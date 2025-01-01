Картографические сервисы - Самые популярные приложения

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Картографические сервисы — это цифровые платформы или приложения, которые предоставляют пользователям интерактивные карты и геопространственную информацию. Эти сервисы предлагают такие функции, как навигация, планирование маршрута, поиск местоположения и обновления трафика в режиме реального времени, улучшая взаимодействие с пользователем в таких областях, как путешествия, логистика и повседневная навигация.
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Google Maps
google.com
Google Maps — это приложение для навигации, предоставляющее карты, информацию о трафике и маршруты для различных видов транспорта.
Waze
waze.com
Waze — это приложение навигации, которое предоставляет ориентиры и обновления трафика в реальном времени, основываясь на данных пользователей.
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMaps — это бесплатная карта мира, создаваемая сообществом, предлагающая редактируемые данные для навигации и анализа на основе местоположения.
百度地图
map.baidu.com
Baidu Maps – это приложение для навигации и картографии в Китае, предлагающее поиск мест, расписания общественного транспорта и актуальную информацию о пробках.
Yandex Maps
yandex.com
Yandex Maps помогает находить маршруты и места, предоставляя навигацию по городам, включая автомобиль, общественный транспорт, велосипед и пешком.
HERE WeGo
here.com
Здесь Wego – это навигационное приложение, которое предлагает маршруты и карты для различных видов транспорта, включая пешие прогулки и общественный транспорт.
네이버 지도
map.naver.com
Naver Maps - навигационное приложение, предоставляющее информацию о местоположениях, общественном транспорте и маршрутах в Южной Корее и за ее пределами.
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps — приложение навигации от Huawei, предоставляющее карты, пошаговые направления и информацию о маршрутах для передвижения пешком, на автомобиле и общественном транспорте.
腾讯地图
map.qq.com
腾讯地图 - приложение для навигации по Китаю, предоставляющее карты, маршруты, информацию о транспорте и интересных точках в более чем 400 городах.
Qwant Maps
qwant.com
Qwant Maps — это сервис карт, который находит адреса и прокладывает маршруты, не отслеживая пользователя.
Bing Maps
bing.com
Bing Maps - это сервис картографии, позволяющий находить маршруты, просматривать спутниковые изображения и актуальные дорожные условия.
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