Программное обеспечение для анализа рынка - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для анализа рынка объединяет общедоступные и/или ориентированные на клиента рыночные данные, чтобы улучшить понимание поведения клиентов. Эти данные поступают с платформ, специализирующихся на выявлении общих тенденций или идей на рынке или потребительском секторе, а не на отдельных предприятиях. Решения для анализа рынка, которые обычно используются различными отделами маркетинга или продаж, собирают обширные наборы данных и аналитическую информацию, помогая совершенствовать стратегии компании. Очень важно различать программное обеспечение для анализа рынка и программное обеспечение для конкурентной разведки. Рыночная разведка сосредоточена на поведении потребителей, тогда как конкурентная разведка ориентирована на бизнес-анализ, уделяя особое внимание пониманию и оценке конкурентов. Эти два типа аналитического программного обеспечения могут дополнять друг друга, часто вместе с программным обеспечением для анализа продаж, которое помогает в поиске потенциальных клиентов и часто интегрируется с инструментами рыночной или конкурентной разведки.
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SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase – платформа для поиска информации о частных и публичных компаниях, включая инвестиции, основателей, слияния и новости.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.
G2
g2.com
G2 — крупнейший рынок программного обеспечения, предлагающий обзоры и рейтинги для помощи предприятиям в выборе программ и оптимизации маркетинга.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - это SEO-платформа с инструментами для анализа доменов, ключевых слов, обратных ссылок и аудита сайта, помогающая оптимизировать онлайн-присутствие.
Nielsen
nielsen.com
Приложение Nielsen анализирует поведение потребителей и рыночные тенденции, предоставляя данные для бизнес-решений и оптимизации маркетинга.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog позволяет запускать веб-приложения как настольные приложения, упрощая управление несколькими учетными записями и повышая производительность.
Data.ai
data.ai
Data.ai - платформа для мобильной аналитики, помогающая компаниям анализировать рынок, оптимизировать стратегии и повышать эффективность приложений.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data предоставляет инструменты для безопасного и эффективного сбора публичных веб-данных и анализа онлайн-рынков и конкурентов.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense – платформа для рыночной разведки, предоставляющая доступ к данным для улучшения бизнес-решений и ускорения исследовательских процессов.
AppstoreSpy
appstorespy.com
AppstoreSpy — инструмент для анализа данных приложений, позволяющий отслеживать производительность, изучать конкуренцию и улучшать видимость в магазинах приложений.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower — платформа для анализа и оптимизации мобильных приложений, предлагающая данные о загрузках, доходах и тенденциях рынка.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs предоставляет доступ к данным о более 1,5 миллиарда уникальных людей для обогащения профилей и управления данными.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot - инструмент для извлечения данных из веба, преобразующий неструктурированный контент в структурированные базы данных с помощью ИИ и машинного обучения.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.
Gain.pro
gain.pro
Приложение Gain.pro предоставляет информацию о частных компаниях и инвестиционной деятельности через платформу анализа частных рынков.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte — платформа для автоматизации конкурентной разведки, отслеживающая активность конкурентов в цифровых каналах и предоставляющая аналитические отчеты.
Klue
klue.com
Klue — это платформа для сбора и анализа конкурентной информации, которая помогает отделам маркетинга и продаж принимать обоснованные решения.
Draup
draup.com
Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
TrustStar
truststar.ai
TrustStar - это платформа аналитики для ипотечного сектора, собирающая и организующая проверенные рыночные данные в реальном времени для кредитных специалистов.
Stackline
stackline.com
Stackline - это платформа для электронной коммерции, анализирующая поведение покупателей и маркетинговые данные для оптимизации продаж и рекламных кампаний.
Hermix
hermix.com
Hermix - платформа аналитики для продаж в государственном секторе, предлагающая мониторинг тендеров и анализ рынка для компаний.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette помогает компаниям FMCG создавать успешные продукты с помощью ИИ и машинного обучения, анализируя потребительские тренды и потребности в реальном времени.
Cypris
cypris.ai
Cypris - платформа для рыночной разведки, анализирующая данные для команд НИОКР и инноваций, обеспечивая доступ к патентам и исследовательским материалам.
Versium
versium.com
Versium помогает маркетологам анализировать данные о клиентах и потенциальных клиентах, улучшая нацеливание и эффективность маркетинга через разные каналы.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — платформа оптимизации мобильного маркетинга, предлагающая инструменты для анализа, управления рекламой и оптимизации приложений.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — это платформа для финансового анализа, мониторинга производительности и конкурентной аналитики, предоставляющая данные для обоснованных бизнес-решений.
Crayon
crayon.co
Crayon — платформа для конкурентной разведки, автоматизирующая сбор и анализ данных о рынке и деятельности конкурентов.
42matters
42matters.com
42matters предоставляет аналитические данные о мобильных и CTV-приложениях, позволяя исследовать рынок и оптимизировать стратегии разработки.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs - платформа для анализа продаж, позволяющая отслеживать технологии и целевые рынки, оптимизируя подходы B2B для маркетологов и продаж.
Behavio
behaviolabs.com
Behavio - автоматизированная платформа для анализа рекламных кампаний. Пользователи могут тестировать и оптимизировать рекламу на разных этапах разработки.
Native AI
gonative.ai
Native AI - платформа для анализа данных, помогающая брендам управлять и оптимизировать продукты с использованием технологий ИИ и обработки естественного языка.
Fundz
fundz.net
Fundz — платформа для выявления и соединения с клиентами после важных бизнес-событий, таких как финансирование, назначения и приобретения.
EQI Data
eqidata.com
EQI Data — это ПО бизнес-аналитики с ИИ, собирающее данные из платформ электронной коммерции и соцсетей для анализа и прогноза в реальном времени.
Resonate
resonate.com
Resonate - это платформа для анализа данных потребителей, предлагающая актуальные исследования и возможности для сегментации, улучшая взаимодействие с целевой аудиторией.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer - это платформа для B2B привлечения клиентов и кандидатов с помощью ИИ, предлагающая инструменты для генерации лидов и обогащения данных.
Intellizence
intellizence.com
Intellizence - платформа ИИ, предоставляющая сигналы для роста доходов и мониторинга рисков: интеллигенция по клиентам, продажам и рискам.
Contify
contify.com
Contify - платформа для сбора и анализа рыночной информации и конкурентного анализа, интегрирующая данные из различных источников и поддерживающая многократные языки.
Zulu5
zulu5.com
Zulu5 — платформа для анализа рисков и возможностей в рекламе. Предоставляет инструменты для оптимизации рекламных кампаний и обеспечения безопасности бренда.
Leadbright
leadbright.com
Leadbright - платформа безкода для генерации лидов и увеличения дохода, использующая анализ данных и ИИ для оптимизации бизнес-процессов.
Ubico
ubico.io
Ubico — приложение для автоматизации взаимодействия с клиентами, помогает командам по продажам и маркетингу улучшать охват и организовать встречи.
Databook
databook.com
Databook — платформа для управления стратегическими отношениями, помогающая продавцам анализировать данные клиентов и формировать подходы к продажам.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker — платформа, использующая ИИ для предоставления данных и прогнозов рынка, помогает анализировать отрасли и принимать обоснованные бизнес-решения.
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ была основана с целью обеспечить более эффективное и устойчивое взаимодействие между компаниями путем решения проблем с ресурсами и данными, связанных с активным рыночным и технологическим отбором. Из собственного опыта мы знаем, что команды, ответственные за инициирование внешних взаимодействий, часто сталкиваются с ограниченностью ресурсов с точки зрения данных, инструментов и времени и, как следствие, часто прибегают к реактивному подходу. Наличие надежных данных на ранних этапах партнерского процесса дает вам конкурентное преимущество и позволяет быстрее и лучше принимать решения. Venture IQ поможет вам достичь этого.
Firmable
firmable.com
Firmable — это популярная в Австралии база данных B2B, которая помогает компаниям принимать более взвешенные решения и добиваться лучших результатов, зная больше о своих потенциальных клиентах, клиентах и кандидатах, чем когда-либо прежде. Это позволяет командам продаж и маркетинга ускорить рост и улучшить взаимодействие; помогает рекрутерам выявить и привлечь нужных кандидатов; и экономит время всем, кто ищет надежную рыночную информацию. Платформа базы данных Firmable, B2B включает: 👉Более 1 миллиона австралийских B2B-компаний и 10 миллионов человек. 👉Точные и подробные профили с локализованной информацией, включая ABN, отраслевые сегменты, технологические стеки и многое другое. 👉Широкий охват мобильных устройств и электронной почты. 👉Локальная поддержка Firmable сосредоточена на том, чтобы помочь вам и вашей команде продаж достичь целей роста на 2024 год.
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi — это решение для анализа рынка, использующее технологию искусственного интеллекта, которое предоставляет компаниям B2B сочетание аналитической информации, информации и данных в режиме реального времени для ускорения процесса принятия решений.
BoardEx
boardex.com
BoardEx — ведущий поставщик решений для сбора информации для руководителей и картографирования взаимоотношений, предлагающий корпоративные решения для ускорения развития бизнеса и улучшения управления капиталом взаимоотношений. BoardEx, которому доверяют более 350 000 пользователей, позволяет вам проложить путь взаимоотношений с 1,6 миллионами руководителей в 2,1 миллионах профилей государственных, частных и некоммерческих организаций. BoardEx дает вам возможность: - Заключать больше сделок благодаря беспрецедентной аналитической информации для руководителей. - Получайте данные более высокого качества, используя действенный интеллект. - Повысьте производительность сотрудников за счет исключения ручного ввода данных. BoardEx — компания Altrata, входящая в состав Euromoney PLC. Altrata состоит из пяти различных предложений: BoardEx, Boardroom Insiders, RelSci, WealthEngine и Wealth-X. Вместе мы предоставляем данные и информацию о людях, наиболее влияющих на успех наших клиентов.
IQBlade
iqblade.com
IQBlade — это программная платформа, которая помогает предприятиям процветать на современных сверхконкурентных рынках. Получите информацию о своих конкурентах, деловых партнерах и клиентах в режиме реального времени, чтобы получить ощутимое конкурентное преимущество в среде B2B.
Zartico
zartico.com
Операционная система Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) включает в себя нашу запатентованную интегрированную модель данных™, включающую данные о геолокации, расходах и событиях с самой высокой частотой и самым высоким разрешением как для жителей, так и для посетителей, а также для всех типов событий. В сочетании с заполняемостью направлений, эффективностью маркетинга и нашей командой стратегических консультантов, более 200 направлений по всей стране доверяют Zartico, чтобы предоставить четкую информацию, обеспечивающую лучшие результаты. Основанная в 2019 году, Zartico была создана для решения сложнейших мировых проблем, стоящих перед туризмом, чтобы принести пользу сообществам за счет улучшения качества жизни жителей и опыта посетителей, одновременно способствуя организационным изменениям в индустрии туризма. Наша миссия — дать организациям возможность лучше управлять направлениями по всему миру посредством улучшения анализа данных и принятия решений. ZDOS® предоставляет уникальную информацию, базовые показатели, критерии и индексы, с помощью которых DMO могут измерять свой успех и обеспечивать результаты, которые принесут пользу их заинтересованным сторонам и сообществам. Чтобы помочь нашим партнерам успешно управлять своими дестинациями, мы представили Пять основ современной организации дестинаций, чтобы измерить и понять истинное влияние экономики посетителей, выходящее за рамки устаревших ключевых показателей эффективности, ориентированных на маркетинг. Более 200+ партнеров Zartico в настоящее время используют этот интегрированный набор лучших практик для улучшения стратегического планирования, повышения операционной эффективности, взаимодействия с заинтересованными сторонами и согласованности действий и, в конечном итоге, приводят экономики своих посетителей к более высокому уровню успеха.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — это ведущая платформа анализа конкурентов, которая позволяет организациям быстрее принимать более разумные решения. Он использует ИИ для отслеживания глобального цифрового присутствия конкурентов организации в режиме реального времени, а аналитиков рынка — для обработки данных. Клиенты получают непрерывный поток наиболее актуальной и действенной информации о своей организации. Они используют эту информацию для проверки и оптимизации стратегий, получения конкурентного преимущества, а также защиты и увеличения доходов.
Nexoya
nexoya.com
Больше никакого статического планирования бюджета. Воспользуйтесь возможностями гибкого управления портфелем. Распределяйте рекламный бюджет более эффективно с помощью технологий искусственного интеллекта и получайте до 70% более высокую рентабельность инвестиций в рекламу.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — это отраслевое облако для подключения. Connectbase является партнером отрасли, обеспечивая возможность покупки и продажи подключений нового поколения, включая автоматическое ценовое предложение, а также предоставляя глубокую и достоверную информацию. Ведущая в отрасли платформа Connectbase, The Connected World, обслуживает почти 300 провайдеров по всему миру, управляя 2,7 миллиардами локаций в более чем 150 странах. Команда Connectbase создала подключенную экосистему, преобразующую сетевые процессы покупки и продажи. Посетите Connectbase по адресу Connectbase.com и подпишитесь на нас в LinkedIn по адресу linkedin.com/company/connectbase-us/.
Event Registry
eventregistry.org
Используйте возможности искусственного интеллекта, чтобы превратить новостной контент в полезную информацию Event Registry — это ведущая в мире новостная аналитическая платформа, позволяющая организациям отслеживать мировые события и анализировать их влияние.
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