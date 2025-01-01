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Поставщики управляемого хостинга
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Поставщики управляемого хостинга - Самые популярные приложения

Поставщики управляемого хостинга арендуют компьютерные серверы, которые полностью управляются и обслуживаются поставщиком услуг. Эти услуги направлены на передачу на аутсорсинг обязанностей, которые обычно выполняют администраторы локальных серверов, таких как настройка оборудования, установка программного обеспечения и текущее обслуживание системы. Управляемый хостинг может обслуживать как виртуальные частные серверы (VPS), так и выделенные серверы. Он в основном используется организациями, стремящимися избежать обязательств по внутреннему управлению серверами, поскольку эффективное администрирование серверов требует значительного времени и ИТ-опыта. Выбирая управляемый хостинг, организации могут перенаправить свои ресурсы на другие приоритеты, сосредоточившись исключительно на управлении размещенными веб-сайтами и учетными записями электронной почты. Кроме того, провайдеры управляемого хостинга часто включают в свои предложения расширенные функции безопасности, автоматическое резервное копирование и обнаружение вредоносных программ. Эти услуги часто пересекаются с традиционным хостингом веб-сайтов, при этом некоторые провайдеры специализируются на управляемом хостинге для конкретных систем управления контентом.

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Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — это визуальная платформа для создания и запуска веб-сайтов без кодирования, предлагающая инструменты для дизайна, управления контентом и маркетинга.

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Hostinger - это приложение для выбора веб-хостинга, включая общие, VPS и домены, с простым управлением и эффективной производительностью.

10Web

10Web

10web.io

10Web - платформа для создания и управления сайтами с использованием AI. Упрощает процесс разработки, предлагает инструменты для электронной коммерции и оптимизации SEO.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

SiteGround - платформа веб-хостинга, предлагающая решения для различных сайтов, включая WordPress, с акцентом на скорость, безопасность и поддержку клиентов.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

DreamHost предлагает конструктор сайтов на WordPress с возможностью перетаскивания, быстрой настройкой и более 200 стартовыми сайтами для создания и редактирования.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

OVHCloud - платформа облачных вычислений, предлагающая услуги IaaS и PaaS для виртуальных ресурсов, разработки приложений и управления данными с 44 центрами обработки данных.

Cloudways

Cloudways

cloudways.com

Cloudways — управляемая платформа облачного хостинга, позволяющая запускать и управлять веб-сайтами с поддержкой 24/7 и различными облачными провайдерами.

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

WP Engine предоставляет управляемый хостинг для сайтов на WordPress, обеспечивая безопасность, производительность и поддержку для бизнеса и агентств.

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

Pantheon — платформа для управления веб-сайтами, позволяющая разработчикам и маркетологам создавать и запускать сайты на Drupal и WordPress с необходимыми инструментами.

Hostwinds

Hostwinds

hostwinds.com

Hostwinds предлагает решения облачного хостинга с поддержкой 24/7, гарантией безотказной работы и различными планами для пользователей и компаний.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Kinsta – это управляемая платформа хостинга для сайтов WordPress, обеспечивающая высокую производительность, безопасность и удобную панель управления.

MacStadium

MacStadium

macstadium.com

MacStadium предлагает облачные услуги для доступа и управления инфраструктурой на базе Mac, оптимизируя разработку и тестирование приложений.

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost - платформа для веб-хостинга с VPS и выделенными серверами, предлагающая услуги для различных цифровых проектов с акцентом на стабильность и безопасность.

Rackspace

Rackspace

rackspace.com

Rackspace предоставляет услуги управления облачными средами, включая виртуальную инфраструктуру, веб-хостинг и решения по хранению данных.

Unlimited Hosting Hub

Unlimited Hosting Hub

unlimitedhostinghub.com

Unlimited Hosting Hub предлагает высококачественные управляемые услуги веб-хостинга для личных и малых бизнес-сайтов.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

A2 Hosting - это провайдер веб-хостинга, предлагающий различные услуги хостинга с акцентом на скорость и безопасность для различных веб-сайтов.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting предоставляет доступные решения веб-хостинга, включая общие, VPS и выделенные планы, с круглосуточной поддержкой и высоким временем бесперебойной работы.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh — платформа как услуга (PaaS) для управления развертыванием и разработкой веб-приложений, обеспечивающая безопасность и автоматизацию.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

Платформа WPMU DEV управляет несколькими сайтами WordPress, предлагая плагины, хостинг, безопасность и аналитику в одном интерфейсе.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.

20i

20i

20i.com

20i - высокопроизводительный управляемый хостинг для веб-сайтов и приложений, включая управление доменами и поддержку WordPress. Хостинг на 100% из возобновляемых источников.

Hivelocity

Hivelocity

hivelocity.net

Hivelocity - платформа для управления хостингом и инфраструктурой, предлагающая автоматизацию и интеграцию различных систем в единую среду.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada - провайдер веб-хостинга, предлагающий различные типы хостинга с поддержкой 24/7 и удобным управлением для бизнеса и пользователей.

DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

DomainRacer предоставляет надежные и безопасные решения для хостинга и управления доменами для отдельных лиц и предприятий.

NameHero

NameHero

namehero.com

NameHero - компания по веб-хостингу и управлению доменами, предлагающая услуги хостинга, включая VPS и WordPress, с поддержкой 24/7 и гарантированным временем безотказной работы.

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

HostPapa - приложение для веб-хостинга, предлагающее надежные хостинг-решения и поддержку для малых и средних предприятий.

amazee.io

amazee.io

amazee.io

amazee.io — это платформа для доставки и хостинга приложений, упрощающая развертывание в облачных и локальных средах на основе Kubernetes.

ElySpace

ElySpace

elyspace.com

ElySpace — это платформа для управления облачным хостингом, обеспечивающая безопасность, высокую производительность и круглосуточную поддержку для веб-сайтов компаний.

Hostitbro

Hostitbro

hostitbro.com

Hostitbro - приложение для управления веб-хостингом, включая регистрацию доменов и совместный хостинг, с удобным интерфейсом и поддержкой.

Gate.com

Gate.com

gate.com

Приложение Gate.com предлагает премиум-хостинг WordPress на выделенной виртуальной машине с возможностями управления сайтами и обеспечением безопасности.

Nexcess

Nexcess

nexcess.net

Nexcess — платформа управляемого хостинга для веб-сайтов и интернет-магазинов, обеспечивающая высокую производительность, безопасность и масштабируемость.

ARZ Host

ARZ Host

arzhost.com

ARZ Host — приложение для комплексного хостинга, предоставляющее услуги регистрации доменов, веб-хостинга и управления сервером для пользователей и компаний.

Rocket.net

Rocket.net

rocket.net

Rocket.net — управляемый хостинг для WordPress, обеспечивающий производительность и безопасность сайтов с помощью CloudFlare Enterprise и других инструментов.

Tsohost

Tsohost

tsohost.com

Tsohost предоставляет услуги веб-хостинга, регистрацию доменов, а также поддержку электронной почты на платформах Linux и Windows.

RoseHosting

RoseHosting

rosehosting.com

RoseHosting предлагает услуги управления Linux VPS хостингом, обеспечивая высокую производительность и надежное управление для веб-сайтов и приложений.

ScalaHosting

ScalaHosting

scalahosting.com

Scalahosting — облачное хостинговое решение для управления серверами и повышения производительности сайтов с поддержкой 24/7 и удобными инструментами.

Verpex

Verpex

verpex.com

Verpex — это провайдер веб-хостинга, предлагающий различные хостинг-услуги и поддержка 24/7. Имеет доступные цены и бесплатные функции, такие как миграция и SSL.

Webscale

Webscale

webscale.com

Webscale - облачная платформа для управления и оптимизации веб-инфраструктуры, обеспечивающая безопасность и масштабируемость для интернет-магазинов.

Pressable

Pressable

pressable.com

Pressable - это платформа для управления хостингом WordPress, предоставляющая стабильность и производительность для пользователей.

Convesio

Convesio

convesio.com

Convesio - это хостинг для высокопроизводительных сайтов WordPress с автоматическим масштабированием, управлением доменами и простым резервным копированием.

Pressidium

Pressidium

pressidium.com

Pressidium - управляемый хостинг WordPress, предлагающий безопасные и масштабируемые решения с круглосуточной поддержкой для профессиональных веб-сайтов.

GrowLast

GrowLast

growlast.com

GrowLast - это провайдер веб-хостинга и доменов, предлагающий быстрый и надежный облачный хостинг с бесплатным доменом и SSL-сертификатом.

Latitude.sh

Latitude.sh

latitude.sh

HostForWeb

HostForWeb

hostforweb.com

HostforWeb - платформа для веб-хостинга, предлагающая управление доменами, хостинг, резервное копирование и оптимизацию websites.

WPX Hosting

WPX Hosting

wpx.net

WPX Hosting предлагает высокоскоростной управляемый хостинг для WordPress с автоматизацией, защитой и поддержкой 24/7.

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Поставщики управляемого хостинга - Самые популярные приложения - WebCatalog