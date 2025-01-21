Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Картографические сервисы - Самые популярные приложения - Сербия
Картографические сервисы — это цифровые платформы или приложения, которые предоставляют пользователям интерактивные карты и геопространственную информацию. Эти сервисы предлагают такие функции, как навигация, планирование маршрута, поиск местоположения и обновления трафика в режиме реального времени, улучшая взаимодействие с пользователем в таких областях, как путешествия, логистика и повседневная навигация.
Отправить новое приложение
Google Maps
google.com
Google Maps — это картографический веб-сервис, разработанный Google. Он предлагает спутниковые снимки, аэрофотосъемку, карты улиц, интерактивные панорамные виды улиц на 360° (Street View), условия дорожного движения в реальном времени и планирование маршрутов для путешествий пешком, на автомобиле, велосипеде, по воздуху (в бета-версии) или на общественном транспорте. . В 2020 году Google Maps ежемесячно использовали более 1 миллиарда человек. Google Maps начиналась как настольная программа на C++ в компании Where 2 Technologies. В октябре 2004 года компанию приобрела Google, которая превратила ее в веб-приложение. После дополнительных приобретений компании по визуализации геопространственных данных и анализатора трафика в реальном времени в феврале 2005 года были запущены Google Maps. Интерфейс службы использует JavaScript, XML и Ajax. Карты Google предлагают API, который позволяет встраивать карты на сторонние веб-сайты, а также обеспечивает поиск предприятий и других организаций во многих странах мира. Google Map Maker позволял пользователям совместно расширять и обновлять карты службы по всему миру, но его поддержка была прекращена с марта 2017 года. Однако краудсорсинговый вклад в Карты Google не был прекращен, поскольку компания объявила, что эти функции будут перенесены в программу Google Local Guides. Карты Google вид со спутника — вид «сверху вниз» или с высоты птичьего полета; большая часть изображений городов с высоким разрешением представляет собой аэрофотоснимки, полученные с самолетов, летающих на высоте от 800 до 1500 футов (от 240 до 460 м), тогда как большая часть других изображений получена со спутников. Большинству имеющихся спутниковых изображений не более трех лет, и они регулярно обновляются. Карты Google использовали вариант проекции Меркатора и поэтому не могли точно отображать области вокруг полюсов. В августе 2018 года настольная версия Google Maps была обновлена и теперь отображает трехмерный глобус. В настройках все еще можно переключиться обратно на 2D-карту. Карты Google для устройств Android и iOS были выпущены в сентябре 2008 года и включают пошаговую навигацию по GPS, а также специальные функции помощи при парковке. В августе 2013 года оно было признано самым популярным приложением в мире для смартфонов: более 54% владельцев смартфонов во всем мире использовали его хотя бы один раз. В 2012 году Google сообщил, что более 7100 сотрудников и подрядчиков непосредственно занимаются картографированием. В мае 2017 года Сообщается, что приложение имеет 2 миллиарда пользователей на Android, а также несколько других сервисов Google, включая YouTube, Chrome, Gmail, Поиск и Google Play, Google Maps охватывает более 1 миллиарда пользователей в месяц.
HERE WeGo
here.com
ЗДЕСЬ WeGo - Карты - Маршруты - Направления - Все пути от А до Б в одном
Yandex Maps
yandex.com
Яндекс.Карты помогут найти пункт назначения, даже если у вас нет точного адреса — проложите маршрут проезда на общественном транспорте, автомобиле или пешком.
Waze
waze.com
Waze (иврит: ווייז, ранее FreeMap Israel) — это программное обеспечение для GPS-навигации, принадлежащее Google. Он работает на смартфонах и планшетных компьютерах с поддержкой GPS. Он предоставляет пошаговую навигационную информацию, а также предоставленные пользователем сведения о времени в пути и маршруте, а также загружает информацию, зависящую от местоположения, по сети мобильной телефонной связи. Waze описывает свое приложение как управляемое сообществом приложение для GPS-навигации, которое можно бесплатно загрузить и использовать. Программное обеспечение Waze разработала израильская компания Waze Mobile. Компанию основали Эхуд Шабтай, Амир Шинар и Ури Левин. Финансирование предоставили две израильские венчурные компании Magma и Vertex Ventures Israel, а также молодая американская венчурная фирма Bluerun Ventures. Waze Mobile была приобретена Google в июне 2013 года. Приложение приносит доход от гиперлокальной рекламы примерно 130 миллионам пользователей в месяц.
百度地图
map.baidu.com
Просматривайте карты, ищите места, проверяйте маршруты движения автобусов, проверяйте условия движения в реальном времени, ваш путеводитель и жизненный помощник. Обеспечивает просмотр карты линий метро, запрос плана автобуса и точную информацию о тарифах и времени. Baidu Maps (Baidu Maps) — это картографическое решение для настольных и мобильных устройств, аналогичное Google Maps, но охватывающее только регион Большого Китая.
네이버 지도
map.naver.com
Поиск пространства. Соединяя жизни. Откройте для себя новую карту, которая объединяет информацию обо всех пространствах, включая местоположения, автобусы, метро и дороги, с помощью одного поиска. Карты Навера
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap — бесплатная вики-карта мира.
腾讯地图
map.qq.com
Он предоставляет множество услуг, таких как просмотр карт, запрос адреса, поиск достопримечательностей, трансфер на автобусе, навигация по вождению, автобусный маршрут и поиск объектов в более чем 400 городах по всей стране. Tencent Maps — это настольное и веб-картографическое приложение и технология, предоставляемая Tencent, предлагающая спутниковые изображения, карты улиц, просмотр улиц и исторические перспективы, а также такие функции, как планировщик маршрутов для путешествий пешком, на машине или на общественном транспорте. .
Qwant Maps
qwant.com
Картографический сервис, который находит нужные адреса и сопровождает вас, не отслеживая вас.
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps — это картографический сервис на базе TomTom, предоставляемый Huawei для устройств с операционной системой HarmonyOS, Android и iOS. Он предлагает спутниковые снимки, аэрофотосъемку, трехмерное изображение окружающей среды, пошаговую навигацию, проекционный дисплей и планирование маршрутов для путешествий пешком, на автомобиле, велосипеде и общественном транспорте.
Bing Maps
bing.com
Наносите на карту несколько мест, прокладывайте маршруты общественного транспорта, пешеходов и автомобилей, просматривайте дорожную ситуацию в реальном времени, планируйте поездки, просматривайте спутниковые, аэрофотоснимки и изображения улиц. Bing Maps (ранее Live Search Maps, Windows Live Maps, Windows Live Local и MSN Virtual Earth) — это веб-картографическая служба, предоставляемая как часть набора поисковых систем Microsoft Bing и работающая на базе платформы Bing Maps Platform, которая также поддерживает Bing Maps. для корпоративных API и API Azure Maps. С 2020 года данные карты предоставляют TomTom, OpenStreetMap и другие.