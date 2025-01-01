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Программное обеспечение для маркетинговой аналитики
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Программное обеспечение для маркетинговой аналитики - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для маркетинговой аналитики включает в себя инструменты и процессы, которые позволяют организациям оценивать и контролировать свои маркетинговые инициативы путем измерения эффективности. По сути, эти решения оптимизируют и улучшают маркетинговые стратегии и деятельность бизнеса. Используя программное обеспечение для маркетинговой аналитики, компании могут повысить рентабельность инвестиций (ROI) за счет определения эффективных маркетинговых методов, позволяющих корректировать кампании для максимизации конверсий и продаж. Этот тип программного обеспечения учитывает маркетинговые усилия по различным каналам и целевым аудиториям, включая маркетинг по электронной почте, социальные сети, цифровую рекламу и веб-аналитику. Программное обеспечение для маркетинговой аналитики, обычно доступное в виде автономного решения, интегрирует данные кампании через соединение со стеком маркетинговых технологий компании, включая программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение CRM, программное обеспечение для цифровой рекламы и программное обеспечение для цифровой аналитики. Однако некоторые универсальные маркетинговые платформы, например некоторые продукты для автоматизации маркетинга, оснащены встроенными функциями отчетности.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365 — это облачное решение для управления бизнесом, объединяющее ERP и CRM с возможностями ИИ для оптимизации процессов.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo - платформа автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов для создания персонализированных сообщений через разные каналы.

Looker

Looker

looker.com

Looker — инструмент бизнес-аналитики, позволяющий интегрировать аналитику в приложения и упрощать работу с данными с помощью языка моделирования Lookml.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics - это платформа для отчетности, разработанная для маркетинговых агентств, позволяющая отслеживать данные клиентов с разных каналов в единой панели.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Zoho Marketing Automation - это программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает управлять маркетинговыми активностями и анализировать поведение клиентов.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter — платформа управления производительностью продуктов, помогающая ритейлерам анализировать данные о товарах и оптимизировать решения в маркетинге и закупках.

Funnel

Funnel

funnel.io

Funnel — это централизованный хаб для маркетинговых данных, позволяющий собирать, хранить и организовывать данные из более 500 платформ без программирования.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard - это инструмент для создания и совместного использования панелей мониторинга, который интегрируется с более чем 80 сервисами для отображения данных в реальном времени.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI — платформа для управления брендом, позволяющая маркетологам разрабатывать стратегии и отслеживать результаты в реальном времени.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 - платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов и позволяющая создавать персонализированные кампании для улучшения удержания.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph — платформа для автоматизации отчетности, которая собирает и визуализирует данные из разных маркетинговых каналов в одном месте.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.

Dataslayer

Dataslayer

dataslayer.ai

Dataslayer - инструмент для импорта и анализа маркетинговых данных в Google Sheets и другие платформы. Упрощает отчетность и управление данными.

Reportei

Reportei

reportei.com

Reportei — приложение для создания отчетов и панелей мониторинга в области маркетинга и социальных медиа за 3 секунды, интегрируя данные из различных источников.

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis — инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу, интегрирующий данные из 30+ источников и позволяющий настраивать панели без программирования.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle - это платформа для маркетинговой аналитики, помогающая компаниям визуализировать данные и принимать обоснованные решения в области цифрового маркетинга.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.

Lexer

Lexer

lexer.io

Платформа Lexer объединяет данные клиентов и инструменты для маркетинга, продаж и обслуживания для улучшения взаимодействия и роста бизнеса.

Screenful

Screenful

screenful.com

Screenful — инструмент для создания визуальных панелей и автоматизации отчетов о статусе команды, интегрируется с популярных системами управления задачами.

VWO

VWO

vwo.com

VWO – платформа для тестирования и оптимизации веб-сайтов, которая помогает предприятиям улучшать пользовательский опыт и повышать коэффициент конверсии.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics — платформа для отслеживания и анализа вызовов, помогающая предприятиям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами.

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Приложение Sweet Analytics объединяет данные из различных маркетинговых платформ, помогает понимать взаимодействие с клиентами и оценивает эффективность маркетинга.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Приложение Nielsen анализирует поведение потребителей и рыночные тенденции, предоставляя данные для бизнес-решений и оптимизации маркетинга.

EasyInsights

EasyInsights

easyinsights.ai

EasyInsights объединяет данные о рекламе, аналитике приложений и CRM для анализа эффективности маркетинга и автоматизации обработки данных.

Oviond

Oviond

oviond.com

Oviond - платформа для управления данными и отчетности в цифровом маркетинге, позволяющая интегрировать источники данных и автоматизировать отчеты.

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq — программа для управления запусками: контакты, мероприятия, шоу, email-кампании, цифровые шоурумы и новостные комнаты.

Otterfish

Otterfish

otterfish.com

Otterfish - приложение для создания и запуска рекламы в Facebook и Instagram, предназначенное для малых и средних предприятий.

Metrics Watch

Metrics Watch

metricswatch.com

Инструмент для отчётов по email-маркетингу, который автоматически отправляет аналитические отчёты и панели инструментов клиентам без использования PDF или ссылок.

Mandala AI.

Mandala AI.

mandalasystem.com

Mandala AI — инструмент для онлайн-мониторинга, предоставляющий анализ упоминаний и данных для принятия бизнес-решений.

Marketing Evolution

Marketing Evolution

marketingevolution.com

Marketing Evolution - приложение для централизованного управления маркетингом, отслеживания инвестиций и анализа эффективности кампаний.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа аналитики и сотрудничества для B2B, объединяющая маркетинговые и коммерческие данные для улучшения бизнес-результатов.

Databox

Databox

databox.com

Databox - платформа для бизнес-аналитики, позволяющая централизовать данные, создавать панели и отчёты, отслеживать цели и прогнозировать эффективность.

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack - платформа для аналитики и автоматизации, позволяющая отслеживать конверсии в реальном времени и оптимизировать рекламные кампании.

Newzoo

Newzoo

newzoo.com

Newzoo Expert — платформа данных об играх, отслеживающая активность игроков и расходы более чем по 10000 играм на PC, консолях и мобильных устройствах.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

GoSquared — первая устойчивая платформа для email-маркетинга. Позволяет переходить от MailChimp для лучших почтовых кампаний и расширения аудитории.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics — платформа для измерения маркетинга, отслеживающая путь клиента и атрибутирующая доход по каналам, кампаниям и контенту.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow — инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах, который включает тепловые карты, воспроизведение сеансов и анализ воронок.

Supermetrics

Supermetrics

supermetrics.com

Supermetrics - инструмент для автоматизации сбора маркетинговых данных из различных платформ в отчеты и аналитические инструменты без необходимости программирования.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno — это CRM на базе ИИ, помогающая розничным продавцам увеличивать повторные продажи на 11% за счёт персонализации маркетинга через различные каналы.

GAannotations

GAannotations

gaannotations.com

Приложение GAannotations автоматизирует аннотации Google Analytics, позволяя добавлять их вручную или загружать массово через API, CSV.

Reeport

Reeport

reeport.io

Reeport помогает создавать и делиться отчетами в Excel, Power Point, PDF и других форматах, оптимизируя процесс отчетности.

Airbridge

Airbridge

airbridge.io

Airbridge - это платформа для измерения и атрибуции, помогающая маркетологам анализировать эффективность мобильных и веб-приложений, оптимизируя рост и защиту от мошенничества.

Roistat

Roistat

roistat.com

Roistat — это система маркетинговой аналитики, анализирующая рекламные кампании и собирающая данные из CRM, что помогает оптимизировать бюджет и повышать доход.

iSpot.tv

iSpot.tv

ispot.tv

iSpot.tv помогает рекламодателям измерять и оптимизировать эффективность телевизионной и потоковой рекламы в реальном времени.

Shopstory

Shopstory

shopstory.ai

Приложение Shopstory оптимизирует онлайн-магазины, беря на себя маркетинг, снижает расходы и автоматизирует исследование ключевых слов для повышения эффективности SEO и SEA.

Swydo

Swydo

swydo.com

Swydo — платформа для создания отчетов и мониторинга, интегрирующая данные из разных источников для маркетологов и агентств.

Gamesight

Gamesight

gamesight.io

Gamesight — платформа для анализа и оптимизации маркетинга в игровой индустрии, помогающая разработчикам улучшать привлечение пользователей и эффективность кампаний.

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

Приложение CHEQ Essentials обеспечивает защиту от недействительного интернет-трафика, блокируя вредоносные источники и улучшая эффективность маркетинга.

CustomerLabs

CustomerLabs

customerlabs.com

CustomerLabs — это платформа для работы с данными клиентов, позволяющая отслеживать, сегментировать и анализировать данные без кодирования.

Coupler.io

Coupler.io

coupler.io

Coupler.io — это платформа для интеграции и автоматизации данных, позволяющая пользователям подключать более 60 источников и проводить анализ без программирования.

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