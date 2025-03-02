Картографические сервисы - Самые популярные приложения - Тринидад и Тобаго

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Картографические сервисы — это цифровые платформы или приложения, которые предоставляют пользователям интерактивные карты и геопространственную информацию. Эти сервисы предлагают такие функции, как навигация, планирование маршрута, поиск местоположения и обновления трафика в режиме реального времени, улучшая взаимодействие с пользователем в таких областях, как путешествия, логистика и повседневная навигация.
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Google Maps
google.com
Google Maps - это услуга веб -картирования, разработанная Google. Он предлагает спутниковые снимки, аэрофотосъемку, уличные карты, 360 ° интерактивный панорамный вид на улицы (уличный вид), условия движения в реальном времени и планирование маршрутов для путешествий по ногам, автомобилю, велосипеде и воздуху (в бета-версии) или общественного транспорта Полем В 2020 году Google Maps использовался более чем 1 миллиардами человек каждый месяц. Карты Google начинались как программа настольных компьютеров C ++, где 2 технологии. В октябре 2004 года компания была приобретена Google, которая преобразовала его в веб -приложение. После дополнительных приобретений компании по визуализации геопространственных данных и анализатора трафика в реальном времени, Google Maps была запущена в феврале 2005 года. Передняя часть сервиса использует JavaScript, XML и Ajax. Google Maps предлагает API, который позволяет встроить карты на сторонних веб-сайтах, и предлагает локатор для предприятий и других организаций во многих странах мира. Google Map Maker позволил пользователям совместно расширять и обновлять картирование службы по всему миру, но с марта 2017 года было прекращено. Однако взносы в краудсорсинг в карты Google не были прекращены, поскольку компания объявила, что эти функции будут переданы в программу Google Local Guides. Спутниковый вид-это «сверху вниз» или вид птичьего полета; Большая часть изображений городов с высоким разрешением-это аэрофотосъемка, сделанная с самолетов, летящих на высоте от 800 до 1500 футов (от 240 до 460 м), в то время как большинство других изображений со стороны спутников. Большой из доступных спутниковых изображений не более трех лет и обновляется на регулярной основе. Карты Google использовали вариант проекции Mercator и, следовательно, не могли точно показать области вокруг полюсов. В августе 2018 года была обновлена настольная версия Google Maps, чтобы показать 3D Globe. По -прежнему возможно переключиться на 2D -карту в настройках. Карты Google для устройств Android и iOS были выпущены в сентябре 2008 года и включают навигацию по поворотам GPS, а также специальные функции помощи в парковке. В августе 2013 года было установлено, что это самое популярное в мире приложение для смартфонов, причем более 54% мировых владельцев смартфонов использовали его, по крайней мере, один раз. В приложении сообщалось, что 2 миллиарда пользователей на Android, а также несколько других сервисов Google, включая YouTube, Chrome, Gmail, Search и Google Play, Google Maps достиг более 1 миллиарда ежемесячных пользователей.
HERE WeGo
here.com
Здесь Wego - Карты - Маршруты - Направления - все пути от A до B в одном
Waze
waze.com
Waze (иврит: וויז,; ранее Freemap Israel) - это приложение GPS -навигационное программное обеспечение, принадлежащее Google. Он работает на смартфонах и планшетных компьютерах, которые имеют поддержку GPS. Он предоставляет информацию о навигации по поворотам и сведению пользователей и сведениям о маршруте при загрузке информации, зависящей от местоположения, через сеть мобильных телефонов. Waze описывает свое приложение как навигационное приложение GPS, управляемое сообществом, которое можно бесплатно загружать и использовать. Израильская компания Waze Mobile разработала программное обеспечение Waze. Эхуд Шабтай, Амир Шинар и Ури Левин основали компанию. Две израильские венчурные фирмы, Magma и Vertex Ventures Israel, а также фирма на ранней стадии American Venture Capital, Bluerun Ventures, предоставили финансирование. Waze Mobile был приобретен Google в июне 2013 года. Приложение приносит доход от гиперлокальной рекламы до около 130 миллионов ежемесячных пользователей.
百度地图
map.baidu.com
Просмотрите карты, местонахождение поиска, проверьте маршруты вождения автобуса, проверьте дорожные условия в реальном времени, ваш путеводитель и помощник по жизни. Предоставьте просмотр карт линии метро, запрос плана езды, а также точную информацию о тарине и времени. Baidu Maps (Baidu Maps) - это настольное и мобильное картирование, аналогичное картам Google, но охватывает только регион Большого Китая.
네이버 지도
map.naver.com
Поиск пространства. Соединяя жизни. Откройте для себя новую карту, которая объединяет информацию обо всех пространствах, включая местоположения, автобусы, метро и дороги, с помощью одного поиска. Карты Навера
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap — бесплатная вики-карта мира.
腾讯地图
map.qq.com
Он предоставляет различные услуги, такие как просмотр карт, адресный запрос, поиск интересов, передача автобусов, навигация по вождению, автобусные маршруты и запросы на участке в более чем 400 городах по всей стране. Tencent Maps - это приложение для обслуживания настольного и веб -картирования и технологии, предоставляемые Tencent, предлагая спутниковые изображения, уличные карты, уличный вид и исторические перспективы обзора, а также такие функции, как планировщик маршрутов для путешествий пешком, автомобиль или с общественным транспортом Полем
Yandex Maps
yandex.com
Yandex.maps поможет вам найти пункт назначения, даже если у вас нет точного адреса - получите маршрут для проведения общественного транспорта, вождения или ходьбы.
Qwant Maps
qwant.com
Картографический сервис, который находит нужные адреса и сопровождает вас, не отслеживая вас.
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps - это карта, основанная на TomTom, предоставленном Huawei для устройств с операционной системой Harmonyos, Android и iOS. Он предлагает спутниковые снимки, аэрофотосъемку, 3D-вид, обстановка, навигацию по повороту, навигацию на выставку и планирование маршрутов для путешествий по ногам, автомобилю, велосипеде и общественному транспорту.
Bing Maps
bing.com
Наносите на карту несколько мест, прокладывайте маршруты общественного транспорта, пешеходов и автомобилей, просматривайте дорожную ситуацию в реальном времени, планируйте поездки, просматривайте спутниковые, аэрофотоснимки и изображения улиц. Bing Maps (ранее Live Search Maps, Windows Live Maps, Windows Live Local и MSN Virtual Earth) — это веб-картографическая служба, предоставляемая как часть набора поисковых систем Microsoft Bing и работающая на базе платформы Bing Maps Platform, которая также поддерживает Bing Maps. для корпоративных API и API Azure Maps. С 2020 года данные карты предоставляют TomTom, OpenStreetMap и другие.
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