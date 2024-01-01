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Программное обеспечение для анализа рынка - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для анализа рынка объединяет общедоступные и/или ориентированные на клиента рыночные данные, чтобы улучшить понимание поведения клиентов. Эти данные поступают с платформ, специализирующихся на выявлении общих тенденций или идей на рынке или потребительском секторе, а не на отдельных предприятиях. Решения для анализа рынка, которые обычно используются различными отделами маркетинга или продаж, собирают обширные наборы данных и аналитическую информацию, помогая совершенствовать стратегии компании. Очень важно различать программное обеспечение для анализа рынка и программное обеспечение для конкурентной разведки. Рыночная разведка сосредоточена на поведении потребителей, тогда как конкурентная разведка ориентирована на бизнес-анализ, уделяя особое внимание пониманию и оценке конкурентов. Эти два типа аналитического программного обеспечения могут дополнять друг друга, часто вместе с программным обеспечением для анализа продаж, которое помогает в поиске потенциальных клиентов и часто интегрируется с инструментами рыночной или конкурентной разведки.

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.

Data.ai

Data.ai

data.ai

data.ai, ранее App Annie, предоставляет простую в использовании платформу и инструменты для анализа данных приложений. Управляйте каждым этапом вашего бизнеса приложений более эффективно вместе с нами.

G2

G2

g2.com

Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Умный и мощный инструмент для ✓ анализа обратных ссылок ✓ отслеживания рейтинга ✓ исследования ключевых слов ✓ анализа конкурентов ✓ аудита сайта.

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

BrightData (ранее Luminati Networks): инфраструктура сбора данных. Прокси-сети и инструменты сбора данных, используемые компаниями из списка Fortune 500

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

Работайте меньше, достигайте большего, продажи выше. Находите больше контактов B2B, обогащайте и проверяйте записи, участвуйте в автоматических рабочих процессах и заключайте больше сделок — и все это на платформе RoundDeal. Стимулируйте рост вашего бизнеса по всему миру.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Данные, которые способствуют развитию приложений Sensor Tower предоставляет вам данные и аналитическую информацию необходимо освоить экосистему мобильных приложений.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.

A-INSIGHTS

A-INSIGHTS

a-insights.eu

A-INSIGHTS — это универсальная платформа для финансового сравнительного анализа, конкурентного анализа и мониторинга производительности. Замените догадки стратегическими идеями и раскройте потенциал решений, основанных на данных, прямо сейчас. Мы помогаем вам добиться успеха, собирая стратегические ...

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Веб-данные без парсинга веб-страниц. Запрашивайте триллион фрагментов связанного контента в Интернете или извлекайте их по требованию с помощью Diffbot.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатн...

AppstoreSpy

AppstoreSpy

appstorespy.com

Превратите данные в ценную информацию за несколько кликов — AppstoreSpy предлагает простые в использовании инструменты для сложных задач, которые помогут вам совершить прорыв в мобильных технологиях. Наши инструменты предоставляют информацию, которая помогает пользователям понять, какое приложение м...

42matters

42matters

42matters.com

42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 ми...

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением междун...

Versium

Versium

versium.com

Versium — компания, занимающаяся технологиями обработки данных, которая позволяет маркетологам лучше выявлять, понимать и достигать своих идеальных потенциальных клиентов с помощью множества цифровых точек взаимодействия и маркетинговых каналов. Ведущий в отрасли механизм разрешения и анализа иденти...

Contify

Contify

contify.com

Contify — это платформа рыночной и конкурентной разведки с поддержкой искусственного интеллекта для отслеживания информации о конкурентах, клиентах и ​​отраслевых сегментах.

Hermix

Hermix

hermix.com

Hermix — первая платформа рыночной аналитики для продаж в государственном секторе. Мы помогаем компаниям выигрывать государственные контракты, осуществляя мониторинг тендеров и анализ рынка. Большие данные уже активно используются в розничной торговле, потребительском секторе, B2C/B2B. Благодаря Her...

Draup

Draup

draup.com

Платформа на базе искусственного интеллекта для талантливых лидеров и программное обеспечение для поиска B2B-продаж. Drup — это платформа искусственного интеллекта, которую выбирают руководители отделов продаж и управления талантами.

Gain.pro

Gain.pro

gain.pro

Примерно 75% крупных предприятий в мире являются частными, но привлечь к ним внимание непросто. Gain.pro ставит перед собой задачу повысить прозрачность частных рынков, используя подход «высокие технологии и высокий уровень взаимодействия». Мы достигаем этого, сочетая передовые технологии поиска с в...

Native AI

Native AI

gonative.ai

Native Ai — это постоянно действующая платформа анализа рынка, которая помогает брендам и организациям отслеживать, управлять, оптимизировать и внедрять инновации. Он использует самые передовые технологии НЛП и искусственного интеллекта для открытия больших наборов данных, что позволяет брендам опти...

Klue

Klue

klue.com

Klue — это платформа конкурентной разведки на базе искусственного интеллекта, призванная помочь маркетологам продуктов и командам CI собирать, обрабатывать и предоставлять полезную информацию о конкурентах, чтобы дать возможность отделам продаж выиграть больше бизнеса. Klue позволяет командам корпор...

Foundry

Foundry

foundryco.com

Преобразуйте свои основные аккаунты с помощью целенаправленной оркестрации ABM от Foundry, что приведет к увеличению и улучшению конвейера.

Crayon

Crayon

crayon.co

Набор программных инструментов для конкурентной разведки Crayon поможет вам увидеть и использовать возможности, чтобы вы могли создать устойчивое преимущество в бизнесе.

Intellizence

Intellizence

intellizence.com

Платформа Intellizence AI предлагает аналитические сигналы для роста доходов и мониторинга рисков — информация о клиентах, информация о продажах и информация о рисках.

Zulu5

Zulu5

zulu5.com

Изучите свои рекламные риски и возможности с помощью инструментов анализа рекламы Zulu5. Наша платформа, разработанная для рекламодателей, издателей и агентств, позволяет вам выявлять прошлые успехи, адаптировать существующие кампании и открывать новые возможности для достижения успеха кампании и пр...

TrustStar

TrustStar

truststar.ai

TrustStar AI — это платформа для анализа рынка в режиме реального времени, использующая искусственный интеллект, чтобы помочь ипотечной отрасли собирать и систематизировать информацию. TrustStar — это платформа, собирающая тщательно подобранную и проверенную информацию о рынке, разработанная специал...

Ai Palette

Ai Palette

aipalette.com

Ai Palette помогает компаниям FMCG создавать выгодные для потребителя продукты с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Запатентованная технология Ai Palette определяет потребительские тенденции в режиме реального времени, раскрывает движущие силы и мотивацию потребителей и п...

Ubico

Ubico

ubico.io

Ubico предоставляет платформу для привлечения потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта для организаций продаж и маркетинга. Ubico работает с ведущими мировыми компаниями, такими как Hitachi Vantara, AccedoTV, Freshbooks. Преобразуйте взаимодействие с потенциальными клиентами с помощь...

Fundz

Fundz

fundz.net

Fundz — это платформа событий, запускающих продажи, первое в своем роде решение, созданное с нуля, чтобы помочь людям находить, связывать и закрывать больше клиентов после ключевых бизнес-событий, таких как новые раунды финансирования, наймы и поглощения новых руководителей. Наши данные лицензируютс...

Behavio

Behavio

behaviolabs.com

Behavio, автоматизированная платформа анализа креативной рекламы, является ценным ресурсом для любого бренд-менеджера, маркетолога, стратега, исследователя или генерального директора, который хочет принимать решения на основе данных и оптимизировать свои рекламные кампании для достижения максимально...

Cypris

Cypris

cypris.ai

Cypris — это платформа анализа рынка, созданная для исследовательских и инновационных команд. Мы анализируем и отслеживаем более 500 миллионов точек данных из более чем 150 стран каждый день, включая новых участников, патенты, исследовательские работы, стартапы и многое другое. Мы подключаем научно-...

Stackline

Stackline

stackline.com

Целью Stackline стать движущей силой будущего коммерции, сближая бренды и клиентов, является первая подключенная торговая платформа с полной воронкой продаж для самых инновационных брендов мира. Запатентованные нейронные сети и системы глубокого обучения Stackline выявляют и визуализируют трансформа...

Resonate

Resonate

resonate.com

Платформа Resonate Ignite — единственная платформа потребительских данных и аналитики на основе искусственного интеллекта, которая плавно ускоряет понимание действий. Войдите в систему, чтобы получить мгновенный доступ к актуальным и свежим исследованиям потребительского рынка о современном потребит...

Venture IQ

Venture IQ

ventureiq.nl

Venture IQ была основана с целью обеспечить лучшее и более устойчивое взаимодействие между компаниями путем решения ограничений ресурсов и данных, связанных с упреждающим рыночным и технологическим контролем. Из собственного опыта мы знаем, что команды, ответственные за инициирование внешних взаимод...

Leadbright

Leadbright

leadbright.com

LOOP от Leadbright — это платформа OBM (органический маркетинг) без кода для создания спроса на веб-сайтах, конверсий и роста доходов. LOOP использует большие данные, машинное обучение и искусственный интеллект, чтобы обеспечить бизнес-аналитику и превзойти ваших конкурентов. Мы упрощаем сложные дан...

Firmable

Firmable

firmable.com

Firmable — это популярная в Австралии база данных B2B, которая помогает компаниям принимать более взвешенные решения и добиваться лучших результатов, зная больше о своих потенциальных клиентах, клиентах и ​​кандидатах, чем когда-либо прежде. Это позволяет командам продаж и маркетинга ускорить рост и...

Cikisi

Cikisi

en.cikisi.com

Cikisi — это решение для анализа рынка, использующее технологию искусственного интеллекта, которое предоставляет компаниям B2B сочетание аналитической информации, информации и данных в режиме реального времени для ускорения процесса принятия решений.

EQI Data

EQI Data

eqidata.com

G-data — это запатентованное программное обеспечение для моделей бизнес-аналитики на базе искусственного интеллекта, которое предоставляет мультиплатформенное интегрированное передовое аналитическое SaaS-решение в режиме реального времени для онлайн-бизнеса в Китае. G-data собирает данные со всех пл...

BoardEx

BoardEx

boardex.com

BoardEx — ведущий поставщик решений для сбора информации для руководителей и картографирования взаимоотношений, предлагающий корпоративные решения для ускорения развития бизнеса и улучшения управления капиталом взаимоотношений. BoardEx, которому доверяют более 350 000 пользователей, позволяет вам пр...

IQBlade

IQBlade

iqblade.com

IQBlade — это программная платформа, которая помогает предприятиям процветать на современных сверхконкурентных рынках. Получите информацию о своих конкурентах, деловых партнерах и клиентах в режиме реального времени, чтобы получить ощутимое конкурентное преимущество в среде B2B.

Zartico

Zartico

zartico.com

Операционная система Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) включает в себя нашу запатентованную интегрированную модель данных™, включающую данные о геолокации, расходах и событиях с самой высокой частотой и самым высоким разрешением как для жителей, так и для посетителей, а также для всех ти...

WatchMyCompetitor

WatchMyCompetitor

watchmycompetitor.com

WatchMyCompetitor (WMC) — это ведущая платформа анализа конкурентов, которая позволяет организациям быстрее принимать более разумные решения. Он использует ИИ для отслеживания глобального цифрового присутствия конкурентов организации в режиме реального времени, а аналитиков рынка — для обработки дан...

Databook

Databook

databook.com

Databook — это первая в отрасли платформа для управления стратегическими отношениями (SRM). Если вы еще не слышали о SRM, не волнуйтесь — это новинка. SRM — это процесс выхода на рынок, направленный на углубление и расширение связей продавцов с клиентами путем четкого понимания потребностей клиентов...

Nexoya

Nexoya

nexoya.com

Больше никакого статического планирования бюджета. Воспользуйтесь возможностями гибкого управления портфелем. Распределяйте рекламный бюджет более эффективно с помощью технологий искусственного интеллекта и получайте до 70% более высокую рентабельность инвестиций в рекламу.

ExactBuyer

ExactBuyer

exactbuyer.com

ExactBuyer proExactBuyer предоставляет в режиме реального времени данные о контактах и ​​компаниях, а также решения для анализа аудитории, которые помогут вам создать более целевую аудиторию. Найдите новых аккаунтов на своей территории, своего следующего лучшего инженера или специалиста по продажам,...

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Мы предоставляем представителям отрасли связи информацию о местоположении и автоматизированные инструменты, которые помогают им заключать больше сделок. Преобразуйте свою сеть покупок и продаж.

Event Registry

Event Registry

eventregistry.org

Используйте возможности искусственного интеллекта, чтобы превратить новостной контент в полезную информацию Event Registry — это ведущая в мире новостная платформа, позволяющая организациям отслеживать мировые события и анализировать их влияние.

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, она способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает всестороннее понимание динамичной мобильной среды, необходимой для привлечения, удерж...

Kompyte

Kompyte

kompyte.com

Платформа автоматизации конкурентной разведки Kompyte — единственное в отрасли решение, полностью основанное на искусственном интеллекте, позволяющее решить проблемы, с которыми сталкиваются специалисты по маркетингу и продажам при отслеживании конкурентной среды. Kompyte автоматизирует процесс отсл...

ReportLinker

ReportLinker

reportlinker.com

А.И. который производит аналитические результаты за считанные секунды. Быстро получите представление о сложных средах посредством анализа и представления. ReportLinker — это платформа рыночной аналитики, управляемая искусственным интеллектом, которая ускоряет доступ к глобальной отраслевой информац...

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