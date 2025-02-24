Поставщики управляемого хостинга - Самые популярные приложения - Токелау

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Поставщики управляемого хостинга арендуют компьютерные серверы, которые полностью управляются и обслуживаются поставщиком услуг. Эти услуги направлены на передачу на аутсорсинг обязанностей, которые обычно выполняют администраторы локальных серверов, таких как настройка оборудования, установка программного обеспечения и текущее обслуживание системы. Управляемый хостинг может обслуживать как виртуальные частные серверы (VPS), так и выделенные серверы. Он в основном используется организациями, стремящимися избежать обязательств по внутреннему управлению серверами, поскольку эффективное администрирование серверов требует значительного времени и ИТ-опыта. Выбирая управляемый хостинг, организации могут перенаправить свои ресурсы на другие приоритеты, сосредоточившись исключительно на управлении размещенными веб-сайтами и учетными записями электронной почты. Кроме того, провайдеры управляемого хостинга часто включают в свои предложения расширенные функции безопасности, автоматическое резервное копирование и обнаружение вредоносных программ. Эти услуги часто пересекаются с традиционным хостингом веб-сайтов, при этом некоторые провайдеры специализируются на управляемом хостинге для конкретных систем управления контентом.
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DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer стремится предложить надежные, безопасные и доступные хостинговые решения для профессионалов и предприятий. DomainRacer обладает следующими функциями и преимуществами: • Неограниченное дисковое пространство SSD для быстрой и бесперебойной работы ваших веб-сайтов и приложений. • Технология LiteSpeed и платформа CloudLinux для увеличения скорости и стабильности ваших услуг хостинга в 21 раз. • Бесплатные сертификаты SSL и инструмент безопасности cPGuard для защиты данных и посетителей вашего сайта от киберугроз. • Бесплатное доменное имя (.in, .com) и инструмент SEO по умолчанию для повышения вашего присутствия в Интернете и повышения рейтинга. • Круглосуточная техническая поддержка и обслуживание клиентов, которые помогут вам решить любые проблемы или вопросы. • Конкурентоспособные цены и планы, соответствующие вашему бюджету и потребностям. • Центры обработки данных по всему миру, обеспечивающие оптимальную скорость и время безотказной работы ваших услуг хостинга.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — это частный и независимо финансируемый провайдер веб-хостинга, который начал свою деятельность в ноябре 2019 года с командой, занимающейся предоставлением быстрых, безопасных и надежных услуг веб-хостинга. HostArmada — это больше, чем просто веб-хостинговая компания. Мы — команда увлеченных людей, стремящихся предоставлять нашим клиентам исключительные услуги хостинга. Наше внимание сосредоточено на предоставлении быстрых, безопасных и надежных услуг веб-хостинга, отвечающих уникальным потребностям предприятий и частных лиц по всему миру. В HostArmada мы понимаем, что каждый бизнес уникален, и поэтому мы предлагаем широкий спектр хостинговых решений для удовлетворения потребностей компаний любого размера, от небольших стартапов до крупных предприятий. Наши услуги хостинга включают в себя общий хостинг, реселлерский хостинг, VPS-хостинг и выделенный CPU VPS, все это поддерживается надежной облачной инфраструктурой, которая обеспечивает высокую производительность и время безотказной работы вашего веб-сайта. С HostArmada вы можете выбрать план хостинга, который лучше всего соответствует вашим потребностям, и увеличивать или уменьшать его по мере роста вашего бизнеса. Наша панель управления позволяет вам легко управлять своей учетной записью хостинга и веб-сайтом, даже если у вас нет технических знаний. Вы можете легко управлять файлами своего веб-сайта, базами данных, доменами и учетными записями электронной почты всего несколькими щелчками мыши. В HostArmada мы считаем, что поддержка клиентов так же важна, как и качество наших услуг хостинга. Вот почему у нас есть специальная группа поддержки клиентов, которая доступна круглосуточно и без выходных, чтобы помочь вам с любыми вопросами или проблемами, связанными с хостингом, с которыми вы можете столкнуться. Наша команда хорошо обучена и хорошо осведомлена, и мы гордимся тем, что предоставляем быструю и надежную помощь по различным каналам, таким как чат, электронная почта и телефон. Мы понимаем, что цена является решающим фактором при выборе провайдера веб-хостинга. Именно поэтому мы предлагаем доступные цены и прозрачную систему расчетов. Вы можете быть уверены, что в счете за хостинг не будет никаких скрытых платежей или сюрпризов. Кроме того, мы предлагаем беспроблемную 45-дневную гарантию возврата денег, демонстрируя нашу приверженность удовлетворению потребностей клиентов. HostArmada — надежная и ориентированная на клиента компания веб-хостинга, которая предлагает первоклассные услуги веб-хостинга предприятиям и частным лицам по всему миру. Благодаря нашему широкому спектру хостинговых решений, удобной панели управления и исключительной поддержке клиентов вы можете быть уверены, что ваш сайт в надежных руках. Мы приглашаем вас присоединиться к нашему сообществу довольных клиентов и ощутить разницу на себе.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting работает с 2001 года. В то время RoseHosting была первой и единственной компанией в мире, предлагающей коммерческие Linux VPS. Теперь RoseHosting предлагает качественные, полностью управляемые услуги хостинга Linux VPS с оборудованием корпоративного уровня и максимальной производительностью.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, основанная в 2003 году, представляет собой веб-хостинговую компанию в Олд-Таппане, штат Нью-Джерси (США), предоставляющую наиболее доступные и надежные решения веб-хостинга клиентам по всему миру. AccuWeb Hosting — это частная компания без долгов с более чем 14-летним опытом работы. На сегодняшний день AccuWeb Hosting обслуживает более 101 025 довольных клиентов, и их количество продолжает расти. Служба онлайн-поддержки AccuWeb Hosting работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Для вашего удобства вы можете либо подать заявку в службу поддержки, либо поучаствовать в онлайн-чате. На все заявки и запросы чата отвечают высококвалифицированные специалисты хостинга 3-го уровня. Большинство обращений в службу поддержки рассматриваются менее чем за 30 минут. Серверы AccuWebHosting расположены в современном центре обработки данных, расположенном в США, Австралии, Канаде, Франции, Сингапуре и Индии. Этот ультрасовременный центр обработки данных оснащен круглосуточным персоналом, множественным подключением к Интернету, круглосуточным мониторингом объекта, системой пожаротушения, резервным генератором питания, непрерывным видеонаблюдением и входами, защищенными паролем. Большинство серверов оснащены процессорами серии Dual Xeon E5 с оперативной памятью от 64 до 512 ГБ и высокоскоростными дисками корпоративного уровня с настройкой RAID10. Кроме того, все пакеты веб-хостинга поставляются с гарантией возврата денег, исключительным стандартом бесперебойной работы 99,99% и круглосуточной поддержкой.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace — ведущая веб-хостинговая компания, специализирующаяся на услугах управляемого облачного хостинга. Благодаря нашей команде экспертов и развитой инфраструктуре мы предлагаем комплексное решение для предприятий, которым нужен надежный и беспроблемный хостинг. Наша услуга управляемого облачного хостинга гарантирует, что ваш сайт будет размещен в безопасной и высокопроизводительной облачной инфраструктуре. Мы берем на себя все технические аспекты, включая настройку сервера, обслуживание, обновления безопасности и резервное копирование, что позволяет вам сосредоточиться на своей основной деятельности. Выбирая ElySpace для своих потребностей в управляемом облачном хостинге, вы получаете доступ к масштабируемой и гибкой среде хостинга, которая может легко удовлетворить растущие потребности вашего бизнеса. Наша команда опытных профессионалов контролирует ваш веб-сайт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, обеспечивая оптимальную производительность, бесперебойную работу и высокую скорость загрузки. С ElySpace вы можете пользоваться преимуществами облачных технологий без сложностей, связанных с управлением и обслуживанием серверов. Наша специализированная команда поддержки всегда готова помочь вам с любыми вопросами или проблемами, связанными с хостингом, обеспечивая бесперебойное и бесперебойное присутствие вашего бизнеса в Интернете. Испытайте возможности управляемого облачного хостинга с ElySpace и раскройте весь потенциал своего веб-сайта. Доверьте нам решение технических сложностей, пока вы сосредоточены на развитии своего бизнеса.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost предлагает услуги Linux, Windows, электронной почты и управляемого веб-хостинга, а также регистрацию доменных имен.
Verpex
verpex.com
Verpex — поставщик услуг веб-хостинга, который предлагает различные услуги хостинга, включая веб-хостинг, реселлерский хостинг и выделенные серверы. Почему Верпекс? Разнообразие услуг хостинга: Verpex предлагает различные услуги хостинга, включая веб-хостинг, реселлерский хостинг и выделенные серверы. Такое разнообразие позволяет вам выбрать услугу, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Доступные цены: Verpex предлагает конкурентоспособные цены на свои услуги. Например, стоимость нашего веб-хостинга начинается с 0,50 доллара в месяц. Бесплатные функции: Verpex предлагает несколько бесплатных функций, таких как регистрация/передача домена, ежедневное резервное копирование и сертификаты SSL. Круглосуточная техническая поддержка: Verpex обеспечивает круглосуточную техническую поддержку. Это означает, что вы можете получить помощь, когда она вам понадобится, что может иметь решающее значение, если у вас возникнут какие-либо проблемы с вашим веб-сайтом. 45-дневная гарантия возврата денег: Мы предлагаем 45-дневную гарантию возврата денег. Это позволит вам опробовать наши услуги без риска. Глобальная сеть: Verpex имеет глобальную сеть, состоящую из 12 серверов на пяти континентах. Это может помочь обеспечить высокую скорость загрузки вашего веб-сайта независимо от местоположения вашей аудитории. Положительные отзывы клиентов: Verpex получил положительные отзывы пользователей с рейтингом TrustScore 4,7 из 5 на основе 204 отзывов пользователей. Это говорит о том, что многие их клиенты довольны их услугами. Бесплатная миграция. Если вы переходите от другого провайдера, Verpex предлагает бесплатную миграцию. Это может сделать процесс перехода более плавным и экономически эффективным.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net — это универсальное решение для управляемого хостинга WordPress. Платформа Rocket.net была разработана с нуля для максимизации производительности и безопасности веб-сайтов любого размера.
WPMU DEV
wpmudev.com
Ваша универсальная платформа WordPress — оптимизируйте и управляйте несколькими сайтами WP с помощью наших отмеченных наградами плагинов, выделенного хостинга, мощных инструментов управления сайтами и 5-звездочной поддержки. С 2006 года WPMU DEV создает высококачественные решения WordPress, помогая более чем 900 000 разработчикам, фрилансерам, владельцам сайтов и агентствам развивать свой бизнес на WP.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost — лидер в области решений быстрого хостинга для критически важных сайтов и приложений. Приобретите стабильный VPS или выделенный хостинг, чтобы обеспечить бесперебойную работу. UltaHost — это высокопроизводительная платформа веб-хостинга, которая помогает вам создавать быстрые, стабильные и безопасные веб-сайты для любого типа цифровых проектов, будь то магазин электронной коммерции, блог, портфолио компании, агентский маркетинг, средства массовой информации и публикация контента, социальные сети или малый или средний бизнес. Он предоставляет общие, дешевые VPS (виртуальный частный сервер), VDS (виртуальный выделенный сервер) и дешевые выделенные хостинговые решения для компаний, предприятий и частных лиц, чтобы их проекты были успешными.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds предоставляет надежные облачные решения по конкурентоспособной цене. С момента основания в 2010 году нашей основной задачей является предоставление лучшего обслуживания и продуктов клиентам хостинга по всему миру. Наша профессиональная поддержка доступна для наших клиентов круглосуточно и без выходных, а гарантия безотказной работы составляет 99,9999%. Клиенты Hostwinds могут быть уверены, зная, что их хостинг остается в надежных руках.
NameHero
namehero.com
NameHero — это компания, занимающаяся веб-хостингом и управлением доменами, которая предлагает лучший в своем классе веб-хостинг, VPS-хостинг, хостинг WordPress, реселлерский хостинг и корпоративный хостинг с поддержкой 24/7/365 и временем безотказной работы 99,9%.
Hostitbro
hostitbro.com
Начните свое онлайн-путешествие с быстрого и безопасного веб-хостинга, который позволит вам покорить Интернет. В HostItBro вы можете выбирать из различных услуг, связанных с веб-хостингом, включая регистрацию домена, общий хостинг с серверами LiteSpeed. Выбирайте HostItBro, если вы ищете: ✅ Простую в использовании cPanel ✅ Профессиональную поддержку в чате 24/7 ✅ В 8 раз более быстрый хостинг WordPress ✅ Гарантию безотказной работы 99,9% ✅ Доступные цены
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST предлагает широкий спектр ИТ-услуг для бизнеса и, в частности, технофилов. От веб-хостинга до виртуальных центров обработки данных, выделенных серверов и решений для хранения данных — все наши услуги постоянно совершенствуются и пополняются новыми функциями.
GrowLast
growlast.com
GrowLast — ведущий поставщик веб-хостинга и доменов, который предлагает быстрые, надежные и безопасные решения облачного хостинга для предприятий и частных лиц по всему миру. Обладая стремлением обеспечить беспрецедентную скорость и время безотказной работы, услуги облачного хостинга GrowLast оптимизированы по производительности, гарантируя быструю загрузку и бесперебойную работу веб-сайтов. Помимо молниеносного облачного хостинга, GrowLast также предоставляет клиентам бесплатный домен и бесплатный SSL-сертификат, чтобы гарантировать безопасность и доступность их веб-сайта для посетителей. Кроме того, благодаря круглосуточной поддержке со стороны команды знающих и дружелюбных экспертов клиенты могут быть уверены, что их веб-сайт в надежных руках. Независимо от того, запускаете ли вы новый веб-сайт или хотите перенести существующий сайт на более надежный хостинг, услуги облачного хостинга GrowLast — идеальный выбор. Благодаря современной инфраструктуре, непревзойденным функциям безопасности и стремлению к удовлетворению потребностей клиентов GrowLast является идеальным партнером для тех, кто хочет с уверенностью разместить свой веб-сайт.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess помогает сайтам и магазинам быстрее выходить в Интернет и расти. Уже более 23 лет мы обслуживаем и поддерживаем малый бизнес, крупные предприятия, а также дизайнеров, разработчиков и агентства, которые создают для них вещи. Инвестируем ли мы в новые функции, продукты или приобретения портфеля, мы всегда внедряем инновации, чтобы удовлетворить потребности сообществ, которым мы служим. Пользователи доверяют Nexcess, потому что мы управляем сотнями тысяч сайтов и магазинов по всему миру. Наши клиенты рассчитывают на то, что мы обеспечим более высокую скорость, более высокий уровень безопасности, присущую масштабируемость и дополнительную поддержку каждый день. - 23 года опыта хостинга - 500 000 веб-сайтов под управлением - 10 глобальных центров обработки данных - Признанная партнерская и партнерская программа - Inc. 5000 11 лауреатов премии - Платиновый партнер Magento Association - Поддержка 24/7/365 С полностью управляемым хостингом от Nexcess, лучше встроен. Мы готовы помочь.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub предлагает высококачественные, полностью управляемые и премиум-услуги веб-хостинга для размещения вашего нового веб-сайта в Интернете. Гарантирован лучший и самый надежный безлимитный веб-хостинг для личного пользования и малого бизнеса.
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity была основана в 2002 году несколькими ребятами с миссией: создать исключительную компанию с особым упором на упрощение хостинга. Начав с единственной стойки серверов, расположенной в типичном подвале, наша цель заключалась в создании хостинговой компании, которая не только поддерживала бы рост числа клиентов, но и способствовала бы ему. Сосредоточив наши усилия на потребностях и успехе наших клиентов, Hivelocity выросла из одной стойки серверов в подвале до 38 центров обработки данных мирового класса в 36 городах на 4 континентах. Сегодня мы обслуживаем и управляем десятками тысяч выделенных серверов, виртуализированных серверов и частных облачных решений. Каждый из наших центров обработки данных сертифицирован SSAE-16 SOC1 и SOC2, а также доступны услуги, соответствующие требованиям HIPAA и PCI. Hivelocity является частной компанией, и в настоящее время в ней работают более 100 самых талантливых технических специалистов, инженеров и программистов в отрасли.
WPX Hosting
wpx.net
С WPX.net вы ПОЛУЧАЕТЕ САМЫЙ БЫСТРЫЙ в мире хостинг WordPress (проверено независимо): -> ПОБЕДИТЕЛЬ во всех трех категориях независимого обзора Кевина Охаши 2021 года ReviewSignal.com WP, проводящего глобальные тесты средней скорости хостинга на wphostingbenchmarks.com (он использовал webpagetest.org) за тестирование) -> ПОБЕДИТЕЛЬ наград за максимальную скорость за последние 3 года в независимом тестировании ReviewSignal.com -> Лидирующая в отрасли СКОРОСТЬ в течение 2 лет подряд по данным известного блоггера Мэтью Вудворда -> Подтвержденный средний ответ службы поддержки менее 30 СЕКУНД время в чате -> БЕСПЛАТНАЯ высокоскоростная настраиваемая сеть доставки контента, включенная во все планы WPX -> БЕСПЛАТНАЯ оптимизация скорости сайта по запросу для всех клиентов WPX -> БЕСПЛАТНОЕ сканирование и УДАЛЕНИЕ вредоносных программ -> БЕСПЛАТНАЯ миграция сайта на WPX в течение 24 лет часов Недовольны скоростью, поддержкой или бесплатными дополнениями вашего текущего хоста? Тогда попробуйте WPX.net.
Convesio
convesio.com
Convesio — это не просто еще один хостинг-провайдер. Наша инфраструктура была спроектирована с нуля для размещения высокопроизводительных и масштабируемых сайтов WordPress. Простой, доступный и мощный Convesio упрощает настройку сложных серверов. Вы можете развернуть сайт WordPress с балансировщиками нагрузки, кластером базы данных и резервной файловой системой менее чем за минуту! Домены и SSL Добавить свой домен с Convesio очень просто. Просто добавьте его на панель управления сайта и выберите, какая версия является основным доменом. Если вы хотите максимизировать свой рейтинг в поиске и убедиться, что ваши посетители знают, что их информация находится в безопасности, вам нужен SSL. Предоставление SSL Convesio с использованием LetsEncrypt менее чем за 1 минуту и автоматическое продление до истечения срока действия. Автоматическое резервное копирование Convesio упрощает резервное копирование, клонирование и восстановление вашего сайта. Вы можете настроить расширенные политики резервного копирования и хранения, чтобы определить, как часто вы будете создавать резервные копии и как долго их хранить. Все это всего за несколько кликов. DB, PHP, FTP и многое другое Convesio предлагает все основные настройки, которые вы ожидаете от хоста WordPress, включая SFTP, PhpMyAdmin, версии PHP и многое другое. Быстрое кеширование без необходимости плагина. Действительно! Кэширование Convesio полностью создано и разработано с нуля для WordPress. Не требуется никаких плагинов и 100% встроено в платформу. Управляйте статическим и динамическим параметрами времени жизни и используйте регулярные выражения для управления кэшированием на уровне страницы. Доступ к базе данных с помощью phpMyAdmin Получите доступ к своей базе данных с помощью стандартных инструментов, таких как phpMyAdmin. Выполняйте импорт, экспорт, SQL-запросы и многое другое. Каждая база данных работает в кластере MySQL Percona, который может быть общим или частным.
Gate.com
gate.com
Управляемый хостинг WordPress премиум-класса в выделенной среде виртуальных машин, дополненный безопасностью веб-сайтов корпоративного уровня и универсальным набором инструментов управления веб-сайтами. Gate.com был основан группой ветеранов веб-хостинга, которые выявили пробел на рынке - слишком много малых и средних предприятий с критически важными веб-сайтами, требующими комплексного решения безопасности, но не имеющими для этого ресурсов. Используя лучшие в своем классе услуги, мы создали уникальный опыт управляемого хостинга WordPress, который удовлетворяет эту потребность — обеспечивая первоклассную безопасность веб-сайта в выделенной среде виртуальной машины в сочетании с мощным набором инструментов управления веб-сайтом. Как компания, мы считаем за честь выступать в качестве доверенных поставщиков управляемого хостинга WordPress и команды безопасности веб-сайтов наших клиентов.
HostForWeb
hostforweb.com
Ведущий провайдер веб-хостинга в Чикаго, предоставляющий надежные и масштабируемые решения для клиентов любого размера и с 2001 года.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программного обеспечения (ISV) и медиа-компании. Платформа Vendasta позволяет этим группам легко внедрять новые решения на рынке облачных технологий, которые они могут продавать под своим собственным брендом своим клиентам из малого и среднего бизнеса. Платформа обеспечивает автоматизацию маркетинга на основе искусственного интеллекта, инструменты продаж и интегрированную CRM для облегчения выхода на рынок. Он также включает системы управления проектами, заказами и выставлением счетов, которые помогут масштабировать за счет роботизированной автоматизации процессов. Малому и среднему бизнесу предоставляется один логин для всех решений, приобретенных под брендом клиента Vendasta. Им нравится единая интегрированная панель управления с рецептами, контекстом и отслеживанием. Используя панель управления бизнес-приложением, предприятия малого и среднего бизнеса могут управлять информацией и решениями, которые делают их бизнес успешным в Интернете.
Cloudways
cloudways.com
Создан для исключительных впечатлений. Платформа управляемого облачного хостинга. Сосредоточьтесь на своем бизнесе и избегайте всех проблем с веб-хостингом. Наш управляемый хостинг гарантирует непревзойденную производительность, надежность и выбор с круглосуточной поддержкой, которая действует как ваша расширенная команда, что делает Cloudways идеальным выбором для растущих агентств и предприятий электронной коммерции.
DreamHost
dreamhost.com
Мощь WordPress + простота конструктора с возможностью перетаскивания. Используйте редактирование с помощью перетаскивания в сочетании с блоками дизайна, чтобы быстрее создавать и редактировать. Post and Page Builder делает WordPress простым для новичков, но также включает в себя расширенные возможности для опытных профессионалов, позволяющие превратить ваши идеи во что-то реальное без дополнительной работы. Возможности DreamHost WP Website Builder включают в себя: - Мастер быстрого запуска - Более 200 стартовых сайтов на выбор - Конструктор веб-сайтов с возможностью перетаскивания - Рекомендации по SEO в реальном времени
Hostinger
hostinger.com
Выберите решение для веб-хостинга и создайте идеальный веб-сайт! От общего хостинга и доменов до VPS — у нас есть все, что вам нужно для успеха в Интернете.
Kinsta
kinsta.com
Улучшите свои веб-проекты с помощью Kinsta. Самый быстрый и надежный хостинг для сайтов, приложений, баз данных и статических сайтов WordPress. Нам доверяют более 120 000 пользователей, от малых предприятий до компаний из списка Fortune 500. Наши сайты созданы на самых быстрых серверах Google Cloud Platform в сети премиум-уровня с более чем 36 центрами обработки данных. Кроме того, получите надежную безопасность сайта благодаря интеграции Cloudflare с межсетевым экраном корпоративного уровня, защитой от DDoS, технологией изолированных контейнеров и полным соответствием SOC 2 для вашего спокойствия. И наслаждайтесь круглосуточной поддержкой в чате 24/7/365 со средним временем первого ответа менее двух минут. Мы упрощаем управление вашими сайтами и их оптимизацию с помощью встроенной панели управления MyKinsta, Kinsta APM и DevKinsta. Бесплатные инструменты, которые оптимизируют ваш рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном. Начните работу на kinsta.com с 30-дневной гарантией возврата денег.
MacStadium
macstadium.com
MacStadium — поставщик частных облачных услуг и лидер в области программного обеспечения как услуги, предлагающий масштабируемые и безопасные корпоративные облачные решения исключительно для macOS. Набор передовой программной инфраструктуры компании в сочетании с инновационными технологиями обеспечивает безопасность, производительность, надежность и гибкость, необходимые клиентам DevOps для успешной разработки приложений на устройствах Apple. Платформа Orka® (оркестрация с Kubernetes на Apple), созданная на базе MacStadium, является единственным собственным уровнем виртуализации Kubernetes, доступным для инфраструктуры сборки Mac. MacStadium — портфельная компания Summit Partners с несколькими площадками в США и ЕС.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридически OVH Groupe SAS, — французская компания облачных вычислений, предлагающая VPS, выделенные серверы и другие веб-услуги. По состоянию на 2016 год OVH владел крупнейшим в мире центром обработки данных по площади. По состоянию на 2019 год это был крупнейший хостинг-провайдер в Европе и третий по величине в мире по количеству физических серверов.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — это платформа управления веб-сайтами (WebOps), которую ведущие разработчики, маркетологи и ИТ-специалисты используют для создания, запуска и управления своими веб-сайтами Drupal и WordPress. Pantheon включает в себя все инструменты, необходимые профессиональным разработчикам для создания передовых сайтов, такие как промежуточные среды, контроль версий, резервное копирование и рабочий процесс. Контейнерная инфраструктура Pantheon, поддерживающая более 700 000 сайтов с более чем 17 миллиардами просмотров страниц, позволяет запускать веб-сайты быстрее, не беспокоясь о скачках трафика, безопасности или производительности. Это бесплатно в разработке. Вы можете масштабировать программное обеспечение в одной и той же инфраструктуре с первого дня и никогда больше не прикасаться к серверу. Создайте бесплатную учетную запись прямо сейчас!
Platform.sh
platform.sh
Эффективно, надежно и безопасно. Платформа как услуга Platform.sh (PaaS) устраняет сложности управления облачной инфраструктурой и оптимизирует рабочие процессы от разработки до производства, сокращая время, необходимое для создания и развертывания приложений. Обеспечивая эффективность, надежность и безопасность, давая командам разработчиков контроль и спокойствие. Создано разработчиками для разработчиков. Платформа.sh, принятая и любимая более чем 16 000 разработчиков, 7 000 клиентов и проверенная за последние 8 лет, предоставляет нестандартные возможности, которые служат стартовой площадкой для нестандартного мышления творческих команд разработчиков. Мы обеспечиваем круглосуточную поддержку, управляемую облачную инфраструктуру, а также автоматическую безопасность и соответствие требованиям с помощью универсального PaaS. Мы даем нашим клиентам полный контроль над их данными, обеспечивая безопасность и круглосуточную доступность приложений. Платформеры — это удаленная глобальная рабочая сила, и мы преуспеваем в мультикультурной команде. Мы стремимся к открытому исходному коду и открытой, гостеприимной среде. Наша команда охватывает весь мир и спектр опыта. Какова наша общность, наша культурная ткань? Любознательный дух и жажда знаний; стремление к инновационным идеям и культурам. Мы верим, что вместе сможем создать что угодно в среде, которая позволит вам делать свою работу максимально эффективно.
Rackspace
rackspace.com
Rackspace Technology, Inc. — американская компания по управляемым облачным вычислениям, базирующаяся в Виндкресте, штат Техас, внутреннем пригороде Сан-Антонио, штат Техас.
SiteGround
siteground.com
SiteGround — крупнейшая независимая платформа хостинга веб-сайтов, которой доверяют владельцы более 2,8 миллионов доменов по всему миру. Хостинг SiteGround, уделяя особое внимание скорости и безопасности Интернета, включает в себя простые, но мощные инструменты управления веб-сайтами и уникальные собственные решения, которые позволяют веб-сайтам работать быстрее и безопаснее. В сочетании с ведущим в отрасли обслуживанием клиентов это делает SiteGround предпочтительным поставщиком хостинга веб-сайтов как для фрилансеров, малого бизнеса, так и для веб-мастеров. Пользователи WordPress на SiteGround пользуются управляемым сервисом со специализированными инструментами, обеспечивающими превосходную производительность веб-сайта и простоту управления.
Webflow
webflow.com
Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью индивидуальные веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает возможность как непрограммистам, так и программистам создавать и продвигать веб-сайты всех видов более быстрым, экономичным и более совместным способом. Webflow обеспечивает работу веб-сайтов таких инновационных компаний, как Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork и Dell. Компания Webflow, основанная в 2013 году и базирующаяся в Сан-Франциско, поддерживается Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator и Draper Associates.
WP Engine
wpengine.com
В WP Engine мы помогаем более 1,5 миллионам компаний, брендов и агентств всех размеров использовать WordPress. Наша миссия — обеспечить свободу творчества, предоставляя премиальные решения, услуги, поддержку и инструменты для расширения онлайн-маркетинга, средств массовой информации или присутствия наших клиентов с помощью WordPress. Наши решения позволяют брендам и агентствам создавать, использовать и управлять традиционными сайтами WordPress®, WooCommerce® и Headless с помощью инструментов, используемых миллионами, таких как Local WP, Advanced Custom Fields, WP Migrate и других.
10Web
10web.io
10Web — ведущий разработчик веб-сайтов и электронной коммерции с использованием искусственного интеллекта. В сегодняшнюю эпоху мы демократизируем доступ к онлайн-возможностям. Наши инструменты на базе искусственного интеллекта упрощают создание и управление цифровым бизнесом, преодолевая технические барьеры. Наш конструктор веб-сайтов с искусственным интеллектом упрощает создание, управление и масштабирование вашего присутствия в Интернете. Между тем, 10Web Hosting обеспечивает максимальную производительность, надежность и скорость вашего веб-сайта, демократизируя передовые технологии для всех. С 10Web вы можете сосредоточиться на своих увлечениях, а мы займемся техническими деталями.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting — ваш мощный провайдер веб-хостинга. Разместите свой сайт на их прекрасно настроенной платформе SwiftServer с опцией Turbo Server, которая обеспечивает до 20 раз более быструю загрузку страниц по сравнению с конкурирующими решениями. Хостинг A2 предлагает решение для ваших нужд, независимо от того, нужен ли вам общий хостинг, реселлерский хостинг, VPS-хостинг или выделенный хостинг. Наслаждайтесь сверхнадежным обслуживанием, подкрепленным гарантией бесперебойной работы в течение 99,9% и экспертной поддержкой круглосуточной команды поддержки Guru Crew.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa — частная компания со штаб-квартирой в Берлингтоне, Онтарио. HostPapa также имеет офисы в 11 других странах мира. В HostPapa мы считаем каждого нашего клиента частью нашей семьи. Вот почему наш девиз: «Пусть папа позаботится о тебе!» Мы понимаем, что веб-сайты наших клиентов важны и что они должны иметь возможность рассчитывать на нас, чтобы гарантировать, что их обслуживание не будет прервано. Мы создали прочную основу для предложения хостинговых решений и облачных услуг для малого и среднего бизнеса, которые являются надежными, простыми в использовании и ориентированными на обслуживание клиентов, и все это по низкой цене. В HostPapa мы ценим наших клиентов и осознаем их потребность в превосходном обслуживании клиентов. Мы не удовлетворены, пока не удовлетворены наши клиенты! С HostPapa вы получаете: * Многофункциональные пакеты хостинга * Гарантия возврата денег * БЕСПЛАТНАЯ регистрация домена * Гарантии бесперебойной работы * Онлайн-база знаний/поддержка * Помощь в использовании инструментов/настройке. * Возможности электронной коммерции * Бесплатные приложения С HostPapa вы можете рассчитывать на: * Выделенное обслуживание клиентов * Качественное оборудование * Максимальное гарантированное время безотказной работы * Высокофункциональные инструменты для администрирования. * Доступен ведущий набор функций * Безопасное и надежное резервное копирование. * Надежный и честный деловой партнер.
20i
20i.com
Высокопроизводительный управляемый хостинг на любой случай. Присоединяйтесь к более чем 1 миллиону агентств, фрилансеров, предприятий и предпринимателей, чтобы получить непревзойденную скорость и надежность. Быстро и легко управляйте всеми своими веб-сайтами/приложениями, доменными именами, CDN, SSL-сертификатами, электронной почтой и многим другим с помощью My20i, нашей специально созданной и интуитивно понятной панели управления. Специалист по WordPress? Получите промежуточное хранение WordPress, клонирование, резервное копирование, кеш, полнофункциональный менеджер WordPress и многое другое — все это встроено (никаких раздутых плагинов) для вас и сайтов ваших клиентов. Перейти на 20i легко, и вы можете перенести неограниченное количество сайтов с других хостов одним щелчком мыши бесплатно и в любое время. Наша экспертная группа поддержки — это энтузиасты веб-хостинга с восторженными отзывами. Получите помощь от реальных людей, которые любят то, что они делают, а не от готовых ответов. Если ваши веб-сайты имеют значение, важен и ваш хостинг; В 20i мы предоставляем услуги хостинга премиум-класса, на которых вы можете построить свою репутацию. Весь наш хостинг работает на 100% возобновляемой энергии.
Pressable
pressable.com
Управляемый хостинг WordPress, новое определение. Пришло время поднять свои стандарты. Наша платформа, полностью управляемая сверху донизу, обеспечивает вам стабильность, инструменты и производительность, которых вы заслуживаете. Добро пожаловать в высшую лигу.
Pressidium
pressidium.com
Pressidium предлагает быстрый, надежный, масштабируемый и безопасный управляемый хостинг WordPress премиум-класса. Наша платформа создана специально для размещения профессиональных сайтов WordPress с использованием веб-технологий и систем, специально оптимизированных для обеспечения невероятной скорости, беспрецедентной доступности и времени безотказной работы. Воспользуйтесь корпоративным хостингом WordPress промышленного уровня с передовыми технологиями и специализированной круглосуточной командой поддержки DevOps, состоящей исключительно из экспертов WordPress и опытных системных инженеров. Вы можете воспользоваться нашим отмеченным наградами хостингом и панелью управления WordPress, воспользовавшись нашей полнофункциональной пробной версией совершенно бесплатно.
ScalaHosting
scalahosting.com
Следующий шаг в эволюции хостинга. Помогите своему веб-сайту процветать, разместив его в облаке, которое обеспечивает масштабируемость, высокую скорость и безопасность 24/7/365.
amazee.io
amazee.io
amazee.io предоставляет платформу для доставки и хостинга приложений, позволяющую командам инженеров более эффективно развертывать приложения. Платформа с открытым исходным кодом, ориентированная на разработчиков, упрощает жизнь и работу разработчиков, сводя к минимуму стресс, связанный с управлением инфраструктурой или операциями. amazee.io поддерживает организации в ускорении внедрения облачных технологий и контейнеров и предоставляет легко управляемый Kubernetes для команд разработчиков. amazee.io работает в любой точке мира и имеет специальную поддержку 24/7/365.
Webscale
webscale.com
Обзор Webscale — это облачная платформа для современной коммерции, предлагающая безопасность, масштабируемость, производительность и автоматизацию для мировых брендов. Платформа Webscale SaaS использует протоколы автоматизации и DevOps для упрощения развертывания, управления и обслуживания инфраструктуры в мультиоблачных средах, включая Amazon Web Services, Google Cloud Platform и Microsoft Azure. Webscale обслуживает тысячи магазинов электронной коммерции B2C, B2B и B2E в двенадцати странах и восьми предприятиях из списка Fortune 1000, а также имеет офисы в Санта-Кларе, Калифорния, Боулдере, Колорадо, Сан-Антонио, Техас, Бангалоре, Индия и Лондоне, Великобритания.
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