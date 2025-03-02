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Картографические сервисы — это цифровые платформы или приложения, которые предоставляют пользователям интерактивные карты и геопространственную информацию. Эти сервисы предлагают такие функции, как навигация, планирование маршрута, поиск местоположения и обновления трафика в режиме реального времени, улучшая взаимодействие с пользователем в таких областях, как путешествия, логистика и повседневная навигация.
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Google Maps
google.com
Google Maps - это услуга веб -картирования, разработанная Google. Он предлагает спутниковые снимки, аэрофотосъемку, уличные карты, 360 ° интерактивный панорамный вид на улицы (уличный вид), условия движения в реальном времени и планирование маршрутов для путешествий по ногам, автомобилю, велосипеде и воздуху (в бета-версии) или общественного транспорта Полем В 2020 году Google Maps использовался более чем 1 миллиардами человек каждый месяц. Карты Google начинались как программа настольных компьютеров C ++, где 2 технологии. В октябре 2004 года компания была приобретена Google, которая преобразовала его в веб -приложение. После дополнительных приобретений компании по визуализации геопространственных данных и анализатора трафика в реальном времени, Google Maps была запущена в феврале 2005 года. Передняя часть сервиса использует JavaScript, XML и Ajax. Google Maps предлагает API, который позволяет встроить карты на сторонних веб-сайтах, и предлагает локатор для предприятий и других организаций во многих странах мира. Google Map Maker позволил пользователям совместно расширять и обновлять картирование службы по всему миру, но с марта 2017 года было прекращено. Однако взносы в краудсорсинг в карты Google не были прекращены, поскольку компания объявила, что эти функции будут переданы в программу Google Local Guides. Спутниковый вид-это «сверху вниз» или вид птичьего полета; Большая часть изображений городов с высоким разрешением-это аэрофотосъемка, сделанная с самолетов, летящих на высоте от 800 до 1500 футов (от 240 до 460 м), в то время как большинство других изображений со стороны спутников. Большой из доступных спутниковых изображений не более трех лет и обновляется на регулярной основе. Карты Google использовали вариант проекции Mercator и, следовательно, не могли точно показать области вокруг полюсов. В августе 2018 года была обновлена настольная версия Google Maps, чтобы показать 3D Globe. По -прежнему возможно переключиться на 2D -карту в настройках. Карты Google для устройств Android и iOS были выпущены в сентябре 2008 года и включают навигацию по поворотам GPS, а также специальные функции помощи в парковке. В августе 2013 года было установлено, что это самое популярное в мире приложение для смартфонов, причем более 54% мировых владельцев смартфонов использовали его, по крайней мере, один раз. В приложении сообщалось, что 2 миллиарда пользователей на Android, а также несколько других сервисов Google, включая YouTube, Chrome, Gmail, Search и Google Play, Google Maps достиг более 1 миллиарда ежемесячных пользователей.
百度地图
map.baidu.com
Просмотрите карты, местонахождение поиска, проверьте маршруты вождения автобуса, проверьте дорожные условия в реальном времени, ваш путеводитель и помощник по жизни. Предоставьте просмотр карт линии метро, запрос плана езды, а также точную информацию о тарине и времени. Baidu Maps (Baidu Maps) - это настольное и мобильное картирование, аналогичное картам Google, но охватывает только регион Большого Китая.
HERE WeGo
here.com
Здесь Wego - Карты - Маршруты - Направления - все пути от A до B в одном
네이버 지도
map.naver.com
Поиск пространства. Соединяя жизни. Откройте для себя новую карту, которая объединяет информацию обо всех пространствах, включая местоположения, автобусы, метро и дороги, с помощью одного поиска. Карты Навера
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap — бесплатная вики-карта мира.
腾讯地图
map.qq.com
Он предоставляет различные услуги, такие как просмотр карт, адресный запрос, поиск интересов, передача автобусов, навигация по вождению, автобусные маршруты и запросы на участке в более чем 400 городах по всей стране. Tencent Maps - это приложение для обслуживания настольного и веб -картирования и технологии, предоставляемые Tencent, предлагая спутниковые изображения, уличные карты, уличный вид и исторические перспективы обзора, а также такие функции, как планировщик маршрутов для путешествий пешком, автомобиль или с общественным транспортом Полем
Waze
waze.com
Waze (иврит: וויז,; ранее Freemap Israel) - это приложение GPS -навигационное программное обеспечение, принадлежащее Google. Он работает на смартфонах и планшетных компьютерах, которые имеют поддержку GPS. Он предоставляет информацию о навигации по поворотам и сведению пользователей и сведениям о маршруте при загрузке информации, зависящей от местоположения, через сеть мобильных телефонов. Waze описывает свое приложение как навигационное приложение GPS, управляемое сообществом, которое можно бесплатно загружать и использовать. Израильская компания Waze Mobile разработала программное обеспечение Waze. Эхуд Шабтай, Амир Шинар и Ури Левин основали компанию. Две израильские венчурные фирмы, Magma и Vertex Ventures Israel, а также фирма на ранней стадии American Venture Capital, Bluerun Ventures, предоставили финансирование. Waze Mobile был приобретен Google в июне 2013 года. Приложение приносит доход от гиперлокальной рекламы до около 130 миллионов ежемесячных пользователей.
Yandex Maps
yandex.com
Yandex.maps поможет вам найти пункт назначения, даже если у вас нет точного адреса - получите маршрут для проведения общественного транспорта, вождения или ходьбы.
Qwant Maps
qwant.com
Картографический сервис, который находит нужные адреса и сопровождает вас, не отслеживая вас.
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps - это карта, основанная на TomTom, предоставленном Huawei для устройств с операционной системой Harmonyos, Android и iOS. Он предлагает спутниковые снимки, аэрофотосъемку, 3D-вид, обстановка, навигацию по повороту, навигацию на выставку и планирование маршрутов для путешествий по ногам, автомобилю, велосипеде и общественному транспорту.
Bing Maps
bing.com
Наносите на карту несколько мест, прокладывайте маршруты общественного транспорта, пешеходов и автомобилей, просматривайте дорожную ситуацию в реальном времени, планируйте поездки, просматривайте спутниковые, аэрофотоснимки и изображения улиц. Bing Maps (ранее Live Search Maps, Windows Live Maps, Windows Live Local и MSN Virtual Earth) — это веб-картографическая служба, предоставляемая как часть набора поисковых систем Microsoft Bing и работающая на базе платформы Bing Maps Platform, которая также поддерживает Bing Maps. для корпоративных API и API Azure Maps. С 2020 года данные карты предоставляют TomTom, OpenStreetMap и другие.
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