Картографические сервисы - Самые популярные приложения - Сирия

Google Maps

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Google Maps — это картографический веб-сервис, разработанный Google. Он предлагает спутниковые снимки, аэрофотосъемку, карты улиц, интерактивные панорамные виды улиц на 360° (Street View), условия дорожного движения в реальном времени и планирование маршрутов для путешествий пешком, на автомобиле, велосипеде, по воздуху (в бета-версии) или на общественном транспорте. . В 2020 году Google Maps ежемесячно использовали более 1 миллиарда человек. Google Maps начиналась как настольная программа на C++ в компании Where 2 Technologies. В октябре 2004 года компанию приобрела Google, которая превратила ее в веб-приложение. После дополнительных приобретений компании по визуализации геопространственных данных и анализатора трафика в реальном времени в феврале 2005 года были запущены Google Maps. Интерфейс службы использует JavaScript, XML и Ajax. Карты Google предлагают API, который позволяет встраивать карты на сторонние веб-сайты, а также обеспечивает поиск предприятий и других организаций во многих странах мира. Google Map Maker позволял пользователям совместно расширять и обновлять карты службы по всему миру, но его поддержка была прекращена с марта 2017 года. Однако краудсорсинговый вклад в Карты Google не был прекращен, поскольку компания объявила, что эти функции будут перенесены в программу Google Local Guides. Карты Google вид со спутника — вид «сверху вниз» или с высоты птичьего полета; большая часть изображений городов с высоким разрешением представляет собой аэрофотоснимки, полученные с самолетов, летающих на высоте от 800 до 1500 футов (от 240 до 460 м), тогда как большая часть других изображений получена со спутников. Большинству имеющихся спутниковых изображений не более трех лет, и они регулярно обновляются. Карты Google использовали вариант проекции Меркатора и поэтому не могли точно отображать области вокруг полюсов. В августе 2018 года настольная версия Google Maps была обновлена ​​и теперь отображает трехмерный глобус. В настройках все еще можно переключиться обратно на 2D-карту. Карты Google для устройств Android и iOS были выпущены в сентябре 2008 года и включают пошаговую навигацию по GPS, а также специальные функции помощи при парковке. В августе 2013 года оно было признано самым популярным приложением в мире для смартфонов: более 54% владельцев смартфонов во всем мире использовали его хотя бы один раз. В 2012 году Google сообщил, что более 7100 сотрудников и подрядчиков непосредственно занимаются картографированием. В мае 2017 года Сообщается, что приложение имеет 2 миллиарда пользователей на Android, а также несколько других сервисов Google, включая YouTube, Chrome, Gmail, Поиск и Google Play, Google Maps охватывает более 1 миллиарда пользователей в месяц.