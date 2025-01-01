Поставщики управляемого хостинга - Самые популярные приложения

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Поставщики управляемого хостинга арендуют компьютерные серверы, которые полностью управляются и обслуживаются поставщиком услуг. Эти услуги направлены на передачу на аутсорсинг обязанностей, которые обычно выполняют администраторы локальных серверов, таких как настройка оборудования, установка программного обеспечения и текущее обслуживание системы. Управляемый хостинг может обслуживать как виртуальные частные серверы (VPS), так и выделенные серверы. Он в основном используется организациями, стремящимися избежать обязательств по внутреннему управлению серверами, поскольку эффективное администрирование серверов требует значительного времени и ИТ-опыта. Выбирая управляемый хостинг, организации могут перенаправить свои ресурсы на другие приоритеты, сосредоточившись исключительно на управлении размещенными веб-сайтами и учетными записями электронной почты. Кроме того, провайдеры управляемого хостинга часто включают в свои предложения расширенные функции безопасности, автоматическое резервное копирование и обнаружение вредоносных программ. Эти услуги часто пересекаются с традиционным хостингом веб-сайтов, при этом некоторые провайдеры специализируются на управляемом хостинге для конкретных систем управления контентом.
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Webflow
webflow.com
Webflow — это визуальная платформа для создания и запуска веб-сайтов без кодирования, предлагающая инструменты для дизайна, управления контентом и маркетинга.
Hostinger
hostinger.com
Hostinger - это приложение для выбора веб-хостинга, включая общие, VPS и домены, с простым управлением и эффективной производительностью.
10Web
10web.io
10Web - платформа для создания и управления сайтами с использованием AI. Упрощает процесс разработки, предлагает инструменты для электронной коммерции и оптимизации SEO.
SiteGround
siteground.com
SiteGround - платформа веб-хостинга, предлагающая решения для различных сайтов, включая WordPress, с акцентом на скорость, безопасность и поддержку клиентов.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost предлагает конструктор сайтов на WordPress с возможностью перетаскивания, быстрой настройкой и более 200 стартовыми сайтами для создания и редактирования.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVHCloud - платформа облачных вычислений, предлагающая услуги IaaS и PaaS для виртуальных ресурсов, разработки приложений и управления данными с 44 центрами обработки данных.
Cloudways
cloudways.com
Cloudways — управляемая платформа облачного хостинга, позволяющая запускать и управлять веб-сайтами с поддержкой 24/7 и различными облачными провайдерами.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine предоставляет управляемый хостинг для сайтов на WordPress, обеспечивая безопасность, производительность и поддержку для бизнеса и агентств.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — платформа для управления веб-сайтами, позволяющая разработчикам и маркетологам создавать и запускать сайты на Drupal и WordPress с необходимыми инструментами.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds предлагает решения облачного хостинга с поддержкой 24/7, гарантией безотказной работы и различными планами для пользователей и компаний.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta – это управляемая платформа хостинга для сайтов WordPress, обеспечивающая высокую производительность, безопасность и удобную панель управления.
MacStadium
macstadium.com
MacStadium предлагает облачные услуги для доступа и управления инфраструктурой на базе Mac, оптимизируя разработку и тестирование приложений.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost - платформа для веб-хостинга с VPS и выделенными серверами, предлагающая услуги для различных цифровых проектов с акцентом на стабильность и безопасность.
Rackspace
rackspace.com
Rackspace предоставляет услуги управления облачными средами, включая виртуальную инфраструктуру, веб-хостинг и решения по хранению данных.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub предлагает высококачественные управляемые услуги веб-хостинга для личных и малых бизнес-сайтов.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting - это провайдер веб-хостинга, предлагающий различные услуги хостинга с акцентом на скорость и безопасность для различных веб-сайтов.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting предоставляет доступные решения веб-хостинга, включая общие, VPS и выделенные планы, с круглосуточной поддержкой и высоким временем бесперебойной работы.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh — платформа как услуга (PaaS) для управления развертыванием и разработкой веб-приложений, обеспечивающая безопасность и автоматизацию.
WPMU DEV
wpmudev.com
Платформа WPMU DEV управляет несколькими сайтами WordPress, предлагая плагины, хостинг, безопасность и аналитику в одном интерфейсе.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.
20i
20i.com
20i - высокопроизводительный управляемый хостинг для веб-сайтов и приложений, включая управление доменами и поддержку WordPress. Хостинг на 100% из возобновляемых источников.
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity - платформа для управления хостингом и инфраструктурой, предлагающая автоматизацию и интеграцию различных систем в единую среду.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada - провайдер веб-хостинга, предлагающий различные типы хостинга с поддержкой 24/7 и удобным управлением для бизнеса и пользователей.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer предоставляет надежные и безопасные решения для хостинга и управления доменами для отдельных лиц и предприятий.
NameHero
namehero.com
NameHero - компания по веб-хостингу и управлению доменами, предлагающая услуги хостинга, включая VPS и WordPress, с поддержкой 24/7 и гарантированным временем безотказной работы.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa - приложение для веб-хостинга, предлагающее надежные хостинг-решения и поддержку для малых и средних предприятий.
amazee.io
amazee.io
amazee.io — это платформа для доставки и хостинга приложений, упрощающая развертывание в облачных и локальных средах на основе Kubernetes.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace — это платформа для управления облачным хостингом, обеспечивающая безопасность, высокую производительность и круглосуточную поддержку для веб-сайтов компаний.
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbro - приложение для управления веб-хостингом, включая регистрацию доменов и совместный хостинг, с удобным интерфейсом и поддержкой.
Gate.com
gate.com
Приложение Gate.com предлагает премиум-хостинг WordPress на выделенной виртуальной машине с возможностями управления сайтами и обеспечением безопасности.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess — платформа управляемого хостинга для веб-сайтов и интернет-магазинов, обеспечивающая высокую производительность, безопасность и масштабируемость.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ Host — приложение для комплексного хостинга, предоставляющее услуги регистрации доменов, веб-хостинга и управления сервером для пользователей и компаний.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net — управляемый хостинг для WordPress, обеспечивающий производительность и безопасность сайтов с помощью CloudFlare Enterprise и других инструментов.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost предоставляет услуги веб-хостинга, регистрацию доменов, а также поддержку электронной почты на платформах Linux и Windows.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting предлагает услуги управления Linux VPS хостингом, обеспечивая высокую производительность и надежное управление для веб-сайтов и приложений.
Webscale
webscale.com
Webscale - облачная платформа для управления и оптимизации веб-инфраструктуры, обеспечивающая безопасность и масштабируемость для интернет-магазинов.
ScalaHosting
scalahosting.com
Scalahosting — облачное хостинговое решение для управления серверами и повышения производительности сайтов с поддержкой 24/7 и удобными инструментами.
Verpex
verpex.com
Verpex — это провайдер веб-хостинга, предлагающий различные хостинг-услуги и поддержка 24/7. Имеет доступные цены и бесплатные функции, такие как миграция и SSL.
Pressable
pressable.com
Pressable - это платформа для управления хостингом WordPress, предоставляющая стабильность и производительность для пользователей.
Convesio
convesio.com
Convesio - это хостинг для высокопроизводительных сайтов WordPress с автоматическим масштабированием, управлением доменами и простым резервным копированием.
Pressidium
pressidium.com
Pressidium - управляемый хостинг WordPress, предлагающий безопасные и масштабируемые решения с круглосуточной поддержкой для профессиональных веб-сайтов.
GrowLast
growlast.com
GrowLast - это провайдер веб-хостинга и доменов, предлагающий быстрый и надежный облачный хостинг с бесплатным доменом и SSL-сертификатом.
Latitude.sh
latitude.sh
Latitude.sh — облачная платформа для разработчиков, позволяющая быстро развертывать и управлять физическими серверами по всему миру через API и панель управления.
HostForWeb
hostforweb.com
HostforWeb - платформа для веб-хостинга, предлагающая управление доменами, хостинг, резервное копирование и оптимизацию websites.
WPX Hosting
wpx.net
WPX Hosting предлагает высокоскоростной управляемый хостинг для WordPress с автоматизацией, защитой и поддержкой 24/7.
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