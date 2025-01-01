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Программное обеспечение для анализа маркетинговых счетов
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Программное обеспечение для анализа маркетинговых счетов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для анализа учетных записей для маркетинга собирает ценные данные о потенциальных клиентах, помогая маркетологам составить целевой список учетных записей, соответствующий идеальному профилю клиента. Внедрение систем анализа маркетинговых счетов устраняет недостатки традиционной маркетинговой стратегии «распыли и молись». Благодаря использованию этого программного обеспечения маркетинговые организации могут оптимизировать свое внимание к аккаунтам со значительной вероятностью конверсии, сокращая как время, так и финансовые ресурсы, выделяемые на потенциальных клиентов с более низким потенциалом конверсии. Кроме того, эти инструменты поддерживают отделы продаж, предоставляя ценную информацию, включая роль потенциального клиента в иерархии компании или сегменте компании потенциального клиента.

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase – платформа для поиска информации о частных и публичных компаниях, включая инвестиции, основателей, слияния и новости.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Consumer Intelligence - это платформа для мониторинга социальных медиа, анализа упоминаний и трендов, помогающая компаниям понимать аудиторию и улучшать стратегии.

WASK

WASK

wask.co

WASK — это ПО на базе ИИ, помогающее рекламодателям оптимизировать цифровые кампании, анализировать посетителей и генерировать целевую аудиторию.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа аналитики и сотрудничества для B2B, объединяющая маркетинговые и коммерческие данные для улучшения бизнес-результатов.

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify — инструмент для создания списков потенциальных клиентов с детальным поиском по фильтрам и доступом к контактной информации ключевых лиц.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit обогащает данные о компаниях и контактах, интегрируется с инструментами CRM и улучшает процесс продаж и маркетинга.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.

Selling.com

Selling.com

infotelligent.com

Selling.com — это платформа для B2B, использующая ИИ для анализа данных о контактах. Она предоставляет точные контактные данные и сигналы намерений для увеличения продаж.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.

Metadata

Metadata

metadata.io

Приложение Metadata автоматизирует ручную работу для B2B-маркетологов, позволяя им сосредоточиться на стратегии и креативе.

Owler

Owler

owler.com

Owler - это платформа бизнес-аналитики, которая предоставляет информацию о компаниях и конкурентной разведке для улучшения продаж и анализа рынка.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Приложение Common Room помогает управлять сообществом, обеспечивая связь, совместное использование ресурсов и организацию мероприятий для эффективного взаимодействия пользователей.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

Приложение xiQ использует нейронауку и ИИ для анализа покупательского поведения, предлагая персонализированные продажи и маркетинговые решения.

Sopro

Sopro

sopro.io

Приложение Sopro помогает компаниям находить и общаться с потенциальными клиентами через исследование и персонализированные обращения.

Keyplay

Keyplay

keyplay.io

Keyplay – это инструмент для B2B-команд, помогающий находить, выбирать и отслеживать целевые счета с интеграцией в CRM. Он упрощает процесс выбора аккаунтов.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

SalesIntel — платформа для сбора данных, помогающая командам по продажам и маркетингу находить клиентов и улучшать эффективность работы с потенциальными клиентами.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2 — это платформа для персонализированной рекламы, позволяющая рекламировать контент конкретным лицам в целевых компаниях и отслеживать их взаимодействие.

FullContact

FullContact

fullcontact.com

FullContact - приложение для управления контактной информацией, позволяющее хранить и синхронизировать данные с различных платформ и устройств.

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Lead Forensics - это B2B-программное обеспечение для идентификации анонимных посетителей сайта и увеличения продаж.

Red Flag Alert

Red Flag Alert

redflagalert.com

Red Flag Alert - платформа для анализа бизнес-рисков и кредитной информации с живыми данными в реальном времени для своевременного принятия решений.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft помогает B2B-компаниям находить и приоритизировать потенциальных клиентов, используя ИИ и данные о компаниях для эффективного взаимодействия и продаж.

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Ocean.io — платформа для поиска данных, предлагающая B2B-компании адреса электронной почты и номера телефонов нужных людей в нужных компаниях.

Versium

Versium

versium.com

Versium помогает маркетологам анализировать данные о клиентах и потенциальных клиентах, улучшая нацеливание и эффективность маркетинга через разные каналы.

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

Visitor Queue - это ПО для генерации лидов B2B, позволяющее идентифицировать компании-посетители сайтов и персонализировать их опыт на сайте.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence — платформа для B2B-маркетинга, использующая большие данные для определения и привлечения целевых клиентов через онлайн-рекламу.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead - платформа для B2B-процессинга, предоставляющая точные контактные данные с функциями проверки электронной почты и интеграцией с CRM-системами.

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs - платформа для анализа продаж, позволяющая отслеживать технологии и целевые рынки, оптимизируя подходы B2B для маркетологов и продаж.

Ramper

Ramper

ramper.com.br

Ramper — платформа для B2B, объединяющая функции генерации лидов, маркетинга и управления продажами для увеличения дохода.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks – платформа для B2B, помогающая идентифицировать, привлекать и конвертировать целевые учетные записи с помощью аналитики и автоматизации.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace - это SaaS платформа для B2B, объединяющая данные из различных источников для улучшения маркетинга и продаж.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius — это приложение для генерации лидов в B2B, использующее ИИ и исследователей для поиска клиентов и оптимизации процессов продаж.

Cognism

Cognism

cognism.com

Cognism — платформа для B2B-продаж, предоставляющая проверенные данные о клиентах, компании и событиях для оптимизации продаж и маркетинга. Поддерживает GDPR и CCPA.

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

LoneScale помогает командам по продажам и маркетингу находить потенциальных клиентов, автоматизируя процесс и улучшая результаты с помощью ИИ.

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora — платформа B2B для анализа намерений, помогающая компаниям отслеживать исследовательскую активность потенциальных клиентов и оптимизировать маркетинг.

Bookyourdata

Bookyourdata

bookyourdata.com

Bookyourdata — платформа для B2B-продаж с доступом к более 100 миллионам контактов и высокой точностью данных для оптимизации лидогенерации.

Intentsify

Intentsify

intentsify.io

Intentsify предоставляет B2B компаниям данные о намерениях покупателей и решения для их использования, помогая эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами.

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Toplyne — это платформа ИИ для команд продаж и маркетинга, использующая данные клиентов для предсказания новых клиентов и рисков, автоматизации взаимодействий и улучшения работы CRM.

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Приложение Brandwatch Influence позволяет управлять маркетингом влияния: находить влиятельных лиц, управлять отношениями и кампаниями на разных социальных платформах.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense - платформа ABM для B2B, использующая ИИ и аналитику для оптимизации маркетинга, выявления целевых клиентов и улучшения взаимодействия между продажами и маркетингом.

HG Insights

HG Insights

hginsights.com

HG Insights предоставляет аналитические данные о технологиях для бизнеса, помогая принимать обоснованные решения в продажах и маркетинге.

SmallWorld

SmallWorld

smallworld.ai

SmallWorld помогает компаниям ускорить рост доходов и снизить затраты на привлечение клиентов, обеспечивая быстрый доступ к целевым потенциальным клиентам через теплые знакомства.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu помогает B2B-компаниям прогнозировать и приоритизировать действия, автоматизируя рабочие процессы и интегрируя данные для оптимизации управления потенциальными клиентами.

RelPro

RelPro

relpro.com

RelPro — платформа для профессионалов, предлагающая инструменты поиска лидов и управления отношениями для улучшения деловых сетей и взаимодействия.

BuzzBoard

BuzzBoard

buzzboard.ai

BuzzBoard - платформа с ИИ, помогающая компаниям идентифицировать и сегментировать потенциальные счета для более эффективных стратегий продаж.

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap — это платформа для B2B-маркетинга, которая помогает запускать персонализированные кампании на основе аккаунтов для повышения эффективности маркетинга.

Revmonk

Revmonk

revmonk.io

Revmonk — платформа автоматизации маркетинга B2B с функциями анализа трафика, обогащения контактов, создания целевых списков и персонализированной email-рассылки.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic помогает компаниям находить ключевые учетные записи и вовлекать их на всем этапе покупательского пути с помощью данных и многоканальных стратегий.

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