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Программное обеспечение для маркетинговой аналитики - Самые популярные приложения - Румыния
Программное обеспечение для маркетинговой аналитики включает в себя инструменты и процессы, которые позволяют организациям оценивать и контролировать свои маркетинговые инициативы путем измерения эффективности. По сути, эти решения оптимизируют и улучшают маркетинговые стратегии и деятельность бизнеса. Используя программное обеспечение для маркетинговой аналитики, компании могут повысить рентабельность инвестиций (ROI) за счет определения эффективных маркетинговых методов, позволяющих корректировать кампании для максимизации конверсий и продаж. Этот тип программного обеспечения учитывает маркетинговые усилия по различным каналам и целевым аудиториям, включая маркетинг по электронной почте, социальные сети, цифровую рекламу и веб-аналитику. Программное обеспечение для маркетинговой аналитики, обычно доступное в виде автономного решения, интегрирует данные кампании через соединение со стеком маркетинговых технологий компании, включая программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение CRM, программное обеспечение для цифровой рекламы и программное обеспечение для цифровой аналитики. Однако некоторые универсальные маркетинговые платформы, например некоторые продукты для автоматизации маркетинга, оснащены встроенными функциями отчетности.
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Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365 — единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и самые быстрые аналитические базы данных, чтобы получать реальные результаты в реальном времени.
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чикаго.
Gamesight
gamesight.io
Gamesight дает издателям возможность создавать сильные сообщества, привлекать нужных влиятельных лиц и эффективно оценивать эффективность маркетинга.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Dataslayer
dataslayer.ai
ЦИФРОВАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ — ЛЕГКО. Импортируйте все свои данные Digital MK в Google Sheets, Data Studio, платформы бизнес-аналитики (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) и BigQuery за считанные секунды. Лучшая альтернатива Supermetrics.
DashThis
dashthis.com
Если вы ищете инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу ТОЛЬКО с теми функциями, которые вам нужны, и без каких-либо сложных «лишних» вещей, DashThis для вас! Мы интегрируемся с более чем 30 источниками данных, а для всего остального есть наш отличный файловый менеджер CSV, который поможет вам добавить любые другие данные, которые вы захотите иметь на своих информационных панелях. И, прежде всего, мы известны нашей потрясающей поддержкой клиентов. Вы не останетесь один на один с инструментом и несколькими статьями Справочного центра (хотя, если вы предпочитаете именно это, это тоже нормально!). Если вам нужен преданный член нашей команды, который в кратчайшие сроки позаботится о том, чтобы вы приступили к работе, и всегда готов ответить на вопросы, когда вам нужно, это именно то, что вы получите!
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — это платформа коммерческого маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет унифицированное решение для атрибуции, прогнозирования и планирования, которое помогает маркетологам B2B стать лидерами по доходам. Платформа InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B SaaS выявить влияние любой маркетинговой деятельности на бизнес, прогнозировать результаты любого бюджетного сценария и постоянно достигать своих ключевых показателей эффективности, оптимизируя распределение бюджета в пользу наиболее эффективных каналов. В сегодняшней гибкой маркетинговой среде маркетологи B2B сталкиваются с растущими проблемами, поскольку они пытаются сделать свой маркетинг более предсказуемым, измеримым и ориентированным на прибыль. InfiniGrow автоматически консолидирует и анализирует ваши текущие маркетинговые, продажные и финансовые данные, чтобы выявить точное влияние вашей деятельности на бизнес, а также предоставляет четкую видимость и рекомендации на основе искусственного интеллекта для лучшего распределения вашего бюджета, чтобы вы могли постоянно достигать своих ключевых показателей эффективности.
Vertify
vertify.com
Основываясь на философии, согласно которой все три ключевые группы по доходам — продажи, маркетинг и успех клиентов — должны быть согласованы по процессам и технологиям, Vertify предлагает программное обеспечение для автоматизации бизнеса, которое легко синхронизирует, очищает и обрабатывает данные клиентов в рамках существующих стеков технологий для получения дохода. - Выявление узких мест между командами - Унифицируйте путь клиента и производительность команды - Раскройте новый потенциал дохода - Максимизируйте существующую рентабельность инвестиций в RevTech - Быстрее реагируйте на запросы клиентов - Получите более качественную аналитику, более плавное управление потенциальными клиентами и клиентами, а также более эффективные кампании - Масштабируйте операции для достижения более быстрых результатов Согласование и интеграция ваших систем продаж, маркетинга и успеха клиентов означает, что каждый может работать вместе с одними и теми же данными. С какой стати вам нужно иметь разрозненные приложения и процессы? Вы и ваши клиенты заслуживают лучшего. Вы заслуживаете действенных данных, которые дают командам направление, уверенность и общее мнение. - Лучший в своем классе пользовательский интерфейс, API и автоматизация рабочих процессов - Проверенная способность к масштабированию - Надежное управление и безопасность - Гибкая облачная доставка
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, электронной почте, CRM, Интернете и аналитике. Решение обеспечивает интеграцию данных ETL на уровне предприятия, масштабируемое хранилище данных и визуализацию данных, ориентированную на бизнес, предназначенную для адаптации к любому сценарию бизнес-данных или клиентских данных, а также конфигурации внутренней/внешней отчетности. Наши партнеры могут быть спокойны благодаря выделенным менеджерам по работе с клиентами и экспертам по настройке BI по требованию, которые действуют как партнерское аналитическое расширение своей команды. Проще говоря, мы гарантируем постоянное достижение вашего идеального видения отчетности. Arena Calibrate доверяют такие бренды и агентства, как Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap и Fourth. Узнайте больше об Arena Calibrate ниже: - Комплексное комплексное программное обеспечение для бизнес-аналитики обеспечивает единый источник достоверных отчетов по онлайн- и офлайн-рекламе, маркетингу по электронной почте, аналитике веб-сайтов, формированию спроса, электронной коммерции, CRM/продажам и другим областям данных. - Масштабируемое хранилище данных для вашего бизнеса или клиентов. - Более 40 разъемов Plug & Play + автоматизированные конвейеры передачи данных. - Беспрепятственно интегрирует офлайн-данные или другие данные, для которых нет доступного соединителя. - Усовершенствованное межплатформенное смешивание и выравнивание данных, а также ценная очистка данных и поддержка гигиены для обеспечения точности отчетов. - Позволяет быстро понять общее состояние вашей маркетинговой воронки и повлиять на привлечение потенциальных клиентов, MQL, SQL, CAC и рентабельность инвестиций в рекламу. - Недорогие менеджеры по работе с клиентами и эксперты по настройке BI по требованию, которые работают как партнерское расширение BI для вашей команды или агентства. Посетите веб-сайт: https://www.калибровка.thearena.ai.
Fospha
fospha.com
Fospha — ведущее в отрасли решение, обеспечивающее прибыльный рост электронной коммерции. Плохие маркетинговые измерения — это проблема стоимостью 589 миллиардов долларов, при этом 60% доходов ошибочно приписываются неподходящим платформам, таким как GA, и рекламным менеджерам каналов. С Fospha трата драгоценного бюджета на неправильную рекламу останется в прошлом. Fospha измеряет все — клики и показы по всей маркетинговой воронке — с помощью одной сверхточной модели. Маркетологи, использующие Fospha, точно знают, какая реклама действительно работает. Бренды, использующие Fospha, обеспечивают быстрый прибыльный рост. Решите вчерашнюю проблему с неверными данными и начните использовать Fospha всего за 15 минут.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов - Создавайте мультитач отчеты по атрибуции с использованием 6 различных моделей атрибуции (атрибуция по первому клику, по последнему клику, линейная, на основе позиции, атрибуция на основе времени и данных). Обогатите свою рекламную платформу(ы), инструменты CRM и BI данными о стоимости, возможностях, доходе и рентабельности инвестиций. Данные. Измеряйте и прогнозируйте влияние офлайновых и/или невидимых точек взаимодействия, связанных с «темной социальной» деятельностью и каналами с нулевым кликом. Преодолейте проблемы с точностью традиционных аналитических систем, вызванные «смертью файлов cookie», измеряя успех с помощью сторонних данных. Закажите демо-версию Ruler Analytics, чтобы начать оптимизировать свою маркетинговую стратегию на основе дохода и рентабельности инвестиций, а не только конверсий.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, облачная платформа для измерения гибкого маркетинга, которая измеряет межканальную эффективность всех ваших каналов и рекламы — офлайн и онлайн.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потребителями и измеряет, как они на самом деле относятся к вашему бренду, конкурентам и категории. Искусственный интеллект ProQuo анализирует данные каждого из этих взаимодействий, создавая индивидуальный план действий, который гарантирует, что вы достигнете цели вашего бренда — будь то конвертация непользователей, поиск свободного места или увеличение доли рынка. Сотни брендов, включая Clorox, Harry’s, Expedia, Tatcha и Keurig Dr Pepper, используют ProQuo для уверенного роста.
Upwave
upwave.com
Аналитическая платформа для рекламы брендов Мы знаем, что ваши краткосрочные показатели не доказывают ценность инвестиций в ваш бренд. Upwave предлагает вам унифицированное кросс-медийное решение для измерения эффективности долгосрочной рекламы бренда на вершине воронки уже сегодня. Панели мониторинга в реальном времени, обновляемые ежедневно, для цифрового, линейного, адресного и CTV.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel создает персонализированные маркетинговые планы роста с четкими персонажами, воронками и стратегиями роста, основанными на данных. Работает по технологии GPT-3.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с SuprSend? - Поддержка нескольких арендаторов для простого управления клиентами. - Управление шаблонами с контролем версий - Входящие в приложении для веб-сайта и приложения (React, Angular, JS, Flutter). - встроенные и безголовые компоненты) - интеграция SMS, электронной почты, Slack, Teams, WhatsApp, мобильных устройств и веб-push - Пакетная обработка уведомлений и дайджестов. - Маршрутизация уведомлений между несколькими каналами. - Управление брендом для отправки уведомлений конечным пользователям клиента. - Готовое управление предпочтениями пользователей. - Резервный вариант поставщика, переключатель с автоматической интеллектуальной маршрутизацией - Запускайте кампании поверх хранилища данных - Журналы, аналитика и оповещения об ошибках в режиме реального времени.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram. Сотни розничных продавцов, таких как Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell и Nando's, используют Xeno для увеличения продаж в электронной коммерции и магазинах.
Force24
force24.co.uk
Развивайте и расширяйте свою аудиторию с помощью Force24, мощной платформы автоматизации маркетинга, которая позволяет вести содержательные разговоры 24 часа в сутки.
Actito
actito.com
Actito — компания по автоматизации SaaS-маркетинга, основанная в 2000 году. Тогда трое основателей хотели сократить разрыв между брендами и потребителями. Поэтому они начали создавать программное обеспечение, которое сейчас любят маркетологи. С Actito вы можете каждую секунду персонализировать свое взаимодействие с сотнями, тысячами и даже миллионами клиентов по всему миру. Actito ориентирована на средние и крупные компании, которые хотят осуществлять всю свою маркетинговую деятельность с помощью одной простой в использовании платформы. Все данные о клиентах, которые вы собираете, централизуются и консолидируются на платформе данных о клиентах и предоставляются для адаптации, таргетирования и персонализации сообщений в нужное время через основные маркетинговые каналы, а именно электронную почту, мобильные телефоны и Интернет. Actito обеспечивает полное соответствие последним европейским общим правилам защиты данных (GDPR), что дает маркетологам возможность сосредоточиться на построении прочных и прибыльных отношений с клиентами. Actito осуществляет свою деятельность в Европе из штаб-квартиры в Бельгии, а также имеет офисы во Франции и Нидерландах. Actito также присутствует в Северной Америке с офисом в Канаде. Платформой пользуются более 250 клиентов по всему миру, включая ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF и KIA.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кампаний. Превратить данные о клиентах в продажи еще никогда не было так просто.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализированные кампании по всем каналам, не зависимо от разработчиков. Отслеживайте и объединяйте нужные вам данные о клиентах с вашего веб-сайта, приложения, CRM, электронной почты, сервисов и офлайн-каналов. Благодаря разрешению личности вы можете отображать анонимных пользователей и их действия на разных платформах и получать 360-градусное представление о своих клиентах. Создавайте индивидуальные сегменты клиентов, чтобы своевременно отправлять сообщения по каналам. Вы можете интегрировать и легко синхронизировать эти данные о клиентах с существующими маркетинговыми инструментами, такими как Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook и более чем 180 инструментами в режиме реального времени. Подкрепите свои маркетинговые решения, собирая точные данные о клиентах с помощью CustomerLabs CDP.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ расширяет возможности отраслей с высоким уровнем риска, предоставляя ориентированные на клиента технологии, которые помогают ритейлерам и брендам любого размера решать проблемы роста и получать доход. Компания предоставляет клиентам самый обширный в отрасли набор инструментов для защиты, сегментирования и продвижения всех операций в магазине и в Интернете.
Hubalz
hubalz.com
Получите полное представление о своих клиентах на разных устройствах и платформах. Hubalz предоставляет вам инструменты для понимания пути клиента и повышения рентабельности инвестиций в маркетинг.
Roistat
roistat.com
Roistat — это система маркетинговой аналитики на базе искусственного интеллекта, которая анализирует все ваши рекламные кампании вплоть до прибыли. Roistat собирает данные из CRM-системы клиентов, рекламных каналов и их сайта. За считанные секунды Roistat создает отчеты по более чем 40 бизнес-показателям, которые предоставляют маркетинговую аналитику от каждого ключевого слова до окончательной продажи. Roistat определяет, зарабатывает ли компания какие-либо деньги на своих платных рекламных кампаниях, что, в свою очередь, помогает компаниям, использующим Roistat, более эффективно распределять свой рекламный бюджет и увеличивать свои доходы. Roistat позволяет определить: - из каких рекламных каналов приходят ваши клиенты; - полная статистика рекламных каналов до ключевого слова; - как эффективно распределить свой бюджет; - как сэкономить на рекламе и получить больше продаж; - все этапы воронки продаж.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot — поставщик технологий и услуг цифрового маркетинга, специализирующийся на финансовых услугах. StoneShot помогает занятым командам маркетинга финансовых услуг повысить вовлеченность и качество обслуживания клиентов, одновременно сводя к минимуму операционную неэффективность. Их технологии охватывают автоматизацию маркетинга, маркетинг по электронной почте, продвижение мероприятий, автоматизацию контента и распространение документов фонда. StoneShot работает с розничными, институциональными и частными банками, от быстрорастущих бутиков до ведущих мировых брендов. Компания StoneShot, основанная в Лондоне в 2001 году, имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре и клиентов в более чем 25 странах.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot расширяет возможности принятия решений на основе данных с помощью аналитики в реальном времени, легко интегрированной с функциями управления проектами и совместной работы. Благодаря комплексному механизму бизнес-аналитики в своей основе Slingshot предлагает пользователям прямую ссылку на их источники данных и платформы, что позволяет им извлекать ценную информацию и превращать ее в визуально привлекательные информационные панели, которыми можно легко делиться между командами. Превратите свои идеи в действия и плавно согласуйте задачи с ключевыми инициативами с помощью надежных возможностей управления проектами, гарантируя, что каждый соблюдает свои сроки с прозрачностью и ясностью. Slingshot предоставляет доступ к обширной библиотеке, состоящей из более чем 75 предварительно созданных, настраиваемых шаблонов проектов, рабочих пространств и информационных панелей, предназначенных для команд всех размеров, отраслей и отделов, оптимизирующих их повседневные операции. Начните работу с Slingshot сегодня!
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — это омниканальная маркетинговая платформа. Мы помогаем привлекать, конвертировать и анализировать ваших клиентов. Calltouch предоставляет услугу отслеживания звонков, которая предоставляет всю информацию об эффективности рекламы. Благодаря сервису коллтрекинга вы можете разделить все объявления на те, которые стимулируют продажи, и те, которые тратят бюджет. Отслеживание звонков помогает оценить каналы и рекламу, которые стоит масштабировать, а другие следует отключить. Цены от 60,00 долларов США в месяц Стандарт - Комплексная аналитика для малого и среднего бизнеса - Динамическое и статическое отслеживание звонков Журнал звонков Маркировка звонков - Спецификация ключевых слов - Отслеживание целей веб-сайта и заказов - Подробные отчеты, воронка продаж и рентабельность инвестиций - Интеграция рекламных платформ и CRM-систем - Полная поддержка клиентов.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — это надежный поставщик услуг по управлению идентификацией в списках компаний для локального поиска, помогающий национальным брендам и местным предприятиям взять под контроль и улучшить видимость своих онлайн-списков компаний, а также доставлять надежную и проверенную информацию о местных компаниях в широкую сеть местных поисковых платформ.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий пакет маркетинговых технологий для связи с клиентами на местном уровне и повышения лояльности к бренду. Имея обширный опыт работы с производителями и их тысячами дилерских сетей, PowerChord располагает инновациями, решениями и поддержкой для оживления местных рынков. Команда PowerChord знает, что нужно для максимального успеха: от интеграции платформ и индивидуальных решений до обучения и адаптации.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений. Обычные операционные структуры розничной торговли (закупки, закупки, мерчендайзинг, маркетинг и дистрибуция) воспринимают продукты по-разному и используют разные показатели для управления своей деятельностью. Мы видим наибольшие разногласия между отделом маркетинга и остальной частью организации, поскольку сложно разбить маркетинговые усилия на уровень SKU, а также сделать данные на уровне SKU полезными для маркетинга. Это приводит к тому, что реальная стоимость продвижения не учитывается в марже продукта, что приводит к чрезмерным инвестициям в плохие продукты и недостаточным инвестициям в потенциально хорошие продукты. Управление производительностью продукта преодолевает описанные выше трудности за счет объединения данных о продуктах по всем маркетинговым каналам с бизнес-данными о SKU для создания комплексного представления об истинной эффективности продукта. Это можно использовать для стимулирования маркетинговых усилий или поддержки важных бизнес-решений (например, ценообразования или покупки продуктов). Платформа PPM также напрямую подключается к рекламным сетям. С помощью ROI Hunter маркетологи электронной коммерции могут создавать и запускать более прибыльные кампании с одной платформы.
Cervinodata
cervinodata.com
С онлайн-агентствами и онлайн-командами Cervinodata экономьте до одного дня в неделю на подготовке данных и отчетности. Cervinodata объединяет все ваши данные об эффективности рекламы и Google Analytics в одной центральной базе данных и поддерживает ее актуальность. Cervinodata обещает: 1. Больше никаких неожиданных прерываний доставки данных. Больше никаких неполных данных 2. Самое быстрое время ответа и решение проблем на рынке 3. Очень простые в использовании расширенные функции Команды переходят на Cervinodata по 3 причинам: 1. Переход с Google Sheets в центральную базу данных >> Для больших объемов >> Для большего контроль данных >> Чтобы получить больше информации о клиентах, рекламной платформе и стране/бренде >> Чтобы получить больше информации об эффективности кросс-платформенной кампании в сравнении с бюджетом и целями 2. Платите меньше >> Команды переходят от платы, основанной на проценте от рекламы Плата взимается в зависимости от количества синхронизированных учетных записей. 3. Получите лучшее обслуживание и качество >> Командам требуется отличная поддержка клиентов. Мы предлагаем отличную поддержку клиентов и сверхбыстрое время ответа. >> Командам нужны точные и полные данные. Наш Cervinodata Engine создан для этого.
deepdivr
deepdivr.io
Мы предлагаем мощную, но цельную платформу для аналитики маркетинга в социальных сетях, которая делает сложное простым. Создано опытными маркетологами для удовлетворения потребностей современных маркетологов, ориентированных на эффект. Наши клиенты используют платформу, чтобы получить обзор всех своих кампаний в социальных сетях на разных платформах, рынках и брендах. Обзор позволяет пользователям отслеживать и оптимизировать кампании и в кратчайшие сроки предоставлять отчеты заинтересованным сторонам. Подождите, это еще не все. Все данные прекрасно визуализируются на настраиваемых информационных панелях и соответствуют вашим потребностям. Никакой разработки не требуется, интегрируйтесь с вашими любимыми платформами всего за несколько кликов. Доступные интеграции: Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat и Google Analytics. Готовятся интеграции: Google Ads, Pinterst, TikTok и Twitter.
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat — это платформа управления эффективностью цифрового маркетинга, которая помогает маркетологам унифицировать данные кампаний и автоматизировать отчетность. Мы работаем с агентствами, медиакомпаниями и брендами; любая маркетинговая команда, которой необходимо подготовить всеобъемлющие и последовательные отчеты для клиентов или заинтересованных сторон. NinjaCat интегрируется с более чем 150 каналами цифрового маркетинга, поэтому вы можете объединить показатели из нескольких источников данных в единый источник достоверной информации. С NinjaCat теперь можно укротить хаос данных и отказаться от маркетинговых технологий Frankenstack. Основные функции включают в себя: - Конвейер данных для более чем 150 маркетинговых каналов - Полностью управляемое хранилище данных - ETL - Автоматизированные шаблоны отчетов - Информационные панели для интерактивного обмена данными - Мониторинг бюджетов, кампаний и ключевых показателей эффективности - Масштабируемость и безопасность на уровне предприятия Если вы хотите узнать больше о NinjaCat, зайдите на наш сайт ninjacat.io, чтобы настроить демо-версию.
Accutics
accutics.com
Что такое Аккутика? Accutics — это платформа управления маркетинговыми данными SaaS, которая помогает организациям оптимизировать отслеживание кампаний, объединять данные о кампаниях и оценивать эффективность кампаний из разных источников в Adobe Analytics и Google Analytics. Основные услуги: Accutics Standardize Стандартизируйте, управляйте и объединяйте метаданные кампании для каждой команды и канала с единой платформы. Accutics Connect Узнайте свою истинную рентабельность маркетинговых инвестиций благодаря непревзойденной прозрачности затрат на кампанию и показов, которые автоматически извлекаются, преобразуются и передаются на вашу платформу отчетности, аналитики или хранения. Все данные вашей кампании автоматически классифицируются в Adobe Analytics для получения более подробной информации с разбивкой данных. Проверка Accutics Проверяйте все свои маркетинговые кампании на соответствие определенным вами соглашениям и форматам, чтобы гарантировать, что они всегда отслеживаются в соответствии с вашими спецификациями.
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics помогает агентствам экономить время при обмене данными. Соберите все свои маркетинговые данные в одном месте и создавайте красивые отчеты и информационные панели, которые автоматически обновляются каждый час. GreyMetrics интегрируется с более чем 20 платформами и имеет десятки встроенных шаблонов, поэтому ваши отчеты будут выглядеть великолепно с самого первого дня и иметь полную маркировку, которой можно поделиться с клиентами и заинтересованными сторонами.
Swydo
swydo.com
Простая в использовании платформа отчетности и мониторинга Swydo извлекает данные из нескольких источников и создает профессиональные, настраиваемые маркетинговые отчеты. Удобный инструмент позволяет маркетологам создавать (клиентские) отчеты и информационные панели, объединяющие внешние источники данных в одном отчете. Цифровые агентства, бренды и франчайзеры экономят время, создавая профессионально выглядящие отчеты, одновременно повышая ценность анализа данных и получения практической информации.
Lunio
lunio.ai
Единственная платформа для защиты от мошенничества с кликами, охватывающая все каналы привлечения. Остановите сложные данные о мошенничестве с кликами в режиме реального времени. Lunio, основанный на механизме кибербезопасности, позволяет вам использовать данные о мошенничестве с рекламой из всех источников для создания уровня автоматической защиты по всем каналам. Тысячи ведущих брендов, таких как Nike, eBay, Hugo Boss, Europcar и M&S, выбирают Lunio, чтобы помочь им с уверенностью рекламировать. • Автоматическая защита в режиме реального времени по всем каналам • Самая точная технология обнаружения IVT • Конфиденциальность в нашей основе – полное соответствие GDPR и CCPA • Быстрое и простое внедрение за 5 минут Попробуйте бесплатно прямо сейчас!
Clickx
clickx.io
Clickx раскрывает весь потенциал вашего бизнеса. Определите, какие маркетинговые усилия работают, глубоко поймите своих конкурентов и проясните, что заставляет вашу аудиторию совершать конверсии. Улучшите трафик и поток потенциальных клиентов – и все это с единой платформы. Избавьтесь от головной боли и догадок. Наше программное обеспечение экономит время и нервы, оптимизируя вашу маркетинговую аналитику. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете лучше всего: ведении своего бизнеса.
DataMyth
datamyth.com
DataMyth — это решение для отчетности на основе SaaS, которое помогает маркетологам создавать отчеты с помощью АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА И АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ в письменной форме, что помогает маркетологам понять, что работает, а что нет. Маркетологи могут сэкономить время, затрачиваемое на создание отчетов и анализ данных, и получать отчеты за несколько секунд. Сэкономив время, специалисты по цифровому маркетингу могут сосредоточиться на оптимизации и стратегии, а мы позаботимся обо всех отчетах. DataMyth идеально подходит для малых и средних цифровых агентств, а также брендов, стремящихся сэкономить время и деньги.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — это решение для автоматизации маркетинга, которое помогает электронным предприятиям осуществлять персонализированные действия для своих клиентов через различные каналы, такие как электронная почта, Интернет, мобильные устройства, социальные сети и дисплеи.
Paragone
paragone.ai
Paragon — это платформа перформанс-маркетинга, ориентированная на постоянно растущее пространство платных социальных сетей. Принятие и оптимизация реальной стратегии многоканальной рекламы как в B2C, так и в B2B компаниях является ключом к успеху для цифровых маркетологов нового поколения. Мы помогаем компаниям эффективно максимизировать охват и оптимизировать доходы с помощью действенных инструментов аналитики и автоматизации кампаний, которые позволяют пользователям: - Подключать и консолидировать все социальные рекламные сети и инструменты атрибуции для единого просмотра в реальном времени - Анализировать многосетевые кампании с высоким трафиком без каких-либо усилий. прикоснувшись к электронной таблице - Отслеживайте эффективность кампании и быстро выявляйте узкие места - Изучите значимые сети, аудитории, креативы и сообщения, которые имеют значение - Раскройте возможности своего CDP и маркетинга - Автоматизируйте данные CRM с помощью социальной рекламы - Вложите весь свой бюджет работать информативно - Оптимизировать доходы от электронной коммерции на основе интегрированных моделей атрибуции - Следить за выполнением плана с помощью совместных отчетов о производительности - Поразить свое руководство и клиентов выдающимися результатами производительности
Screenful
screenful.com
Screenful — это самый простой способ получить визуальную панель мониторинга и автоматические отчеты о состоянии команды, чтобы держать каждую заинтересованную сторону в курсе статуса проекта. Screenful интегрируется с большинством распространенных инструментов управления задачами, такими как Jira или Trello, GitLab и Asana, и создает отчеты и аналитику на основе ваших проектов и задач. Это готовая панель управления с минимальной настройкой, необходимой пользователю. С помощью информационных панелей Screenful пользователи могут отслеживать такие показатели, как скорость работы команды, время выполнения задач/проблем и циклов, текущие узкие места, а также получать общее представление обо всех своих проектах. Считайте это панелями мониторинга вашего любимого инструмента управления задачами!
Adzviser
adzviser.com
Adzviser — это интуитивно понятный, гибкий и экономичный соединитель данных. Экономьте свое время и деньги и без труда получайте ценную информацию с помощью вашей кросс-платформенной платформы, например, из Google Ads, данных Facebook Ads в ChatGPT и Google Sheets.
Iron Funnel
ironfunnel.com
Iron Funnel — это комплексный набор инструментов автоматизации маркетинга, предназначенный для упрощения и улучшения ваших усилий в области маркетинга и продаж. Наша платформа, ориентированная на анализ данных, включает в себя три основных инструмента: оценку источников трафика, оценку интереса к продукту и измерение веб-воронки. Оценка источников трафика оценивает эффективность ваших платных и органических источников трафика, что позволяет вам эффективно распределять маркетинговый бюджет и максимизировать рентабельность инвестиций. Оценка интереса к продукту анализирует поведение пользователей в вашем интернет-магазине, присваивая оценки интереса каждому продукту, чтобы вы могли сосредоточиться на наиболее востребованных товарах. Наконец, наш инструмент измерения веб-воронки предоставляет ценную информацию о поведении посетителей вашего сайта и их положении в воронке продаж, позволяя вам принимать решения на основе данных, которые повышают конверсию и доход. Iron Funnel оптимизирует ваши процессы маркетинга и продаж, позволяя вам использовать возможности автоматизации и раскрыть весь потенциал вашего бизнеса.
heyBooster
heybooster.ai
heybooster — это услуга анализа данных как услуги для предприятий электронной коммерции, от магазинов Shopify до известных брендов электронной коммерции. heybooster определяет возможности роста доходов для маркетинговых команд электронной коммерции. Передовая технология Heybooster на базе искусственного интеллекта позволяет менеджерам электронной коммерции выявлять маркетинговые проблемы и определять возможности для роста доходов и оптимизации затрат. Использование heybooster дает вам доступ к комплексному набору маркетинговых решений, основанных на данных, адаптированных к уникальным потребностям вашего бизнеса. Начните анализировать и никогда больше не оставляйте деньги на столе!
Growify
growify.ai
Функция автоматизации маркетинга Growify предназначена для преобразования вашей маркетинговой стратегии, предлагая набор передовых инструментов, которые оптимизируют управление кампаниями. Благодаря своим интуитивно понятным возможностям автоматизации Growify позволяет компаниям эффективно планировать и развертывать маркетинговые кампании, обеспечивая своевременное и актуальное взаимодействие с клиентами. Эта функция упрощает сложные маркетинговые задачи, от маркетинга по электронной почте до публикаций в социальных сетях, обеспечивая последовательное и персонализированное общение с вашей аудиторией. Автоматизация повторяющихся задач не только экономит драгоценное время, но также обеспечивает точность и последовательность ваших маркетинговых усилий. Кроме того, инструменты автоматизации Growify предоставляют полезную информацию посредством анализа данных, помогая вам усовершенствовать свою стратегию для достижения максимального эффекта. Это комплексное решение для автоматизации позволяет предприятиям улучшить качество обслуживания клиентов, улучшить взаимодействие и, в конечном итоге, повысить рентабельность инвестиций, и все это с меньшими ручными усилиями.
DiGGrowth
diggrowth.com
DiGGrowth — это платформа маркетинговой аналитики без программирования, управляемая искусственным интеллектом, которая дает директорам по маркетингу, специалистам по маркетингу и всей маркетинговой команде сверхмощные возможности для решения проблем целостности данных, гигиены и управления. Аналитика и атрибуция DiGGrowths позволяют маркетологам увеличивать продажи и доходы за счет глубокого изучения маркетинговых показателей, которые делают прогнозирование доходов проще и точнее.
Datapoem
datapoem.com
DataPOEM — это первая в мире платформа для измерения рентабельности инвестиций в гибком маркетинге (на основе искусственного интеллекта) и планирования. Эта платформа помогает маркетологам измерять маркетинговые инвестиции в оффлайн-СМИ, онлайн-СМИ, рекламные акции, PR, распространение и мероприятия, чтобы максимизировать ключевые показатели эффективности бизнеса.
Reeport
reeport.io
Reeport помогает создавать интеллектуальные отчеты с данными и делиться ими через Excel, Power Point, PDF и т. д.
Measureful
measureful.com
Measureful предлагает решения для настраиваемых маркетинговых отчетов для агентств, фрилансеров и маркетологов.
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI — это передовое решение для моделирования маркетингового микса (МММ), которое использует искусственный интеллект для омниканальных брендов. Используйте возможности межканального распределения доходов и оптимизации бюджета, адаптированные к вашему бренду, путем объединения ваших уникальных данных и нашего многолетнего опыта в области машинного обучения и статистики. Мы — команда опытных инженеров, исследователей и маркетологов электронной коммерции, которые сосредоточены на обеспечении уверенности и гибкости брендов при принятии бюджетных решений. Prescient AI дает маркетологам возможность: - Уверенно работать с измерениями средств массовой информации, которые защищены от дальнейших ограничений данных - без необходимости использования пикселей или файлов cookie. - Получите доступ к маркетинговой платформе, созданной с нуля, чтобы избежать проблем с интеграцией. - Используйте готовые API для подключения всех медиаканалов за считанные минуты, а не дни. - Получите полезную информацию менее чем за 36 часов. - Просматривайте все исторические данные в одном месте и получайте новую информацию. Смоделируйте и выполняйте свои планы роста с уверенностью и оптимизируйте прибыльность с помощью Prescient AI.