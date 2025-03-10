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Программное обеспечение для анализа рынка объединяет общедоступные и/или ориентированные на клиента рыночные данные, чтобы улучшить понимание поведения клиентов. Эти данные поступают с платформ, специализирующихся на выявлении общих тенденций или идей на рынке или потребительском секторе, а не на отдельных предприятиях. Решения для анализа рынка, которые обычно используются различными отделами маркетинга или продаж, собирают обширные наборы данных и аналитическую информацию, помогая совершенствовать стратегии компании. Очень важно различать программное обеспечение для анализа рынка и программное обеспечение для конкурентной разведки. Рыночная разведка сосредоточена на поведении потребителей, тогда как конкурентная разведка ориентирована на бизнес-анализ, уделяя особое внимание пониманию и оценке конкурентов. Эти два типа аналитического программного обеспечения могут дополнять друг друга, часто вместе с программным обеспечением для анализа продаж, которое помогает в поиске потенциальных клиентов и часто интегрируется с инструментами рыночной или конкурентной разведки.
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Cypris
cypris.ai
Cypris - платформа для рыночной разведки, анализирующая данные для команд НИОКР и инноваций, обеспечивая доступ к патентам и исследовательским материалам.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs - платформа для анализа продаж, позволяющая отслеживать технологии и целевые рынки, оптимизируя подходы B2B для маркетологов и продаж.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет решения для привлечения клиентов и кандидатов B2B. Он создает специальные модели искусственного интеллекта, адаптированные к целям и стратегиям вашего бизнеса, для определения целевой аудитории, проверки данных в режиме реального времени и разработки персонализированного сквозного охвата за считанные секунды. Платформа динамически адаптируется к каждому взаимодействию, способствуя быстрому переходу от стратегии к привлечению потенциальных клиентов, тем самым уменьшая зависимость от обычных команд продаж или рекрутинга. ExactBuyer идеально подходит для рабочих процессов продаж, рекрутинга, маркетинга и разработки, предоставляя инструменты для поиска кандидатов, поиска кандидатов, создания аудитории для платной рекламы и интеграции данных B2B в реальном времени в существующие рабочие процессы. Кроме того, он предлагает поиск на основе искусственного интеллекта и API-интерфейсы для создания аудитории в режиме реального времени и поддержки компаний и контактов, соответствующих определенным критериям. Чтобы поддерживать актуальность вашей CRM, ExactBuyer автоматически заполняет ее расширенными контактами и компаниями, что устраняет необходимость поиска новых потенциальных клиентов. Платформа также предоставляет персонализированные электронные письма для каждого потенциального клиента и встроенную интеграцию CRM и ATS для облегчения задач по вводу данных.
42matters
42matters.com
42matters предоставляет аналитические данные о мобильных и CTV-приложениях, позволяя исследовать рынок и оптимизировать стратегии разработки.
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — единственная платформа потребительских данных и аналитики на основе искусственного интеллекта, которая плавно ускоряет понимание действий. Войдите в систему, чтобы получить мгновенный доступ к актуальным и свежим исследованиям потребительского рынка о современном потребителе. Ignite предоставляет в режиме реального времени более 14 000 запатентованных, основанных на ценностях аналитических данных о 230 миллионах отдельных потребителей. Включите свои собственные данные, чтобы лучше понять своих клиентов. Быстро создавайте и анализируйте сверхрелевантные целевые микросегменты, чтобы усовершенствовать свою стратегию сегментации. Ignite подключается напрямую к вашей маркетинговой экосистеме, позволяя вам принимать меры в зависимости от меняющихся рыночных условий.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs предоставляет доступ к данным о более 1,5 миллиарда уникальных людей для обогащения профилей и управления данными.
Nexoya
nexoya.com
Больше никакого статического планирования бюджета. Воспользуйтесь возможностями гибкого управления портфелем. Распределяйте рекламный бюджет более эффективно с помощью технологий искусственного интеллекта и получайте до 70% более высокую рентабельность инвестиций в рекламу.
Databook
databook.com
Databook — это первая в отрасли платформа для управления стратегическими отношениями (SRM). Если вы еще не слышали о SRM, не волнуйтесь — это новинка. SRM — это процесс выхода на рынок, направленный на углубление и расширение связей продавцов с клиентами путем четкого понимания потребностей клиентов. Вот как Databook использует SRM: • Databook постоянно просматривает и собирает сигналы динамических данных от покупателей, чтобы выявить их текущие приоритеты и финансовые проблемы. • Фирменное приложение платформы Strategy Builder затем использует эту информацию для автоматического определения наиболее подходящих стратегий выхода на рынок для каждого клиента. • Данные о стратегии и покупателях также передаются во всю экосистему GTM, поэтому критически важные процессы учета и прогнозирования всегда обновляются актуальной информацией. Лучшая часть? Платформа Databook делает SRM масштабируемым, позволяя обнаруживать и управлять стратегической историей продаж для каждого аккаунта. В результате наша платформа помогает командам GTM стать не только более эффективными, но и более результативными. Ведущие корпоративные компании, такие как Salesforce, Microsoft и Databricks, используют платформу SRM Databook для построения глубоких связей с клиентами, которые приводят к более крупным и выгодным сделкам.
Stackline
stackline.com
Stackline - это платформа для электронной коммерции, анализирующая поведение покупателей и маркетинговые данные для оптимизации продаж и рекламных кампаний.
Gain.pro
gain.pro
Приложение Gain.pro предоставляет информацию о частных компаниях и инвестиционной деятельности через платформу анализа частных рынков.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — это ведущая платформа анализа конкурентов, которая позволяет организациям быстрее принимать более разумные решения. Он использует ИИ для отслеживания глобального цифрового присутствия конкурентов организации в режиме реального времени, а аналитиков рынка — для обработки данных. Клиенты получают непрерывный поток наиболее актуальной и действенной информации о своей организации. Они используют эту информацию для проверки и оптимизации стратегий, получения конкурентного преимущества, а также защиты и увеличения доходов.
Zartico
zartico.com
Операционная система Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) включает в себя нашу запатентованную интегрированную модель данных™, включающую данные о геолокации, расходах и событиях с самой высокой частотой и самым высоким разрешением как для жителей, так и для посетителей, а также для всех типов событий. В сочетании с заполняемостью направлений, эффективностью маркетинга и нашей командой стратегических консультантов, более 200 направлений по всей стране доверяют Zartico, чтобы предоставить четкую информацию, обеспечивающую лучшие результаты. Основанная в 2019 году, Zartico была создана для решения сложнейших мировых проблем, стоящих перед туризмом, чтобы принести пользу сообществам за счет улучшения качества жизни жителей и опыта посетителей, одновременно способствуя организационным изменениям в индустрии туризма. Наша миссия — дать организациям возможность лучше управлять направлениями по всему миру посредством улучшения анализа данных и принятия решений. ZDOS® предоставляет уникальную информацию, базовые показатели, критерии и индексы, с помощью которых DMO могут измерять свой успех и обеспечивать результаты, которые принесут пользу их заинтересованным сторонам и сообществам. Чтобы помочь нашим партнерам успешно управлять своими дестинациями, мы представили Пять основ современной организации дестинаций, чтобы измерить и понять истинное влияние экономики посетителей, выходящее за рамки устаревших ключевых показателей эффективности, ориентированных на маркетинг. Более 200+ партнеров Zartico в настоящее время используют этот интегрированный набор лучших практик для улучшения стратегического планирования, повышения операционной эффективности, взаимодействия с заинтересованными сторонами и согласованности действий и, в конечном итоге, приводят экономики своих посетителей к более высокому уровню успеха.
IQBlade
iqblade.com
IQBlade — это программная платформа, которая помогает предприятиям процветать на современных сверхконкурентных рынках. Получите информацию о своих конкурентах, деловых партнерах и клиентах в режиме реального времени, чтобы получить ощутимое конкурентное преимущество в среде B2B.
AppstoreSpy
appstorespy.com
AppstoreSpy — инструмент для анализа данных приложений, позволяющий отслеживать производительность, изучать конкуренцию и улучшать видимость в магазинах приложений.
BoardEx
boardex.com
BoardEx — ведущий поставщик решений для сбора информации для руководителей и картографирования взаимоотношений, предлагающий корпоративные решения для ускорения развития бизнеса и улучшения управления капиталом взаимоотношений. BoardEx, которому доверяют более 350 000 пользователей, позволяет вам проложить путь взаимоотношений с 1,6 миллионами руководителей в 2,1 миллионах профилей государственных, частных и некоммерческих организаций. BoardEx дает вам возможность: - Заключать больше сделок благодаря беспрецедентной аналитической информации для руководителей. - Получайте данные более высокого качества, используя действенный интеллект. - Повысьте производительность сотрудников за счет исключения ручного ввода данных. BoardEx — компания Altrata, входящая в состав Euromoney PLC. Altrata состоит из пяти различных предложений: BoardEx, Boardroom Insiders, RelSci, WealthEngine и Wealth-X. Вместе мы предоставляем данные и информацию о людях, наиболее влияющих на успех наших клиентов.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — это отраслевое облако для подключения. Connectbase является партнером отрасли, обеспечивая возможность покупки и продажи подключений нового поколения, включая автоматическое ценовое предложение, а также предоставляя глубокую и достоверную информацию. Ведущая в отрасли платформа Connectbase, The Connected World, обслуживает почти 300 провайдеров по всему миру, управляя 2,7 миллиардами локаций в более чем 150 странах. Команда Connectbase создала подключенную экосистему, преобразующую сетевые процессы покупки и продажи. Посетите Connectbase по адресу Connectbase.com и подпишитесь на нас в LinkedIn по адресу linkedin.com/company/connectbase-us/.
EQI Data
eqidata.com
G-data — это запатентованное программное обеспечение для моделей бизнес-аналитики на базе искусственного интеллекта, которое предоставляет мультиплатформенное интегрированное передовое аналитическое SaaS-решение в режиме реального времени для онлайн-бизнеса в Китае. G-data собирает данные со всех платформ электронной коммерции и социальных сетей, sCRM, рынка и конкурентов, чтобы предлагать живой, динамичный, многоплатформенный анализ данных, прогнозы и рекомендации.
Behavio
behaviolabs.com
Behavio, автоматизированная платформа анализа креативной рекламы, является ценным ресурсом для любого бренд-менеджера, маркетолога, стратега, исследователя или генерального директора, который хочет принимать решения на основе данных и оптимизировать свои рекламные кампании для достижения максимального эффекта. Веб-среда позволяет пользователям тестировать свою рекламу на любом этапе разработки — готовые кампании, раскадровки, видео, изображения или даже просто концепции, находящиеся в стадии разработки. Пользователи могут предварительно и после тестирования своих рекламных кампаний принимать решения на основе данных об эффективности своих сообщений. Функции включают посекундный анализ видео, сравнение концепций, эмоциональные облака слов и многое другое. Результаты доступны менее чем через пять дней.
Fundz
fundz.net
Fundz — это платформа событий, запускающих продажи, первое в своем роде решение, созданное с нуля, чтобы помочь людям находить, связывать и закрывать больше клиентов после ключевых бизнес-событий, таких как новые раунды финансирования, наймы и поглощения новых руководителей. Наши данные лицензируются ведущими отраслевыми платформами, и для нас большая честь помогать клиентам любого размера со всего мира развивать свой бизнес с помощью более эффективной и действенной платформы для поиска и заключения сделок.
Ubico
ubico.io
Ubico предоставляет платформу для привлечения потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта для организаций продаж и маркетинга. Ubico работает с ведущими мировыми компаниями, такими как Hitachi Vantara, AccedoTV, Freshbooks. Преобразуйте взаимодействие с потенциальными клиентами с помощью возможностей автоматизации. Ubico делает каждого торгового представителя более продуктивным за счет интеграции с существующими системами для создания моделей машинного обучения, которые генерируют общие электронные письма и автоматизируют повторяющиеся задачи.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette помогает компаниям FMCG создавать выгодные для потребителя продукты с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Запатентованная технология Ai Palette определяет потребительские тенденции в режиме реального времени, раскрывает движущие силы и мотивацию потребителей и помогает создавать концепции продуктов, отвечающие неудовлетворенным потребностям потребителей. Ai Palette в настоящее время тесно сотрудничает с некоторыми крупнейшими мировыми продовольственными компаниями, включая гигантов из списка Fortune 500. Ai Palette вошла в число 10 лучших аналитических компаний CPG по версии Tracxn, в 5 лучших стартапов AI FMCG по версии StartUs Ranking в 2021 году, в 15 лучших мировых стартапов в области пищевых технологий на Slingshot 2019; Топ-10 технологических стартапов в сфере продуктов питания и розничной торговли на Kickstart Innovation Switzerland 2020.
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi — это решение для анализа рынка, использующее технологию искусственного интеллекта, которое предоставляет компаниям B2B сочетание аналитической информации, информации и данных в режиме реального времени для ускорения процесса принятия решений.
Firmable
firmable.com
Firmable — это популярная в Австралии база данных B2B, которая помогает компаниям принимать более взвешенные решения и добиваться лучших результатов, зная больше о своих потенциальных клиентах, клиентах и кандидатах, чем когда-либо прежде. Это позволяет командам продаж и маркетинга ускорить рост и улучшить взаимодействие; помогает рекрутерам выявить и привлечь нужных кандидатов; и экономит время всем, кто ищет надежную рыночную информацию. Платформа базы данных Firmable, B2B включает: 👉Более 1 миллиона австралийских B2B-компаний и 10 миллионов человек. 👉Точные и подробные профили с локализованной информацией, включая ABN, отраслевые сегменты, технологические стеки и многое другое. 👉Широкий охват мобильных устройств и электронной почты. 👉Локальная поддержка Firmable сосредоточена на том, чтобы помочь вам и вашей команде продаж достичь целей роста на 2024 год.
Hermix
hermix.com
Hermix — первая платформа рыночной аналитики для продаж в государственном секторе. Мы помогаем компаниям выигрывать государственные контракты, осуществляя мониторинг тендеров и анализ рынка. Большие данные уже активно используются в розничной торговле, потребительском секторе, B2C/B2B. Благодаря Hermix современная аналитика также доступна B2G – бизнес-правительству. Мы переносим B2G в 21 век. Мы поддерживаем ежедневные продажи, торги и предварительные продажи: • Мониторинг тендеров, уведомления по электронной почте. • Квалификация возможностей: бюджеты, конкуренция, пробелы. • Глубокая информация о рынке: где деньги, кто покупает и продает, что, когда, где и как. Мы помогаем вам развивать ваш бизнес на удивительном, огромном и стабильном рынке: государственном секторе. • Государственный сектор составляет 53% ВВП ЕС. • Государственные торги составляют 14% ВВП: 2 триллиона евро в ЕС, 14 триллионов во всем мире. www.hermix.com предлагает: • Подробный анализ рынка B2G, сегментацию, прогнозирование с использованием правительственной графики. • Понимание рынка: будущие возможности, партнерство. • Полезные данные и инфографика. • Детализация и детализация. • Умное наблюдение за рынком. Непосредственные выгоды: Стоимость: переведите свою команду от ввода данных к их анализу. Эффективность, концентрация. Увеличьте процент успешных предложений до 60-70%. Качество доставки: выбирайте лучшие технологии и партнеров. Устойчивые, повторяемые продажи. Мы — команда экспертов со значительным опытом в области ИТ, искусственного интеллекта и машинного обучения, больших данных, глубоких технологий, разработки продуктов, государственных закупок и управления. Мы увлечены. Мы стремимся изменить ситуацию. Мы обязуемся поддерживать ваш бизнес и повседневные потребности с помощью Hermix, а также предоставлять соответствующие индивидуальные услуги. Поговорите с нами в чате в приложении, по телефону, электронной почте или WhatsApp. Подключитесь к нам в LinkedIn. Мы разбираемся в данных о продажах в государственном секторе.
Leadbright
leadbright.com
LOOP от Leadbright — это платформа OBM (органический маркетинг) без кода для создания спроса на веб-сайтах, конверсий и роста доходов. LOOP использует большие данные, машинное обучение и искусственный интеллект, чтобы обеспечить бизнес-аналитику и превзойти ваших конкурентов. Мы упрощаем сложные данные, экономя недели ручной работы. Это снижает затраты и стимулирует маркетинг. Наша платформа постоянно адаптируется и учится опережать тенденции отрасли. Мы собираем более 1 000 000 точек данных с вашего собственного веб-сайта, а также от ведущих конкурентов. Мы анализируем его безопасно в кратчайшие сроки. Упростите генерацию потенциальных клиентов вместе с нами.
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI — это платформа для анализа рынка в режиме реального времени, использующая искусственный интеллект, чтобы помочь ипотечной отрасли собирать и систематизировать информацию. TrustStar — это платформа, собирающая тщательно подобранную и проверенную информацию о рынке, разработанная специально для кредитных специалистов и менеджеров по продажам, которым нужна действенная информация о конкурентных возможностях в сфере недвижимости. TrustStar отслеживает более 40+ точек данных, включая местные тенденции, недавнюю активность продаж, предстоящие продажи, ценовую активность, ипотечные транзакции и кредитную деятельность.
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ была основана с целью обеспечить более эффективное и устойчивое взаимодействие между компаниями путем решения проблем с ресурсами и данными, связанных с активным рыночным и технологическим отбором. Из собственного опыта мы знаем, что команды, ответственные за инициирование внешних взаимодействий, часто сталкиваются с ограниченностью ресурсов с точки зрения данных, инструментов и времени и, как следствие, часто прибегают к реактивному подходу. Наличие надежных данных на ранних этапах партнерского процесса дает вам конкурентное преимущество и позволяет быстрее и лучше принимать решения. Venture IQ поможет вам достичь этого.
Zulu5
zulu5.com
Изучите свои рекламные риски и возможности с помощью инструментов анализа рекламы Zulu5. Наша платформа, разработанная для рекламодателей, издателей и агентств, позволяет вам выявлять прошлые успехи, адаптировать существующие кампании и открывать новые возможности для достижения успеха кампании и привлечения потенциальных клиентов. zBoost предоставляет мощные инструменты поиска и анализа рекламных кампаний, позволяющие уточнить коммерческую стратегию вашей компании и выявить новые рыночные возможности. zGuard стремится обеспечить безопасность бренда в цифровой рекламе. Наша платформа проверяет риски и быстро устраняет вредное воздействие, чтобы защитить репутацию вашего бренда и создать положительный опыт для потребителей. Безопасность бренда имеет решающее значение для обеспечения размещения рекламы в соответствующем контексте и соответствия отраслевым нормам. Выберите Zulu5, чтобы получить лучший набор инструментов анализа рекламы, которые помогут вам достичь ваших рекламных целей.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog позволяет запускать веб-приложения как настольные приложения, упрощая управление несколькими учетными записями и повышая производительность.
Crayon
crayon.co
Crayon — платформа для конкурентной разведки, автоматизирующая сбор и анализ данных о рынке и деятельности конкурентов.
Contify
contify.com
Contify - платформа для сбора и анализа рыночной информации и конкурентного анализа, интегрирующая данные из различных источников и поддерживающая многократные языки.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase – платформа для поиска информации о частных и публичных компаниях, включая инвестиции, основателей, слияния и новости.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.
G2
g2.com
G2 — крупнейший рынок программного обеспечения, предлагающий обзоры и рейтинги для помощи предприятиям в выборе программ и оптимизации маркетинга.
Nielsen
nielsen.com
Приложение Nielsen анализирует поведение потребителей и рыночные тенденции, предоставляя данные для бизнес-решений и оптимизации маркетинга.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower — платформа для анализа и оптимизации мобильных приложений, предлагающая данные о загрузках, доходах и тенденциях рынка.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - это SEO-платформа с инструментами для анализа доменов, ключевых слов, обратных ссылок и аудита сайта, помогающая оптимизировать онлайн-присутствие.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Intellizence
intellizence.com
Платформа Intellizence AI предлагает аналитические сигналы для роста доходов и мониторинга рисков: данные о клиентах, продажах и рисках.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot - инструмент для извлечения данных из веба, преобразующий неструктурированный контент в структурированные базы данных с помощью ИИ и машинного обучения.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data предоставляет инструменты для безопасного и эффективного сбора публичных веб-данных и анализа онлайн-рынков и конкурентов.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.
Data.ai
data.ai
Data.ai - платформа для мобильной аналитики, помогающая компаниям анализировать рынок, оптимизировать стратегии и повышать эффективность приложений.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense – платформа для рыночной разведки, предоставляющая доступ к данным для улучшения бизнес-решений и ускорения исследовательских процессов.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker — технологическая компания, которая использует искусственный интеллект для предоставления рыночных данных и прогнозов и, таким образом, помогает исследовательским группам, командам по развитию бизнеса или маркетингу лучше понять и проанализировать сектор. Платформа компании использует машинное обучение и обработку естественного языка (NLP), чтобы предоставить своим клиентам платформу рыночной аналитики на основе искусственного интеллекта, которая ускоряет их доступ к глобальной отраслевой информации.
Draup
draup.com
Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.
Klue
klue.com
Klue — это платформа для сбора и анализа конкурентной информации, которая помогает отделам маркетинга и продаж принимать обоснованные решения.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte — платформа для автоматизации конкурентной разведки, отслеживающая активность конкурентов в цифровых каналах и предоставляющая аналитические отчеты.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — платформа оптимизации мобильного маркетинга, предлагающая инструменты для анализа, управления рекламой и оптимизации приложений.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — это платформа для финансового анализа, мониторинга производительности и конкурентной аналитики, предоставляющая данные для обоснованных бизнес-решений.
Versium
versium.com
Versium помогает маркетологам анализировать данные о клиентах и потенциальных клиентах, улучшая нацеливание и эффективность маркетинга через разные каналы.
Event Registry
eventregistry.org
Используйте возможности искусственного интеллекта, чтобы превратить новостной контент в полезную информацию Event Registry — это ведущая в мире новостная аналитическая платформа, позволяющая организациям отслеживать мировые события и анализировать их влияние.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — это постоянно действующая платформа анализа рынка, которая помогает брендам и организациям отслеживать, управлять, оптимизировать и внедрять инновации. Он использует самые передовые технологии НЛП и искусственного интеллекта для открытия больших наборов данных, что позволяет брендам оптимизировать продукты и лучше понимать потребителей.
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