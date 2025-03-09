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Картографические сервисы
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Картографические сервисы - Самые популярные приложения - Узбекистан

Картографические сервисы — это цифровые платформы или приложения, которые предоставляют пользователям интерактивные карты и геопространственную информацию. Эти сервисы предлагают такие функции, как навигация, планирование маршрута, поиск местоположения и обновления трафика в режиме реального времени, улучшая взаимодействие с пользователем в таких областях, как путешествия, логистика и повседневная навигация.

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Google Maps

Google Maps

google.com

Google Maps — это приложение для навигации, предоставляющее карты, информацию о трафике и маршруты для различных видов транспорта.

Yandex Maps

Yandex Maps

yandex.com

Yandex Maps помогает находить маршруты и места, предоставляя навигацию по городам, включая автомобиль, общественный транспорт, велосипед и пешком.

Waze

Waze

waze.com

Waze — это приложение навигации, которое предоставляет ориентиры и обновления трафика в реальном времени, основываясь на данных пользователей.

百度地图

百度地图

map.baidu.com

Baidu Maps – это приложение для навигации и картографии в Китае, предлагающее поиск мест, расписания общественного транспорта и актуальную информацию о пробках.

HERE WeGo

HERE WeGo

here.com

Здесь Wego – это навигационное приложение, которое предлагает маршруты и карты для различных видов транспорта, включая пешие прогулки и общественный транспорт.

네이버 지도

네이버 지도

map.naver.com

Naver Maps - навигационное приложение, предоставляющее информацию о местоположениях, общественном транспорте и маршрутах в Южной Корее и за ее пределами.

OpenStreetMaps

OpenStreetMaps

openstreetmap.org

OpenStreetMaps — это бесплатная карта мира, создаваемая сообществом, предлагающая редактируемые данные для навигации и анализа на основе местоположения.

腾讯地图

腾讯地图

map.qq.com

腾讯地图 - приложение для навигации по Китаю, предоставляющее карты, маршруты, информацию о транспорте и интересных точках в более чем 400 городах.

Qwant Maps

Qwant Maps

qwant.com

Картографический сервис, который находит нужные адреса и сопровождает вас, не отслеживая вас.

Petal Maps

Petal Maps

petalmaps.com

Petal Maps — приложение навигации от Huawei, предоставляющее карты, пошаговые направления и информацию о маршрутах для передвижения пешком, на автомобиле и общественном транспорте.

Bing Maps

Bing Maps

bing.com

Наносите на карту несколько мест, прокладывайте маршруты общественного транспорта, пешеходов и автомобилей, просматривайте дорожную ситуацию в реальном времени, планируйте поездки, просматривайте спутниковые, аэрофотоснимки и изображения улиц. Bing Maps (ранее Live Search Maps, Windows Live Maps, Windows Live Local и MSN Virtual Earth) — это веб-картографическая служба, предоставляемая как часть набора поисковых систем Microsoft Bing и работающая на базе платформы Bing Maps Platform, которая также поддерживает Bing Maps. для корпоративных API и API Azure Maps. С 2020 года данные карты предоставляют TomTom, OpenStreetMap и другие.

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