Картографические сервисы - Самые популярные приложения - Узбекистан

Bing Maps

bing.com

Наносите на карту несколько мест, прокладывайте маршруты общественного транспорта, пешеходов и автомобилей, просматривайте дорожную ситуацию в реальном времени, планируйте поездки, просматривайте спутниковые, аэрофотоснимки и изображения улиц. Bing Maps (ранее Live Search Maps, Windows Live Maps, Windows Live Local и MSN Virtual Earth) — это веб-картографическая служба, предоставляемая как часть набора поисковых систем Microsoft Bing и работающая на базе платформы Bing Maps Platform, которая также поддерживает Bing Maps. для корпоративных API и API Azure Maps. С 2020 года данные карты предоставляют TomTom, OpenStreetMap и другие.