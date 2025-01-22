Программное обеспечение для маркетинговой аналитики - Самые популярные приложения - Россия

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Программное обеспечение для маркетинговой аналитики включает в себя инструменты и процессы, которые позволяют организациям оценивать и контролировать свои маркетинговые инициативы путем измерения эффективности. По сути, эти решения оптимизируют и улучшают маркетинговые стратегии и деятельность бизнеса. Используя программное обеспечение для маркетинговой аналитики, компании могут повысить рентабельность инвестиций (ROI) за счет определения эффективных маркетинговых методов, позволяющих корректировать кампании для максимизации конверсий и продаж. Этот тип программного обеспечения учитывает маркетинговые усилия по различным каналам и целевым аудиториям, включая маркетинг по электронной почте, социальные сети, цифровую рекламу и веб-аналитику. Программное обеспечение для маркетинговой аналитики, обычно доступное в виде автономного решения, интегрирует данные кампании через соединение со стеком маркетинговых технологий компании, включая программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение CRM, программное обеспечение для цифровой рекламы и программное обеспечение для цифровой аналитики. Однако некоторые универсальные маркетинговые платформы, например некоторые продукты для автоматизации маркетинга, оснащены встроенными функциями отчетности.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и самые быстрые аналитические базы данных, чтобы получать реальные результаты в реальном времени.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, которая централизует все ваши данные о клиентах — из всего вашего технологического стека, за любой период времени и с полной детализацией, — Klaviyo позволяет легко создавать, доставлять и оптимизировать невероятно сложные и персонализированные услуги по всему миру. электронная почта, SMS, мобильные приложения, обзоры, Интернет, платная реклама и многое другое. Присоединяйтесь к более чем 130 тысячам платящих клиентов, используя Klaviyo, чтобы увеличить количество конверсий и пожизненную ценность клиентов — и расти на их собственных условиях. Узнайте больше на klaviyo.com.
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чикаго.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — единственная платформа отчетности, разработанная специально для маркетинговых агентств. Простая в использовании платформа экономит ваше время, улучшает процессы отчетности и впечатляет ваших клиентов информативными отчетами и интерактивными настраиваемыми маркетинговыми информационными панелями, которые демонстрируют весь ваш маркетинговый эффект. Подключайте и отслеживайте каждый маркетинговый канал ваших клиентов с помощью единых единых информационных панелей. AgencyAnalytics интегрируется с более чем 80 платформами для отслеживания и составления отчетов по SEO, PPC, отслеживанию звонков, социальным сетям, маркетингу по электронной почте, электронной коммерции, локальной торговле и т. д. — все это полностью предназначено для вашего агентства. AgencyAnalytics также включает в себя полный набор инструментов SEO, предназначенных для оптимизации и автоматизации вашего агентства. Ежедневно отслеживайте рейтинги, отслеживайте обратные ссылки, проводите технический SEO-аудит и не отставайте от конкурентов с помощью полного набора встроенных инструментов SEO. Независимо от того, являетесь ли вы авторитетным агентством или только начинаете, AgencyAnalytics предлагает простые и гибкие цены для каждого этапа роста вашего агентства, начиная всего с 12 долларов США за клиентскую кампанию в месяц. Попробуйте без риска в течение 14 дней, кредитная карта не требуется.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы понять своих клиентов, вам сначала необходимо понять все их взаимодействия. Благодаря глубокому пониманию каждого из наших клиентов, Sweet Analytics может помочь вам более эффективно обращаться к ним с помощью наших уникальных инструментов персонализации. Представление единого клиента В основе Sweet Analytics лежит одно из самых передовых представлений единого клиента на рынке. Используя все доступные интеграции, мы создаем полный профиль клиента для всех взаимодействий с вашим брендом, который легко доступен через наши информационные панели. Sweet Tracker™ Наша запатентованная технология позволяет нам унифицировать поведение при просмотре с единым представлением клиентов, обеспечивая беспристрастную атрибуцию и связывая продажи с взаимодействием в Интернете. Благодаря возможности вмешательства в режиме реального времени и отслеживанию между устройствами мы можем обеспечить персонализированный путь клиента. Атрибуция. Взятие Святого Грааля маркетинга Sweet обеспечивает единую точку истины между реальностью продаж и лживостью маркетинговых платформ. Помогает вам более точно оценить рентабельность инвестиций в маркетинг.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуция — наиболее полное и простое в реализации решение мультитач-атрибуции. Просматривайте свои расходы, посещения, конверсии, доходы и рентабельность инвестиций в рекламу (ROAS) в одном простом представлении. Интегрирует стоимость и автоматическую пометку большинства основных рекламных платформ, включая Facebook, Google, Quora, Linkedin и Adroll. Интеграция конверсий с Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo и другими! Атрибуция на уровне пользователя И атрибуция на основе аккаунта. Отчеты на основе когорт, показывающие рентабельность инвестиций в рекламу по каналам по дням, неделям или месяцам, для получения полезной информации. Это та система, которую вы искали.
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Trackdesk
trackdesk.com
Бесплатное программное обеспечение для отслеживания партнеров Увеличьте поток своих партнерских доходов с начальными инвестициями в размере 0 долларов США.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов - Создавайте мультитач отчеты по атрибуции с использованием 6 различных моделей атрибуции (атрибуция по первому клику, по последнему клику, линейная, на основе позиции, атрибуция на основе времени и данных). Обогатите свою рекламную платформу(ы), инструменты CRM и BI данными о стоимости, возможностях, доходе и рентабельности инвестиций. Данные. Измеряйте и прогнозируйте влияние офлайновых и/или невидимых точек взаимодействия, связанных с «темной социальной» деятельностью и каналами с нулевым кликом. Преодолейте проблемы с точностью традиционных аналитических систем, вызванные «смертью файлов cookie», измеряя успех с помощью сторонних данных. Закажите демо-версию Ruler Analytics, чтобы начать оптимизировать свою маркетинговую стратегию на основе дохода и рентабельности инвестиций, а не только конверсий.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потребителями и измеряет, как они на самом деле относятся к вашему бренду, конкурентам и категории. Искусственный интеллект ProQuo анализирует данные каждого из этих взаимодействий, создавая индивидуальный план действий, который гарантирует, что вы достигнете цели вашего бренда — будь то конвертация непользователей, поиск свободного места или увеличение доли рынка. Сотни брендов, включая Clorox, Harry’s, Expedia, Tatcha и Keurig Dr Pepper, используют ProQuo для уверенного роста.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Roistat
roistat.com
Roistat — это система маркетинговой аналитики на базе искусственного интеллекта, которая анализирует все ваши рекламные кампании вплоть до прибыли. Roistat собирает данные из CRM-системы клиентов, рекламных каналов и их сайта. За считанные секунды Roistat создает отчеты по более чем 40 бизнес-показателям, которые предоставляют маркетинговую аналитику от каждого ключевого слова до окончательной продажи. Roistat определяет, зарабатывает ли компания какие-либо деньги на своих платных рекламных кампаниях, что, в свою очередь, помогает компаниям, использующим Roistat, более эффективно распределять свой рекламный бюджет и увеличивать свои доходы. Roistat позволяет определить: - из каких рекламных каналов приходят ваши клиенты; - полная статистика рекламных каналов до ключевого слова; - как эффективно распределить свой бюджет; - как сэкономить на рекламе и получить больше продаж; - все этапы воронки продаж.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — это омниканальная маркетинговая платформа. Мы помогаем привлекать, конвертировать и анализировать ваших клиентов. Calltouch предоставляет услугу отслеживания звонков, которая предоставляет всю информацию об эффективности рекламы. Благодаря сервису коллтрекинга вы можете разделить все объявления на те, которые стимулируют продажи, и те, которые тратят бюджет. Отслеживание звонков помогает оценить каналы и рекламу, которые стоит масштабировать, а другие следует отключить. Цены от 60,00 долларов США в месяц Стандарт - Комплексная аналитика для малого и среднего бизнеса - Динамическое и статическое отслеживание звонков Журнал звонков Маркировка звонков - Спецификация ключевых слов - Отслеживание целей веб-сайта и заказов - Подробные отчеты, воронка продаж и рентабельность инвестиций - Интеграция рекламных платформ и CRM-систем - Полная поддержка клиентов.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — это передовая платформа аналитики и автоматизации для мира без файлов cookie. С RedTrack вы можете получать точные данные о конверсиях из ваших маркетинговых каналов в режиме реального времени. Как маркетолог или руководитель, вы можете получать объективную информацию о производительности, предотвращать трату рекламы и увеличивать доходы компании. RedTrack создает решения для партнерских маркетологов, предприятий электронной коммерции, а также маркетинговых агентств.
Paragone
paragone.ai
Paragon — это платформа перформанс-маркетинга, ориентированная на постоянно растущее пространство платных социальных сетей. Принятие и оптимизация реальной стратегии многоканальной рекламы как в B2C, так и в B2B компаниях является ключом к успеху для цифровых маркетологов нового поколения. Мы помогаем компаниям эффективно максимизировать охват и оптимизировать доходы с помощью действенных инструментов аналитики и автоматизации кампаний, которые позволяют пользователям: - Подключать и консолидировать все социальные рекламные сети и инструменты атрибуции для единого просмотра в реальном времени - Анализировать многосетевые кампании с высоким трафиком без каких-либо усилий. прикоснувшись к электронной таблице - Отслеживайте эффективность кампании и быстро выявляйте узкие места - Изучите значимые сети, аудитории, креативы и сообщения, которые имеют значение - Раскройте возможности своего CDP и маркетинга - Автоматизируйте данные CRM с помощью социальной рекламы - Вложите весь свой бюджет работать информативно - Оптимизировать доходы от электронной коммерции на основе интегрированных моделей атрибуции - Следить за выполнением плана с помощью совместных отчетов о производительности - Поразить свое руководство и клиентов выдающимися результатами производительности
Screenful
screenful.com
Screenful — это самый простой способ получить визуальную панель мониторинга и автоматические отчеты о состоянии команды, чтобы держать каждую заинтересованную сторону в курсе статуса проекта. Screenful интегрируется с большинством распространенных инструментов управления задачами, такими как Jira или Trello, GitLab и Asana, и создает отчеты и аналитику на основе ваших проектов и задач. Это готовая панель управления с минимальной настройкой, необходимой пользователю. С помощью информационных панелей Screenful пользователи могут отслеживать такие показатели, как скорость работы команды, время выполнения задач/проблем и циклов, текущие узкие места, а также получать общее представление обо всех своих проектах. Считайте это панелями мониторинга вашего любимого инструмента управления задачами!
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — это инструмент поведенческого анализа, используемый более чем 210 000 клиентами цифрового маркетинга, UX, продуктов, стартапов и предприятий для оптимизации работы с веб-сайтами. С помощью Mouseflow вы можете: • Узнайте, что происходит между кликами ваших посетителей, просматривая видеозаписи их сеансов. • Автоматически создавайте 6 типов тепловых карт для всех ваших страниц, чтобы понять, что привлекает их внимание. • Настройте воронки, чтобы отслеживать, куда и почему уходят ваши посетители. • Используйте аналитику форм, чтобы улучшить привлечение потенциальных клиентов. • Запускайте кампании обратной связи, чтобы узнать больше о своих посетителях. • Анализируйте свои данные любым удобным для вас способом с помощью мощных опций фильтрации, доступных во всех планах. • Тратьте время на устранение проблем на своем веб-сайте, а не на их поиск, фильтруя посещения по показателю трения — нашему инструменту машинного обучения, доступному бесплатно и во всех планах.
Singular
singular.net
Ключом к успеху сегодняшних маркетологов является понимание того, куда и как вложить следующий рекламный доллар. Singular позволяет маркетологам делать именно это, предоставляя полное представление о рентабельности инвестиций в маркетинг с помощью атрибуции следующего поколения, маркетинговых данных по всей воронке продаж и лучших в своем классе средств предотвращения мошенничества. С Singular вы можете: - Измерять и составлять отчеты по всем каналам, с которыми вы работаете: Измерять кросс-платформенную производительность в приложениях, Интернете, SMS, рефералах, электронной почте и телевидении с помощью открытой среды интеграции Singular. - Анализируйте рентабельность инвестиций, сочетая атрибуцию с ведущим агрегированием затрат: мощные соединители данных и атрибуция повышают эффективность маркетинга для каждой кампании, издателя, креатива и ключевого слова. - Отслеживайте и анализируйте на протяжении всего жизненного цикла пользователя: фиксируйте весь путь пользователя, чтобы составлять отчеты о привлечении и повторном вовлечении на разных платформах с помощью глубоких ссылок, атрибуции между веб-приложениями и атрибуцией между устройствами. - Блокируйте больше случаев мошенничества с помощью лучших в своем классе средств предотвращения мошенничества. Ориентируйте свои рекламные бюджеты на реальных пользователей и избегайте искажения отчетов благодаря большему количеству методов обнаружения и отклонению мошенничества до атрибуции. - Отслеживайте единый управляемый конвейер для получения готовых к анализу маркетинговых данных: загружайте данные атрибуции, расходов на рекламу, креативы, ставки и монетизацию рекламы непосредственно в Redshift, Snowflake, BigQuery и т. д. Singular сотрудничает с крупнейшими в мире издателями мобильных приложений, включая Lyft, Twitter, Rovio, King и LinkedIn.
OWOX
owox.com
OWOX BI — ведущая платформа демократизации данных. * Демократизация предполагает нулевую кривую обучения: проверяемый доступ, хорошо известный интерфейс и культура принятия решений. +150 тысяч цифровых аналитиков используют OWOX BI, чтобы разбить разрозненные данные и предоставить бизнес-пользователям необходимые им отчеты. Наша запатентованная технология обеспечивает бесперебойный сбор, подготовку и поддержку данных для брендов электронной коммерции, SaaS, финансов и других ниш в США и ЕС. Сайт компании www.owox.com.
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологов есть несколько маркетинговых источников, сотни текущих кампаний, а также клиенты или заинтересованные стороны, которыми можно управлять и отчитываться перед ними. Это непростая задача — соединить все данные, обработать их, получить ценную информацию и продемонстрировать рентабельность инвестиций. Whatagraph — это интуитивно понятная универсальная платформа для маркетинговых данных, которая легко устраняет ручную работу и хлопоты, связанные с данными, из повседневной работы маркетолога. Вы можете заменить несколько медленных и сложных инструментов одной платформой. И в отличие от других предложений на рынке, Whatagraph прост в использовании, надежен и делает работу с данными (управление, объединение и визуализацию многоканальных данных) быстрой и легкой для любого члена команды: соедините все свои маркетинговые данные в единую систему. один концентратор без сторонних инструментов и разъемов. Управляйте и систематизируйте неструктурированные, разрозненные межканальные данные с помощью преобразований без кода. Любой член маркетинговой команды достаточно легко может выполнять сложные задачи по управлению данными, не имея навыков аналитики, программирования или технических знаний. За несколько кликов создайте потрясающую визуализацию подключенных и подготовленных многоканальных данных. Быстро превращайте их в готовые к анализу или презентации отчеты, информационные панели или отдельные графики, диаграммы, воронки или таблицы. Наконец, автоматизируйте способ обмена или доставки этих данных в любой пункт назначения: клиентам, заинтересованным сторонам, коллегам или другим инструментам и платформам. Независимо от того, выступаете ли вы перед залом заседаний совета директоров или перед своими клиентами или ищете идеи для улучшения кампаний, вы уверены, что у вас есть надежная и быстрая платформа со всеми актуальными данными в одном месте, представленными в четком и наглядном виде. Подготовка займет минуты, а не часы, и минуты, а не часы, чтобы масштабировать его для новых клиентов или источников данных.
VWO
vwo.com
Запустить программу экспериментов сложно. Независимо от того, хотите ли вы повысить конверсию веб-сайта или улучшить взаимодействие с пользователем, вам нужно сделать очень многое, чтобы все сделать правильно. Вот почему тысячи ведущих мировых корпоративных брендов, таких как WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp и другие, обращаются к VWO за проведением и масштабированием своих цифровых экспериментов. VWO — это ведущая в мире платформа веб-тестирования и оптимизации конверсий, которая позволяет растущим компаниям оптимизировать работу в Интернете на настольных, мобильных и других устройствах, обеспечивая уникальный опыт. Сбор информации о пользователях, определение приоритетности гипотез, планирование дорожной карты, проведение тестов, анализ результатов — VWO позволяет вам охватить целых 9 ярдов. VWO тщательно разработан для удобства экспериментирования. Вы можете запустить тест за считанные минуты без помощи ИТ-специалистов. Обладая сертификатами, включая BS и ISO, VWO полностью соответствует требованиям GDPR и обеспечивает надежную безопасность по умолчанию и по умолчанию. Благодаря лучшей в отрасли круглосуточной поддержке и уровню удовлетворенности клиентов 98 %, обслуживанию миллиарда запросов в день и обеспечению 100 % бесперебойной работы — VWO создан для предприятий! Глобальная клиентская база VWO включает в себя такие бренды, как Vodafone, Samsung, Toyota и eBay. На сегодняшний день компания помогла более чем 4500 брендам по всему миру провести более 600 000 экспериментов.
Reeport
reeport.io
Reeport помогает создавать интеллектуальные отчеты с данными и делиться ими через Excel, Power Point, PDF и т. д.
Platformly
platform.ly
Platformly — это мощный, но простой в использовании инструмент для управления бизнесом и автоматизации маркетинга для занятых владельцев бизнеса, ориентированных на рост. Platformly упрощает маркетинговую атрибуцию, точно отслеживая взаимодействия в различных кампаниях и каналах на протяжении всей маркетинговой воронки. Это поможет вам понять в беспрецедентных деталях, какие маркетинговые мероприятия обеспечивают наибольший объем продаж, кто ваши самые лояльные клиенты и что способствует росту. БИЗНЕС-ПАНЕЛИ Информационные панели предоставляют наиболее важные бизнес-показатели, объединенные в одну полностью настраиваемую информационную панель. Они предлагают в режиме реального времени обзор того, что происходит в вашем бизнесе, с возможностью детализации и получения точных данных, которые вам нужны в любой момент времени. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ССЫЛОК Platformly — это ваш командный центр управления кампанией. Легко отслеживайте эффективность кампании, взаимодействие с пользователями, продажи и все, что между ними и за их пределами. CRM Единое центральное место для управления и укрепления отношений с клиентами. Просмотрите обзор или выберите контакт, чтобы увидеть все прошлые взаимодействия с вашим брендом. Все данные автоматически обновляются в режиме реального времени. LEAD CAPTURE Интуитивно понятные инструменты привлечения клиентов, от форм подписки на основе поведения до полных, идеальных до пикселя целевых страниц. И все это с простым интерфейсом перетаскивания, который поможет вам быстро запустить эффективные кампании.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — это простой инструмент для создания и обмена бизнес-панелями в реальном времени. Geckoboard, созданный для того, чтобы помочь руководителям групп получать актуальные данные для своей команды и всей организации, напрямую интегрируется с более чем 80 различными инструментами и сервисами, которые помогут вам получить свои данные и за считанные минуты получить профессионально выглядящую панель мониторинга для других. Никакого программирования или обучения не требуется. Создавайте информационные панели прямо в браузере с помощью простого интерфейса с возможностью перетаскивания и извлекайте важные цифры, показатели и ключевые показатели эффективности из безжизненных отчетов и таблиц. Geckoboard делает ваши ключевые данные более привлекательными для всех благодаря визуализациям, которые каждый может понять с первого взгляда, и которые автоматически обновляются, чтобы всегда оставаться актуальными. Выделите примечательные изменения в определенных показателях с помощью индикаторов состояния, которые привлекают внимание к показателям, эффективность которых выше или ниже ожиданий, и визуально показывают цели, над достижением которых вы работаете, одним щелчком мыши. Как бы ни работала ваша команда, Geckoboard упрощает обмен вашими панелями мониторинга. Скопируйте и вставьте ссылку на действующую панель мониторинга, которую можно просмотреть в любом веб-браузере, или предложите своим товарищам по команде войти в систему, просмотреть и даже создать свои собственные панели мониторинга. Для регулярных обновлений вы можете запланировать отправку снимков экрана информационной панели по электронной почте или публикацию на канале Slack через регулярные промежутки времени. Для максимальной наглядности в Geckoboard есть функция «Отправить на ТВ», позволяющая вам связать свою учетную запись с браузером на большом экране или телевизоре и выбрать, какие информационные панели вы хотите там отображать. Он может даже просматривать несколько панелей мониторинга на одном экране. У нас есть простые инструкции о том, как добиться этого за день, используя доступное готовое оборудование. Наконец, вы можете отслеживать ключевые цифры на ходу, войдя в свою учетную запись в браузере мобильного устройства, где вы получите доступ к своим информационным панелям, идеально отформатированным для небольших экранов. Создайте свои первые информационные панели бесплатно в течение 14 дней – платежные данные не требуются.
Databox
databox.com
Databox — это простая в использовании платформа бизнес-аналитики для растущего бизнеса. Это позволяет вам легко централизовать ваши данные, чтобы вы могли просматривать состояние всей вашей компании в одном месте. Затем это поможет вам использовать ваши данные для принятия более эффективных решений и повышения эффективности вашей компании. Мы взяли все мощные аналитические функции, которые обычно присутствуют в сложных корпоративных инструментах, и сделали их доступными для растущего бизнеса. Создавайте красивые пользовательские информационные панели без кода, чтобы всегда знать, как вы работаете. Создавайте автоматические отчеты, чтобы делиться обновлениями, информационными панелями и контекстом со своей командой или клиентами. Ставьте цели для каждой команды и автоматически отслеживайте их прогресс. Используйте «Бенчмарки», чтобы сравнить свою деятельность с такими компаниями, как ваша, и найти возможности для улучшения. Используйте прогнозы, чтобы прогнозировать будущие результаты и лучше планировать прямо сейчас. И автоматически отслеживайте производительность вашей компании с помощью настраиваемой электронной почты и обновлений Slack.
RescueMetrics
rescuemetrics.com
В среднем 16% инвестиций в цифровые медиа сегодня не могут конвертироваться из-за блокировки маркетинговых тегов и пикселей. Благодаря двухэтапной установке RescueMetrics защитит все согласованные маркетинговые данные с соблюдением конфиденциальности. Верните полную прозрачность своих конверсий, атрибуции и эффективности кампании, предоставив рекламным технологиям данные, необходимые для оптимизации под нужного клиента. API преобразования Facebook и TikTok можно включить через RescueMetrics бесплатно!
Orphex
orphex.co
Orphex — это инновационная платформа цифрового маркетинга и анализа поведения пользователей, предназначенная для предоставления компаниям аналитической информации на основе данных и практических рекомендаций по различным маркетинговым каналам и платформам данных. Наша миссия в Orphex — предоставить предприятиям ясность, необходимую им для уверенной навигации в цифровом мире. Путем плавной интеграции и интерпретации сложных данных с различных платформ мы предлагаем четкую и действенную информацию. Это гарантирует, что каждое принятое решение является обдуманным и результативным.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — это решение для автоматизации маркетинга, которое помогает электронным предприятиям осуществлять персонализированные действия для своих клиентов через различные каналы, такие как электронная почта, Интернет, мобильные устройства, социальные сети и дисплеи.
DataMyth
datamyth.com
DataMyth — это решение для отчетности на основе SaaS, которое помогает маркетологам создавать отчеты с помощью АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА И АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ в письменной форме, что помогает маркетологам понять, что работает, а что нет. Маркетологи могут сэкономить время, затрачиваемое на создание отчетов и анализ данных, и получать отчеты за несколько секунд. Сэкономив время, специалисты по цифровому маркетингу могут сосредоточиться на оптимизации и стратегии, а мы позаботимся обо всех отчетах. DataMyth идеально подходит для малых и средних цифровых агентств, а также брендов, стремящихся сэкономить время и деньги.
Clickx
clickx.io
Clickx раскрывает весь потенциал вашего бизнеса. Определите, какие маркетинговые усилия работают, глубоко поймите своих конкурентов и проясните, что заставляет вашу аудиторию совершать конверсии. Улучшите трафик и поток потенциальных клиентов – и все это с единой платформы. Избавьтесь от головной боли и догадок. Наше программное обеспечение экономит время и нервы, оптимизируя вашу маркетинговую аналитику. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете лучше всего: ведении своего бизнеса.
Lunio
lunio.ai
Единственная платформа для защиты от мошенничества с кликами, охватывающая все каналы привлечения. Остановите сложные данные о мошенничестве с кликами в режиме реального времени. Lunio, основанный на механизме кибербезопасности, позволяет вам использовать данные о мошенничестве с рекламой из всех источников для создания уровня автоматической защиты по всем каналам. Тысячи ведущих брендов, таких как Nike, eBay, Hugo Boss, Europcar и M&S, выбирают Lunio, чтобы помочь им с уверенностью рекламировать. • Автоматическая защита в режиме реального времени по всем каналам • Самая точная технология обнаружения IVT • Конфиденциальность в нашей основе – полное соответствие GDPR и CCPA • Быстрое и простое внедрение за 5 минут Попробуйте бесплатно прямо сейчас!
Swydo
swydo.com
Простая в использовании платформа отчетности и мониторинга Swydo извлекает данные из нескольких источников и создает профессиональные, настраиваемые маркетинговые отчеты. Удобный инструмент позволяет маркетологам создавать (клиентские) отчеты и информационные панели, объединяющие внешние источники данных в одном отчете. Цифровые агентства, бренды и франчайзеры экономят время, создавая профессионально выглядящие отчеты, одновременно повышая ценность анализа данных и получения практической информации.
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics помогает агентствам экономить время при обмене данными. Соберите все свои маркетинговые данные в одном месте и создавайте красивые отчеты и информационные панели, которые автоматически обновляются каждый час. GreyMetrics интегрируется с более чем 20 платформами и имеет десятки встроенных шаблонов, поэтому ваши отчеты будут выглядеть великолепно с самого первого дня и иметь полную маркировку, которой можно поделиться с клиентами и заинтересованными сторонами.
Accutics
accutics.com
Что такое Аккутика? Accutics — это платформа управления маркетинговыми данными SaaS, которая помогает организациям оптимизировать отслеживание кампаний, объединять данные о кампаниях и оценивать эффективность кампаний из разных источников в Adobe Analytics и Google Analytics. Основные услуги: Accutics Standardize Стандартизируйте, управляйте и объединяйте метаданные кампании для каждой команды и канала с единой платформы. Accutics Connect Узнайте свою истинную рентабельность маркетинговых инвестиций благодаря непревзойденной прозрачности затрат на кампанию и показов, которые автоматически извлекаются, преобразуются и передаются на вашу платформу отчетности, аналитики или хранения. Все данные вашей кампании автоматически классифицируются в Adobe Analytics для получения более подробной информации с разбивкой данных. Проверка Accutics Проверяйте все свои маркетинговые кампании на соответствие определенным вами соглашениям и форматам, чтобы гарантировать, что они всегда отслеживаются в соответствии с вашими спецификациями.
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat — это платформа управления эффективностью цифрового маркетинга, которая помогает маркетологам унифицировать данные кампаний и автоматизировать отчетность. Мы работаем с агентствами, медиакомпаниями и брендами; любая маркетинговая команда, которой необходимо подготовить всеобъемлющие и последовательные отчеты для клиентов или заинтересованных сторон. NinjaCat интегрируется с более чем 150 каналами цифрового маркетинга, поэтому вы можете объединить показатели из нескольких источников данных в единый источник достоверной информации. С NinjaCat теперь можно укротить хаос данных и отказаться от маркетинговых технологий Frankenstack. Основные функции включают в себя: - Конвейер данных для более чем 150 маркетинговых каналов - Полностью управляемое хранилище данных - ETL - Автоматизированные шаблоны отчетов - Информационные панели для интерактивного обмена данными - Мониторинг бюджетов, кампаний и ключевых показателей эффективности - Масштабируемость и безопасность на уровне предприятия Если вы хотите узнать больше о NinjaCat, зайдите на наш сайт ninjacat.io, чтобы настроить демо-версию.
deepdivr
deepdivr.io
Мы предлагаем мощную, но цельную платформу для аналитики маркетинга в социальных сетях, которая делает сложное простым. Создано опытными маркетологами для удовлетворения потребностей современных маркетологов, ориентированных на эффект. Наши клиенты используют платформу, чтобы получить обзор всех своих кампаний в социальных сетях на разных платформах, рынках и брендах. Обзор позволяет пользователям отслеживать и оптимизировать кампании и в кратчайшие сроки предоставлять отчеты заинтересованным сторонам. Подождите, это еще не все. Все данные прекрасно визуализируются на настраиваемых информационных панелях и соответствуют вашим потребностям. Никакой разработки не требуется, интегрируйтесь с вашими любимыми платформами всего за несколько кликов. Доступные интеграции: Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat и Google Analytics. Готовятся интеграции: Google Ads, Pinterst, TikTok и Twitter.
Cervinodata
cervinodata.com
С онлайн-агентствами и онлайн-командами Cervinodata экономьте до одного дня в неделю на подготовке данных и отчетности. Cervinodata объединяет все ваши данные об эффективности рекламы и Google Analytics в одной центральной базе данных и поддерживает ее актуальность. Cervinodata обещает: 1. Больше никаких неожиданных прерываний доставки данных. Больше никаких неполных данных 2. Самое быстрое время ответа и решение проблем на рынке 3. Очень простые в использовании расширенные функции Команды переходят на Cervinodata по 3 причинам: 1. Переход с Google Sheets в центральную базу данных >> Для больших объемов >> Для большего контроль данных >> Чтобы получить больше информации о клиентах, рекламной платформе и стране/бренде >> Чтобы получить больше информации об эффективности кросс-платформенной кампании в сравнении с бюджетом и целями 2. Платите меньше >> Команды переходят от платы, основанной на проценте от рекламы Плата взимается в зависимости от количества синхронизированных учетных записей. 3. Получите лучшее обслуживание и качество >> Командам требуется отличная поддержка клиентов. Мы предлагаем отличную поддержку клиентов и сверхбыстрое время ответа. >> Командам нужны точные и полные данные. Наш Cervinodata Engine создан для этого.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений. Обычные операционные структуры розничной торговли (закупки, закупки, мерчендайзинг, маркетинг и дистрибуция) воспринимают продукты по-разному и используют разные показатели для управления своей деятельностью. Мы видим наибольшие разногласия между отделом маркетинга и остальной частью организации, поскольку сложно разбить маркетинговые усилия на уровень SKU, а также сделать данные на уровне SKU полезными для маркетинга. Это приводит к тому, что реальная стоимость продвижения не учитывается в марже продукта, что приводит к чрезмерным инвестициям в плохие продукты и недостаточным инвестициям в потенциально хорошие продукты. Управление производительностью продукта преодолевает описанные выше трудности за счет объединения данных о продуктах по всем маркетинговым каналам с бизнес-данными о SKU для создания комплексного представления об истинной эффективности продукта. Это можно использовать для стимулирования маркетинговых усилий или поддержки важных бизнес-решений (например, ценообразования или покупки продуктов). Платформа PPM также напрямую подключается к рекламным сетям. С помощью ROI Hunter маркетологи электронной коммерции могут создавать и запускать более прибыльные кампании с одной платформы.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий пакет маркетинговых технологий для связи с клиентами на местном уровне и повышения лояльности к бренду. Имея обширный опыт работы с производителями и их тысячами дилерских сетей, PowerChord располагает инновациями, решениями и поддержкой для оживления местных рынков. Команда PowerChord знает, что нужно для максимального успеха: от интеграции платформ и индивидуальных решений до обучения и адаптации.
Force24
force24.co.uk
Развивайте и расширяйте свою аудиторию с помощью Force24, мощной платформы автоматизации маркетинга, которая позволяет вести содержательные разговоры 24 часа в сутки.
Tactycs
tactycs.io
Программное обеспечение виртуального директора по маркетингу, которое поможет вам оставаться на шаг впереди. Предоставьте Tactycs базовую информацию о вашей команде, организации, целях и ресурсах и получите полный маркетинговый план и непрерывный маркетинговый календарь. Какие именно платформы вам следует использовать и как часто их использовать. Затем получите доступ к полноценному планировщику социальных сетей, AI-контенту и аналитике, чтобы постоянно улучшать свои маркетинговые показатели. Попробуйте бесплатно сегодня!
fullthrottle.ai
fullthrottle.ai
ShopperSuite превращает недоступных посетителей веб-сайта в целевую аудиторию домохозяйств. Большинство аналитических программ только догадываются, откуда поступает ваш веб-трафик. ShopperSuite использует технологию без файлов cookie, основанную на запатентованной технологии, для создания полного цифрового профиля. Это постоянно работающий и мгновенный маркетинговый механизм для домохозяйств, который погружает домохозяйство в значимые маркетинговые сообщения, чтобы направить его по воронке продаж к бизнес-операции. ShopperSuite — это действительно комплексное решение для измерения всего, что касается бизнес-транзакций и увеличения стоимости.
Upwave
upwave.com
Аналитическая платформа для рекламы брендов Мы знаем, что ваши краткосрочные показатели не доказывают ценность инвестиций в ваш бренд. Upwave предлагает вам унифицированное кросс-медийное решение для измерения эффективности долгосрочной рекламы бренда на вершине воронки уже сегодня. Панели мониторинга в реальном времени, обновляемые ежедневно, для цифрового, линейного, адресного и CTV.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel создает персонализированные маркетинговые планы роста с четкими персонажами, воронками и стратегиями роста, основанными на данных. Работает по технологии GPT-3.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с SuprSend? - Поддержка нескольких арендаторов для простого управления клиентами. - Управление шаблонами с контролем версий - Входящие в приложении для веб-сайта и приложения (React, Angular, JS, Flutter). - встроенные и безголовые компоненты) - интеграция SMS, электронной почты, Slack, Teams, WhatsApp, мобильных устройств и веб-push - Пакетная обработка уведомлений и дайджестов. - Маршрутизация уведомлений между несколькими каналами. - Управление брендом для отправки уведомлений конечным пользователям клиента. - Готовое управление предпочтениями пользователей. - Резервный вариант поставщика, переключатель с автоматической интеллектуальной маршрутизацией - Запускайте кампании поверх хранилища данных - Журналы, аналитика и оповещения об ошибках в режиме реального времени.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram. Сотни розничных продавцов, таких как Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell и Nando's, используют Xeno для увеличения продаж в электронной коммерции и магазинах.
Seenka
seenka.com
Наборы данных из Мексики, Колумбии, Бразилии, Эквадора, Перу, Чили, Аргентины и Уругвая. Получайте актуальные медиа-данные в режиме реального времени для аудитории ваших клиентов с помощью наших универсальных наборов данных для маркетинговых и исследовательских групп. Мы анализируем и интегрируем кросс-медийную видимость брендов и ключевых слов в соответствующем контенте и рекламе на телевидении, радио, у влиятельных лиц и в онлайн-СМИ, что позволяет выявлять возможности и создавать средства автоматизации, которые обеспечивают более высокую эффективность кампании при экономии средств и времени.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot расширяет возможности принятия решений на основе данных с помощью аналитики в реальном времени, легко интегрированной с функциями управления проектами и совместной работы. Благодаря комплексному механизму бизнес-аналитики в своей основе Slingshot предлагает пользователям прямую ссылку на их источники данных и платформы, что позволяет им извлекать ценную информацию и превращать ее в визуально привлекательные информационные панели, которыми можно легко делиться между командами. Превратите свои идеи в действия и плавно согласуйте задачи с ключевыми инициативами с помощью надежных возможностей управления проектами, гарантируя, что каждый соблюдает свои сроки с прозрачностью и ясностью. Slingshot предоставляет доступ к обширной библиотеке, состоящей из более чем 75 предварительно созданных, настраиваемых шаблонов проектов, рабочих пространств и информационных панелей, предназначенных для команд всех размеров, отраслей и отделов, оптимизирующих их повседневные операции. Начните работу с Slingshot сегодня!
Hubalz
hubalz.com
Получите полное представление о своих клиентах на разных устройствах и платформах. Hubalz предоставляет вам инструменты для понимания пути клиента и повышения рентабельности инвестиций в маркетинг.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot — поставщик технологий и услуг цифрового маркетинга, специализирующийся на финансовых услугах. StoneShot помогает занятым командам маркетинга финансовых услуг повысить вовлеченность и качество обслуживания клиентов, одновременно сводя к минимуму операционную неэффективность. Их технологии охватывают автоматизацию маркетинга, маркетинг по электронной почте, продвижение мероприятий, автоматизацию контента и распространение документов фонда. StoneShot работает с розничными, институциональными и частными банками, от быстрорастущих бутиков до ведущих мировых брендов. Компания StoneShot, основанная в Лондоне в 2001 году, имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре и клиентов в более чем 25 странах.
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