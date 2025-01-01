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Программное обеспечение для анализа рынка
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Программное обеспечение для анализа рынка - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для анализа рынка объединяет общедоступные и/или ориентированные на клиента рыночные данные, чтобы улучшить понимание поведения клиентов. Эти данные поступают с платформ, специализирующихся на выявлении общих тенденций или идей на рынке или потребительском секторе, а не на отдельных предприятиях. Решения для анализа рынка, которые обычно используются различными отделами маркетинга или продаж, собирают обширные наборы данных и аналитическую информацию, помогая совершенствовать стратегии компании. Очень важно различать программное обеспечение для анализа рынка и программное обеспечение для конкурентной разведки. Рыночная разведка сосредоточена на поведении потребителей, тогда как конкурентная разведка ориентирована на бизнес-анализ, уделяя особое внимание пониманию и оценке конкурентов. Эти два типа аналитического программного обеспечения могут дополнять друг друга, часто вместе с программным обеспечением для анализа продаж, которое помогает в поиске потенциальных клиентов и часто интегрируется с инструментами рыночной или конкурентной разведки.

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase – платформа для поиска информации о частных и публичных компаниях, включая инвестиции, основателей, слияния и новости.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.

G2

G2

g2.com

G2 — крупнейший рынок программного обеспечения, предлагающий обзоры и рейтинги для помощи предприятиям в выборе программ и оптимизации маркетинга.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Serpstat - это SEO-платформа с инструментами для анализа доменов, ключевых слов, обратных ссылок и аудита сайта, помогающая оптимизировать онлайн-присутствие.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Приложение Nielsen анализирует поведение потребителей и рыночные тенденции, предоставляя данные для бизнес-решений и оптимизации маркетинга.

WebCatalog

WebCatalog

webcatalog.io

WebCatalog позволяет запускать веб-приложения как настольные приложения, упрощая управление несколькими учетными записями и повышая производительность.

Data.ai

Data.ai

data.ai

Data.ai - платформа для мобильной аналитики, помогающая компаниям анализировать рынок, оптимизировать стратегии и повышать эффективность приложений.

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data предоставляет инструменты для безопасного и эффективного сбора публичных веб-данных и анализа онлайн-рынков и конкурентов.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense – платформа для рыночной разведки, предоставляющая доступ к данным для улучшения бизнес-решений и ускорения исследовательских процессов.

AppstoreSpy

AppstoreSpy

appstorespy.com

AppstoreSpy — инструмент для анализа данных приложений, позволяющий отслеживать производительность, изучать конкуренцию и улучшать видимость в магазинах приложений.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower — платформа для анализа и оптимизации мобильных приложений, предлагающая данные о загрузках, доходах и тенденциях рынка.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

People Data Labs предоставляет доступ к данным о более 1,5 миллиарда уникальных людей для обогащения профилей и управления данными.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Diffbot - инструмент для извлечения данных из веба, преобразующий неструктурированный контент в структурированные базы данных с помощью ИИ и машинного обучения.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.

Gain.pro

Gain.pro

gain.pro

Приложение Gain.pro предоставляет информацию о частных компаниях и инвестиционной деятельности через платформу анализа частных рынков.

Kompyte

Kompyte

kompyte.com

Kompyte — платформа для автоматизации конкурентной разведки, отслеживающая активность конкурентов в цифровых каналах и предоставляющая аналитические отчеты.

Klue

Klue

klue.com

Klue — это платформа для сбора и анализа конкурентной информации, которая помогает отделам маркетинга и продаж принимать обоснованные решения.

Draup

Draup

draup.com

Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.

TrustStar

TrustStar

truststar.ai

TrustStar - это платформа аналитики для ипотечного сектора, собирающая и организующая проверенные рыночные данные в реальном времени для кредитных специалистов.

Stackline

Stackline

stackline.com

Stackline - это платформа для электронной коммерции, анализирующая поведение покупателей и маркетинговые данные для оптимизации продаж и рекламных кампаний.

Ai Palette

Ai Palette

aipalette.com

Ai Palette помогает компаниям FMCG создавать успешные продукты с помощью ИИ и машинного обучения, анализируя потребительские тренды и потребности в реальном времени.

Hermix

Hermix

hermix.com

Hermix - платформа аналитики для продаж в государственном секторе, предлагающая мониторинг тендеров и анализ рынка для компаний.

Cypris

Cypris

cypris.ai

Cypris - платформа для рыночной разведки, анализирующая данные для команд НИОКР и инноваций, обеспечивая доступ к патентам и исследовательским материалам.

Versium

Versium

versium.com

Versium помогает маркетологам анализировать данные о клиентах и потенциальных клиентах, улучшая нацеливание и эффективность маркетинга через разные каналы.

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction — платформа оптимизации мобильного маркетинга, предлагающая инструменты для анализа, управления рекламой и оптимизации приложений.

A-INSIGHTS

A-INSIGHTS

a-insights.eu

A-INSIGHTS — это платформа для финансового анализа, мониторинга производительности и конкурентной аналитики, предоставляющая данные для обоснованных бизнес-решений.

Crayon

Crayon

crayon.co

Crayon — платформа для конкурентной разведки, автоматизирующая сбор и анализ данных о рынке и деятельности конкурентов.

42matters

42matters

42matters.com

42matters предоставляет аналитические данные о мобильных и CTV-приложениях, позволяя исследовать рынок и оптимизировать стратегии разработки.

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs - платформа для анализа продаж, позволяющая отслеживать технологии и целевые рынки, оптимизируя подходы B2B для маркетологов и продаж.

Behavio

Behavio

behaviolabs.com

Behavio - автоматизированная платформа для анализа рекламных кампаний. Пользователи могут тестировать и оптимизировать рекламу на разных этапах разработки.

Native AI

Native AI

gonative.ai

Native AI - платформа для анализа данных, помогающая брендам управлять и оптимизировать продукты с использованием технологий ИИ и обработки естественного языка.

Fundz

Fundz

fundz.net

Fundz — платформа для выявления и соединения с клиентами после важных бизнес-событий, таких как финансирование, назначения и приобретения.

EQI Data

EQI Data

eqidata.com

EQI Data — это ПО бизнес-аналитики с ИИ, собирающее данные из платформ электронной коммерции и соцсетей для анализа и прогноза в реальном времени.

Resonate

Resonate

resonate.com

Resonate - это платформа для анализа данных потребителей, предлагающая актуальные исследования и возможности для сегментации, улучшая взаимодействие с целевой аудиторией.

ExactBuyer

ExactBuyer

exactbuyer.com

ExactBuyer - это платформа для B2B привлечения клиентов и кандидатов с помощью ИИ, предлагающая инструменты для генерации лидов и обогащения данных.

Intellizence

Intellizence

intellizence.com

Intellizence - платформа ИИ, предоставляющая сигналы для роста доходов и мониторинга рисков: интеллигенция по клиентам, продажам и рискам.

Contify

Contify

contify.com

Contify - платформа для сбора и анализа рыночной информации и конкурентного анализа, интегрирующая данные из различных источников и поддерживающая многократные языки.

Zulu5

Zulu5

zulu5.com

Zulu5 — платформа для анализа рисков и возможностей в рекламе. Предоставляет инструменты для оптимизации рекламных кампаний и обеспечения безопасности бренда.

Leadbright

Leadbright

leadbright.com

Leadbright - платформа безкода для генерации лидов и увеличения дохода, использующая анализ данных и ИИ для оптимизации бизнес-процессов.

Ubico

Ubico

ubico.io

Ubico — приложение для автоматизации взаимодействия с клиентами, помогает командам по продажам и маркетингу улучшать охват и организовать встречи.

Databook

Databook

databook.com

Databook — платформа для управления стратегическими отношениями, помогающая продавцам анализировать данные клиентов и формировать подходы к продажам.

ReportLinker

ReportLinker

reportlinker.com

ReportLinker — платформа, использующая ИИ для предоставления данных и прогнозов рынка, помогает анализировать отрасли и принимать обоснованные бизнес-решения.

Venture IQ

Venture IQ

ventureiq.nl

Venture IQ — платформа для поддержки венчурного капитала, предоставляющая аналитические инструменты для оценки и управления инвестициями.

Firmable

Firmable

firmable.com

Firmable - это платформа B2B данных в Австралии, помогающая бизнесу улучшать взаимодействие с клиентами и принимать обоснованные решения.

Cikisi

Cikisi

en.cikisi.com

Cikisi — это решение для анализа рынка, использующее ИИ для предоставления B2B-компаниям актуальной информации и данных для ускорения принятия решений.

BoardEx

BoardEx

boardex.com

BoardEx — это платформа для получения информации о руководителях и построения бизнес-сетей с доступом к профилям 1,6 миллиона исполнителей.

IQBlade

IQBlade

iqblade.com

IQBlade - платформа для управления и оптимизации операций предприятий в экосистемах каналов, улучшающая сотрудничество с партнерами и отслеживание производительности.

Zartico

Zartico

zartico.com

Zartico предоставляет данные и аналитику для индустрии туризма, помогая улучшить стратегическое планирование и управление направлениями.

WatchMyCompetitor

WatchMyCompetitor

watchmycompetitor.com

WatchMyCompetitor - платформа для анализа конкурентов, обеспечивающая отслеживание их активности и предоставление аналитических данных для улучшения бизнес-стратегий.

Nexoya

Nexoya

nexoya.com

Приложение Nexoya оптимизирует распределение рекламного бюджета с помощью ИИ для достижения более высокой эффективности затрат на рекламу.

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase — платформа для оптимизации покупки и продажи услуг подключения, управления сетевыми инфраструктурами и обеспечения прозрачности данных.

Event Registry

Event Registry

eventregistry.org

Event Registry — платформа для отслеживания мировых событий и их анализа с использованием ИИ, предоставляющая инсайты из новостного контента.

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