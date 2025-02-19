Программное обеспечение для анализа маркетинговых счетов - Самые популярные приложения - Чад

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Программное обеспечение для анализа учетных записей для маркетинга собирает ценные данные о потенциальных клиентах, помогая маркетологам составить целевой список учетных записей, соответствующий идеальному профилю клиента. Внедрение систем анализа маркетинговых счетов устраняет недостатки традиционной маркетинговой стратегии «распыли и молись». Благодаря использованию этого программного обеспечения маркетинговые организации могут оптимизировать свое внимание к аккаунтам со значительной вероятностью конверсии, сокращая как время, так и финансовые ресурсы, выделяемые на потенциальных клиентов с более низким потенциалом конверсии. Кроме того, эти инструменты поддерживают отделы продаж, предоставляя ценную информацию, включая роль потенциального клиента в иерархии компании или сегменте компании потенциального клиента.
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RelPro
relpro.com
RelPro предоставляет уникальное сочетание интеллектуального поиска, качественных потенциальных клиентов и целевой аналитики для специалистов по продажам, маркетингу и развитию бизнеса. Мы анализируем данные о более чем 150 миллионах лиц, принимающих решения, и 7 миллионах компаний из надежных источников, социальных сетей и Интернета. Благодаря решениям SaaS и Data Services RelPro позволяет организациям эффективно и систематически находить потенциальных клиентов и генерировать полезную информацию об отношениях на высшем уровне. RelPro — надежный партнер ведущих компаний, некоммерческих организаций и университетов.
Keyplay
keyplay.io
Выбор аккаунта для амбициозных команд GTM. Если вы делаете что-либо на основе учетных записей, вам нужны правильные учетные записи. Keyplay помогает вам с точностью находить, выбирать и отслеживать идеальные учетные записи. В отличие от сложных и дорогих платформ ABM, вы можете начать работу с Keyplay бесплатно и интегрироваться с Salesforce или HubSpot CRM за считанные минуты. Keyplay помогает вам упростить три основные задачи по выбору учетной записи: 1.) НАЙТИ новые учетные записи. Составьте карту своего рынка с помощью точных данных. Один рабочий процесс для обнаружения, сохранения и сегментирования всего вашего рынка. 2.) ВЫБИРАЙТЕ аккаунты для территорий и игр. Смоделируйте свой ICP с помощью двойников и сигналов. Автоматически оценивайте и обогащайте каждую учетную запись. 3.) ОТСЛЕЖИВАТЬ счета. Двусторонняя синхронизация с HubSpot или Salesforce CRM. Настройка за 90 секунд с автоматическим созданием полей и непрерывной синхронизацией. Ваш идеальный список аккаунтов наконец-то стал возможен.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk — это платформа автоматизации B2B-маркетинга на основе искусственного интеллекта. Он имеет ряд функций, которые будут очень полезны для отделов маркетинга и продаж, в том числе: -Идентификация органического и платного веб-трафика: это может помочь командам понять, какие каналы привлекают больше всего трафика на их веб-сайт, и выявить потенциальных клиентов, которые уже выразили интерес к их продуктам или услугам. -Расширение контактной информации потенциальных клиентов: это может помочь командам более эффективно квалифицировать потенциальных клиентов и создавать более персонализированные маркетинговые кампании. -Настройка параметров профиля идеального клиента (ICP) и создание списка целевых учетных записей: это может помочь командам сосредоточить свои усилия на наиболее перспективных потенциальных клиентах и повысить коэффициент конверсии. -Создание списков и синхронизация учетных записей/контактов с CRM в режиме реального времени: это может помочь командам поддерживать актуальность данных CRM и гарантировать, что они всегда работают над наиболее релевантными потенциальными клиентами. -Отправка персонализированной электронной почты с помощью специального LLM: это может помочь командам создавать более привлекательные и эффективные кампании по электронной почте. -Настройка оповещений Slack, когда ключевые учетные записи/контакты посещают ваш веб-сайт: это может помочь командам быстро отслеживать потенциальных клиентов и повысить свои шансы на заключение сделок. - В целом, Revmonk имеет ряд функций, которые могут помочь командам автоматизировать рабочие процессы, повысить их эффективность и привлечь больше потенциальных клиентов и продаж.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — это платформа прогнозного искусственного интеллекта, предназначенная для отделов продаж и маркетинга. Платформа использует данные о клиентах для создания прогнозных моделей, которые помогают предприятиям определять перспективы привлечения новых клиентов, расширения продаж, перекрестных продаж и выявления клиентов, подвергающихся риску. Ключевые функции включают оценку потенциальных клиентов с помощью искусственного интеллекта, оценку MQL в реальном времени, фильтры графов идентичности и живое обогащение. Он также предоставляет такие функции, как автоматическое объединение данных о клиентах и механизмы предотвращения оттока клиентов. Интеграция Toplyne Sync и CRM Copilot обеспечивает плавную синхронизацию данных с системами CRM, гарантируя включение ключевых лиц, принимающих экономические решения, в базу данных CRM. Прогнозные модели Toplyne созданы для быстрого внедрения и обеспечивают более быстрое воздействие на бизнес по сравнению с собственными прогнозными моделями. Платформа позволяет пользователям персонализировать взаимодействие, автоматизировать рабочие процессы продаж и маркетинга. Помимо прогнозирования потенциальных клиентов и продаж, Toplyne также предоставляет информацию о моделях использования и сигналах, которые определяют намерения клиентов, что можно эффективно использовать в продажах и маркетинговых кампаниях. Платформа нашла применение в различных отраслях и командах, включая B2B SaaS, банковские и финансовые услуги, потребительский Интернет, страхование, продажи, финансовые операции, маркетинг, управление счетами и успех клиентов.
Recotap
recotap.com
Recotap — это ABM-платформа нового поколения на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетологам B2B проводить целевые и персонализированные кампании по вовлечению аккаунтов в любом масштабе. Recotap лучше всего подходит для растущих стартапов и предприятий, которые стремятся улучшить свои маркетинговые показатели. С помощью решения Recotap для рекламы на основе учетных записей можно охватить больше лиц, принимающих решения, и оставаться вовлеченными до тех пор, пока они не совершят конверсию.
Octane11
octane11.com
Octane11 — это платформа для анализа данных и совместной работы, ориентированная на B2B, которая объединяет платные, собственные и заработанные данные о маркетинге, продажах и использовании продуктов для достижения реальных бизнес-результатов. Мы помогаем предприятиям B2B с доходом более 100 миллионов долларов интегрировать, обогащать и анализировать данные между командами, а также сравнивать производительность с отраслевыми показателями. Клиенты используют готовые визуализации Octane11 или доставляют расширенные данные в инструмент BI, CDP, CRM или другую конечную точку по своему выбору. Octane11 действительно является недостающим звеном в стеке данных B2B, которое превращает разрозненные данные в полезную информацию и повышает производительность за небольшую часть времени и затрат.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — ведущий поставщик услуг маркетинга на основе учетных записей и аналитики B2B. Наша технологическая платформа сочетает в себе возможности больших данных и автоматизации рекламы, чтобы помочь маркетологам B2B определить, охватить и привлечь своих идеальных клиентов. Анализируя миллиарды точек данных в режиме реального времени, мы можем точно связать проверенные офлайн-бизнес-данные с онлайн-миром и предоставить маркетологам решения мирового класса для таргетинга B2B и маркетинга на основе учетных записей в их усилиях по цифровой рекламе.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных учетных записей, помогает вам идентифицировать целевые учетные записи, привлекать их к цифровой рекламе, веб-персонализации, подписям электронной почты и автоматизации продаж и, наконец, измерять эффективность ваших программ. RollWorks — незаменимая платформа для больших и малых отделов маркетинга и продаж, которые считают, что подход на основе учетных записей — это просто хороший B2B-маркетинг. Начните сегодня на сайте www.rollworks.com.
Intentsify
intentsify.io
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ Intentsify предоставляет организациям B2B самую точную и полную информацию о намерениях покупателей на современном рынке, а также решения для действий на основе этой информации. КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ Предоставляя и активируя запатентованные точные данные о намерениях следующего поколения, платформа активации интеллекта Intentsify выявляет компании, демонстрирующие исследовательское поведение, непосредственно связанное с вашими бизнес-решениями, определяет, на каком этапе процесса покупки они находятся, выявляет проблемы, которые их больше всего волнуют, и позволяет вам быстро и эффективно привлекать определенные компании. ПОЧЕМУ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ Чтобы изменить способ потребления, интерпретации и активации намерений в B2B-организациях, обеспечив исключительный опыт покупок на протяжении всей воронки продаж, который увеличивает доход.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — это программное обеспечение для генерации лидов и персонализации веб-сайтов в сфере B2B, целью которого является предоставление вашему отделу продаж информации о посетителях вашего веб-сайта, а также предоставление им уникального опыта работы с веб-сайтом. С помощью наших услуг по привлечению потенциальных клиентов определите названия, контактные данные и пользовательские данные компаний, которые посещают ваш сайт. Прошли времена холодных звонков и догадок, мы обеспечиваем ваш отдел продаж горячими потенциальными клиентами, которые уже проявили интерес к вашим продуктам и/или услугам. Поскольку 98% посетителей сайта бесследно исчезают с вашего сайта, не пора ли вам узнать, кто они такие? Обращайтесь с посетителями вашего сайта по-новому с помощью нашей новой функции персонализации веб-сайта. Предоставьте посетителям индивидуальный вид вашего веб-сайта на основе фирменных данных, таких как географическое местоположение, размер компании или даже их название. Покажите им соответствующие тематические исследования, варианты использования и отзывы, основанные на их качествах. Мы создали «Очередь посетителей», потому что воочию увидели явные области для улучшения среди текущего программного обеспечения, представленного на рынке. Не верьте нам на слово, попробуйте бесплатно сегодня!
LoneScale
lonescale.com
LoneScale помогает командам по доходам создавать и закрывать больше каналов продаж, привлекая наиболее вероятных покупателей. Что касается продаж, LoneScale автоматически масштабирует намерения продаж в CRM, чтобы каждый день предоставлять квалифицированную воронку продаж и аргументы в пользу продаж, чтобы представители заказывали больше встреч и получали больше доходов. Что касается маркетинга, LoneScale фиксирует все ключевые намерения и контакты, чтобы автоматизировать высокоэффективные кампании ABM, снизить CAC и увеличить вклад в доход. Используя искусственный интеллект, LoneScale автоматически обеспечивает CRM покупателями, подходящими для ваших лучших клиентов. Это означает, что представители могут сосредоточиться на продажах, а не на исследовании данных. Быстрорастущие компании доверяют LoneScale, чтобы увеличить свой процент выигрышей в 3 раза, сэкономить +10 часов на каждого представителя и увеличить свою воронку продаж на 100 тысяч долларов ARR.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возможность найти наиболее подходящие аккаунты среди десятков миллионов компаний по всему миру, ориентируясь на внедрение технологий и сотни бизнес-атрибутов. Наша платформа искусственного интеллекта предсказывает, кому нужны ваши технологические продукты и когда они будут готовы к покупке. Более того, Enlyft за считанные секунды предоставляет вашим командам доступ к важной для бизнеса информации о каждом аккаунте — для уверенного, целенаправленного и эффективного охвата. Мы делаем это, объединяя модели искусственного интеллекта, оптимизированные для продаж и маркетинга, с собственными механизмами сбора данных, чтобы создать самую богатую, самую надежную и актуальную базу данных о потенциальных клиентах на рынке. Enlyft — это неотъемлемая часть вашего рабочего процесса благодаря простому в использовании веб-сайту, плагину, загрузке данных, контактам LinkedIn, интеграции CRM и многому другому. От Fortune 100 до стартапов — самые продуктивные в мире команды по продажам и маркетингу полагаются на формирование спроса на основе искусственного интеллекта Enlyft, чтобы усилить и расставить приоритеты в своих поисковых процессах и привлечь больше клиентов — за небольшую часть своего бюджета.
Owler
owler.com
Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы оставаться впереди конкурентов, получая мгновенные обновления о компаниях во всех отраслях! Owler Max предоставляет вам информацию на уровне учетной записи, контактные данные и триггеры продаж, которые вам нужны для ускорения и оптимизации процесса продаж и получения большего дохода — и все это на одной платформе.
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard предоставляет платформу цифровых помощников по продажам с генеративным искусственным интеллектом, которая позволяет торговым представителям чувствовать себя более уверенными и успешными благодаря персонализированному продающему контенту для разных типов медиа.
xiQ
xiqinc.com
Платформа продаж и маркетинга, ориентированная на личность, xiQ сочетает в себе нейробиологию, психологию и искусственный интеллект, чтобы понять мышление покупателей и факторы, влияющие на их решения о покупке. Наша отмеченная наградами запатентованная платформа искусственного интеллекта предоставляет личностные данные, комплексную информацию об учетных записях и тщательно подобранный контент в режиме реального времени прямо под рукой вашей команды, чтобы они могли быстрее завоевывать доверие и заключать сделки. Наши крупные корпоративные клиенты привлекли свою аудиторию в 10 раз лучше по сравнению с традиционными маркетинговыми каналами, сэкономили тысячи часов времени на исследования и добились до 24 % более высоких показателей успешных сделок. Ключевые возможности собственной платформы xiQ на базе искусственного интеллекта: * Индивидуальная аналитика для индивидуальных сценариев продаж * SmartSourced Content™, который обеспечивает 10-кратное увеличение вовлеченности * Собственные данные о намерениях и расширенная аналитика для индивидуализации каждого взаимодействия * Instasites (микросайты, предназначенные для индивидуального взаимодействия) * Комплексные универсальные профили компаний, составленные за секунды * Триггеры продаж и оповещения в реальном времени прямо на ваш почтовый ящик * Outlook, Salesforce, MS Teams и интеграция с социальными сетями Испытайте xiQ на xiQinc.com.
MadKudu
madkudu.com
Система Revenue Automation Intelligence от MadKudu помогает командам, занимающимся сбором доходов, сосредоточиться на прогнозировании и определении приоритетов правильных действий, приносящих доход. Автоматизируя ключевые рабочие процессы, расставляя приоритеты для действенных сигналов и работая там, где уже находятся ваши команды, вы можете позволить своим командам по доходам полностью сосредоточиться на управлении и закрытии конвейера.
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent — это платформа B2B Intent для анализа контактов, основанная на машинном обучении и искусственном интеллекте. Мы обеспечиваем конвейеры маркетинга и продаж сигналами о намерениях из нескольких источников, точными данными о мобильных телефонах, проверенными контактами в реальном времени, моделированием Look-Alike на базе искусственного интеллекта, непревзойденной фирмографической и технологической информацией о 35 миллионах лиц, принимающих решения. Infotelligent помогает компаниям находить аккаунты, которые более склонны к покупкам, и увеличивать количество заказов на продажи благодаря точной контактной информации и молниеносно быстрым процессам обработки данных.
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert — это независимое агентство бизнес-данных, кредитных ссылок и расширенная платформа AML, которая предоставляет актуальные данные о бизнес-рисках, что позволяет принимать решения в режиме реального времени. Red Flag Alert была создана в рамках крупнейшей британской фирмы по банкротству Begbies Traynor. Он был разработан Begbies для выявления рисков неплатежеспособности предприятий до того, как в 2012 году он был выделен в совершенно отдельный продукт. Red Flag Alert имеет более чем 25-летний опыт выявления ранних признаков банкротства бизнеса и использует этот опыт для разработки уникального подхода к бизнес- и кредитным данным. В этом подходе укоренилось убеждение, что в современном деловом мире для принятия обоснованных решений необходимы данные в режиме реального времени. Наши данные актуальны и актуальны, что является чуждой концепцией по сравнению с традиционными кредитными агентствами. С этой целью Red Flag Alert предоставляет наиболее актуальные данные в отрасли, включая оперативные данные из различных источников. Red Flag Alert также понимает, что традиционные кредитные агентства имеют крайне несовершенную систему, и мы придерживаемся другого взгляда на неплатежеспособность, которая сейчас является оценочной картой неплатежеспособности номер один в Великобритании. Используя наше глубокое понимание банкротств бизнеса, мы разработали алгоритм номер один для прогнозирования банкротств и кредитоспособности бизнеса, который позволил нам первыми прогнозировать такие банкротства, как Carillion, The Arcadia Group и Silicon Valley Bank.
Sopro
sopro.io
Sopro помогает предприятиям выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними. Наши эксперты нацеливаются, исследуют и привлекают потенциальных клиентов от имени вашего отдела продаж. Потенциальные клиенты взаимодействуют один на один с персонализированными разговорными представлениями, которые естественным образом вливаются в вашу воронку продаж. Мы надежны, экономичны и масштабируемы. Добро пожаловать в будущее продаж B2B.
Versium
versium.com
Versium — компания, занимающаяся технологиями обработки данных, которая позволяет маркетологам лучше выявлять, понимать и достигать своих идеальных потенциальных клиентов с помощью множества цифровых точек взаимодействия и маркетинговых каналов. Ведущая в отрасли система разрешения и анализа идентификационных данных Versium обеспечивает набор решений, которые помогают маркетологам значительно расширить охват (до 5 раз). Собственные данные Versium включают более 2 миллиардов точек контакта и более 2 триллионов аналитических атрибутов, создавая самый богатый в отрасли граф идентификации B2B2C и платформу технологий обработки данных, которая позволяет маркетологам привлекать клиентов.
Ramper
ramper.com.br
Единственная полноценная платформа маркетинга и продаж B2B. Ramper помогает вашей компании генерировать и привлекать больше потенциальных клиентов, конвертировать их в продажи и увеличивать доход с помощью платформы, которая объединяет поиск (исходящий), маркетинг (входящий) и продажи B2B (CRM).
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — это инструмент анализа продаж, который позволяет вам создавать списки потенциальных клиентов на основе расширенных возможностей поиска, таких как используемые технологии и общепринятые методы, поверх многих других фильтров, таких как местоположение, размер компании, отрасль и т. д. После создания списков вы можете получить доступ к ним. контактная информация (рабочая электронная почта и мобильный телефон) ключевых лиц, принимающих решения в этих компаниях, — все в масштабе и без проблем.
Ocean.io
ocean.io
Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов. Ocean.io предоставляет командам продаж и маркетинга B2B электронные письма и номера телефонов ПРАВИЛЬНЫХ людей в ПРАВИЛЬНЫХ компаниях.
WASK
wask.co
ВАСК; Программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, предназначенное для обеспечения высочайшего качества вашей цифровой рекламы. WASK — это продукт SaaS, который помогает цифровым рекламодателям более успешно управлять своими кампаниями и получать лучшие результаты без технических знаний. WASK помогает рекламодателям автоматически оптимизировать свои кампании, чтобы получить больше. клиентов и пользователей, измерять посетителей и клиентов на веб-сайтах/веб-приложениях без использования сторонних технологий cookie, моделировать поведение посетителей на основе данных о посетителях и клиентах и генерировать целевую аудиторию на основе этих моделей. В то же время WASK поддерживает рекламодателей в отчетности, интеллектуальных предложениях, генерации текста кампании на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь рекламодателям в процессах управления кампаниями и сэкономить время.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius использует машинное обучение и глобальную сеть исследователей, чтобы помочь командам продаж и маркетинга B2B масштабировать исходящие процессы. Самые быстрорастущие компании мира используют LeadGenius для поиска постоянных клиентов и установления связи с ними. LeadGenius предлагает 3 основные услуги для отделов продаж и маркетинга B2B, которые можно использовать отдельно или как одно комплексное решение: индивидуальная генерация потенциальных клиентов, обогащение потенциальных клиентов и управляемая рассылка по электронной почте. С помощью LeadGenius компании могут выявлять новых клиентов, обновлять и улучшать существующую базу данных потенциальных клиентов, а также устранять трудоемкие действия из исходящей электронной почты.
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld помогает компаниям увеличить доходы и снизить затраты на привлечение клиентов, обеспечивая более быстрый доступ к целевым потенциальным клиентам посредством теплого знакомства.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением международных данных (Азиатско-Тихоокеанский регион, Япония, Индия и США). Мы отслеживаем более 9000 технологий, 1000 тем намерений и более 10 миллионов компаний по всему миру. OceanFrogs обеспечивает поиск по командам, продуктам и услугам таким образом, чтобы сосредоточить внимание на уточненном списке компаний, которые вам нужны. Платформа OceanFrogs использовалась для выявления правильных клиентов и (а также) правильных партнеров. Вы можете создать как партнеров по сбыту, так и клиентскую воронку. Automation Anywhere, Wipro, Palo Alto, Enate, 42Gears, MontyCloud — некоторые из наших клиентов. Мы работаем как с крупными предприятиями, так и с небольшими компаниями. Мы начали свою деятельность в 2017 году. Мы занимаемся маркетингом и продажами во многих отраслях, таких как облачные технологии, RPA, информационная безопасность, управление талантами и аналитика. Наши клиенты ориентированы на компании, производящие продукты и услуги. Нашими основными клиентами являются те, кто ориентируется на международных клиентов и хочет сосредоточиться на индивидуальном подходе.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — это первая в мире поисковая платформа B2B с оплатой по факту использования, имеющая более 100 миллионов прямых контактов B2B с гарантией точности 95 % и предоставляющая услуги более чем 20 000 клиентам с 2015 года. Наша инновационная и надежная платформа обслуживает деловые контакты. перечисляет своих клиентов из более чем 200 стран с более чем 50 критериями поиска, веб-технологиями, ABM и еще двумя специальными категориями для медицинских работников по специальностям и агентов по недвижимости в дополнение к деловым контактам.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Bombora
bombora.com
Предложение Bombora определяет, какие компании и какие темы в настоящее время исследуют, а также интенсивность этих усилий. Он оценивает эти сигналы, чтобы затем помочь отделам продаж и маркетинга расставить приоритеты для целевых клиентов, настроить общение с ними и оптимизировать маркетинговые усилия. Bombora приносит наибольшую пользу организациям со штатом более 100 сотрудников.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriily, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» или программное обеспечение как услуга, которое архивирует данные социальных сетей, чтобы предоставить компаниям информацию и средства для отслеживания определенных сегментов для анализа присутствия их брендов в Интернете. Инструмент охватывает блоги, новостные сайты, форумы, видео, обзоры, изображения и социальные сети, включая Twitter, Facebook, Instagram и Reddit. Пользователи могут искать данные с помощью поиска по тексту и изображениям, а также использовать диаграммы, категоризацию, анализ настроений и другие функции для предоставления дополнительной информации и анализа. Brandwatch имеет доступ к более чем 80 миллионам источников.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment мгновенно добавляет более 100 данных о компании, ее технологиях и ее сотрудниках к каждой вашей записи, чтобы вы могли быстрее превратить потенциальных клиентов в клиентов. Вот как: • Полная интеграция с Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment и другими платформами для автоматизации и оптимизации рабочих процессов. • Не упускайте ценных потенциальных клиентов — благодаря непосредственному контексту вам нужно оценить, проложить маршрут и ускорить путь покупателя. • Сократите формы: скройте или заполните автоматически известные поля, чтобы увеличить конверсию. • Используйте надежный и точный источник: используйте свежие бизнес-данные, оптимизированные с помощью алгоритмов машинного обучения и высококвалифицированных специалистов по обеспечению качества, не только для компаний из списка Fortune 500, но и для каждой компании, имеющей веб-сайт.
Cognism
cognism.com
Cogniism — лидер в области международной аналитики продаж, устанавливающий новый стандарт качества данных и соответствия требованиям, которому доверяют более 1000 отделов продаж по всему миру. Cogniism помогает компаниям связаться с потенциальными клиентами своей мечты, предоставляя премиум-контакты, информацию о компаниях и событиях, включая фирменную графику, технографику, триггерные события продаж, данные о намерениях, проверенные деловые электронные письма и подтвержденные телефонные номера мобильных телефонов. Соответствие GDPR и CCPA нового уровня в сочетании с инновационными технологиями и интеграцией с ведущими партнерами по CRM и продажам делают Cognism выбором номер один для компаний, стремящихся создать предсказуемый конвейер, найти следующую лучшую бизнес-возможность и преодолеть глобальные барьеры соответствия. Закажите демо-версию сегодня, чтобы узнать больше об интуитивно понятной платформе анализа продаж Cognism, основанной на лучших в мире данных, соблюдении требований и таргетинге.
Common Room
commonroom.io
Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Crunchbase, изначально созданный для отслеживания стартапов, содержит информацию о государственных и частных компаниях в глобальном масштабе. Crunchbase получает свои данные четырьмя способами: венчурная программа, машинное обучение, собственная группа данных и сообщество Crunchbase. Представители общественности могут отправлять информацию в базу данных Crunchbase. Эти материалы подлежат регистрации, социальной проверке и часто проверяются модератором, прежде чем быть принятыми к публикации. Сообщество Википедии отказалось от использования ее в качестве источника в марте 2019 года.
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность каждому этапу процесса покупки B2B. Вы получите единое окно, объединяющее все источники информации и идей, а также все продажи и маркетинговые ходы, что позволит вам раньше выявлять возможности, более разумно взаимодействовать с ними и быстрее заключать сделки. Создавайте точные аудитории, используя нашу информацию об учетных записях, данные CRM и MAP, сигналы намерений, технографию и многое другое. Затем используйте дополнительные возможности для большей точности и контроля: единственная рекламная платформа B2B, оптимизированная для охвата целых команд закупщиков, повышения конверсии веб-сайта за счет персонализации, координации значимого взаимодействия с клиентами в вашей экосистеме и каналах, а также измерения того, как маркетинговая и коммерческая деятельность влияет на потоки продаж и доходы. Продавцы могут даже использовать свои CRM-приложения, чтобы получить интеллектуальную информацию о контактах и компаниях, а также увидеть активность в базе спроса и намерения. С помощью Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence вы можете координировать все действия с GTM для упрощения покупок.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как Enrich, который использует технологии для увеличения данных о клиентах. Штаб-квартира FullContact находится в Денвере, штат Колорадо, США, а офисы — в Далласе (США) и Кочи (Индия).
HG Insights
hginsights.com
HG Insights является авторитетом в области технологической аналитики, предоставляя основанную на данных информацию о выходе на рынок 90% технологических компаний B2B из списка Fortune 100. Наша запатентованная технология Technology Intelligence — детальная информация об ИТ-установках, расходах, контрактах и намерениях в сочетании с использованием, внедрением и расходами облачных продуктов — обеспечивает повышенную производительность, позволяя глобальным компаниям анализировать рынки и нацеливаться на перспективы с точностью и уверенностью. Используя наши ведущие на рынке решения, в том числе платформу HG, Market Intelligence, Contextual Intent, Functional Area Intelligence, Cloud Dynamics, HG Salesforce Connector, HG для рынков капитала и LinkedIn Connector; Клиенты HG достигают беспрецедентных результатов в своих программах маркетинга и продаж.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics — это программное обеспечение B2B для ускоренной генерации лидов. Определите анонимных посетителей вашего веб-сайта, контактные данные и увеличьте свою воронку продаж».
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управления взаимоотношениями с клиентами и платформ автоматизации маркетинга.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic дает возможность крупнейшим и наиболее быстрорастущим компаниям быстрее конвертировать свои лучшие клиенты, находя и взаимодействуя на протяжении всего пути клиента с наиболее влиятельными членами комитета по закупкам. Платформа ML, глобальная многоканальная платформа для активации и измерения медиа ABM, позволяет маркетологам корпоративных организаций использовать уникальные собственные данные для определения учетных записей, которые с наибольшей вероятностью совершат покупку, максимизировать взаимодействие по нескольким каналам и ускорить циклы продаж, чтобы положительно повлиять на рентабельность инвестиций.
Act-On
act-on.com
Программное обеспечение Act-On предоставляет решения, которые позволяют маркетологам достигать маркетинговых целей на каждом этапе жизненного цикла клиента. Act-On делает данные о клиентах полезными, поэтому маркетологи могут мечтать о многом и создавать умные и эффективные программы автоматизации маркетинга для развития своего бизнеса и повышения пожизненной ценности клиентов – и все это с максимально быстрым временем окупаемости. Получите демо-версию: https://act-on.com/demo/ Act-On дает маркетологам возможность: • Развивать и расширять свой бизнес в больших масштабах за счет формирования спроса B2B, продаж и транзакций B2C, а также функций клиентского маркетинга. Организуйте и оптимизируйте весь путь клиента — от осведомленности до защиты интересов — путем создания непрерывного, индивидуального взаимодействия, которое превращает посетителей в потенциальных клиентов, потенциальных клиентов — в квалифицированных потенциальных клиентов, а квалифицированных потенциальных клиентов — в постоянных клиентов. • Обеспечивайте исключительный опыт взаимодействия с брендом на протяжении всего жизненного цикла клиента, автоматизируя процесс покупки, персонализируя коммуникации и кампании, а также повышая близость к бренду и лояльность. Используйте автоматизированные возможности Act-On для привлечения новых потенциальных клиентов, взаимодействия с вашими контактами и направления потенциальных клиентов к более частым и более выгодным решениям о покупке. • Обеспечивать измеримое внедрение продуктов и удержание клиентов посредством реализации комплексных программ адаптации и обучения, стратегий внедрения продуктов и удержания клиентов, а также продвижения новых продуктов и услуг. От новых контактов до лояльных партнеров — вы можете использовать Act-On, чтобы привлечь свою аудиторию, превратить ее в представителей бренда и заставить ее возвращаться снова и снова. Благодаря интерактивным и динамическим отчетам и аналитике для оценки, демонстрации и повышения эффективности платформа Act-On предназначена для обеспечения растущей маркетинговой ценности для предприятий и маркетологов любого размера, формы, местоположения и масштаба. Возможности платформы включают в себя: • Автоматизированные и адаптируемые маршруты покупок • Глубокая интеграция с ведущими системами CRM и веб-конференциями • Отслеживание активности посетителей веб-сайта и отчеты о намерениях • Динамическая оценка, сегментирование и развитие потенциальных клиентов • Прослушивание, поиск, публикация и пропаганда в социальных сетях • Простота Разработка веб-форм, целевых страниц и шаблонов электронной почты. • Отправка электронной почты по событиям и транзакциям. • Активное ценообразование на основе контактов для выставления счетов за фактическое использование. Мы получаем маркетинг. Мы понимаем ваши проблемы. И мы здесь, чтобы помочь вам добиться успеха с каждым клиентом и каждой кампанией.
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
UpLead
uplead.com
UpLead — это поисковая платформа B2B, которая предоставляет данные о контактах и компаниях B2B высочайшего качества. Функции включают в себя: проверку электронной почты в режиме реального времени, контакты по всему миру в более чем 200 странах, более 50 критериев поиска, отслеживание технологий, маркетинг на основе учетных записей, анализ конкурентов, анализ шаблонов электронной почты, ссылки на социальные профили, Salesforce и 12 других интеграций CRM, надежный API и многое другое. .
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний, предоставляя полные и точные данные, такие как адреса электронной почты и номера телефонов, а также ценные аналитические данные о компаниях. RoundDeal не только предоставляет данные, но и предлагает интеллектуальную платформу. Наша цель — помочь маркетологам, торговым представителям и рекрутерам быстро находить и связывать целевые контакты, оценивать конкурентную среду, получать ценную бизнес-аналитику и возможности роста. 1. Prospector — найдите своего следующего клиента с помощью более качественных данных. Быстро создавайте целевые списки потенциальных клиентов, используя данные о более чем 100 миллионах контактов, и получайте оповещения, когда контакты меняют работу. 2. Вовлеченность: автоматизируйте свою вовлеченность в продажи. Создавайте автоматизированные последовательности продаж и поднимите свои возможности продаж на новый уровень. 3. Расширение Chrome — находите потенциальных клиентов повсюду. Получайте целевые контакты и информацию о компании непосредственно на LinkedIn, на веб-сайте компании и в CRM (Salesforce или HubSpot. 4. Пополнение — автоматически пополняйте свои данные. Пополните свои записи более чем 50 фирмографическими полями в базе данных RoundDeal, включая рабочий адрес электронной почты, телефон, должность, название компании и многое другое. 5. Посетители. Превратите посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Узнайте, какие компании посещают ваш веб-сайт, и привлекайте их правильным способом и в нужное время.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — это аналитическая платформа для выхода на рынок, которая помогает командам по маркетингу, продажам и доходам повысить эффективность конвейера до 5 раз за счет: - Идентификации идеальных клиентов (ICP) среди 22 миллионов учетных записей, профилированных с помощью 300 миллионов уникальных технологий. установить точки данных. - Выявление учетных записей, которые активно интересуются вашим продуктом или услугой, используя лучшие в своем классе намерения, новости компании и данные веб-посетителей. - Предоставление проверенной контактной информации для лиц, принимающих решения, из нашей базы данных, состоящей из более чем 100 миллионов контактов с адресами электронной почты и номерами мобильных телефонов. - Работа в качестве расширения вашей команды для заполнения любых пробелов в контактах или учетных данных, используя нашу исследовательскую группу, насчитывающую более 2000 человек. - И все это при предоставлении неограниченного кредита. ценообразование, поддерживаемое обслуживанием клиентов мирового класса. Наши клиенты — это опытные специалисты по доходам из ведущих компаний отрасли, таких как ServiceTitan, ProGlove, Openprise и Veranex, которые понимают, что повышение эффективности трубопроводов в сегодняшней сложной экономике является ключом к росту доходов. Мы предоставляем отрасли качественные данные уже более 15 лет и только недавно сделали их доступными напрямую более чем 800 нашим клиентам.
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые звонки. Решите широкий спектр бизнес-задач: от таргетинга рекламы, контактной информации, сегментации базы данных и подбора персонала. Попробуйте бесплатно сегодня.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных — данные о посетителях веб-сайта, данные CRM, рекламной платформы, Clearbit и Search Console с помощью интеграции без кода. После идентификации анонимных посетителей веб-сайта с контактами/лидами CRM Factors обеспечивает унифицированное представление всех ваших маркетинговых показателей, мультитач-атрибуцию с анализом рентабельности инвестиций, анализ маркетинга и воронок продаж, а также автоматизированную аналитику, специально разработанную для маркетологов B2B.
Influ2
influ2.com
Сделайте рекламу неотъемлемой частью разговора о продажах. Influ2 — это персонализированная рекламная платформа, которая позволяет вам охватить конкретных людей в целевых аккаунтах и увидеть, кто взаимодействует с вашей рекламой. Предлагайте соответствующий контент ключевым лицам, принимающим решения, отслеживайте намерения на уровне контактов и предоставляйте продажам контекст, необходимый для привлечения ценных клиентов. С помощью индивидуальной рекламы Influ2 вы можете увеличить поток продаж в 2,26 раза, привлекая лиц, принимающих решения, на протяжении всего их пути.
6sense
6sense.com
Изобретите новый способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по доходам необходимые данные и прозрачность.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
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