию Ruler Analytics, чтобы начать оптимизировать свою маркетинговую стратегию на основе дохода и рентабельности инвестиций, а не только конверсий.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, облачная платформа для измерения гибкого маркетинга, которая измеряет межканальную эффективность всех ваших каналов и рекламы — офлайн и онлайн.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потребителями и измеряет, как они на самом деле относятся к вашему бренду, конкурентам и категории. Искусственный интеллект ProQuo анализирует данные каждого из этих взаимодействий, создавая индивидуальный план действий, который гарантирует, что вы достигнете цели вашего бренда — будь то конвертация непользователей, поиск свободного места или увеличение доли рынка. Сотни брендов, включая Clorox, Harry’s, Expedia, Tatcha и Keurig Dr Pepper, используют ProQuo для уверенного роста.
Upwave
upwave.com
Аналитическая платформа для рекламы брендов Мы знаем, что ваши краткосрочные показатели не доказывают ценность инвестиций в ваш бренд. Upwave предлагает вам унифицированное кросс-медийное решение для измерения эффективности долгосрочной рекламы бренда на вершине воронки уже сегодня. Панели мониторинга в реальном времени, обновляемые ежедневно, для цифрового, линейного, адресного и CTV.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel создает персонализированные маркетинговые планы роста с четкими персонажами, воронками и стратегиями роста, основанными на данных. Работает по технологии GPT-3.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с SuprSend? - Поддержка нескольких арендаторов для простого управления клиентами. - Управление шаблонами с контролем версий - Входящие в приложении для веб-сайта и приложения (React, Angular, JS, Flutter). - встроенные и безголовые компоненты) - интеграция SMS, электронной почты, Slack, Teams, WhatsApp, мобильных устройств и веб-push - Пакетная обработка уведомлений и дайджестов. - Маршрутизация уведомлений между несколькими каналами. - Управление брендом для отправки уведомлений конечным пользователям клиента. - Готовое управление предпочтениями пользователей. - Резервный вариант поставщика, переключатель с автоматической интеллектуальной маршрутизацией - Запускайте кампании поверх хранилища данных - Журналы, аналитика и оповещения об ошибках в режиме реального времени.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram. Сотни розничных продавцов, таких как Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell и Nando's, используют Xeno для увеличения продаж в электронной коммерции и магазинах.
Force24
force24.co.uk
Развивайте и расширяйте свою аудиторию с помощью Force24, мощной платформы автоматизации маркетинга, которая позволяет вести содержательные разговоры 24 часа в сутки.
Roistat
roistat.com
Roistat — это система маркетинговой аналитики на базе искусственного интеллекта, которая анализирует все ваши рекламные кампании вплоть до прибыли. Roistat собирает данные из CRM-системы клиентов, рекламных каналов и их сайта. За считанные секунды Roistat создает отчеты по более чем 40 бизнес-показателям, которые предоставляют маркетинговую аналитику от каждого ключевого слова до окончательной продажи. Roistat определяет, зарабатывает ли компания какие-либо деньги на своих платных рекламных кампаниях, что, в свою очередь, помогает компаниям, использующим Roistat, более эффективно распределять свой рекламный бюджет и увеличивать свои доходы. Roistat позволяет определить: - из каких рекламных каналов приходят ваши клиенты; - полная статистика рекламных каналов до ключевого слова; - как эффективно распределить свой бюджет; - как сэкономить на рекламе и получить больше продаж; - все этапы воронки продаж.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — это надежный поставщик услуг по управлению идентификацией в списках компаний для локального поиска, помогающий национальным брендам и местным предприятиям взять под контроль и улучшить видимость своих онлайн-списков компаний, а также доставлять надежную и проверенную информацию о местных компаниях в широкую сеть местных поисковых платформ.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — это омниканальная маркетинговая платформа. Мы помогаем привлекать, конвертировать и анализировать ваших клиентов. Calltouch предоставляет услугу отслеживания звонков, которая предоставляет всю информацию об эффективности рекламы. Благодаря сервису коллтрекинга вы можете разделить все объявления на те, которые стимулируют продажи, и те, которые тратят бюджет. Отслеживание звонков помогает оценить каналы и рекламу, которые стоит масштабировать, а другие следует отключить. Цены от 60,00 долларов США в месяц Стандарт - Комплексная аналитика для малого и среднего бизнеса - Динамическое и статическое отслеживание звонков Журнал звонков Маркировка звонков - Спецификация ключевых слов - Отслеживание целей веб-сайта и заказов - Подробные отчеты, воронка продаж и рентабельность инвестиций - Интеграция рекламных платформ и CRM-систем - Полная поддержка клиентов.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot расширяет возможности принятия решений на основе данных с помощью аналитики в реальном времени, легко интегрированной с функциями управления проектами и совместной работы. Благодаря комплексному механизму бизнес-аналитики в своей основе Slingshot предлагает пользователям прямую ссылку на их источники данных и платформы, что позволяет им извлекать ценную информацию и превращать ее в визуально привлекательные информационные панели, которыми можно легко делиться между командами. Превратите свои идеи в действия и плавно согласуйте задачи с ключевыми инициативами с помощью надежных возможностей управления проектами, гарантируя, что каждый соблюдает свои сроки с прозрачностью и ясностью. Slingshot предоставляет доступ к обширной библиотеке, состоящей из более чем 75 предварительно созданных, настраиваемых шаблонов проектов, рабочих пространств и информационных панелей, предназначенных для команд всех размеров, отраслей и отделов, оптимизирующих их повседневные операции. Начните работу с Slingshot сегодня!
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot — поставщик технологий и услуг цифрового маркетинга, специализирующийся на финансовых услугах. StoneShot помогает занятым командам маркетинга финансовых услуг повысить вовлеченность и качество обслуживания клиентов, одновременно сводя к минимуму операционную неэффективность. Их технологии охватывают автоматизацию маркетинга, маркетинг по электронной почте, продвижение мероприятий, автоматизацию контента и распространение документов фонда. StoneShot работает с розничными, институциональными и частными банками, от быстрорастущих бутиков до ведущих мировых брендов. Компания StoneShot, основанная в Лондоне в 2001 году, имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре и клиентов в более чем 25 странах.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ расширяет возможности отраслей с высоким уровнем риска, предоставляя ориентированные на клиента технологии, которые помогают ритейлерам и брендам любого размера решать проблемы роста и получать доход. Компания предоставляет клиентам самый обширный в отрасли набор инструментов для защиты, сегментирования и продвижения всех операций в магазине и в Интернете.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кампаний. Превратить данные о клиентах в продажи еще никогда не было так просто.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализированные кампании по всем каналам, не зависимо от разработчиков. Отслеживайте и объединяйте нужные вам данные о клиентах с вашего веб-сайта, приложения, CRM, электронной почты, сервисов и офлайн-каналов. Благодаря разрешению личности вы можете отображать анонимных пользователей и их действия на разных платформах и получать 360-градусное представление о своих клиентах. Создавайте индивидуальные сегменты клиентов, чтобы своевременно отправлять сообщения по каналам. Вы можете интегрировать и легко синхронизировать эти данные о клиентах с существующими маркетинговыми инструментами, такими как Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook и более чем 180 инструментами в режиме реального времени. Подкрепите свои маркетинговые решения, собирая точные данные о клиентах с помощью CustomerLabs CDP.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий пакет маркетинговых технологий для связи с клиентами на местном уровне и повышения лояльности к бренду. Имея обширный опыт работы с производителями и их тысячами дилерских сетей, PowerChord располагает инновациями, решениями и поддержкой для оживления местных рынков. Команда PowerChord знает, что нужно для максимального успеха: от интеграции платформ и индивидуальных решений до обучения и адаптации.
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