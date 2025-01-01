Программное обеспечение для анализа рынка - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для анализа рынка объединяет общедоступные и/или ориентированные на клиента рыночные данные, чтобы улучшить понимание поведения клиентов. Эти данные поступают с платформ, специализирующихся на выявлении общих тенденций или идей на рынке или потребительском секторе, а не на отдельных предприятиях. Решения для анализа рынка, которые обычно используются различными отделами маркетинга или продаж, собирают обширные наборы данных и аналитическую информацию, помогая совершенствовать стратегии компании. Очень важно различать программное обеспечение для анализа рынка и программное обеспечение для конкурентной разведки. Рыночная разведка сосредоточена на поведении потребителей, тогда как конкурентная разведка ориентирована на бизнес-анализ, уделяя особое внимание пониманию и оценке конкурентов. Эти два типа аналитического программного обеспечения могут дополнять друг друга, часто вместе с программным обеспечением для анализа продаж, которое помогает в поиске потенциальных клиентов и часто интегрируется с инструментами рыночной или конкурентной разведки.
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SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase – платформа для поиска информации о частных и публичных компаниях, включая инвестиции, основателей, слияния и новости.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.
G2
g2.com
G2 — крупнейший рынок программного обеспечения, предлагающий обзоры и рейтинги для помощи предприятиям в выборе программ и оптимизации маркетинга.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - это SEO-платформа с инструментами для анализа доменов, ключевых слов, обратных ссылок и аудита сайта, помогающая оптимизировать онлайн-присутствие.
Nielsen
nielsen.com
Приложение Nielsen анализирует поведение потребителей и рыночные тенденции, предоставляя данные для бизнес-решений и оптимизации маркетинга.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog позволяет запускать веб-приложения как настольные приложения, упрощая управление несколькими учетными записями и повышая производительность.
Data.ai
data.ai
Data.ai - платформа для мобильной аналитики, помогающая компаниям анализировать рынок, оптимизировать стратегии и повышать эффективность приложений.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data предоставляет инструменты для безопасного и эффективного сбора публичных веб-данных и анализа онлайн-рынков и конкурентов.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense – платформа для рыночной разведки, предоставляющая доступ к данным для улучшения бизнес-решений и ускорения исследовательских процессов.
AppstoreSpy
appstorespy.com
AppstoreSpy — инструмент для анализа данных приложений, позволяющий отслеживать производительность, изучать конкуренцию и улучшать видимость в магазинах приложений.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower — платформа для анализа и оптимизации мобильных приложений, предлагающая данные о загрузках, доходах и тенденциях рынка.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs предоставляет доступ к данным о более 1,5 миллиарда уникальных людей для обогащения профилей и управления данными.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot - инструмент для извлечения данных из веба, преобразующий неструктурированный контент в структурированные базы данных с помощью ИИ и машинного обучения.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.
Gain.pro
gain.pro
Приложение Gain.pro предоставляет информацию о частных компаниях и инвестиционной деятельности через платформу анализа частных рынков.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte — платформа для автоматизации конкурентной разведки, отслеживающая активность конкурентов в цифровых каналах и предоставляющая аналитические отчеты.
Klue
klue.com
Klue — это платформа для сбора и анализа конкурентной информации, которая помогает отделам маркетинга и продаж принимать обоснованные решения.
Draup
draup.com
Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
TrustStar
truststar.ai
TrustStar - это платформа аналитики для ипотечного сектора, собирающая и организующая проверенные рыночные данные в реальном времени для кредитных специалистов.
Stackline
stackline.com
Stackline - это платформа для электронной коммерции, анализирующая поведение покупателей и маркетинговые данные для оптимизации продаж и рекламных кампаний.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette помогает компаниям FMCG создавать успешные продукты с помощью ИИ и машинного обучения, анализируя потребительские тренды и потребности в реальном времени.
Hermix
hermix.com
Hermix - платформа аналитики для продаж в государственном секторе, предлагающая мониторинг тендеров и анализ рынка для компаний.
Cypris
cypris.ai
Cypris - платформа для рыночной разведки, анализирующая данные для команд НИОКР и инноваций, обеспечивая доступ к патентам и исследовательским материалам.
Versium
versium.com
Versium помогает маркетологам анализировать данные о клиентах и потенциальных клиентах, улучшая нацеливание и эффективность маркетинга через разные каналы.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — платформа оптимизации мобильного маркетинга, предлагающая инструменты для анализа, управления рекламой и оптимизации приложений.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — это платформа для финансового анализа, мониторинга производительности и конкурентной аналитики, предоставляющая данные для обоснованных бизнес-решений.
Crayon
crayon.co
Crayon — платформа для конкурентной разведки, автоматизирующая сбор и анализ данных о рынке и деятельности конкурентов.
42matters
42matters.com
42matters предоставляет аналитические данные о мобильных и CTV-приложениях, позволяя исследовать рынок и оптимизировать стратегии разработки.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs - платформа для анализа продаж, позволяющая отслеживать технологии и целевые рынки, оптимизируя подходы B2B для маркетологов и продаж.
Behavio
behaviolabs.com
Behavio - автоматизированная платформа для анализа рекламных кампаний. Пользователи могут тестировать и оптимизировать рекламу на разных этапах разработки.
Native AI
gonative.ai
Native AI - платформа для анализа данных, помогающая брендам управлять и оптимизировать продукты с использованием технологий ИИ и обработки естественного языка.
Fundz
fundz.net
Fundz — платформа для выявления и соединения с клиентами после важных бизнес-событий, таких как финансирование, назначения и приобретения.
EQI Data
eqidata.com
EQI Data — это ПО бизнес-аналитики с ИИ, собирающее данные из платформ электронной коммерции и соцсетей для анализа и прогноза в реальном времени.
Resonate
resonate.com
Resonate - это платформа для анализа данных потребителей, предлагающая актуальные исследования и возможности для сегментации, улучшая взаимодействие с целевой аудиторией.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer - это платформа для B2B привлечения клиентов и кандидатов с помощью ИИ, предлагающая инструменты для генерации лидов и обогащения данных.
Intellizence
intellizence.com
Intellizence - платформа ИИ, предоставляющая сигналы для роста доходов и мониторинга рисков: интеллигенция по клиентам, продажам и рискам.
Contify
contify.com
Contify - платформа для сбора и анализа рыночной информации и конкурентного анализа, интегрирующая данные из различных источников и поддерживающая многократные языки.
Zulu5
zulu5.com
Zulu5 — платформа для анализа рисков и возможностей в рекламе. Предоставляет инструменты для оптимизации рекламных кампаний и обеспечения безопасности бренда.
Leadbright
leadbright.com
Leadbright - платформа безкода для генерации лидов и увеличения дохода, использующая анализ данных и ИИ для оптимизации бизнес-процессов.
Ubico
ubico.io
Ubico — приложение для автоматизации взаимодействия с клиентами, помогает командам по продажам и маркетингу улучшать охват и организовать встречи.
Databook
databook.com
Databook — платформа для управления стратегическими отношениями, помогающая продавцам анализировать данные клиентов и формировать подходы к продажам.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker — платформа, использующая ИИ для предоставления данных и прогнозов рынка, помогает анализировать отрасли и принимать обоснованные бизнес-решения.
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ — платформа для поддержки венчурного капитала, предоставляющая аналитические инструменты для оценки и управления инвестициями.
Firmable
firmable.com
Firmable - это платформа B2B данных в Австралии, помогающая бизнесу улучшать взаимодействие с клиентами и принимать обоснованные решения.
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi — это решение для анализа рынка, использующее ИИ для предоставления B2B-компаниям актуальной информации и данных для ускорения принятия решений.
BoardEx
boardex.com
BoardEx — это платформа для получения информации о руководителях и построения бизнес-сетей с доступом к профилям 1,6 миллиона исполнителей.
IQBlade
iqblade.com
IQBlade - платформа для управления и оптимизации операций предприятий в экосистемах каналов, улучшающая сотрудничество с партнерами и отслеживание производительности.
Zartico
zartico.com
Zartico предоставляет данные и аналитику для индустрии туризма, помогая улучшить стратегическое планирование и управление направлениями.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor - платформа для анализа конкурентов, обеспечивающая отслеживание их активности и предоставление аналитических данных для улучшения бизнес-стратегий.
Nexoya
nexoya.com
Приложение Nexoya оптимизирует распределение рекламного бюджета с помощью ИИ для достижения более высокой эффективности затрат на рекламу.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — платформа для оптимизации покупки и продажи услуг подключения, управления сетевыми инфраструктурами и обеспечения прозрачности данных.
Event Registry
eventregistry.org
Event Registry — платформа для отслеживания мировых событий и их анализа с использованием ИИ, предоставляющая инсайты из новостного контента.
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