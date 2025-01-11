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Программное обеспечение для маркетинговой аналитики - Самые популярные приложения - Пакистан
Программное обеспечение для маркетинговой аналитики включает в себя инструменты и процессы, которые позволяют организациям оценивать и контролировать свои маркетинговые инициативы путем измерения эффективности. По сути, эти решения оптимизируют и улучшают маркетинговые стратегии и деятельность бизнеса. Используя программное обеспечение для маркетинговой аналитики, компании могут повысить рентабельность инвестиций (ROI) за счет определения эффективных маркетинговых методов, позволяющих корректировать кампании для максимизации конверсий и продаж. Этот тип программного обеспечения учитывает маркетинговые усилия по различным каналам и целевым аудиториям, включая маркетинг по электронной почте, социальные сети, цифровую рекламу и веб-аналитику. Программное обеспечение для маркетинговой аналитики, обычно доступное в виде автономного решения, интегрирует данные кампании через соединение со стеком маркетинговых технологий компании, включая программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение CRM, программное обеспечение для цифровой рекламы и программное обеспечение для цифровой аналитики. Однако некоторые универсальные маркетинговые платформы, например некоторые продукты для автоматизации маркетинга, оснащены встроенными функциями отчетности.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и самые быстрые аналитические базы данных, чтобы получать реальные результаты в реальном времени.
Octane11
octane11.com
Octane11 — это платформа для анализа данных и совместной работы, ориентированная на B2B, которая объединяет платные, собственные и заработанные данные о маркетинге, продажах и использовании продуктов для достижения реальных бизнес-результатов. Мы помогаем предприятиям B2B с доходом более 100 миллионов долларов интегрировать, обогащать и анализировать данные между командами, а также сравнивать производительность с отраслевыми показателями. Клиенты используют готовые визуализации Octane11 или доставляют расширенные данные в инструмент BI, CDP, CRM или другую конечную точку по своему выбору. Octane11 действительно является недостающим звеном в стеке данных B2B, которое превращает разрозненные данные в полезную информацию и повышает производительность за небольшую часть времени и затрат.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365 — единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кампаний. Превратить данные о клиентах в продажи еще никогда не было так просто.
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чикаго.
xiQ
xiqinc.com
Платформа продаж и маркетинга, ориентированная на личность, xiQ сочетает в себе нейробиологию, психологию и искусственный интеллект, чтобы понять мышление покупателей и факторы, влияющие на их решения о покупке. Наша отмеченная наградами запатентованная платформа искусственного интеллекта предоставляет личностные данные, комплексную информацию об учетных записях и тщательно подобранный контент в режиме реального времени прямо под рукой вашей команды, чтобы они могли быстрее завоевывать доверие и заключать сделки. Наши крупные корпоративные клиенты привлекли свою аудиторию в 10 раз лучше по сравнению с традиционными маркетинговыми каналами, сэкономили тысячи часов времени на исследования и добились до 24 % более высоких показателей успешных сделок. Ключевые возможности собственной платформы xiQ на базе искусственного интеллекта: * Индивидуальная аналитика для индивидуальных сценариев продаж * SmartSourced Content™, который обеспечивает 10-кратное увеличение вовлеченности * Собственные данные о намерениях и расширенная аналитика для индивидуализации каждого взаимодействия * Instasites (микросайты, предназначенные для индивидуального взаимодействия) * Комплексные универсальные профили компаний, составленные за секунды * Триггеры продаж и оповещения в реальном времени прямо на ваш почтовый ящик * Outlook, Salesforce, MS Teams и интеграция с социальными сетями Испытайте xiQ на xiQinc.com.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — единственная платформа отчетности, разработанная специально для маркетинговых агентств. Простая в использовании платформа экономит ваше время, улучшает процессы отчетности и впечатляет ваших клиентов информативными отчетами и интерактивными настраиваемыми маркетинговыми информационными панелями, которые демонстрируют весь ваш маркетинговый эффект. Подключайте и отслеживайте каждый маркетинговый канал ваших клиентов с помощью единых единых информационных панелей. AgencyAnalytics интегрируется с более чем 80 платформами для отслеживания и составления отчетов по SEO, PPC, отслеживанию звонков, социальным сетям, маркетингу по электронной почте, электронной коммерции, локальной торговле и т. д. — все это полностью предназначено для вашего агентства. AgencyAnalytics также включает в себя полный набор инструментов SEO, предназначенных для оптимизации и автоматизации вашего агентства. Ежедневно отслеживайте рейтинги, отслеживайте обратные ссылки, проводите технический SEO-аудит и не отставайте от конкурентов с помощью полного набора встроенных инструментов SEO. Независимо от того, являетесь ли вы авторитетным агентством или только начинаете, AgencyAnalytics предлагает простые и гибкие цены для каждого этапа роста вашего агентства, начиная всего с 12 долларов США за клиентскую кампанию в месяц. Попробуйте без риска в течение 14 дней, кредитная карта не требуется.
Albacross
albacross.com
Отделы по сбору доходов по всему миру используют данные о намерениях Albacross, чтобы создавать больше возможностей и быстрее увеличивать доходы. От ранней осведомленности до позднего решения — у вас есть все необходимое, чтобы выявить своих потенциальных покупателей, привлечь их к тому, что они хотят, и получить уведомление, когда они будут готовы к покупке. Вот как: - Повысьте продуктивность продаж. Определите покупательское намерение компаний, посещающих ваш веб-сайт, и уведомите свой отдел продаж, когда они будут готовы совершить покупку. - Избавьтесь от догадок в маркетинге: поймите, какие учетные записи интересуются вашим контентом и что их больше всего интересует. - Все необходимые вам данные: мы ежемесячно отслеживаем 3 миллиарда событий по всему миру и обновляем данные еженедельно. - Беспрепятственная интеграция с техническими инструментами, которые вы уже используете. Это не еще один инструмент, который нужно изучать.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных учетных записей, помогает вам идентифицировать целевые учетные записи, привлекать их к цифровой рекламе, веб-персонализации, подписям электронной почты и автоматизации продаж и, наконец, измерять эффективность ваших программ. RollWorks — незаменимая платформа для больших и малых отделов маркетинга и продаж, которые считают, что подход на основе учетных записей — это просто хороший B2B-маркетинг. Начните сегодня на сайте www.rollworks.com.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — ведущая платформа аналитики и атрибуции для B2B. HockeyStack подключается ко всем вашим платформам, очищает ваши данные и позволяет вам измерять, что движет воронкой продаж, и визуализировать путь покупателя. Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Сотни отделов продаж в таких компаниях, как 8x8, ActiveCampaign и Cognism, используют HockeyStack, чтобы увеличить поток продаж и быстрее закрывать сделки.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более чем 2000 предприятиями среднего бизнеса в 50 странах, а также многими известными мировыми брендами, такими как Vodafone, Lacoste, New Balance и Victoria’s Secret. SALESmanago выполняет свое обещание по максимизации роста доходов и улучшению ключевых показателей эффективности электронной коммерции, используя три принципа: (1) близость к клиентам для создания подлинных отношений с клиентами, основанных на нулевых и первичных данных; (2) Точное исполнение для обеспечения превосходного многоканального обслуживания клиентов благодаря гиперперсонализации; и (3) Growth Intelligence, объединяющая рекомендации человека и искусственного интеллекта, позволяющая прагматично и быстрее принимать решения для достижения максимального эффекта. Дополнительная информация: www.salesmanago.com.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа атрибуции доходов B2B от Dreamdata объединяет данные всего вашего технологического стека выхода на рынок, чтобы предложить беспрецедентное понимание пути вашего клиента B2B. Dreamdata положит конец догадкам и предоставит действенный анализ того, что действительно приносит ваш доход, от анонимного первого контакта до закрытого выигрыша. С помощью Dreamdata компании B2B могут запускать индивидуальное моделирование атрибуции на основе учетных записей, получать рентабельность инвестиций в рекламу каждой рекламной кампании, измерять рентабельность инвестиций в контент, сравнивать рост, прогнозировать доходы и принимать на основе данных решения о том, какие усилия следует масштабировать дальше.
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThoughtMetric помогает компаниям электронной коммерции решать вопросы маркетинговой атрибуции и принимать решения на основе данных. ThinkMetric, созданный для расширения возможностей маркетологов электронной коммерции, интегрируется с крупнейшими платформами электронной коммерции и маркетинга, поэтому вы можете легко собирать данные, отслеживать рекламу и анализировать эффективность. Отслеживайте эффективность всех ваших маркетинговых каналов и поймите, откуда на самом деле приходят ваши клиенты, с помощью атрибуции на основе искусственного интеллекта ThoughtMetric.
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd сочетает в себе данные поиска B2B, охват продаж и маркетинг на основе учетных записей, а также возможности искусственного интеллекта и машинного обучения. Все в одной платформе неудержимого роста.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — это программное обеспечение для генерации лидов и персонализации веб-сайтов в сфере B2B, целью которого является предоставление вашему отделу продаж информации о посетителях вашего веб-сайта, а также предоставление им уникального опыта работы с веб-сайтом. С помощью наших услуг по привлечению потенциальных клиентов определите названия, контактные данные и пользовательские данные компаний, которые посещают ваш сайт. Прошли времена холодных звонков и догадок, мы обеспечиваем ваш отдел продаж горячими потенциальными клиентами, которые уже проявили интерес к вашим продуктам и/или услугам. Поскольку 98% посетителей сайта бесследно исчезают с вашего сайта, не пора ли вам узнать, кто они такие? Обращайтесь с посетителями вашего сайта по-новому с помощью нашей новой функции персонализации веб-сайта. Предоставьте посетителям индивидуальный вид вашего веб-сайта на основе фирменных данных, таких как географическое местоположение, размер компании или даже их название. Покажите им соответствующие тематические исследования, варианты использования и отзывы, основанные на их качествах. Мы создали «Очередь посетителей», потому что воочию увидели явные области для улучшения среди текущего программного обеспечения, представленного на рынке. Не верьте нам на слово, попробуйте бесплатно сегодня!
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — глобальный поставщик аналитики разговоров, предоставляющий маркетологам данные для принятия уверенных стратегических решений. Более 100 000 пользователей, включая The Washington Post, Verizon Connect и ServiceMaster, полагаются на CTM при принятии рекламных решений на основе данных. CTM интегрируется с основными инструментами, которые маркетологи используют каждый день, такими как Google Ads and Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom и Facebook. CTM была одним из первых поставщиков услуг отслеживания звонков и по-прежнему принадлежит ее основателям, мужу и жене, Тодду и Лоре Фишер. CallTrackingMetrics из года в год признается лидером отрасли ведущими изданиями по программному обеспечению, такими как G2 и Capterra, и регулярно получает признание за свой рост и инновационную культуру.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® — это платформа цифрового маркетингового анализа на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетинговым командам принимать более эффективные решения на основе данных. Наш простой в использовании интерфейс предоставляет единый источник достоверной информации, позволяя маркетологам в режиме реального времени видеть эффективность всех кампаний и каналов. Используя передовые технологии машинного обучения, ASK BOSCO® выявляет новые возможности для увеличения доходов по существующим и новым каналам. Мы также предоставляем возможности прогнозной аналитики, позволяющие маркетологам создавать персонализированные панели отчетности и прогнозировать будущие кампании с непревзойденной точностью. Наш уникальный индекс ASK BOSCO® сравнивает ваш домен с ближайшими конкурентами в вашей категории. Этот индекс является показателем вашего присутствия в Интернете и того, насколько эффективно вы инвестируете в органические и платные медиаканалы. Как работает ASK BOSCO®? ASK BOSCO® работает, собирая данные из различных источников, включая ваш веб-сайт, социальные сети и рекламные кампании. Затем эти данные анализируются нашим механизмом искусственного интеллекта для выявления тенденций, закономерностей и возможностей. ASK BOSCO® также использует машинное обучение для прогнозирования будущей производительности. Это позволяет вам принимать более обоснованные решения относительно вашего маркетингового бюджета и кампаний. Каковы преимущества использования ASK BOSCO®? Использование ASK BOSCO® дает множество преимуществ. Вот некоторые из наиболее важных из них: - Лучшее принятие решений: ASK BOSCO® предоставляет вам данные и идеи, необходимые для принятия более эффективных и обоснованных решений относительно ваших маркетинговых кампаний. - Увеличение дохода: ASK BOSCO® помогает вам выявить новые возможности для получения большего дохода от существующих и новых каналов. - Повышение эффективности: ASK BOSCO® автоматизирует многие задачи, связанные с цифровым маркетингом, освобождая ваше время, чтобы вы могли сосредоточиться на более стратегических действиях. - Снижение затрат: ASK BOSCO® может помочь вам сэкономить деньги на ваших маркетинговых кампаниях за счет оптимизации бюджета и более эффективного таргетинга ваших кампаний. Если вы ищете способ улучшить эффективность своего цифрового маркетинга, ASK BOSCO® — идеальное решение для вас. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам достичь ваших маркетинговых целей.
Supermetrics
supermetrics.com
Все ваши маркетинговые данные там, где они вам нужны. Supermetrics оптимизирует передачу данных из более чем 100 платформ продаж и маркетинга в инструменты аналитики и отчетности, которые маркетологи используют для принятия более эффективных решений. С помощью Supermetrics компании могут объединять разрозненные данные с платформ маркетинга и продаж, таких как реклама в Facebook, Google Analytics и Instagram, в свою платформу отчетности, аналитики и хранения — будь то инструмент BI, электронная таблица или визуализация данных. инструмент, озеро данных или хранилище данных. Результатом является более глубокое понимание ваших маркетинговых данных, значительная экономия времени и средств за счет исключения ручного копирования и вставки, а также повышение эффективности маркетинга на основе решений, основанных на данных. Supermetrics позволяет маркетологам, а также поддерживающим их аналитикам и инженерам тратить больше времени на использование данных и меньше времени на их перемещение. Supermetrics используют более 700 тысяч маркетологов в более чем 120 странах, и 15% всех мировых рекламных расходов регистрируются через Supermetrics.
Lexer
lexer.io
Платформа данных и опыта клиентов Lexer (CDXP) служит универсальным центром для аналитического маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Благодаря расширенному единому представлению о клиентах, поддерживаемому в режиме реального времени и доступному на всех платформах, вы можете по-настоящему понять клиентов и привлечь их для стимулирования прибыльного роста. Услуги Lexer по адаптации, внедрению и стратегическому консалтингу помогут заполнить любые пробелы в ресурсах вашей команды и обеспечить плавное и успешное внедрение CDXP. ПЛАТФОРМА ДАННЫХ КЛИЕНТОВ > Благодаря одной из самых простых интеграций в отрасли, CDP от Lexer легко объединит, очистит, стандартизирует и обогатит ваши данные в единое представление о клиенте, имеющее практическое значение. Наши инструменты и команда помогут повысить IQ ваших клиентов с помощью прогнозной аналитики на базе искусственного интеллекта, стороннего обогащения данных и целевых опросов клиентов. МАРКЕТИНГ > Маркетинговое решение Lexer позволяет вам быстро определить нужных клиентов, сообщения, креативы и каналы для ваших маркетинговых кампаний. Наши простые в использовании инструменты, предназначенные для бизнес-пользователей, а не специалистов по обработке данных, позволяют вам организовывать целенаправленные кампании по каждому каналу, сокращая потери и повышая вовлеченность. Благодаря эффективным инструментам отслеживания изменений и количественной оценки их воздействия вы можете легко продемонстрировать ценность своей маркетинговой деятельности. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ > Решение Lexer для розничной торговли помогает продавцам взаимодействовать с каждым покупателем, повышая актуальность и эффективность обслуживания в магазине. Полные профили клиентов позволяют вам строить подлинные отношения в большом масштабе. Имея доступ к подробной истории покупок и информации о предпочтениях, вы можете адаптировать качество обслуживания клиентов, собирать данные, которые традиционно теряются, предоставлять обоснованные рекомендации по продуктам и настраивать следующие лучшие действия для стабильно высокого качества взаимодействия. СЕРВИС > Сервисное решение Lexer объединяет все данные клиентов, почтовые ящики, рабочие процессы и формы обратной связи, чтобы обеспечить информированное, полностью контекстуализированное взаимодействие по обслуживанию. Имея доступ к подробной информации о человеке, стоящем за каждым запросом на обслуживание, ваша команда может войти в каждый разговор с полным контекстом, необходимым для предоставления стабильного и высококачественного обслуживания. Предварительно настроенные наиболее эффективные действия для распространенных запросов позволяют вам управлять ответами агентов и достигать масштабной персонализации. Мы — частная австралийская компания с командой из более чем 100 человек, работающей с более чем 150 брендами в Австралии, Азии и США.
Roistat
roistat.com
Roistat — это система маркетинговой аналитики на базе искусственного интеллекта, которая анализирует все ваши рекламные кампании вплоть до прибыли. Roistat собирает данные из CRM-системы клиентов, рекламных каналов и их сайта. За считанные секунды Roistat создает отчеты по более чем 40 бизнес-показателям, которые предоставляют маркетинговую аналитику от каждого ключевого слова до окончательной продажи. Roistat определяет, зарабатывает ли компания какие-либо деньги на своих платных рекламных кампаниях, что, в свою очередь, помогает компаниям, использующим Roistat, более эффективно распределять свой рекламный бюджет и увеличивать свои доходы. Roistat позволяет определить: - из каких рекламных каналов приходят ваши клиенты; - полная статистика рекламных каналов до ключевого слова; - как эффективно распределить свой бюджет; - как сэкономить на рекламе и получить больше продаж; - все этапы воронки продаж.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализированные кампании по всем каналам, не зависимо от разработчиков. Отслеживайте и объединяйте нужные вам данные о клиентах с вашего веб-сайта, приложения, CRM, электронной почты, сервисов и офлайн-каналов. Благодаря разрешению личности вы можете отображать анонимных пользователей и их действия на разных платформах и получать 360-градусное представление о своих клиентах. Создавайте индивидуальные сегменты клиентов, чтобы своевременно отправлять сообщения по каналам. Вы можете интегрировать и легко синхронизировать эти данные о клиентах с существующими маркетинговыми инструментами, такими как Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook и более чем 180 инструментами в режиме реального времени. Подкрепите свои маркетинговые решения, собирая точные данные о клиентах с помощью CustomerLabs CDP.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, которая централизует все ваши данные о клиентах — из всего вашего технологического стека, за любой период времени и с полной детализацией, — Klaviyo позволяет легко создавать, доставлять и оптимизировать невероятно сложные и персонализированные услуги по всему миру. электронная почта, SMS, мобильные приложения, обзоры, Интернет, платная реклама и многое другое. Присоединяйтесь к более чем 130 тысячам платящих клиентов, используя Klaviyo, чтобы увеличить количество конверсий и пожизненную ценность клиентов — и расти на их собственных условиях. Узнайте больше на klaviyo.com.
Iron Funnel
ironfunnel.com
Iron Funnel — это комплексный набор инструментов автоматизации маркетинга, предназначенный для упрощения и улучшения ваших усилий в области маркетинга и продаж. Наша платформа, ориентированная на анализ данных, включает в себя три основных инструмента: оценку источников трафика, оценку интереса к продукту и измерение веб-воронки. Оценка источников трафика оценивает эффективность ваших платных и органических источников трафика, что позволяет вам эффективно распределять маркетинговый бюджет и максимизировать рентабельность инвестиций. Оценка интереса к продукту анализирует поведение пользователей в вашем интернет-магазине, присваивая оценки интереса каждому продукту, чтобы вы могли сосредоточиться на наиболее востребованных товарах. Наконец, наш инструмент измерения веб-воронки предоставляет ценную информацию о поведении посетителей вашего сайта и их положении в воронке продаж, позволяя вам принимать решения на основе данных, которые повышают конверсию и доход. Iron Funnel оптимизирует ваши процессы маркетинга и продаж, позволяя вам использовать возможности автоматизации и раскрыть весь потенциал вашего бизнеса.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, электронной почте, CRM, Интернете и аналитике. Решение обеспечивает интеграцию данных ETL на уровне предприятия, масштабируемое хранилище данных и визуализацию данных, ориентированную на бизнес, предназначенную для адаптации к любому сценарию бизнес-данных или клиентских данных, а также конфигурации внутренней/внешней отчетности. Наши партнеры могут быть спокойны благодаря выделенным менеджерам по работе с клиентами и экспертам по настройке BI по требованию, которые действуют как партнерское аналитическое расширение своей команды. Проще говоря, мы гарантируем постоянное достижение вашего идеального видения отчетности. Arena Calibrate доверяют такие бренды и агентства, как Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap и Fourth. Узнайте больше об Arena Calibrate ниже: - Комплексное комплексное программное обеспечение для бизнес-аналитики обеспечивает единый источник достоверных отчетов по онлайн- и офлайн-рекламе, маркетингу по электронной почте, аналитике веб-сайтов, формированию спроса, электронной коммерции, CRM/продажам и другим областям данных. - Масштабируемое хранилище данных для вашего бизнеса или клиентов. - Более 40 разъемов Plug & Play + автоматизированные конвейеры передачи данных. - Беспрепятственно интегрирует офлайн-данные или другие данные, для которых нет доступного соединителя. - Усовершенствованное межплатформенное смешивание и выравнивание данных, а также ценная очистка данных и поддержка гигиены для обеспечения точности отчетов. - Позволяет быстро понять общее состояние вашей маркетинговой воронки и повлиять на привлечение потенциальных клиентов, MQL, SQL, CAC и рентабельность инвестиций в рекламу. - Недорогие менеджеры по работе с клиентами и эксперты по настройке BI по требованию, которые работают как партнерское расширение BI для вашей команды или агентства. Посетите веб-сайт: https://www.калибровка.thearena.ai.
Databox
databox.com
Databox — это простая в использовании платформа бизнес-аналитики для растущего бизнеса. Это позволяет вам легко централизовать ваши данные, чтобы вы могли просматривать состояние всей вашей компании в одном месте. Затем это поможет вам использовать ваши данные для принятия более эффективных решений и повышения эффективности вашей компании. Мы взяли все мощные аналитические функции, которые обычно присутствуют в сложных корпоративных инструментах, и сделали их доступными для растущего бизнеса. Создавайте красивые пользовательские информационные панели без кода, чтобы всегда знать, как вы работаете. Создавайте автоматические отчеты, чтобы делиться обновлениями, информационными панелями и контекстом со своей командой или клиентами. Ставьте цели для каждой команды и автоматически отслеживайте их прогресс. Используйте «Бенчмарки», чтобы сравнить свою деятельность с такими компаниями, как ваша, и найти возможности для улучшения. Используйте прогнозы, чтобы прогнозировать будущие результаты и лучше планировать прямо сейчас. И автоматически отслеживайте производительность вашей компании с помощью настраиваемой электронной почты и обновлений Slack.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — это платформа коммерческого маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет унифицированное решение для атрибуции, прогнозирования и планирования, которое помогает маркетологам B2B стать лидерами по доходам. Платформа InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B SaaS выявить влияние любой маркетинговой деятельности на бизнес, прогнозировать результаты любого бюджетного сценария и постоянно достигать своих ключевых показателей эффективности, оптимизируя распределение бюджета в пользу наиболее эффективных каналов. В сегодняшней гибкой маркетинговой среде маркетологи B2B сталкиваются с растущими проблемами, поскольку они пытаются сделать свой маркетинг более предсказуемым, измеримым и ориентированным на прибыль. InfiniGrow автоматически консолидирует и анализирует ваши текущие маркетинговые, продажные и финансовые данные, чтобы выявить точное влияние вашей деятельности на бизнес, а также предоставляет четкую видимость и рекомендации на основе искусственного интеллекта для лучшего распределения вашего бюджета, чтобы вы могли постоянно достигать своих ключевых показателей эффективности.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
GoSquared
gosquared.com
Первая в мире устойчивая платформа электронного маркетинга. Перейдите с MailChimp, чтобы отправлять более эффективные электронные письма, расширять свою аудиторию и восстанавливать планету.
Accutics
accutics.com
Что такое Аккутика? Accutics — это платформа управления маркетинговыми данными SaaS, которая помогает организациям оптимизировать отслеживание кампаний, объединять данные о кампаниях и оценивать эффективность кампаний из разных источников в Adobe Analytics и Google Analytics. Основные услуги: Accutics Standardize Стандартизируйте, управляйте и объединяйте метаданные кампании для каждой команды и канала с единой платформы. Accutics Connect Узнайте свою истинную рентабельность маркетинговых инвестиций благодаря непревзойденной прозрачности затрат на кампанию и показов, которые автоматически извлекаются, преобразуются и передаются на вашу платформу отчетности, аналитики или хранения. Все данные вашей кампании автоматически классифицируются в Adobe Analytics для получения более подробной информации с разбивкой данных. Проверка Accutics Проверяйте все свои маркетинговые кампании на соответствие определенным вами соглашениям и форматам, чтобы гарантировать, что они всегда отслеживаются в соответствии с вашими спецификациями.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel создает персонализированные маркетинговые планы роста с четкими персонажами, воронками и стратегиями роста, основанными на данных. Работает по технологии GPT-3.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с SuprSend? - Поддержка нескольких арендаторов для простого управления клиентами. - Управление шаблонами с контролем версий - Входящие в приложении для веб-сайта и приложения (React, Angular, JS, Flutter). - встроенные и безголовые компоненты) - интеграция SMS, электронной почты, Slack, Teams, WhatsApp, мобильных устройств и веб-push - Пакетная обработка уведомлений и дайджестов. - Маршрутизация уведомлений между несколькими каналами. - Управление брендом для отправки уведомлений конечным пользователям клиента. - Готовое управление предпочтениями пользователей. - Резервный вариант поставщика, переключатель с автоматической интеллектуальной маршрутизацией - Запускайте кампании поверх хранилища данных - Журналы, аналитика и оповещения об ошибках в режиме реального времени.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram. Сотни розничных продавцов, таких как Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell и Nando's, используют Xeno для увеличения продаж в электронной коммерции и магазинах.
Screenful
screenful.com
Screenful — это самый простой способ получить визуальную панель мониторинга и автоматические отчеты о состоянии команды, чтобы держать каждую заинтересованную сторону в курсе статуса проекта. Screenful интегрируется с большинством распространенных инструментов управления задачами, такими как Jira или Trello, GitLab и Asana, и создает отчеты и аналитику на основе ваших проектов и задач. Это готовая панель управления с минимальной настройкой, необходимой пользователю. С помощью информационных панелей Screenful пользователи могут отслеживать такие показатели, как скорость работы команды, время выполнения задач/проблем и циклов, текущие узкие места, а также получать общее представление обо всех своих проектах. Считайте это панелями мониторинга вашего любимого инструмента управления задачами!
Force24
force24.co.uk
Развивайте и расширяйте свою аудиторию с помощью Force24, мощной платформы автоматизации маркетинга, которая позволяет вести содержательные разговоры 24 часа в сутки.
Paragone
paragone.ai
Paragon — это платформа перформанс-маркетинга, ориентированная на постоянно растущее пространство платных социальных сетей. Принятие и оптимизация реальной стратегии многоканальной рекламы как в B2C, так и в B2B компаниях является ключом к успеху для цифровых маркетологов нового поколения. Мы помогаем компаниям эффективно максимизировать охват и оптимизировать доходы с помощью действенных инструментов аналитики и автоматизации кампаний, которые позволяют пользователям: - Подключать и консолидировать все социальные рекламные сети и инструменты атрибуции для единого просмотра в реальном времени - Анализировать многосетевые кампании с высоким трафиком без каких-либо усилий. прикоснувшись к электронной таблице - Отслеживайте эффективность кампании и быстро выявляйте узкие места - Изучите значимые сети, аудитории, креативы и сообщения, которые имеют значение - Раскройте возможности своего CDP и маркетинга - Автоматизируйте данные CRM с помощью социальной рекламы - Вложите весь свой бюджет работать информативно - Оптимизировать доходы от электронной коммерции на основе интегрированных моделей атрибуции - Следить за выполнением плана с помощью совместных отчетов о производительности - Поразить свое руководство и клиентов выдающимися результатами производительности
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — это решение для автоматизации маркетинга, которое помогает электронным предприятиям осуществлять персонализированные действия для своих клиентов через различные каналы, такие как электронная почта, Интернет, мобильные устройства, социальные сети и дисплеи.
DataMyth
datamyth.com
DataMyth — это решение для отчетности на основе SaaS, которое помогает маркетологам создавать отчеты с помощью АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА И АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ в письменной форме, что помогает маркетологам понять, что работает, а что нет. Маркетологи могут сэкономить время, затрачиваемое на создание отчетов и анализ данных, и получать отчеты за несколько секунд. Сэкономив время, специалисты по цифровому маркетингу могут сосредоточиться на оптимизации и стратегии, а мы позаботимся обо всех отчетах. DataMyth идеально подходит для малых и средних цифровых агентств, а также брендов, стремящихся сэкономить время и деньги.
Clickx
clickx.io
Clickx раскрывает весь потенциал вашего бизнеса. Определите, какие маркетинговые усилия работают, глубоко поймите своих конкурентов и проясните, что заставляет вашу аудиторию совершать конверсии. Улучшите трафик и поток потенциальных клиентов – и все это с единой платформы. Избавьтесь от головной боли и догадок. Наше программное обеспечение экономит время и нервы, оптимизируя вашу маркетинговую аналитику. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете лучше всего: ведении своего бизнеса.
Lunio
lunio.ai
Единственная платформа для защиты от мошенничества с кликами, охватывающая все каналы привлечения. Остановите сложные данные о мошенничестве с кликами в режиме реального времени. Lunio, основанный на механизме кибербезопасности, позволяет вам использовать данные о мошенничестве с рекламой из всех источников для создания уровня автоматической защиты по всем каналам. Тысячи ведущих брендов, таких как Nike, eBay, Hugo Boss, Europcar и M&S, выбирают Lunio, чтобы помочь им с уверенностью рекламировать. • Автоматическая защита в режиме реального времени по всем каналам • Самая точная технология обнаружения IVT • Конфиденциальность в нашей основе – полное соответствие GDPR и CCPA • Быстрое и простое внедрение за 5 минут Попробуйте бесплатно прямо сейчас!
Swydo
swydo.com
Простая в использовании платформа отчетности и мониторинга Swydo извлекает данные из нескольких источников и создает профессиональные, настраиваемые маркетинговые отчеты. Удобный инструмент позволяет маркетологам создавать (клиентские) отчеты и информационные панели, объединяющие внешние источники данных в одном отчете. Цифровые агентства, бренды и франчайзеры экономят время, создавая профессионально выглядящие отчеты, одновременно повышая ценность анализа данных и получения практической информации.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ расширяет возможности отраслей с высоким уровнем риска, предоставляя ориентированные на клиента технологии, которые помогают ритейлерам и брендам любого размера решать проблемы роста и получать доход. Компания предоставляет клиентам самый обширный в отрасли набор инструментов для защиты, сегментирования и продвижения всех операций в магазине и в Интернете.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot — поставщик технологий и услуг цифрового маркетинга, специализирующийся на финансовых услугах. StoneShot помогает занятым командам маркетинга финансовых услуг повысить вовлеченность и качество обслуживания клиентов, одновременно сводя к минимуму операционную неэффективность. Их технологии охватывают автоматизацию маркетинга, маркетинг по электронной почте, продвижение мероприятий, автоматизацию контента и распространение документов фонда. StoneShot работает с розничными, институциональными и частными банками, от быстрорастущих бутиков до ведущих мировых брендов. Компания StoneShot, основанная в Лондоне в 2001 году, имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре и клиентов в более чем 25 странах.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot расширяет возможности принятия решений на основе данных с помощью аналитики в реальном времени, легко интегрированной с функциями управления проектами и совместной работы. Благодаря комплексному механизму бизнес-аналитики в своей основе Slingshot предлагает пользователям прямую ссылку на их источники данных и платформы, что позволяет им извлекать ценную информацию и превращать ее в визуально привлекательные информационные панели, которыми можно легко делиться между командами. Превратите свои идеи в действия и плавно согласуйте задачи с ключевыми инициативами с помощью надежных возможностей управления проектами, гарантируя, что каждый соблюдает свои сроки с прозрачностью и ясностью. Slingshot предоставляет доступ к обширной библиотеке, состоящей из более чем 75 предварительно созданных, настраиваемых шаблонов проектов, рабочих пространств и информационных панелей, предназначенных для команд всех размеров, отраслей и отделов, оптимизирующих их повседневные операции. Начните работу с Slingshot сегодня!
AgencyEasy
agencyeasy.com
AgencyEasy — мощная платформа отчетности для агентств цифрового маркетинга. Экономьте время с помощью автоматизированных отчетов, измеряйте эффективность проектов и получайте доступ к подробной аналитике по кампаниям SEO, PPC и SMM благодаря интеграции с Google Analytics, Facebook и другими сервисами.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — это омниканальная маркетинговая платформа. Мы помогаем привлекать, конвертировать и анализировать ваших клиентов. Calltouch предоставляет услугу отслеживания звонков, которая предоставляет всю информацию об эффективности рекламы. Благодаря сервису коллтрекинга вы можете разделить все объявления на те, которые стимулируют продажи, и те, которые тратят бюджет. Отслеживание звонков помогает оценить каналы и рекламу, которые стоит масштабировать, а другие следует отключить. Цены от 60,00 долларов США в месяц Стандарт - Комплексная аналитика для малого и среднего бизнеса - Динамическое и статическое отслеживание звонков Журнал звонков Маркировка звонков - Спецификация ключевых слов - Отслеживание целей веб-сайта и заказов - Подробные отчеты, воронка продаж и рентабельность инвестиций - Интеграция рекламных платформ и CRM-систем - Полная поддержка клиентов.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — это надежный поставщик услуг по управлению идентификацией в списках компаний для локального поиска, помогающий национальным брендам и местным предприятиям взять под контроль и улучшить видимость своих онлайн-списков компаний, а также доставлять надежную и проверенную информацию о местных компаниях в широкую сеть местных поисковых платформ.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий пакет маркетинговых технологий для связи с клиентами на местном уровне и повышения лояльности к бренду. Имея обширный опыт работы с производителями и их тысячами дилерских сетей, PowerChord располагает инновациями, решениями и поддержкой для оживления местных рынков. Команда PowerChord знает, что нужно для максимального успеха: от интеграции платформ и индивидуальных решений до обучения и адаптации.
deepdivr
deepdivr.io
Мы предлагаем мощную, но цельную платформу для аналитики маркетинга в социальных сетях, которая делает сложное простым. Создано опытными маркетологами для удовлетворения потребностей современных маркетологов, ориентированных на эффект. Наши клиенты используют платформу, чтобы получить обзор всех своих кампаний в социальных сетях на разных платформах, рынках и брендах. Обзор позволяет пользователям отслеживать и оптимизировать кампании и в кратчайшие сроки предоставлять отчеты заинтересованным сторонам. Подождите, это еще не все. Все данные прекрасно визуализируются на настраиваемых информационных панелях и соответствуют вашим потребностям. Никакой разработки не требуется, интегрируйтесь с вашими любимыми платформами всего за несколько кликов. Доступные интеграции: Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat и Google Analytics. Готовятся интеграции: Google Ads, Pinterst, TikTok и Twitter.
Actito
actito.com
Actito — компания по автоматизации SaaS-маркетинга, основанная в 2000 году. Тогда трое основателей хотели сократить разрыв между брендами и потребителями. Поэтому они начали создавать программное обеспечение, которое сейчас любят маркетологи. С Actito вы можете каждую секунду персонализировать свое взаимодействие с сотнями, тысячами и даже миллионами клиентов по всему миру. Actito ориентирована на средние и крупные компании, которые хотят осуществлять всю свою маркетинговую деятельность с помощью одной простой в использовании платформы. Все данные о клиентах, которые вы собираете, централизуются и консолидируются на платформе данных о клиентах и предоставляются для адаптации, таргетирования и персонализации сообщений в нужное время через основные маркетинговые каналы, а именно электронную почту, мобильные телефоны и Интернет. Actito обеспечивает полное соответствие последним европейским общим правилам защиты данных (GDPR), что дает маркетологам возможность сосредоточиться на построении прочных и прибыльных отношений с клиентами. Actito осуществляет свою деятельность в Европе из штаб-квартиры в Бельгии, а также имеет офисы во Франции и Нидерландах. Actito также присутствует в Северной Америке с офисом в Канаде. Платформой пользуются более 250 клиентов по всему миру, включая ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF и KIA.
Hubalz
hubalz.com
Получите полное представление о своих клиентах на разных устройствах и платформах. Hubalz предоставляет вам инструменты для понимания пути клиента и повышения рентабельности инвестиций в маркетинг.
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat — это платформа управления эффективностью цифрового маркетинга, которая помогает маркетологам унифицировать данные кампаний и автоматизировать отчетность. Мы работаем с агентствами, медиакомпаниями и брендами; любая маркетинговая команда, которой необходимо подготовить всеобъемлющие и последовательные отчеты для клиентов или заинтересованных сторон. NinjaCat интегрируется с более чем 150 каналами цифрового маркетинга, поэтому вы можете объединить показатели из нескольких источников данных в единый источник достоверной информации. С NinjaCat теперь можно укротить хаос данных и отказаться от маркетинговых технологий Frankenstack. Основные функции включают в себя: - Конвейер данных для более чем 150 маркетинговых каналов - Полностью управляемое хранилище данных - ETL - Автоматизированные шаблоны отчетов - Информационные панели для интерактивного обмена данными - Мониторинг бюджетов, кампаний и ключевых показателей эффективности - Масштабируемость и безопасность на уровне предприятия Если вы хотите узнать больше о NinjaCat, зайдите на наш сайт ninjacat.io, чтобы настроить демо-версию.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений. Обычные операционные структуры розничной торговли (закупки, закупки, мерчендайзинг, маркетинг и дистрибуция) воспринимают продукты по-разному и используют разные показатели для управления своей деятельностью. Мы видим наибольшие разногласия между отделом маркетинга и остальной частью организации, поскольку сложно разбить маркетинговые усилия на уровень SKU, а также сделать данные на уровне SKU полезными для маркетинга. Это приводит к тому, что реальная стоимость продвижения не учитывается в марже продукта, что приводит к чрезмерным инвестициям в плохие продукты и недостаточным инвестициям в потенциально хорошие продукты. Управление производительностью продукта преодолевает описанные выше трудности за счет объединения данных о продуктах по всем маркетинговым каналам с бизнес-данными о SKU для создания комплексного представления об истинной эффективности продукта. Это можно использовать для стимулирования маркетинговых усилий или поддержки важных бизнес-решений (например, ценообразования или покупки продуктов). Платформа PPM также напрямую подключается к рекламным сетям. С помощью ROI Hunter маркетологи электронной коммерции могут создавать и запускать более прибыльные кампании с одной платформы.