Hermix

hermix.com

Hermix — первая платформа рыночной аналитики для продаж в государственном секторе. Мы помогаем компаниям выигрывать государственные контракты, осуществляя мониторинг тендеров и анализ рынка. Большие данные уже активно используются в розничной торговле, потребительском секторе, B2C/B2B. Благодаря Hermix современная аналитика также доступна B2G – бизнес-правительству. Мы переносим B2G в 21 век. Мы поддерживаем ежедневные продажи, торги и предварительные продажи: • Мониторинг тендеров, уведомления по электронной почте. • Квалификация возможностей: бюджеты, конкуренция, пробелы. • Глубокая информация о рынке: где деньги, кто покупает и продает, что, когда, где и как. Мы помогаем вам развивать ваш бизнес на удивительном, огромном и стабильном рынке: государственном секторе. • Государственный сектор составляет 53% ВВП ЕС. • Государственные торги составляют 14% ВВП: 2 триллиона евро в ЕС, 14 триллионов во всем мире. www.hermix.com предлагает: • Подробный анализ рынка B2G, сегментацию, прогнозирование с использованием правительственной графики. • Понимание рынка: будущие возможности, партнерство. • Полезные данные и инфографика. • Детализация и детализация. • Умное наблюдение за рынком. Непосредственные выгоды: Стоимость: переведите свою команду от ввода данных к их анализу. Эффективность, концентрация. Увеличьте процент успешных предложений до 60-70%. Качество доставки: выбирайте лучшие технологии и партнеров. Устойчивые, повторяемые продажи. Мы — команда экспертов со значительным опытом в области ИТ, искусственного интеллекта и машинного обучения, больших данных, глубоких технологий, разработки продуктов, государственных закупок и управления. Мы увлечены. Мы стремимся изменить ситуацию. Мы обязуемся поддерживать ваш бизнес и повседневные потребности с помощью Hermix, а также предоставлять соответствующие индивидуальные услуги. Поговорите с нами в чате в приложении, по телефону, электронной почте или WhatsApp. Подключитесь к нам в LinkedIn. Мы разбираемся в данных о продажах в государственном секторе.