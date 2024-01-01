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Программное обеспечение для анализа маркетинговых счетов - Самые популярные приложения - ОАЭ
Программное обеспечение для анализа учетных записей для маркетинга собирает ценные данные о потенциальных клиентах, помогая маркетологам составить целевой список учетных записей, соответствующий идеальному профилю клиента. Внедрение систем анализа маркетинговых счетов устраняет недостатки традиционной маркетинговой стратегии «распыли и молись». Благодаря использованию этого программного обеспечения маркетинговые организации могут оптимизировать свое внимание к аккаунтам со значительной вероятностью конверсии, сокращая как время, так и финансовые ресурсы, выделяемые на потенциальных клиентов с более низким потенциалом конверсии. Кроме того, эти инструменты поддерживают отделы продаж, предоставляя ценную информацию, включая роль потенциального клиента в иерархии компании или сегменте компании потенциального клиента.
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Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных —...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriily, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» или ...
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые зв...
WASK
wask.co
WASK — это инструмент цифрового маркетинга, который позволяет вам управлять рекламой в Facebook, Instagram и Google в одном месте с помощью интеллектуальных функций.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллио...
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть боле...
Octane11
octane11.com
Octane11 — это платформа для анализа данных и совместной работы, ориентированная на B2B, которая объединяет платные, собственные и заработанные данные о маркетинге, продажах и использовании продуктов для достижения реальных бизнес-результатов. Мы помогаем предприятиям B2B с доходом более 100 миллион...
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment мгновенно добавляет более 100 данных о компании, ее технологиях и ее сотрудниках к каждой вашей записи, чтобы вы могли быстрее превратить потенциальных клиентов в клиентов. Вот как: • Полная интеграция с Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment и другими платформами для авто...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — это инструмент анализа продаж, который позволяет вам создавать списки потенциальных клиентов на основе расширенных возможностей поиска, таких как используемые технологии и общепринятые методы, поверх многих других фильтров, таких как местоположение, размер компании, отрасль и т. д. После...
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как En...
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность кажд...
Owler
owler.com
Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы...
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — это аналитическая платформа для выхода на рынок, которая помогает командам по маркетингу, продажам и доходам повысить эффективность конвейера до 5 раз за счет: - Идентификации идеальных клиентов (ICP) среди 22 миллионов учетных записей, профилированных с помощью 300 миллионов уникальных...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...
Sopro
sopro.io
Sopro помогает предприятиям выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними. Наши эксперты нацеливаются, исследуют и привлекают потенциальных клиентов от имени вашего отдела продаж. Потенциальные клиенты взаимодействуют один на один с персонализированными разговорными представлениями, кот...
Keyplay
keyplay.io
Выбор аккаунта для амбициозных команд GTM. Если вы делаете что-либо на основе учетных записей, вам нужны правильные учетные записи. Keyplay помогает вам с точностью находить, выбирать и отслеживать идеальные учетные записи. В отличие от сложных и дорогих платформ ABM, вы можете начать работу с Keypl...
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent — это платформа B2B Intent для анализа контактов, основанная на машинном обучении и искусственном интеллекте. Мы обеспечиваем конвейеры маркетинга и продаж сигналами о намерениях из нескольких источников, точными данными о мобильных телефонах, проверенными контактами в реальном времени...
xiQ
xiqinc.com
Платформа продаж и маркетинга, ориентированная на личность, xiQ сочетает в себе нейробиологию, психологию и искусственный интеллект, чтобы понять мышление покупателей и факторы, влияющие на их решения о покупке. Наша отмеченная наградами запатентованная платформа искусственного интеллекта предоставл...
Act-On
act-on.com
Программное обеспечение Act-On предоставляет решения, которые позволяют маркетологам достигать маркетинговых целей на каждом этапе жизненного цикла клиента. Act-On делает данные о клиентах полезными, поэтому маркетологи могут мечтать о многом и создавать умные и эффективные программы автоматизации м...
Cognism
cognism.com
Cogniism — лидер в области международной аналитики продаж, устанавливающий новый стандарт качества данных и соответствия требованиям, которому доверяют более 1000 отделов продаж по всему миру. Cogniism помогает компаниям связаться с потенциальными клиентами своей мечты, предоставляя премиум-контакты...
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics — это программное обеспечение B2B для ускоренной генерации лидов. Определите анонимных посетителей вашего веб-сайта, контактные данные и увеличьте свою воронку продаж».
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением междун...
Ocean.io
ocean.io
Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов. Ocean.io предоставляет командам продаж и маркетинга B2B электронные письма и номера телефонов ПРАВИЛЬНЫХ людей в ПРАВИЛЬНЫХ комп...
Versium
versium.com
Versium — компания, занимающаяся технологиями обработки данных, которая позволяет маркетологам лучше выявлять, понимать и достигать своих идеальных потенциальных клиентов с помощью множества цифровых точек взаимодействия и маркетинговых каналов. Ведущая в отрасли система разрешения и анализа идентиф...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возм...
Common Room
commonroom.io
Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.
HG Insights
hginsights.com
HG Insights является авторитетом в области технологической аналитики, предоставляя основанную на данных информацию о выходе на рынок 90% технологических компаний B2B из списка Fortune 100. Наша запатентованная технология Technology Intelligence — детальная информация об ИТ-установках, расходах, конт...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius использует машинное обучение и глобальную сеть исследователей, чтобы помочь командам продаж и маркетинга B2B масштабировать исходящие процессы. Самые быстрорастущие компании мира используют LeadGenius для поиска постоянных клиентов и установления связи с ними. LeadGenius предлагает 3 осно...
LoneScale
lonescale.com
LoneScale помогает командам по доходам создавать и закрывать больше каналов продаж, привлекая наиболее вероятных покупателей. Что касается продаж, LoneScale автоматически масштабирует намерения продаж в CRM, чтобы каждый день предоставлять квалифицированную воронку продаж и аргументы в пользу продаж...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных учет...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — ведущий поставщик услуг маркетинга на основе учетных записей и аналитики B2B. Наша технологическая платформа сочетает в себе возможности больших данных и автоматизации рекламы, чтобы помочь маркетологам B2B определить, охватить и привлечь своих идеальных клиентов. Анализируя...
Influ2
influ2.com
Сделайте рекламу неотъемлемой частью разговора о продажах. Influ2 — это персонализированная рекламная платформа, которая позволяет вам охватить конкретных людей в целевых аккаунтах и увидеть, кто взаимодействует с вашей рекламой. Предлагайте соответствующий контент ключевым лицам, принимающим реше...
UpLead
uplead.com
UpLead — это поисковая платформа B2B, которая предоставляет данные о контактах и компаниях B2B высочайшего качества. Функции включают в себя: проверку электронной почты в режиме реального времени, контакты по всему миру в более чем 200 странах, более 50 критериев поиска, отслеживание технологий, м...
Ramper
ramper.com.br
Единственная полноценная платформа маркетинга и продаж B2B. Ramper помогает вашей компании генерировать и привлекать больше потенциальных клиентов, конвертировать их в продажи и увеличивать доход с помощью платформы, которая объединяет поиск (исходящий), маркетинг (входящий) и продажи B2B (CRM).
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert — это независимое агентство бизнес-данных, кредитных ссылок и усовершенствованная платформа борьбы с отмыванием денег, которая предоставляет актуальные данные о бизнес-рисках, что позволяет принимать решения в режиме реального времени. Red Flag Alert была создана в рамках крупнейшей б...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — это программное обеспечение для генерации лидов и персонализации веб-сайтов в сфере B2B, целью которого является предоставление вашему отделу продаж информации о посетителях вашего веб-сайта, а также предоставление им уникального опыта работы с веб-сайтом. С помощью наших услуг по пр...
Intentsify
intentsify.io
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ Intentsify предоставляет организациям B2B самую точную и полную информацию о намерениях покупателей на современном рынке, а также решения для действий на основе этой информации. КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ Предоставляя и активируя запатентованные точные данные о намерениях следующего поколения, ...
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — это платформа прогнозного искусственного интеллекта, предназначенная для отделов продаж и маркетинга. Платформа использует данные о клиентах для создания прогнозных моделей, которые помогают предприятиям определять перспективы привлечения новых клиентов, расширения продаж, перекрестных про...
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Управляйте всем своим влиятельным маркетингом в одном месте. Находите влиятельных лиц, управляйте отношениями и управляйте кампаниями — все это в одном комплексном решении.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по неско...
Bombora
bombora.com
Предложение Bombora определяет, какие компании и какие темы в настоящее время исследуют, а также интенсивность этих усилий. Он оценивает эти сигналы, чтобы затем помочь отделам продаж и маркетинга расставить приоритеты для целевых клиентов, настроить общение с ними и оптимизировать маркетинговые уси...
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — это первая в мире поисковая платформа B2B с оплатой по факту использования, имеющая более 100 миллионов прямых контактов B2B с гарантией точности 95 % и предоставляющая услуги более чем 20 000 клиентам с 2015 года. Наша инновационная и надежная платформа обслуживает деловые контакты. ...
MadKudu
madkudu.com
Система Revenue Automation Intelligence от MadKudu помогает командам, занимающимся сбором доходов, сосредоточиться на прогнозировании и определении приоритетов правильных действий, приносящих доход. Автоматизируя ключевые рабочие процессы, расставляя приоритеты для действенных сигналов и работая там...
RelPro
relpro.com
RelPro предоставляет уникальное сочетание интеллектуального поиска, качественных потенциальных клиентов и целевой аналитики для специалистов по продажам, маркетингу и развитию бизнеса. Мы анализируем данные о более чем 150 миллионах лиц, принимающих решения, и 7 миллионах компаний из надежных источн...
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard предоставляет платформу цифровых помощников по продажам с генеративным искусственным интеллектом, которая позволяет торговым представителям чувствовать себя более уверенными и успешными благодаря персонализированному продающему контенту для разных типов медиа.
Recotap
recotap.com
Recotap — это ABM-платформа нового поколения на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетологам B2B проводить целевые и персонализированные кампании по вовлечению аккаунтов в любом масштабе. Recotap лучше всего подходит для растущих стартапов и предприятий, которые стремятся улучшить с...
Revmonk
revmonk.io
Revmonk — это платформа автоматизации B2B-маркетинга на основе искусственного интеллекта. Он имеет ряд функций, которые будут очень полезны для отделов маркетинга и продаж, в том числе: -Идентификация органического и платного веб-трафика: это может помочь командам понять, какие каналы привлекают бол...
6sense
6sense.com
Изобретите новый способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по доход...
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic дает возможность крупнейшим и наиболее быстрорастущим компаниям быстрее конвертировать свои лучшие клиенты, находя и взаимодействуя на протяжении всего пути клиента с наиболее влиятельными членами комитета по закупкам. Платформа ML, глобальная многоканальная платформа для активации и и...
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld помогает компаниям увеличить доходы и снизить затраты на привлечение клиентов, обеспечивая более быстрый доступ к целевым потенциальным клиентам посредством теплого знакомства.