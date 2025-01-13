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Программное обеспечение для анализа рынка - Самые популярные приложения - Сен-Пьер и Микелон
Программное обеспечение для анализа рынка объединяет общедоступные и/или ориентированные на клиента рыночные данные, чтобы улучшить понимание поведения клиентов. Эти данные поступают с платформ, специализирующихся на выявлении общих тенденций или идей на рынке или потребительском секторе, а не на отдельных предприятиях. Решения для анализа рынка, которые обычно используются различными отделами маркетинга или продаж, собирают обширные наборы данных и аналитическую информацию, помогая совершенствовать стратегии компании. Очень важно различать программное обеспечение для анализа рынка и программное обеспечение для конкурентной разведки. Рыночная разведка сосредоточена на поведении потребителей, тогда как конкурентная разведка ориентирована на бизнес-анализ, уделяя особое внимание пониманию и оценке конкурентов. Эти два типа аналитического программного обеспечения могут дополнять друг друга, часто вместе с программным обеспечением для анализа продаж, которое помогает в поиске потенциальных клиентов и часто интегрируется с инструментами рыночной или конкурентной разведки.
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BoardEx
boardex.com
BoardEx — ведущий поставщик решений для сбора информации для руководителей и картографирования взаимоотношений, предлагающий корпоративные решения для ускорения развития бизнеса и улучшения управления капиталом взаимоотношений. BoardEx, которому доверяют более 350 000 пользователей, позволяет вам проложить путь взаимоотношений с 1,6 миллионами руководителей в 2,1 миллионах профилей государственных, частных и некоммерческих организаций. BoardEx дает вам возможность: - Заключать больше сделок благодаря беспрецедентной аналитической информации для руководителей. - Получайте данные более высокого качества, используя действенный интеллект. - Повысьте производительность сотрудников за счет исключения ручного ввода данных. BoardEx — компания Altrata, входящая в состав Euromoney PLC. Altrata состоит из пяти различных предложений: BoardEx, Boardroom Insiders, RelSci, WealthEngine и Wealth-X. Вместе мы предоставляем данные и информацию о людях, наиболее влияющих на успех наших клиентов.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — это отраслевое облако для подключения. Connectbase является партнером отрасли, обеспечивая возможность покупки и продажи подключений нового поколения, включая автоматическое ценовое предложение, а также предоставляя глубокую и достоверную информацию. Ведущая в отрасли платформа Connectbase, The Connected World, обслуживает почти 300 провайдеров по всему миру, управляя 2,7 миллиардами локаций в более чем 150 странах. Команда Connectbase создала подключенную экосистему, преобразующую сетевые процессы покупки и продажи. Посетите Connectbase по адресу Connectbase.com и подпишитесь на нас в LinkedIn по адресу linkedin.com/company/connectbase-us/.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением международных данных (Азиатско-Тихоокеанский регион, Япония, Индия и США). Мы отслеживаем более 9000 технологий, 1000 тем намерений и более 10 миллионов компаний по всему миру. OceanFrogs обеспечивает поиск по командам, продуктам и услугам таким образом, чтобы сосредоточить внимание на уточненном списке компаний, которые вам нужны. Платформа OceanFrogs использовалась для выявления правильных клиентов и (а также) правильных партнеров. Вы можете создать как партнеров по сбыту, так и клиентскую воронку. Automation Anywhere, Wipro, Palo Alto, Enate, 42Gears, MontyCloud — некоторые из наших клиентов. Мы работаем как с крупными предприятиями, так и с небольшими компаниями. Мы начали свою деятельность в 2017 году. Мы занимаемся маркетингом и продажами во многих отраслях, таких как облачные технологии, RPA, информационная безопасность, управление талантами и аналитика. Наши клиенты ориентированы на компании, производящие продукты и услуги. Нашими основными клиентами являются те, кто ориентируется на международных клиентов и хочет сосредоточиться на индивидуальном подходе.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет решения для привлечения клиентов и кандидатов B2B. Он создает специальные модели искусственного интеллекта, адаптированные к целям и стратегиям вашего бизнеса, для определения целевой аудитории, проверки данных в режиме реального времени и разработки персонализированного сквозного охвата за считанные секунды. Платформа динамически адаптируется к каждому взаимодействию, способствуя быстрому переходу от стратегии к привлечению потенциальных клиентов, тем самым уменьшая зависимость от обычных команд продаж или рекрутинга. ExactBuyer идеально подходит для рабочих процессов продаж, рекрутинга, маркетинга и разработки, предоставляя инструменты для поиска кандидатов, поиска кандидатов, создания аудитории для платной рекламы и интеграции данных B2B в реальном времени в существующие рабочие процессы. Кроме того, он предлагает поиск на основе искусственного интеллекта и API-интерфейсы для создания аудитории в режиме реального времени и поддержки компаний и контактов, соответствующих определенным критериям. Чтобы поддерживать актуальность вашей CRM, ExactBuyer автоматически заполняет ее расширенными контактами и компаниями, что устраняет необходимость поиска новых потенциальных клиентов. Платформа также предоставляет персонализированные электронные письма для каждого потенциального клиента и встроенную интеграцию CRM и ATS для облегчения задач по вводу данных.
42matters
42matters.com
42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 миллионов опубликованных и неопубликованных приложений в 12 ведущих магазинах приложений, включая Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV, tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Приложения Samsung Smart TV, LG Content Store и приложения Vizio SmartCast. В 42matters мы предлагаем широкий спектр инструментов для исследования рынка приложений. Наши API, дампы файлов (наборы данных) и набор исследовательских веб-платформ, в том числе 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer и 42matters App Watchlist, позволяют компаниям выявлять рыночные тенденции, создавать отраслевые продукты и услуги, внедрять более эффективные деловая практика и многое другое. Мы предоставляем критически важную информацию компаниям, работающим во многих отраслях. Например, мы помогаем… – Компании, занимающиеся рекламными технологиями, повышают таргетинг рекламы, максимизируют количество показов рекламы и борются с мошенничеством в рекламе. – Команды продаж и маркетинга расширяют свои каналы продаж, обогащают данные, хранящиеся в CRM-системах, и развивают существующие учетные записи. – Разработчики приложений, игр и SDK сравнивают свои результаты с конкурентами и создают дорожные карты с учетом потребностей рынка. – Специалисты по кибербезопасности улучшают методы MAM и MDM, оптимизируют обнаружение вредоносного ПО и выявляют вредоносные разрешения и интегрированные технологии. 42matters — частная компания со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария, основанная в 2011 году. Нас поддерживают Gamma Capital Partners и Project A Ventures.
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — единственная платформа потребительских данных и аналитики на основе искусственного интеллекта, которая плавно ускоряет понимание действий. Войдите в систему, чтобы получить мгновенный доступ к актуальным и свежим исследованиям потребительского рынка о современном потребителе. Ignite предоставляет в режиме реального времени более 14 000 запатентованных, основанных на ценностях аналитических данных о 230 миллионах отдельных потребителей. Включите свои собственные данные, чтобы лучше понять своих клиентов. Быстро создавайте и анализируйте сверхрелевантные целевые микросегменты, чтобы усовершенствовать свою стратегию сегментации. Ignite подключается напрямую к вашей маркетинговой экосистеме, позволяя вам принимать меры в зависимости от меняющихся рыночных условий.
People Data Labs
peopledatalabs.com
В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатный ключ API и начните пополнять профили бесплатно, кредитная карта не требуется.
Nexoya
nexoya.com
Больше никакого статического планирования бюджета. Воспользуйтесь возможностями гибкого управления портфелем. Распределяйте рекламный бюджет более эффективно с помощью технологий искусственного интеллекта и получайте до 70% более высокую рентабельность инвестиций в рекламу.
Databook
databook.com
Databook — это первая в отрасли платформа для управления стратегическими отношениями (SRM). Если вы еще не слышали о SRM, не волнуйтесь — это новинка. SRM — это процесс выхода на рынок, направленный на углубление и расширение связей продавцов с клиентами путем четкого понимания потребностей клиентов. Вот как Databook использует SRM: • Databook постоянно просматривает и собирает сигналы динамических данных от покупателей, чтобы выявить их текущие приоритеты и финансовые проблемы. • Фирменное приложение платформы Strategy Builder затем использует эту информацию для автоматического определения наиболее подходящих стратегий выхода на рынок для каждого клиента. • Данные о стратегии и покупателях также передаются во всю экосистему GTM, поэтому критически важные процессы учета и прогнозирования всегда обновляются актуальной информацией. Лучшая часть? Платформа Databook делает SRM масштабируемым, позволяя обнаруживать и управлять стратегической историей продаж для каждого аккаунта. В результате наша платформа помогает командам GTM стать не только более эффективными, но и более результативными. Ведущие корпоративные компании, такие как Salesforce, Microsoft и Databricks, используют платформу SRM Databook для построения глубоких связей с клиентами, которые приводят к более крупным и выгодным сделкам.
Stackline
stackline.com
Целью Stackline стать движущей силой будущего коммерции, сближая бренды и клиентов, является первая подключенная торговая платформа с полной воронкой продаж для самых инновационных брендов мира. Запатентованные нейронные сети и системы глубокого обучения Stackline выявляют и визуализируют трансформационные омниканальные идеи, обеспечивают лидирующую на рынке эффективность рекламы и активизируют каждый шаг покупательского пути. Лидеры брендов, новаторы продуктов и маркетологи доверяют Stackline обеспечение прибыльного роста во все более сложной экосистеме розничной торговли. В компании Stackline, основанной в 2014 году в Сиэтле, работают более 250 специалистов в области сетевой коммерции, создающих ценность для 7000 мировых брендов.
Gain.pro
gain.pro
Примерно 75% крупных предприятий в мире являются частными, но привлечь к ним внимание непросто. Gain.pro ставит перед собой задачу повысить прозрачность частных рынков, используя подход «высокие технологии и высокий уровень взаимодействия». Мы достигаем этого, сочетая передовые технологии поиска с высочайшим качеством местных исследований. Получите более глубокое представление о компаниях, инвесторах, отраслях и инвестиционной деятельности, представленное вам через нашу удобную платформу для анализа частного рынка. Среди наших клиентов: - Частные инвестиционные компании - Венчурные фирмы - Фирмы по корпоративной стратегии и слияниям и поглощениям - Консультанты по слияниям и поглощениям - Консультации - Юридические фирмы - Фирмы по продажам B2B
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — это ведущая платформа анализа конкурентов, которая позволяет организациям быстрее принимать более разумные решения. Он использует ИИ для отслеживания глобального цифрового присутствия конкурентов организации в режиме реального времени, а аналитиков рынка — для обработки данных. Клиенты получают непрерывный поток наиболее актуальной и действенной информации о своей организации. Они используют эту информацию для проверки и оптимизации стратегий, получения конкурентного преимущества, а также защиты и увеличения доходов.
Zartico
zartico.com
Операционная система Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) включает в себя нашу запатентованную интегрированную модель данных™, включающую данные о геолокации, расходах и событиях с самой высокой частотой и самым высоким разрешением как для жителей, так и для посетителей, а также для всех типов событий. В сочетании с заполняемостью направлений, эффективностью маркетинга и нашей командой стратегических консультантов, более 200 направлений по всей стране доверяют Zartico, чтобы предоставить четкую информацию, обеспечивающую лучшие результаты. Основанная в 2019 году, Zartico была создана для решения сложнейших мировых проблем, стоящих перед туризмом, чтобы принести пользу сообществам за счет улучшения качества жизни жителей и опыта посетителей, одновременно способствуя организационным изменениям в индустрии туризма. Наша миссия — дать организациям возможность лучше управлять направлениями по всему миру посредством улучшения анализа данных и принятия решений. ZDOS® предоставляет уникальную информацию, базовые показатели, критерии и индексы, с помощью которых DMO могут измерять свой успех и обеспечивать результаты, которые принесут пользу их заинтересованным сторонам и сообществам. Чтобы помочь нашим партнерам успешно управлять своими дестинациями, мы представили Пять основ современной организации дестинаций, чтобы измерить и понять истинное влияние экономики посетителей, выходящее за рамки устаревших ключевых показателей эффективности, ориентированных на маркетинг. Более 200+ партнеров Zartico в настоящее время используют этот интегрированный набор лучших практик для улучшения стратегического планирования, повышения операционной эффективности, взаимодействия с заинтересованными сторонами и согласованности действий и, в конечном итоге, приводят экономики своих посетителей к более высокому уровню успеха.
IQBlade
iqblade.com
IQBlade — это программная платформа, которая помогает предприятиям процветать на современных сверхконкурентных рынках. Получите информацию о своих конкурентах, деловых партнерах и клиентах в режиме реального времени, чтобы получить ощутимое конкурентное преимущество в среде B2B.
AppstoreSpy
appstorespy.com
Превратите данные в ценную информацию за несколько кликов — AppstoreSpy предлагает простые в использовании инструменты для сложных задач, которые помогут вам совершить прорыв в мобильных технологиях. Наши инструменты предоставляют информацию, которая помогает пользователям понять, какое приложение может стать следующим большим достижением, обойти конкурентов на рынке или найти лучшие инвестиционные возможности. У нас есть целый ряд продуктов: от расширения Chrome, которое позволяет отслеживать и отслеживать данные приложений непосредственно в Play Store, до расширенных функций API. Выберите то, что подходит именно вам, будь то классический Market Explorer или наш уникальный инструмент поиска ниш — AppstoreSpy ориентирован на настраиваемые инструменты, которые подойдут любому пользователю. Превратите данные в ценную информацию за несколько кликов — AppstoreSpy предлагает простые в использовании инструменты для сложных задач. чтобы помочь вам совершить мобильный прорыв. Наши инструменты предоставляют информацию, которая помогает пользователям понять, какое приложение может стать следующим большим достижением, обойти конкурентов на рынке или найти лучшие инвестиционные возможности. У нас есть целый ряд продуктов: от расширения Chrome, которое позволяет отслеживать и отслеживать данные приложений непосредственно в Play Store, до расширенных функций API. Выберите то, что подходит именно вам, будь то классический Market Explorer или наш уникальный инструмент поиска ниш — AppstoreSpy ориентирован на настраиваемые инструменты, которые подойдут любому пользователю.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — это постоянно действующая платформа анализа рынка, которая помогает брендам и организациям отслеживать, управлять, оптимизировать и внедрять инновации. Он использует самые передовые технологии НЛП и искусственного интеллекта для открытия больших наборов данных, что позволяет брендам оптимизировать продукты и лучше понимать потребителей.
Cypris
cypris.ai
Cypris — это платформа анализа рынка, созданная для исследовательских и инновационных команд. Мы анализируем и отслеживаем более 500 миллионов точек данных из более чем 150 стран каждый день, включая новых участников, патенты, исследовательские работы, стартапы и многое другое. Мы подключаем научно-исследовательские группы к глобальному инновационному ландшафту так же, как это сделал Bloomberg Terminal для финансового мира и Pitchbook для венчурного капитала.
EQI Data
eqidata.com
G-data — это запатентованное программное обеспечение для моделей бизнес-аналитики на базе искусственного интеллекта, которое предоставляет мультиплатформенное интегрированное передовое аналитическое SaaS-решение в режиме реального времени для онлайн-бизнеса в Китае. G-data собирает данные со всех платформ электронной коммерции и социальных сетей, sCRM, рынка и конкурентов, чтобы предлагать живой, динамичный, многоплатформенный анализ данных, прогнозы и рекомендации.
Behavio
behaviolabs.com
Behavio, автоматизированная платформа анализа креативной рекламы, является ценным ресурсом для любого бренд-менеджера, маркетолога, стратега, исследователя или генерального директора, который хочет принимать решения на основе данных и оптимизировать свои рекламные кампании для достижения максимального эффекта. Веб-среда позволяет пользователям тестировать свою рекламу на любом этапе разработки — готовые кампании, раскадровки, видео, изображения или даже просто концепции, находящиеся в стадии разработки. Пользователи могут предварительно и после тестирования своих рекламных кампаний принимать решения на основе данных об эффективности своих сообщений. Функции включают посекундный анализ видео, сравнение концепций, эмоциональные облака слов и многое другое. Результаты доступны менее чем через пять дней.
Fundz
fundz.net
Fundz — это платформа событий, запускающих продажи, первое в своем роде решение, созданное с нуля, чтобы помочь людям находить, связывать и закрывать больше клиентов после ключевых бизнес-событий, таких как новые раунды финансирования, наймы и поглощения новых руководителей. Наши данные лицензируются ведущими отраслевыми платформами, и для нас большая честь помогать клиентам любого размера со всего мира развивать свой бизнес с помощью более эффективной и действенной платформы для поиска и заключения сделок.
Ubico
ubico.io
Ubico предоставляет платформу для привлечения потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта для организаций продаж и маркетинга. Ubico работает с ведущими мировыми компаниями, такими как Hitachi Vantara, AccedoTV, Freshbooks. Преобразуйте взаимодействие с потенциальными клиентами с помощью возможностей автоматизации. Ubico делает каждого торгового представителя более продуктивным за счет интеграции с существующими системами для создания моделей машинного обучения, которые генерируют общие электронные письма и автоматизируют повторяющиеся задачи.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette помогает компаниям FMCG создавать выгодные для потребителя продукты с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Запатентованная технология Ai Palette определяет потребительские тенденции в режиме реального времени, раскрывает движущие силы и мотивацию потребителей и помогает создавать концепции продуктов, отвечающие неудовлетворенным потребностям потребителей. Ai Palette в настоящее время тесно сотрудничает с некоторыми крупнейшими мировыми продовольственными компаниями, включая гигантов из списка Fortune 500. Ai Palette вошла в число 10 лучших аналитических компаний CPG по версии Tracxn, в 5 лучших стартапов AI FMCG по версии StartUs Ranking в 2021 году, в 15 лучших мировых стартапов в области пищевых технологий на Slingshot 2019; Топ-10 технологических стартапов в сфере продуктов питания и розничной торговли на Kickstart Innovation Switzerland 2020.
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi — это решение для анализа рынка, использующее технологию искусственного интеллекта, которое предоставляет компаниям B2B сочетание аналитической информации, информации и данных в режиме реального времени для ускорения процесса принятия решений.
Firmable
firmable.com
Firmable — это популярная в Австралии база данных B2B, которая помогает компаниям принимать более взвешенные решения и добиваться лучших результатов, зная больше о своих потенциальных клиентах, клиентах и кандидатах, чем когда-либо прежде. Это позволяет командам продаж и маркетинга ускорить рост и улучшить взаимодействие; помогает рекрутерам выявить и привлечь нужных кандидатов; и экономит время всем, кто ищет надежную рыночную информацию. Платформа базы данных Firmable, B2B включает: 👉Более 1 миллиона австралийских B2B-компаний и 10 миллионов человек. 👉Точные и подробные профили с локализованной информацией, включая ABN, отраслевые сегменты, технологические стеки и многое другое. 👉Широкий охват мобильных устройств и электронной почты. 👉Локальная поддержка Firmable сосредоточена на том, чтобы помочь вам и вашей команде продаж достичь целей роста на 2024 год.
Hermix
hermix.com
Hermix — первая платформа рыночной аналитики для продаж в государственном секторе. Мы помогаем компаниям выигрывать государственные контракты, осуществляя мониторинг тендеров и анализ рынка. Большие данные уже активно используются в розничной торговле, потребительском секторе, B2C/B2B. Благодаря Hermix современная аналитика также доступна B2G – бизнес-правительству. Мы переносим B2G в 21 век. Мы поддерживаем ежедневные продажи, торги и предварительные продажи: • Мониторинг тендеров, уведомления по электронной почте. • Квалификация возможностей: бюджеты, конкуренция, пробелы. • Глубокая информация о рынке: где деньги, кто покупает и продает, что, когда, где и как. Мы помогаем вам развивать ваш бизнес на удивительном, огромном и стабильном рынке: государственном секторе. • Государственный сектор составляет 53% ВВП ЕС. • Государственные торги составляют 14% ВВП: 2 триллиона евро в ЕС, 14 триллионов во всем мире. www.hermix.com предлагает: • Подробный анализ рынка B2G, сегментацию, прогнозирование с использованием правительственной графики. • Понимание рынка: будущие возможности, партнерство. • Полезные данные и инфографика. • Детализация и детализация. • Умное наблюдение за рынком. Непосредственные выгоды: Стоимость: переведите свою команду от ввода данных к их анализу. Эффективность, концентрация. Увеличьте процент успешных предложений до 60-70%. Качество доставки: выбирайте лучшие технологии и партнеров. Устойчивые, повторяемые продажи. Мы — команда экспертов со значительным опытом в области ИТ, искусственного интеллекта и машинного обучения, больших данных, глубоких технологий, разработки продуктов, государственных закупок и управления. Мы увлечены. Мы стремимся изменить ситуацию. Мы обязуемся поддерживать ваш бизнес и повседневные потребности с помощью Hermix, а также предоставлять соответствующие индивидуальные услуги. Поговорите с нами в чате в приложении, по телефону, электронной почте или WhatsApp. Подключитесь к нам в LinkedIn. Мы разбираемся в данных о продажах в государственном секторе.
Leadbright
leadbright.com
LOOP от Leadbright — это платформа OBM (органический маркетинг) без кода для создания спроса на веб-сайтах, конверсий и роста доходов. LOOP использует большие данные, машинное обучение и искусственный интеллект, чтобы обеспечить бизнес-аналитику и превзойти ваших конкурентов. Мы упрощаем сложные данные, экономя недели ручной работы. Это снижает затраты и стимулирует маркетинг. Наша платформа постоянно адаптируется и учится опережать тенденции отрасли. Мы собираем более 1 000 000 точек данных с вашего собственного веб-сайта, а также от ведущих конкурентов. Мы анализируем его безопасно в кратчайшие сроки. Упростите генерацию потенциальных клиентов вместе с нами.
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI — это платформа для анализа рынка в режиме реального времени, использующая искусственный интеллект, чтобы помочь ипотечной отрасли собирать и систематизировать информацию. TrustStar — это платформа, собирающая тщательно подобранную и проверенную информацию о рынке, разработанная специально для кредитных специалистов и менеджеров по продажам, которым нужна действенная информация о конкурентных возможностях в сфере недвижимости. TrustStar отслеживает более 40+ точек данных, включая местные тенденции, недавнюю активность продаж, предстоящие продажи, ценовую активность, ипотечные транзакции и кредитную деятельность.
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ была основана с целью обеспечить более эффективное и устойчивое взаимодействие между компаниями путем решения проблем с ресурсами и данными, связанных с активным рыночным и технологическим отбором. Из собственного опыта мы знаем, что команды, ответственные за инициирование внешних взаимодействий, часто сталкиваются с ограниченностью ресурсов с точки зрения данных, инструментов и времени и, как следствие, часто прибегают к реактивному подходу. Наличие надежных данных на ранних этапах партнерского процесса дает вам конкурентное преимущество и позволяет быстрее и лучше принимать решения. Venture IQ поможет вам достичь этого.
Zulu5
zulu5.com
Изучите свои рекламные риски и возможности с помощью инструментов анализа рекламы Zulu5. Наша платформа, разработанная для рекламодателей, издателей и агентств, позволяет вам выявлять прошлые успехи, адаптировать существующие кампании и открывать новые возможности для достижения успеха кампании и привлечения потенциальных клиентов. zBoost предоставляет мощные инструменты поиска и анализа рекламных кампаний, позволяющие уточнить коммерческую стратегию вашей компании и выявить новые рыночные возможности. zGuard стремится обеспечить безопасность бренда в цифровой рекламе. Наша платформа проверяет риски и быстро устраняет вредное воздействие, чтобы защитить репутацию вашего бренда и создать положительный опыт для потребителей. Безопасность бренда имеет решающее значение для обеспечения размещения рекламы в соответствующем контексте и соответствия отраслевым нормам. Выберите Zulu5, чтобы получить лучший набор инструментов анализа рекламы, которые помогут вам достичь ваших рекламных целей.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot предоставляет набор продуктов, созданных для преобразования неструктурированных данных из Интернета в структурированные контекстные базы данных. Продукты Diffbot созданы на основе передового программного обеспечения машинного зрения и обработки естественного языка, которое способно читать миллиарды документов каждый день. График знаний Diffbot Продукт «График знаний» Diffbot — это крупнейшая в мире контекстная база данных, состоящая из более чем 10 миллиардов объектов, включая организации, продукты, статьи, события и многое другое. Инновационные технологии НЛП и анализа фактов Knowledge Graph объединяют объекты в контекстные базы данных, включающие более 1 триллиона
Contify
contify.com
Contify предлагает комплексную платформу для анализа рынка и конкуренции, а также API-интерфейсы новостей, позволяющие компаниям собирать, обрабатывать и делиться действенной информацией о конкурентах, клиентах, отраслях и ключевых темах аналитики в рамках организации.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Crunchbase, изначально созданный для отслеживания стартапов, содержит информацию о государственных и частных компаниях в глобальном масштабе. Crunchbase получает свои данные четырьмя способами: венчурная программа, машинное обучение, собственная группа данных и сообщество Crunchbase. Представители общественности могут отправлять информацию в базу данных Crunchbase. Эти материалы подлежат регистрации, социальной проверке и часто проверяются модератором, прежде чем быть принятыми к публикации. Сообщество Википедии отказалось от использования ее в качестве источника в марте 2019 года.
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность каждому этапу процесса покупки B2B. Вы получите единое окно, объединяющее все источники информации и идей, а также все продажи и маркетинговые ходы, что позволит вам раньше выявлять возможности, более разумно взаимодействовать с ними и быстрее заключать сделки. Создавайте точные аудитории, используя нашу информацию об учетных записях, данные CRM и MAP, сигналы намерений, технографию и многое другое. Затем используйте дополнительные возможности для большей точности и контроля: единственная рекламная платформа B2B, оптимизированная для охвата целых команд закупщиков, повышения конверсии веб-сайта за счет персонализации, координации значимого взаимодействия с клиентами в вашей экосистеме и каналах, а также измерения того, как маркетинговая и коммерческая деятельность влияет на потоки продаж и доходы. Продавцы могут даже использовать свои CRM-приложения, чтобы получить интеллектуальную информацию о контактах и компаниях, а также увидеть активность в базе спроса и намерения. С помощью Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence вы можете координировать все действия с GTM для упрощения покупок.
G2
g2.com
G2 — крупнейший в мире и пользующийся наибольшим доверием рынок программного обеспечения. Ежегодно более 90 миллионов человек, включая сотрудников всех компаний из списка Fortune 500, используют G2 для принятия более разумных решений в области программного обеспечения на основе достоверных экспертных оценок. Тысячи компаний-разработчиков программного обеспечения и услуг всех размеров сотрудничают с G2, чтобы построить свою репутацию, управлять расходами на программное обеспечение и развивать свой бизнес.
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чикаго.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализа опросов. С помощью CoreXM вы можете объединить разрозненные или переданные на аутсорсинг операции в целостную комплексную платформу для всей информации, которую вы хотите собрать и на основе которой действовать. Благодаря возможностям и решениям для каждого отдела CoreXM помогает вам охватить аудиторию, где бы она ни находилась, гарантируя, что вы получите ценную информацию быстрее, чем когда-либо прежде. Вы даже можете создавать свои собственные проекты или использовать проекты, разработанные экспертами Qualtrics — для анализа бренда, изучения клиентов, исследования продуктов или опыта сотрудников — чтобы вы могли предпринимать действия там, где это необходимо больше всего. С Qualtrics CoreXM вы даете каждому возможность собирать, анализировать и делиться полезной информацией, а также использовать ее для выявления или улучшения существующих продуктов, услуг и опыта. Пришло время повысить эффективность данных вашего опыта с помощью самого гибкого в мире решения для современных исследований и обратной связи. 1) Сосредоточьтесь на правильных результатах. Подкрепляйте каждое решение прогнозной информацией и рекомендациями на основе искусственного интеллекта, чтобы предпринимать правильные действия и улучшать качество обслуживания. Сюда входит текстовая аналитика на основе искусственного интеллекта для понимания открытой обратной связи в масштабе, отчетность для каждой заинтересованной стороны и многое другое. 2) Сложные исследования стали проще. Создавайте, настраивайте и изменяйте любой исследовательский проект за считанные минуты с помощью пользовательского интерфейса «укажи и щелкни», методологий, поддерживаемых докторами наук, и надежной библиотеки, содержащей более 100 типов вопросов и шаблонов, разработанных учеными-исследователями. Все готово к использованию, никакого кодирования не требуется. 3) Повысьте скорость и гибкость. Масштабируйте доступ, чтобы получать ценную информацию по всей организации с помощью специально разработанных решений, рабочих процессов и удобной совместной работы. Добавьте к этому гибкую платформу с непревзойденной интеграцией в системы, которые уже использует ваша организация. 4) Экономьте время и деньги. Стандартизируйте свои исследования на единой платформе, чтобы создать комплексную систему учета всех данных ваших респондентов. Станьте экспертом-исследователем с помощью ИИ, который сделает за вас всю тяжелую работу, предлагая рекомендации по улучшению качества и совместимости опросов. 5) Консолидация и оптимизация исследований. С помощью одной единой системы, которая объединяет и централизует способность каждого слушать, понимать и действовать на основе обратной связи и возможностей опыта, глубже вникать в данные, разрабатывать личный опыт в масштабе и радикально повышать эффективность исследований. 6) Снижение рисков. Благодаря непревзойденной функциональности безопасности, соответствия требованиям и управлению корпоративного уровня, Qualtrics CoreXM сертифицирован по GDPR, HITRUST, ISO 27001 и соответствует требованиям FedRAMP. 7) Расширьте свою пропускную способность с помощью экспертов по запросу. Сделайте ваши данные более эффективными для вас. Заручитесь поддержкой наших исследовательских служб и сети партнеров в вопросах проектирования, аналитики, отчетности и поиска респондентов. Кроме того, благодаря полностью гибкой модели взаимодействия, используйте нас столько, сколько вам нужно. Ключевые особенности продукта Qualtrics CoreXM - Шаблоны, разработанные экспертами - Создатель опросов с возможностью перетаскивания - Автоматизированные решения XM - Настраиваемые темы опросов - Полные инструменты для совместной работы - Расширенная логика опроса - Управление квотами - Встроенная методология на основе искусственного интеллекта и анализ качества вопросов (ExpertReview). - Аналитика и интеллект на базе искусственного интеллекта (Stats iQ и Text iQ) - Кросс-таблицы - Доступ к REST API для системной интеграции. - СМС-рассылка - Соответствует WCAG 2.0 - Поддержка по электронной почте и в чате
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower — компания, занимающаяся исследованиями рынка, которая изобрела Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), новый вид рыночной аналитики, который помогает организациям оставаться в курсе ключевых тактик и тенденций. Наша платформа CLI показывает брендам, как потребители взаимодействуют с компаниями в глобальной цифровой экономике, используя приложения, покупки, рекламные показы и многое другое, включая мобильные приложения, социальные сети, потоковые медиа, веб-сайты, цифровые платежи и многое другое. Информация, полученная ответственно от Sensor Tower, дополняет корпоративные данные взглядами «извне внутри», полученными от реальных людей, отвечая на ценные вопросы, на которые корпоративные данные не могут ответить. Эти идеи помогают формировать стратегии ведущих компаний мира.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat выделяется как комплексный набор инструментов SEO, позволяющий вам эффективно контролировать свою видимость в Интернете. Ключевой актив для преданных своему делу предприятий, стремящихся к повышению рейтинга и усилению коммерческого присутствия в Интернете. Обладая обширным арсеналом, насчитывающим более 50 мощных инструментов, Serpstat решает следующие задачи: 🔍 Анализ конкурентов: выявите и оцените ключевых игроков на вашем рынке. 📊 Стратегия контента: оценивайте и создавайте — получайте высококачественный, ориентированный на рейтинг контент. 🚀 Комплексный SEO-надзор: комплексные инструменты для обеспечения лучшей позиции в Google. 🌐 Анализ рынка и аналитика: погрузитесь в свою сферу деятельности и перенимайте лучшие отраслевые практики от лидеров. 💡 Реклама и платный поиск: собирайте информацию о конкурентах, чтобы усовершенствовать свои платные кампании. ✍️ Создание и анализ контента с помощью искусственного интеллекта: легко создавайте или перерабатывайте статьи, создавайте метатеги, улучшайте грамматику и орфографию, а также извлекайте ключевые слова из текста. Комплексная платформа SEO, которая включает в себя все необходимое для надежного маркетингового расширения. Горячее обновление: получите мощную информацию о SEO с помощью плагина Serpstat ChatGPT! 🔍 Найдите целевые ключевые слова SEO и сравните их по регионам. 📊 Анализируйте важные показатели SEO и данные обратных ссылок на домены. ✍️ Используйте данные SEO и синергию ChatGPT для создания эффективного контента и стратегий оптимизации. Обновите свою SEO-игру с помощью ChatGPT сегодня!
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Intellizence
intellizence.com
Платформа Intellizence AI предлагает аналитические сигналы для роста доходов и мониторинга рисков: данные о клиентах, продажах и рисках.
Bright Data
brightdata.com
Являясь аналитическим продуктом Bright Data, мы используем беспрецедентный масштаб, технологии и глобальный охват крупнейшей в мире платформы сбора данных. Наш уникальный доступ позволяет брендам и ритейлерам всех видов получать комплексную информацию в режиме реального времени об онлайн-рынках и конкурентах, обеспечивая беспрецедентное конкурентное преимущество. С помощью Bright Insights вы можете использовать аналитику электронной коммерции на основе данных с беспрецедентным охватом данных. Получите конкурентное преимущество, отслеживая эффективность конкурентов, долю рынка и новые продукты. Контролируйте свою категорию, будьте в курсе тенденций и оптимизируйте операции электронной коммерции, чтобы помочь вам увеличить онлайн-продажи и легко управлять уровнем запасов.
Crayon
crayon.co
Отмеченная наградами платформа конкурентной разведки Crayon помогает вашей организации увидеть и использовать возможности, чтобы вы могли создать устойчивое бизнес-преимущество. Десятки тысяч команд используют программное обеспечение Crayon для автоматического сбора и анализа полной конкурентной информации — внешних сообщений и позиционирования, изменений в продуктах и ценах, планов найма, стратегий выхода на рынок и многого другого — извлекая из сотен миллионов источников. Ручное исследование не только отнимает много времени, но и рискованно. Когда вы полагаетесь на человеческие усилия, вы подвержены упущенным возможностям и необнаруженным угрозам. С Crayon вы можете автоматически фиксировать движения ваших конкурентов в режиме реального времени. Используйте более ста различных типов данных из миллионов источников конкурентной информации, чтобы быть в курсе обновлений продуктов, изменений в обмене сообщениями, изменений в составе руководящего состава и многого другого.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний, предоставляя полные и точные данные, такие как адреса электронной почты и номера телефонов, а также ценные аналитические данные о компаниях. RoundDeal не только предоставляет данные, но и предлагает интеллектуальную платформу. Наша цель — помочь маркетологам, торговым представителям и рекрутерам быстро находить и связывать целевые контакты, оценивать конкурентную среду, получать ценную бизнес-аналитику и возможности роста. 1. Prospector — найдите своего следующего клиента с помощью более качественных данных. Быстро создавайте целевые списки потенциальных клиентов, используя данные о более чем 100 миллионах контактов, и получайте оповещения, когда контакты меняют работу. 2. Вовлеченность: автоматизируйте свою вовлеченность в продажи. Создавайте автоматизированные последовательности продаж и поднимите свои возможности продаж на новый уровень. 3. Расширение Chrome — находите потенциальных клиентов повсюду. Получайте целевые контакты и информацию о компании непосредственно на LinkedIn, на веб-сайте компании и в CRM (Salesforce или HubSpot. 4. Пополнение — автоматически пополняйте свои данные. Пополните свои записи более чем 50 фирмографическими полями в базе данных RoundDeal, включая рабочий адрес электронной почты, телефон, должность, название компании и многое другое. 5. Посетители. Превратите посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Узнайте, какие компании посещают ваш веб-сайт, и привлекайте их правильным способом и в нужное время.
Data.ai
data.ai
data.ai — это самая надежная в отрасли платформа для анализа и анализа мобильных данных. Получите полное представление о мобильной среде, необходимой вам для приобретения, удержания и привлечения клиентов, расстановки приоритетов для своей дорожной карты, выхода на новые рынки и оптимизации рентабельности инвестиций. С помощью data.ai Intelligence вы можете: • Ускорить загрузку приложения и стратегию получения дохода. • Повысить рейтинги вашего приложения и заставить пользователей возвращаться. • Посмотреть, как использование приложения различается в более чем 60 странах. • Оптимизировать стратегию запуска и кампании по привлечению клиентов. • Сравнить эффективность своих мобильных устройств. в сравнении с конкурентами Миссия data.ai — помогать клиентам создавать успешные мобильные приложения и достигать совершенства. Основанная в 2010 году, компания запустила первое решение для анализа мобильного рынка. В 2020 году data.ai запустила Ascend, решение для анализа рекламы, став первой компанией в своей сфере, которая предлагает параллельное представление рыночной информации и собственных данных компаний для поддержки критически важных бизнес-решений. Вместе эти решения составляют наиболее полную в отрасли мобильную платформу. Более 1100 клиентов и 1 миллион подключений во всех регионах и отраслях полагаются на data.ai для развития своего мобильного бизнеса. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско и имеет 12 офисов по всему миру.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — это то, как самые опытные компании в мире устраняют неопределенность при принятии решений. Благодаря анализу рынка и поиску, основанным на проверенном искусственном интеллекте, AlphaSense быстро предоставляет актуальную информацию из заслуживающей доверия вселенной общедоступного и частного контента, включая исследования акций, отчеты компаний, стенограммы событий, звонки экспертов, новости, отраслевые журналы и собственный исследовательский контент клиентов. В компании AlphaSense со штаб-квартирой в Нью-Йорке работает более 1000 человек в офисах в США, Великобритании, Финляндии, Индии и Сингапуре.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker — технологическая компания, которая использует искусственный интеллект для предоставления рыночных данных и прогнозов и, таким образом, помогает исследовательским группам, командам по развитию бизнеса или маркетингу лучше понять и проанализировать сектор. Платформа компании использует машинное обучение и обработку естественного языка (NLP), чтобы предоставить своим клиентам платформу рыночной аналитики на основе искусственного интеллекта, которая ускоряет их доступ к глобальной отраслевой информации.
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в режиме реального времени, руководители HR-отделов могут понимать тенденции отрасли, развивать кадровый резерв и разрабатывать стратегии переподготовки кадров. Draup также предоставляет информацию о новых вакансиях, горячих точках талантов и востребованных навыках, которые помогают планировать будущие потребности в рабочей силе. Для руководителей продаж Draup предлагает инструменты анализа продаж, которые выходят за рамки базовой информации о покупателях. Это позволяет осуществлять микротаргетинг потенциальных клиентов на основе интересов, технологических потребностей и отношений аутсорсинга. Drup предоставляет подробные отчеты по счетам, картирование заинтересованных сторон и помогает определить правильных лиц, принимающих решения для целевых стратегий продаж. Он также помогает отделам продаж исследовать новые возможности поставщиков услуг в различных отраслях. Draup создан экспертами в области искусственного интеллекта, машинного обучения (ML) и обработки естественного языка (NLP), сочетая анализ на основе искусственного интеллекта с человеческим курированием. Платформа предлагает гиперцелевую информацию, основанную на миллионах точек данных, предлагая действенные стратегии, подкрепленные актуальными и проверенными данными. Данные Draup проверяются опытными исследователями и аналитиками, чтобы обеспечить объективную информацию. Платформа отличается быстрой адаптацией, постоянной поддержкой и гибким развертыванием для удовлетворения меняющихся потребностей. Он предлагает обновление данных практически в реальном времени, гибкие модели доставки и предсказуемые комиссии. Draup обеспечивает многоканальный доступ к своей платформе, пользовательским отчетам и API-интерфейсам экспорта данных/REST для плавной интеграции в корпоративные решения. В целом, Draup стремится поддерживать отделы талантов и продаж в принятии решений на основе данных и ускорении роста доходов предприятий по всему миру.
Klue
klue.com
Klue — это платформа конкурентной разведки, предназначенная для помощи маркетологам в сборе, организации и распространении конкурентной информации в различных подразделениях бизнеса. Платформа использует аналитику на основе искусственного интеллекта для агрегирования и интерпретации данных, обеспечивая глубокое понимание рыночных тенденций. Его основные функции включают в себя способность централизовать конкурентную информацию, эффективно анализировать данные, создавать конкурентоспособный контент и распространять его по организации. Кроме того, это позволяет пользователям измерять свое влияние в конкурентной бизнес-среде. Он также предлагает дополнительные возможности искусственного интеллекта, предназначенные для экономии времени и повышения качества анализа. Платформа предназначена для поддержки стратегии выхода всей организации на рынок, предоставляя доступ к ряду ресурсов, включая руководства, отчеты, шаблоны и вебинары, которые направлены на предоставление пользователям конкурентного преимущества. Помимо централизации аналитики и повышения качества анализа, Klue также уделяет особое внимание безопасности данных и интеграции инструментов. Ключевые аспекты пользовательского опыта Klue включают возможность подключения существующих инструментов к платформе, обеспечение защиты данных и экономию времени за счет анализа с помощью искусственного интеллекта. Платформа также предлагает пользователям возможность учитывать мнение своих клиентов в своей конкурентной информации, обеспечивая тем самым более полное понимание рыночной среды.
Kompyte
kompyte.com
Платформа автоматизации конкурентной разведки Kompyte — единственное в отрасли решение, полностью основанное на искусственном интеллекте, позволяющее решить проблемы, с которыми сталкиваются специалисты по маркетингу и продажам при отслеживании конкурентной среды. Kompyte автоматизирует процесс отслеживания по самому широкому спектру цифровых каналов, глубоко погружаясь в сбор конкурентной информации и предоставление аналитической информации, чтобы помочь клиентам подняться над шумом в перенасыщенных отраслях и завоевать лидерство на рынке. Kompyte предоставляет клиентам инструменты для отслеживания, компиляции, анализа и предоставления ключевых стратегических идей в режиме реального времени нужным командам, что позволяет улучшить обмен сообщениями, позиционирование, разработку продуктов и получение доходов.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, компания способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает полное представление о динамичной мобильной среде, необходимой для привлечения, удержания и взаимодействия с клиентами. Это помогает маркетологам и владельцам приложений, занимающимся развитием приложений, мобилизовать свои стратегии, согласовать дорожную карту, выйти на неосвоенные рынки и повысить рентабельность инвестиций. Наше решение позволяет владельцам приложений, менеджерам по привлечению пользователей и специалистам по развитию приложений решать сложные задачи мобильной индустрии, позволяя им создавать выигрышную историю на постоянно развивающемся рынке. Итак, в двух словах, MobileAction помогает мобильным маркетологам: Увеличить количество загрузок приложений. Разблокировать данные конкурентов. Узнать о последних тенденциях. Доминировать на рынке. Принимать более разумные решения. Компания была основана в 2013 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско, США. MobileAction — ведущий в отрасли поставщик аналитики мобильной рекламы с обширной библиотекой, насчитывающей более 70 миллионов креативов, более 100 тысяч издателей, более 400 тысяч рекламодателей и объединяющей данные от более чем 55 DSP.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — это универсальная платформа для финансового сравнительного анализа, конкурентного анализа и мониторинга производительности. Замените догадки стратегическими идеями и раскройте потенциал решений, основанных на данных, прямо сейчас. Мы помогаем вам добиться успеха, собирая стратегические данные из точных и актуальных источников, очищая их и обогащая дополнительными источниками, чтобы дать вам историю, выходящую за рамки цифр. Найдите всю необходимую информацию о конкурентах и готовые к использованию контрольные показатели KPI ваших коллег, поставщиков и клиентов в своей индивидуальной информационной панели. Наша преданная команда экспертов всегда готова помочь вам максимально эффективно использовать полученные данные, чтобы вы всегда могли получить необходимую резервную копию, когда она вам понадобится.
Versium
versium.com
Versium — компания, занимающаяся технологиями обработки данных, которая позволяет маркетологам лучше выявлять, понимать и достигать своих идеальных потенциальных клиентов с помощью множества цифровых точек взаимодействия и маркетинговых каналов. Ведущая в отрасли система разрешения и анализа идентификационных данных Versium обеспечивает набор решений, которые помогают маркетологам значительно расширить охват (до 5 раз). Собственные данные Versium включают более 2 миллиардов точек контакта и более 2 триллионов аналитических атрибутов, создавая самый богатый в отрасли граф идентификации B2B2C и платформу технологий обработки данных, которая позволяет маркетологам привлекать клиентов.
Event Registry
eventregistry.org
Используйте возможности искусственного интеллекта, чтобы превратить новостной контент в полезную информацию Event Registry — это ведущая в мире новостная аналитическая платформа, позволяющая организациям отслеживать мировые события и анализировать их влияние.