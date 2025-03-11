Программное обеспечение для анализа рынка - Самые популярные приложения

Zartico

zartico.com

Операционная система Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) включает в себя нашу запатентованную интегрированную модель данных™, включающую данные о геолокации, расходах и событиях с самой высокой частотой и самым высоким разрешением как для жителей, так и для посетителей, а также для всех типов событий. В сочетании с заполняемостью направлений, эффективностью маркетинга и нашей командой стратегических консультантов, более 200 направлений по всей стране доверяют Zartico, чтобы предоставить четкую информацию, обеспечивающую лучшие результаты. Основанная в 2019 году, Zartico была создана для решения сложнейших мировых проблем, стоящих перед туризмом, чтобы принести пользу сообществам за счет улучшения качества жизни жителей и опыта посетителей, одновременно способствуя организационным изменениям в индустрии туризма. Наша миссия — дать организациям возможность лучше управлять направлениями по всему миру посредством улучшения анализа данных и принятия решений. ZDOS® предоставляет уникальную информацию, базовые показатели, критерии и индексы, с помощью которых DMO могут измерять свой успех и обеспечивать результаты, которые принесут пользу их заинтересованным сторонам и сообществам. Чтобы помочь нашим партнерам успешно управлять своими дестинациями, мы представили Пять основ современной организации дестинаций, чтобы измерить и понять истинное влияние экономики посетителей, выходящее за рамки устаревших ключевых показателей эффективности, ориентированных на маркетинг. Более 200+ партнеров Zartico в настоящее время используют этот интегрированный набор лучших практик для улучшения стратегического планирования, повышения операционной эффективности, взаимодействия с заинтересованными сторонами и согласованности действий и, в конечном итоге, приводят экономики своих посетителей к более высокому уровню успеха.