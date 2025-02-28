Картографические сервисы - Самые популярные приложения - Тонга

Google Maps

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Google Maps - это услуга веб -картирования, разработанная Google. Он предлагает спутниковые снимки, аэрофотосъемку, уличные карты, 360 ° интерактивный панорамный вид на улицы (уличный вид), условия движения в реальном времени и планирование маршрутов для путешествий по ногам, автомобилю, велосипеде и воздуху (в бета-версии) или общественного транспорта Полем В 2020 году Google Maps использовался более чем 1 миллиардами человек каждый месяц. Карты Google начинались как программа настольных компьютеров C ++, где 2 технологии. В октябре 2004 года компания была приобретена Google, которая преобразовала его в веб -приложение. После дополнительных приобретений компании по визуализации геопространственных данных и анализатора трафика в реальном времени, Google Maps была запущена в феврале 2005 года. Передняя часть сервиса использует JavaScript, XML и Ajax. Google Maps предлагает API, который позволяет встроить карты на сторонних веб-сайтах, и предлагает локатор для предприятий и других организаций во многих странах мира. Google Map Maker позволил пользователям совместно расширять и обновлять картирование службы по всему миру, но с марта 2017 года было прекращено. Однако взносы в краудсорсинг в карты Google не были прекращены, поскольку компания объявила, что эти функции будут переданы в программу Google Local Guides. Спутниковый вид-это «сверху вниз» или вид птичьего полета; Большая часть изображений городов с высоким разрешением-это аэрофотосъемка, сделанная с самолетов, летящих на высоте от 800 до 1500 футов (от 240 до 460 м), в то время как большинство других изображений со стороны спутников. Большой из доступных спутниковых изображений не более трех лет и обновляется на регулярной основе. Карты Google использовали вариант проекции Mercator и, следовательно, не могли точно показать области вокруг полюсов. В августе 2018 года была обновлена ​​настольная версия Google Maps, чтобы показать 3D Globe. По -прежнему возможно переключиться на 2D -карту в настройках. Карты Google для устройств Android и iOS были выпущены в сентябре 2008 года и включают навигацию по поворотам GPS, а также специальные функции помощи в парковке. В августе 2013 года было установлено, что это самое популярное в мире приложение для смартфонов, причем более 54% мировых владельцев смартфонов использовали его, по крайней мере, один раз. В приложении сообщалось, что 2 миллиарда пользователей на Android, а также несколько других сервисов Google, включая YouTube, Chrome, Gmail, Search и Google Play, Google Maps достиг более 1 миллиарда ежемесячных пользователей.