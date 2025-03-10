Convesio

convesio.com

Convesio — это не просто еще один хостинг-провайдер. Наша инфраструктура была спроектирована с нуля для размещения высокопроизводительных и масштабируемых сайтов WordPress. Простой, доступный и мощный Convesio упрощает настройку сложных серверов. Вы можете развернуть сайт WordPress с балансировщиками нагрузки, кластером базы данных и резервной файловой системой менее чем за минуту! Домены и SSL Добавить свой домен с Convesio очень просто. Просто добавьте его на панель управления сайта и выберите, какая версия является основным доменом. Если вы хотите максимизировать свой рейтинг в поиске и убедиться, что ваши посетители знают, что их информация находится в безопасности, вам нужен SSL. Предоставление SSL Convesio с использованием LetsEncrypt менее чем за 1 минуту и ​​автоматическое продление до истечения срока действия. Автоматическое резервное копирование Convesio упрощает резервное копирование, клонирование и восстановление вашего сайта. Вы можете настроить расширенные политики резервного копирования и хранения, чтобы определить, как часто вы будете создавать резервные копии и как долго их хранить. Все это всего за несколько кликов. DB, PHP, FTP и многое другое Convesio предлагает все основные настройки, которые вы ожидаете от хоста WordPress, включая SFTP, PhpMyAdmin, версии PHP и многое другое. Быстрое кеширование без необходимости плагина. Действительно! Кэширование Convesio полностью создано и разработано с нуля для WordPress. Не требуется никаких плагинов и 100% встроено в платформу. Управляйте статическим и динамическим параметрами времени жизни и используйте регулярные выражения для управления кэшированием на уровне страницы. Доступ к базе данных с помощью phpMyAdmin Получите доступ к своей базе данных с помощью стандартных инструментов, таких как phpMyAdmin. Выполняйте импорт, экспорт, SQL-запросы и многое другое. Каждая база данных работает в кластере MySQL Percona, который может быть общим или частным.