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Поставщики управляемого хостинга арендуют компьютерные серверы, которые полностью управляются и обслуживаются поставщиком услуг. Эти услуги направлены на передачу на аутсорсинг обязанностей, которые обычно выполняют администраторы локальных серверов, таких как настройка оборудования, установка программного обеспечения и текущее обслуживание системы. Управляемый хостинг может обслуживать как виртуальные частные серверы (VPS), так и выделенные серверы. Он в основном используется организациями, стремящимися избежать обязательств по внутреннему управлению серверами, поскольку эффективное администрирование серверов требует значительного времени и ИТ-опыта. Выбирая управляемый хостинг, организации могут перенаправить свои ресурсы на другие приоритеты, сосредоточившись исключительно на управлении размещенными веб-сайтами и учетными записями электронной почты. Кроме того, провайдеры управляемого хостинга часто включают в свои предложения расширенные функции безопасности, автоматическое резервное копирование и обнаружение вредоносных программ. Эти услуги часто пересекаются с традиционным хостингом веб-сайтов, при этом некоторые провайдеры специализируются на управляемом хостинге для конкретных систем управления контентом.
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DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer предоставляет надежные и безопасные решения для хостинга и управления доменами для отдельных лиц и предприятий.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada - провайдер веб-хостинга, предлагающий различные типы хостинга с поддержкой 24/7 и удобным управлением для бизнеса и пользователей.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting работает с 2001 года. В то время RoseHosting была первой и единственной компанией в мире, предлагающей коммерческие Linux VPS. Теперь RoseHosting предлагает качественные, полностью управляемые услуги хостинга Linux VPS с оборудованием корпоративного уровня и максимальной производительностью.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting предоставляет доступные решения веб-хостинга, включая общие, VPS и выделенные планы, с круглосуточной поддержкой и высоким временем бесперебойной работы.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace — ведущая веб-хостинговая компания, специализирующаяся на услугах управляемого облачного хостинга. Благодаря нашей команде экспертов и развитой инфраструктуре мы предлагаем комплексное решение для предприятий, которым нужен надежный и беспроблемный хостинг. Наша услуга управляемого облачного хостинга гарантирует, что ваш сайт будет размещен в безопасной и высокопроизводительной облачной инфраструктуре. Мы берем на себя все технические аспекты, включая настройку сервера, обслуживание, обновления безопасности и резервное копирование, что позволяет вам сосредоточиться на своей основной деятельности. Выбирая ElySpace для своих потребностей в управляемом облачном хостинге, вы получаете доступ к масштабируемой и гибкой среде хостинга, которая может легко удовлетворить растущие потребности вашего бизнеса. Наша команда опытных профессионалов контролирует ваш веб-сайт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, обеспечивая оптимальную производительность, бесперебойную работу и высокую скорость загрузки. С ElySpace вы можете пользоваться преимуществами облачных технологий без сложностей, связанных с управлением и обслуживанием серверов. Наша специализированная команда поддержки всегда готова помочь вам с любыми вопросами или проблемами, связанными с хостингом, обеспечивая бесперебойное и бесперебойное присутствие вашего бизнеса в Интернете. Испытайте возможности управляемого облачного хостинга с ElySpace и раскройте весь потенциал своего веб-сайта. Доверьте нам решение технических сложностей, пока вы сосредоточены на развитии своего бизнеса.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost предлагает услуги Linux, Windows, электронной почты и управляемого веб-хостинга, а также регистрацию доменных имен.
Verpex
verpex.com
Verpex — поставщик услуг веб-хостинга, который предлагает различные услуги хостинга, включая веб-хостинг, реселлерский хостинг и выделенные серверы. Почему Верпекс? Разнообразие услуг хостинга: Verpex предлагает различные услуги хостинга, включая веб-хостинг, реселлерский хостинг и выделенные серверы. Такое разнообразие позволяет вам выбрать услугу, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Доступные цены: Verpex предлагает конкурентоспособные цены на свои услуги. Например, стоимость нашего веб-хостинга начинается с 0,50 доллара в месяц. Бесплатные функции: Verpex предлагает несколько бесплатных функций, таких как регистрация/передача домена, ежедневное резервное копирование и сертификаты SSL. Круглосуточная техническая поддержка: Verpex обеспечивает круглосуточную техническую поддержку. Это означает, что вы можете получить помощь, когда она вам понадобится, что может иметь решающее значение, если у вас возникнут какие-либо проблемы с вашим веб-сайтом. 45-дневная гарантия возврата денег: Мы предлагаем 45-дневную гарантию возврата денег. Это позволит вам опробовать наши услуги без риска. Глобальная сеть: Verpex имеет глобальную сеть, состоящую из 12 серверов на пяти континентах. Это может помочь обеспечить высокую скорость загрузки вашего веб-сайта независимо от местоположения вашей аудитории. Положительные отзывы клиентов: Verpex получил положительные отзывы пользователей с рейтингом TrustScore 4,7 из 5 на основе 204 отзывов пользователей. Это говорит о том, что многие их клиенты довольны их услугами. Бесплатная миграция. Если вы переходите от другого провайдера, Verpex предлагает бесплатную миграцию. Это может сделать процесс перехода более плавным и экономически эффективным.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net — это универсальное решение для управляемого хостинга WordPress. Платформа Rocket.net была разработана с нуля для максимизации производительности и безопасности веб-сайтов любого размера.
WPMU DEV
wpmudev.com
Платформа WPMU DEV управляет несколькими сайтами WordPress, предлагая плагины, хостинг, безопасность и аналитику в одном интерфейсе.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost - платформа для веб-хостинга с VPS и выделенными серверами, предлагающая услуги для различных цифровых проектов с акцентом на стабильность и безопасность.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds предлагает решения облачного хостинга с поддержкой 24/7, гарантией безотказной работы и различными планами для пользователей и компаний.
NameHero
namehero.com
NameHero - компания по веб-хостингу и управлению доменами, предлагающая услуги хостинга, включая VPS и WordPress, с поддержкой 24/7 и гарантированным временем безотказной работы.
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbro - приложение для управления веб-хостингом, включая регистрацию доменов и совместный хостинг, с удобным интерфейсом и поддержкой.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST предлагает широкий спектр ИТ-услуг для бизнеса и, в частности, технофилов. От веб-хостинга до виртуальных центров обработки данных, выделенных серверов и решений для хранения данных — все наши услуги постоянно совершенствуются и пополняются новыми функциями.
GrowLast
growlast.com
GrowLast — ведущий поставщик веб-хостинга и доменов, который предлагает быстрые, надежные и безопасные решения облачного хостинга для предприятий и частных лиц по всему миру. Обладая стремлением обеспечить беспрецедентную скорость и время безотказной работы, услуги облачного хостинга GrowLast оптимизированы по производительности, гарантируя быструю загрузку и бесперебойную работу веб-сайтов. Помимо молниеносного облачного хостинга, GrowLast также предоставляет клиентам бесплатный домен и бесплатный SSL-сертификат, чтобы гарантировать безопасность и доступность их веб-сайта для посетителей. Кроме того, благодаря круглосуточной поддержке со стороны команды знающих и дружелюбных экспертов клиенты могут быть уверены, что их веб-сайт в надежных руках. Независимо от того, запускаете ли вы новый веб-сайт или хотите перенести существующий сайт на более надежный хостинг, услуги облачного хостинга GrowLast — идеальный выбор. Благодаря современной инфраструктуре, непревзойденным функциям безопасности и стремлению к удовлетворению потребностей клиентов GrowLast является идеальным партнером для тех, кто хочет с уверенностью разместить свой веб-сайт.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess помогает сайтам и магазинам быстрее выходить в Интернет и расти. Уже более 23 лет мы обслуживаем и поддерживаем малый бизнес, крупные предприятия, а также дизайнеров, разработчиков и агентства, которые создают для них вещи. Инвестируем ли мы в новые функции, продукты или приобретения портфеля, мы всегда внедряем инновации, чтобы удовлетворить потребности сообществ, которым мы служим. Пользователи доверяют Nexcess, потому что мы управляем сотнями тысяч сайтов и магазинов по всему миру. Наши клиенты рассчитывают на то, что мы обеспечим более высокую скорость, более высокий уровень безопасности, присущую масштабируемость и дополнительную поддержку каждый день. - 23 года опыта хостинга - 500 000 веб-сайтов под управлением - 10 глобальных центров обработки данных - Признанная партнерская и партнерская программа - Inc. 5000 11 лауреатов премии - Платиновый партнер Magento Association - Поддержка 24/7/365 С полностью управляемым хостингом от Nexcess, лучше встроен. Мы готовы помочь.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub предлагает высококачественные управляемые услуги веб-хостинга для личных и малых бизнес-сайтов.
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity - платформа для управления хостингом и инфраструктурой, предлагающая автоматизацию и интеграцию различных систем в единую среду.
WPX Hosting
wpx.net
С WPX.net вы ПОЛУЧАЕТЕ САМЫЙ БЫСТРЫЙ в мире хостинг WordPress (проверено независимо): -> ПОБЕДИТЕЛЬ во всех трех категориях независимого обзора Кевина Охаши 2021 года ReviewSignal.com WP, проводящего глобальные тесты средней скорости хостинга на wphostingbenchmarks.com (он использовал webpagetest.org) за тестирование) -> ПОБЕДИТЕЛЬ наград за максимальную скорость за последние 3 года в независимом тестировании ReviewSignal.com -> Лидирующая в отрасли СКОРОСТЬ в течение 2 лет подряд по данным известного блоггера Мэтью Вудворда -> Подтвержденный средний ответ службы поддержки менее 30 СЕКУНД время в чате -> БЕСПЛАТНАЯ высокоскоростная настраиваемая сеть доставки контента, включенная во все планы WPX -> БЕСПЛАТНАЯ оптимизация скорости сайта по запросу для всех клиентов WPX -> БЕСПЛАТНОЕ сканирование и УДАЛЕНИЕ вредоносных программ -> БЕСПЛАТНАЯ миграция сайта на WPX в течение 24 лет часов Недовольны скоростью, поддержкой или бесплатными дополнениями вашего текущего хоста? Тогда попробуйте WPX.net.
Convesio
convesio.com
Convesio — это не просто еще один хостинг-провайдер. Наша инфраструктура была спроектирована с нуля для размещения высокопроизводительных и масштабируемых сайтов WordPress. Простой, доступный и мощный Convesio упрощает настройку сложных серверов. Вы можете развернуть сайт WordPress с балансировщиками нагрузки, кластером базы данных и резервной файловой системой менее чем за минуту! Домены и SSL Добавить свой домен с Convesio очень просто. Просто добавьте его на панель управления сайта и выберите, какая версия является основным доменом. Если вы хотите максимизировать свой рейтинг в поиске и убедиться, что ваши посетители знают, что их информация находится в безопасности, вам нужен SSL. Предоставление SSL Convesio с использованием LetsEncrypt менее чем за 1 минуту и автоматическое продление до истечения срока действия. Автоматическое резервное копирование Convesio упрощает резервное копирование, клонирование и восстановление вашего сайта. Вы можете настроить расширенные политики резервного копирования и хранения, чтобы определить, как часто вы будете создавать резервные копии и как долго их хранить. Все это всего за несколько кликов. DB, PHP, FTP и многое другое Convesio предлагает все основные настройки, которые вы ожидаете от хоста WordPress, включая SFTP, PhpMyAdmin, версии PHP и многое другое. Быстрое кеширование без необходимости плагина. Действительно! Кэширование Convesio полностью создано и разработано с нуля для WordPress. Не требуется никаких плагинов и 100% встроено в платформу. Управляйте статическим и динамическим параметрами времени жизни и используйте регулярные выражения для управления кэшированием на уровне страницы. Доступ к базе данных с помощью phpMyAdmin Получите доступ к своей базе данных с помощью стандартных инструментов, таких как phpMyAdmin. Выполняйте импорт, экспорт, SQL-запросы и многое другое. Каждая база данных работает в кластере MySQL Percona, который может быть общим или частным.
Gate.com
gate.com
Управляемый хостинг WordPress премиум-класса в выделенной среде виртуальных машин, дополненный безопасностью веб-сайтов корпоративного уровня и универсальным набором инструментов управления веб-сайтами. Gate.com был основан группой ветеранов веб-хостинга, которые выявили пробел на рынке - слишком много малых и средних предприятий с критически важными веб-сайтами, требующими комплексного решения безопасности, но не имеющими для этого ресурсов. Используя лучшие в своем классе услуги, мы создали уникальный опыт управляемого хостинга WordPress, который удовлетворяет эту потребность — обеспечивая первоклассную безопасность веб-сайта в выделенной среде виртуальной машины в сочетании с мощным набором инструментов управления веб-сайтом. Как компания, мы считаем за честь выступать в качестве доверенных поставщиков управляемого хостинга WordPress и команды безопасности веб-сайтов наших клиентов.
HostForWeb
hostforweb.com
Ведущий провайдер веб-хостинга в Чикаго, предоставляющий надежные и масштабируемые решения для клиентов любого размера и с 2001 года.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.
Cloudways
cloudways.com
Cloudways — управляемая платформа облачного хостинга, позволяющая запускать и управлять веб-сайтами с поддержкой 24/7 и различными облачными провайдерами.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost предлагает конструктор сайтов на WordPress с возможностью перетаскивания, быстрой настройкой и более 200 стартовыми сайтами для создания и редактирования.
Hostinger
hostinger.com
Hostinger - это приложение для выбора веб-хостинга, включая общие, VPS и домены, с простым управлением и эффективной производительностью.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta – это управляемая платформа хостинга для сайтов WordPress, обеспечивающая высокую производительность, безопасность и удобную панель управления.
MacStadium
macstadium.com
MacStadium предлагает облачные услуги для доступа и управления инфраструктурой на базе Mac, оптимизируя разработку и тестирование приложений.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVHCloud - платформа облачных вычислений, предлагающая услуги IaaS и PaaS для виртуальных ресурсов, разработки приложений и управления данными с 44 центрами обработки данных.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — платформа для управления веб-сайтами, позволяющая разработчикам и маркетологам создавать и запускать сайты на Drupal и WordPress с необходимыми инструментами.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh — платформа как услуга (PaaS) для управления развертыванием и разработкой веб-приложений, обеспечивающая безопасность и автоматизацию.
Rackspace
rackspace.com
Rackspace предоставляет услуги управления облачными средами, включая виртуальную инфраструктуру, веб-хостинг и решения по хранению данных.
SiteGround
siteground.com
SiteGround - платформа веб-хостинга, предлагающая решения для различных сайтов, включая WordPress, с акцентом на скорость, безопасность и поддержку клиентов.
Webflow
webflow.com
Webflow — это визуальная платформа для создания и запуска веб-сайтов без кодирования, предлагающая инструменты для дизайна, управления контентом и маркетинга.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine предоставляет управляемый хостинг для сайтов на WordPress, обеспечивая безопасность, производительность и поддержку для бизнеса и агентств.
10Web
10web.io
10Web - платформа для создания и управления сайтами с использованием AI. Упрощает процесс разработки, предлагает инструменты для электронной коммерции и оптимизации SEO.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting - это провайдер веб-хостинга, предлагающий различные услуги хостинга с акцентом на скорость и безопасность для различных веб-сайтов.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa - приложение для веб-хостинга, предлагающее надежные хостинг-решения и поддержку для малых и средних предприятий.
20i
20i.com
20i - высокопроизводительный управляемый хостинг для веб-сайтов и приложений, включая управление доменами и поддержку WordPress. Хостинг на 100% из возобновляемых источников.
Pressable
pressable.com
Управляемый хостинг WordPress, новое определение. Пришло время поднять свои стандарты. Наша платформа, полностью управляемая сверху донизу, обеспечивает вам стабильность, инструменты и производительность, которых вы заслуживаете. Добро пожаловать в высшую лигу.
Pressidium
pressidium.com
Pressidium предлагает быстрый, надежный, масштабируемый и безопасный управляемый хостинг WordPress премиум-класса. Наша платформа создана специально для размещения профессиональных сайтов WordPress с использованием веб-технологий и систем, специально оптимизированных для обеспечения невероятной скорости, беспрецедентной доступности и времени безотказной работы. Воспользуйтесь корпоративным хостингом WordPress промышленного уровня с передовыми технологиями и специализированной круглосуточной командой поддержки DevOps, состоящей исключительно из экспертов WordPress и опытных системных инженеров. Вы можете воспользоваться нашим отмеченным наградами хостингом и панелью управления WordPress, воспользовавшись нашей полнофункциональной пробной версией совершенно бесплатно.
ScalaHosting
scalahosting.com
Следующий шаг в эволюции хостинга. Помогите своему веб-сайту процветать, разместив его в облаке, которое обеспечивает масштабируемость, высокую скорость и безопасность 24/7/365.
amazee.io
amazee.io
amazee.io — это платформа для доставки и хостинга приложений, упрощающая развертывание в облачных и локальных средах на основе Kubernetes.
Webscale
webscale.com
Обзор Webscale — это облачная платформа для современной коммерции, предлагающая безопасность, масштабируемость, производительность и автоматизацию для мировых брендов. Платформа Webscale SaaS использует протоколы автоматизации и DevOps для упрощения развертывания, управления и обслуживания инфраструктуры в мультиоблачных средах, включая Amazon Web Services, Google Cloud Platform и Microsoft Azure. Webscale обслуживает тысячи магазинов электронной коммерции B2C, B2B и B2E в двенадцати странах и восьми предприятиях из списка Fortune 1000, а также имеет офисы в Санта-Кларе, Калифорния, Боулдере, Колорадо, Сан-Антонио, Техас, Бангалоре, Индия и Лондоне, Великобритания.
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