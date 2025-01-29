Картографические сервисы - Самые популярные приложения - Сейшельские о-ва

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Картографические сервисы — это цифровые платформы или приложения, которые предоставляют пользователям интерактивные карты и геопространственную информацию. Эти сервисы предлагают такие функции, как навигация, планирование маршрута, поиск местоположения и обновления трафика в режиме реального времени, улучшая взаимодействие с пользователем в таких областях, как путешествия, логистика и повседневная навигация.
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Google Maps
google.com
Google Maps — это картографический веб-сервис, разработанный Google. Он предлагает спутниковые снимки, аэрофотосъемку, карты улиц, интерактивные панорамные виды улиц на 360° (Street View), условия дорожного движения в реальном времени и планирование маршрутов для путешествий пешком, на автомобиле, велосипеде, по воздуху (в бета-версии) или на общественном транспорте. . В 2020 году Google Maps ежемесячно использовали более 1 миллиарда человек. Google Maps начиналась как настольная программа на C++ в компании Where 2 Technologies. В октябре 2004 года компанию приобрела Google, которая превратила ее в веб-приложение. После дополнительных приобретений компании по визуализации геопространственных данных и анализатора трафика в реальном времени в феврале 2005 года были запущены Google Maps. Интерфейс службы использует JavaScript, XML и Ajax. Карты Google предлагают API, который позволяет встраивать карты на сторонние веб-сайты, а также обеспечивает поиск предприятий и других организаций во многих странах мира. Google Map Maker позволял пользователям совместно расширять и обновлять карты службы по всему миру, но его поддержка была прекращена с марта 2017 года. Однако краудсорсинговый вклад в Карты Google не был прекращен, поскольку компания объявила, что эти функции будут перенесены в программу Google Local Guides. Карты Google вид со спутника — вид «сверху вниз» или с высоты птичьего полета; большая часть изображений городов с высоким разрешением представляет собой аэрофотоснимки, полученные с самолетов, летающих на высоте от 800 до 1500 футов (от 240 до 460 м), тогда как большая часть других изображений получена со спутников. Большинству имеющихся спутниковых изображений не более трех лет, и они регулярно обновляются. Карты Google использовали вариант проекции Меркатора и поэтому не могли точно отображать области вокруг полюсов. В августе 2018 года настольная версия Google Maps была обновлена и теперь отображает трехмерный глобус. В настройках все еще можно переключиться обратно на 2D-карту. Карты Google для устройств Android и iOS были выпущены в сентябре 2008 года и включают пошаговую навигацию по GPS, а также специальные функции помощи при парковке. В августе 2013 года оно было признано самым популярным приложением в мире для смартфонов: более 54% владельцев смартфонов во всем мире использовали его хотя бы один раз. В 2012 году Google сообщил, что более 7100 сотрудников и подрядчиков непосредственно занимаются картографированием. В мае 2017 года Сообщается, что приложение имеет 2 миллиарда пользователей на Android, а также несколько других сервисов Google, включая YouTube, Chrome, Gmail, Поиск и Google Play, Google Maps охватывает более 1 миллиарда пользователей в месяц.
百度地图
map.baidu.com
Просматривайте карты, ищите места, проверяйте маршруты движения автобусов, проверяйте условия движения в реальном времени, ваш путеводитель и жизненный помощник. Обеспечивает просмотр карты линий метро, запрос плана автобуса и точную информацию о тарифах и времени. Baidu Maps (Baidu Maps) — это картографическое решение для настольных и мобильных устройств, аналогичное Google Maps, но охватывающее только регион Большого Китая.
HERE WeGo
here.com
ЗДЕСЬ WeGo - Карты - Маршруты - Направления - Все пути от А до Б в одном
네이버 지도
map.naver.com
Поиск пространства. Соединяя жизни. Откройте для себя новую карту, которая объединяет информацию обо всех пространствах, включая местоположения, автобусы, метро и дороги, с помощью одного поиска. Карты Навера
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap — бесплатная вики-карта мира.
腾讯地图
map.qq.com
Он предоставляет множество услуг, таких как просмотр карт, запрос адреса, поиск достопримечательностей, трансфер на автобусе, навигация по вождению, автобусный маршрут и поиск объектов в более чем 400 городах по всей стране. Tencent Maps — это настольное и веб-картографическое приложение и технология, предоставляемая Tencent, предлагающая спутниковые изображения, карты улиц, просмотр улиц и исторические перспективы, а также такие функции, как планировщик маршрутов для путешествий пешком, на машине или на общественном транспорте. .
Waze
waze.com
Waze (иврит: ווייז, ранее FreeMap Israel) — это программное обеспечение для GPS-навигации, принадлежащее Google. Он работает на смартфонах и планшетных компьютерах с поддержкой GPS. Он предоставляет пошаговую навигационную информацию, а также предоставленные пользователем сведения о времени в пути и маршруте, а также загружает информацию, зависящую от местоположения, по сети мобильной телефонной связи. Waze описывает свое приложение как управляемое сообществом приложение для GPS-навигации, которое можно бесплатно загрузить и использовать. Программное обеспечение Waze разработала израильская компания Waze Mobile. Компанию основали Эхуд Шабтай, Амир Шинар и Ури Левин. Финансирование предоставили две израильские венчурные компании Magma и Vertex Ventures Israel, а также молодая американская венчурная фирма Bluerun Ventures. Waze Mobile была приобретена Google в июне 2013 года. Приложение приносит доход от гиперлокальной рекламы примерно 130 миллионам пользователей в месяц.
Yandex Maps
yandex.com
Яндекс.Карты помогут найти пункт назначения, даже если у вас нет точного адреса — проложите маршрут проезда на общественном транспорте, автомобиле или пешком.
Qwant Maps
qwant.com
Картографический сервис, который находит нужные адреса и сопровождает вас, не отслеживая вас.
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps — это картографический сервис на базе TomTom, предоставляемый Huawei для устройств с операционной системой HarmonyOS, Android и iOS. Он предлагает спутниковые снимки, аэрофотосъемку, трехмерное изображение окружающей среды, пошаговую навигацию, проекционный дисплей и планирование маршрутов для путешествий пешком, на автомобиле, велосипеде и общественном транспорте.
Bing Maps
bing.com
Наносите на карту несколько мест, прокладывайте маршруты общественного транспорта, пешеходов и автомобилей, просматривайте дорожную ситуацию в реальном времени, планируйте поездки, просматривайте спутниковые, аэрофотоснимки и изображения улиц. Bing Maps (ранее Live Search Maps, Windows Live Maps, Windows Live Local и MSN Virtual Earth) — это веб-картографическая служба, предоставляемая как часть набора поисковых систем Microsoft Bing и работающая на базе платформы Bing Maps Platform, которая также поддерживает Bing Maps. для корпоративных API и API Azure Maps. С 2020 года данные карты предоставляют TomTom, OpenStreetMap и другие.
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