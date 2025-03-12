Программное обеспечение для анализа маркетинговых счетов - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для анализа учетных записей для маркетинга собирает ценные данные о потенциальных клиентах, помогая маркетологам составить целевой список учетных записей, соответствующий идеальному профилю клиента. Внедрение систем анализа маркетинговых счетов устраняет недостатки традиционной маркетинговой стратегии «распыли и молись». Благодаря использованию этого программного обеспечения маркетинговые организации могут оптимизировать свое внимание к аккаунтам со значительной вероятностью конверсии, сокращая как время, так и финансовые ресурсы, выделяемые на потенциальных клиентов с более низким потенциалом конверсии. Кроме того, эти инструменты поддерживают отделы продаж, предоставляя ценную информацию, включая роль потенциального клиента в иерархии компании или сегменте компании потенциального клиента.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase – платформа для поиска информации о частных и публичных компаниях, включая инвестиции, основателей, слияния и новости.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence - это платформа для мониторинга социальных медиа, анализа упоминаний и трендов, помогающая компаниям понимать аудиторию и улучшать стратегии.
WASK
wask.co
WASK — это ПО на базе ИИ, помогающее рекламодателям оптимизировать цифровые кампании, анализировать посетителей и генерировать целевую аудиторию.
Octane11
octane11.com
Octane11 — платформа аналитики и сотрудничества для B2B, объединяющая маркетинговые и коммерческие данные для улучшения бизнес-результатов.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — инструмент для создания списков потенциальных клиентов с детальным поиском по фильтрам и доступом к контактной информации ключевых лиц.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit обогащает данные о компаниях и контактах, интегрируется с инструментами CRM и улучшает процесс продаж и маркетинга.
Act-On
act-on.com
Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com — это платформа для B2B, использующая ИИ для анализа данных о контактах. Она предоставляет точные контактные данные и сигналы намерений для увеличения продаж.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.
Metadata
metadata.io
Приложение Metadata автоматизирует ручную работу для B2B-маркетологов, позволяя им сосредоточиться на стратегии и креативе.
Owler
owler.com
Owler - это платформа бизнес-аналитики, которая предоставляет информацию о компаниях и конкурентной разведке для улучшения продаж и анализа рынка.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.
Common Room
commonroom.io
Приложение Common Room помогает управлять сообществом, обеспечивая связь, совместное использование ресурсов и организацию мероприятий для эффективного взаимодействия пользователей.
xiQ
xiqinc.com
Приложение xiQ использует нейронауку и ИИ для анализа покупательского поведения, предлагая персонализированные продажи и маркетинговые решения.
Sopro
sopro.io
Приложение Sopro помогает компаниям находить и общаться с потенциальными клиентами через исследование и персонализированные обращения.
Keyplay
keyplay.io
Keyplay – это инструмент для B2B-команд, помогающий находить, выбирать и отслеживать целевые счета с интеграцией в CRM. Он упрощает процесс выбора аккаунтов.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — платформа для сбора данных, помогающая командам по продажам и маркетингу находить клиентов и улучшать эффективность работы с потенциальными клиентами.
Influ2
influ2.com
Influ2 — это платформа для персонализированной рекламы, позволяющая рекламировать контент конкретным лицам в целевых компаниях и отслеживать их взаимодействие.
FullContact
fullcontact.com
FullContact - приложение для управления контактной информацией, позволяющее хранить и синхронизировать данные с различных платформ и устройств.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics - это B2B-программное обеспечение для идентификации анонимных посетителей сайта и увеличения продаж.
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert - платформа для анализа бизнес-рисков и кредитной информации с живыми данными в реальном времени для своевременного принятия решений.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает B2B-компаниям находить и приоритизировать потенциальных клиентов, используя ИИ и данные о компаниях для эффективного взаимодействия и продаж.
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io — платформа для поиска данных, предлагающая B2B-компании адреса электронной почты и номера телефонов нужных людей в нужных компаниях.
Versium
versium.com
Versium помогает маркетологам анализировать данные о клиентах и потенциальных клиентах, улучшая нацеливание и эффективность маркетинга через разные каналы.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue - это ПО для генерации лидов B2B, позволяющее идентифицировать компании-посетители сайтов и персонализировать их опыт на сайте.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — платформа для B2B-маркетинга, использующая большие данные для определения и привлечения целевых клиентов через онлайн-рекламу.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-процессинга, предоставляющая точные контактные данные с функциями проверки электронной почты и интеграцией с CRM-системами.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs - платформа для анализа продаж, позволяющая отслеживать технологии и целевые рынки, оптимизируя подходы B2B для маркетологов и продаж.
Ramper
ramper.com.br
Ramper — платформа для B2B, объединяющая функции генерации лидов, маркетинга и управления продажами для увеличения дохода.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks – платформа для B2B, помогающая идентифицировать, привлекать и конвертировать целевые учетные записи с помощью аналитики и автоматизации.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace - это SaaS платформа для B2B, объединяющая данные из различных источников для улучшения маркетинга и продаж.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius — это приложение для генерации лидов в B2B, использующее ИИ и исследователей для поиска клиентов и оптимизации процессов продаж.
Cognism
cognism.com
Cognism — платформа для B2B-продаж, предоставляющая проверенные данные о клиентах, компании и событиях для оптимизации продаж и маркетинга. Поддерживает GDPR и CCPA.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale помогает командам по продажам и маркетингу находить потенциальных клиентов, автоматизируя процесс и улучшая результаты с помощью ИИ.
Bombora
bombora.com
Bombora — платформа B2B для анализа намерений, помогающая компаниям отслеживать исследовательскую активность потенциальных клиентов и оптимизировать маркетинг.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — платформа для B2B-продаж с доступом к более 100 миллионам контактов и высокой точностью данных для оптимизации лидогенерации.
Intentsify
intentsify.io
Intentsify предоставляет B2B компаниям данные о намерениях покупателей и решения для их использования, помогая эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — это платформа ИИ для команд продаж и маркетинга, использующая данные клиентов для предсказания новых клиентов и рисков, автоматизации взаимодействий и улучшения работы CRM.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Приложение Brandwatch Influence позволяет управлять маркетингом влияния: находить влиятельных лиц, управлять отношениями и кампаниями на разных социальных платформах.
6sense
6sense.com
6Sense - платформа ABM для B2B, использующая ИИ и аналитику для оптимизации маркетинга, выявления целевых клиентов и улучшения взаимодействия между продажами и маркетингом.
HG Insights
hginsights.com
HG Insights предоставляет аналитические данные о технологиях для бизнеса, помогая принимать обоснованные решения в продажах и маркетинге.
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld помогает компаниям ускорить рост доходов и снизить затраты на привлечение клиентов, обеспечивая быстрый доступ к целевым потенциальным клиентам через теплые знакомства.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu помогает B2B-компаниям прогнозировать и приоритизировать действия, автоматизируя рабочие процессы и интегрируя данные для оптимизации управления потенциальными клиентами.
RelPro
relpro.com
RelPro — платформа для профессионалов, предлагающая инструменты поиска лидов и управления отношениями для улучшения деловых сетей и взаимодействия.
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard - платформа с ИИ, помогающая компаниям идентифицировать и сегментировать потенциальные счета для более эффективных стратегий продаж.
Recotap
recotap.com
Recotap — это платформа для B2B-маркетинга, которая помогает запускать персонализированные кампании на основе аккаунтов для повышения эффективности маркетинга.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk — платформа автоматизации маркетинга B2B с функциями анализа трафика, обогащения контактов, создания целевых списков и персонализированной email-рассылки.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic помогает компаниям находить ключевые учетные записи и вовлекать их на всем этапе покупательского пути с помощью данных и многоканальных стратегий.
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