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Поставщики управляемого хостинга - Самые популярные приложения - Монголия
Поставщики управляемого хостинга арендуют компьютерные серверы, которые полностью управляются и обслуживаются поставщиком услуг. Эти услуги направлены на передачу на аутсорсинг обязанностей, которые обычно выполняют администраторы локальных серверов, таких как настройка оборудования, установка программного обеспечения и текущее обслуживание системы. Управляемый хостинг может обслуживать как виртуальные частные серверы (VPS), так и выделенные серверы. Он в основном используется организациями, стремящимися избежать обязательств по внутреннему управлению серверами, поскольку эффективное администрирование серверов требует значительного времени и ИТ-опыта. Выбирая управляемый хостинг, организации могут перенаправить свои ресурсы на другие приоритеты, сосредоточившись исключительно на управлении размещенными веб-сайтами и учетными записями электронной почты. Кроме того, провайдеры управляемого хостинга часто включают в свои предложения расширенные функции безопасности, автоматическое резервное копирование и обнаружение вредоносных программ. Эти услуги часто пересекаются с традиционным хостингом веб-сайтов, при этом некоторые провайдеры специализируются на управляемом хостинге для конкретных систем управления контентом.
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Webflow
webflow.com
Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью индивидуальные веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает во...
Hostinger
hostinger.com
Выберите решение для веб-хостинга и создайте идеальный веб-сайт! От общего хостинга и доменов до VPS — у нас есть все, что вам нужно для успеха в Интернете.
SiteGround
siteground.com
SiteGround — крупнейшая независимая платформа хостинга веб-сайтов, которой доверяют владельцы более 2,8 миллионов доменов по всему миру. Хостинг SiteGround, уделяя особое внимание скорости и безопасности Интернета, включает в себя простые, но мощные инструменты управления веб-сайтами и уникальные со...
10Web
10web.io
10Web — ведущий разработчик веб-сайтов и электронной коммерции с использованием искусственного интеллекта. В сегодняшнюю эпоху мы демократизируем доступ к онлайн-возможностям. Наши инструменты на базе искусственного интеллекта упрощают создание и управление цифровым бизнесом, преодолевая технические...
DreamHost
dreamhost.com
Мощь WordPress + простота конструктора с возможностью перетаскивания. Используйте редактирование с помощью перетаскивания в сочетании с блоками дизайна, чтобы быстрее создавать и редактировать. Post and Page Builder делает WordPress простым для новичков, но также включает в себя расширенные возможно...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридически OVH Groupe SAS, — французская компания облачных вычислений, предлагающая VPS, выделенные серверы и другие веб-услуги. По состоянию на 2016 год OVH владел крупнейшим в мире центром обработки данных по площади. По состоянию на 2019 год это был крупнейший хостинг-провайдер в Европе и тр...
WP Engine
wpengine.com
В WP Engine мы помогаем более 1,5 миллионам компаний, брендов и агентств всех размеров использовать WordPress. Наша миссия — обеспечить свободу творчества, предоставляя премиальные решения, услуги, поддержку и инструменты для расширения онлайн-маркетинга, средств массовой информации или присутствия...
Cloudways
cloudways.com
Создан для исключительных впечатлений. Платформа управляемого облачного хостинга. Сосредоточьтесь на своем бизнесе и избегайте всех проблем с веб-хостингом. Наш управляемый хостинг гарантирует непревзойденную производительность, надежность и выбор с круглосуточной поддержкой, которая действует как в...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — это платформа управления веб-сайтами (WebOps), которую ведущие разработчики, маркетологи и ИТ-специалисты используют для создания, запуска и управления своими веб-сайтами Drupal и WordPress. Pantheon включает в себя все инструменты, необходимые профессиональным разработчикам для создания ...
Rackspace
rackspace.com
Rackspace Technology, Inc. — американская компания по управляемым облачным вычислениям, базирующаяся в Виндкресте, штат Техас, внутреннем пригороде Сан-Антонио, штат Техас.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds предоставляет надежные облачные решения по конкурентоспособной цене. С момента основания в 2010 году нашей основной задачей является предоставление лучшего обслуживания и продуктов клиентам хостинга по всему миру. Наша профессиональная поддержка доступна для наших клиентов круглосуточно и ...
Kinsta
kinsta.com
Улучшите свои веб-проекты с помощью Kinsta. Самый быстрый и надежный хостинг для сайтов, приложений, баз данных и статических сайтов WordPress. Нам доверяют более 120 000 пользователей, от малых предприятий до компаний из списка Fortune 500. Наши сайты созданы на самых быстрых серверах Google Cloud ...
MacStadium
macstadium.com
MacStadium — поставщик частных облачных услуг и лидер в области программного обеспечения как услуги, предлагающий масштабируемые и безопасные корпоративные облачные решения исключительно для macOS. Набор передовой программной инфраструктуры компании в сочетании с инновационными технологиями обеспечи...
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting — ваш мощный провайдер веб-хостинга. Разместите свой сайт на их прекрасно настроенной платформе SwiftServer с опцией Turbo Server, которая обеспечивает до 20 раз более быструю загрузку страниц по сравнению с конкурирующими решениями. Хостинг A2 предлагает решение для ваших нужд, независим...
UltaHost
ultahost.com
UltaHost — лидер в области решений быстрого хостинга для критически важных сайтов и приложений. Приобретите стабильный VPS или выделенный хостинг, чтобы обеспечить бесперебойную работу. UltaHost — это высокопроизводительная платформа веб-хостинга, которая помогает вам создавать быстрые, стабильные и...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программног...
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub предлагает высококачественные, полностью управляемые и премиум-услуги веб-хостинга для размещения вашего нового веб-сайта в Интернете. Гарантирован лучший и самый надежный безлимитный веб-хостинг для личного пользования и малого бизнеса.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, основанная в 2003 году, представляет собой веб-хостинговую компанию в Олд-Таппане, штат Нью-Джерси (США), предоставляющую наиболее доступные и надежные решения веб-хостинга клиентам по всему миру. AccuWeb Hosting — это частная компания без долгов с более чем 14-летним опытом работы....
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity была основана в 2002 году несколькими ребятами с миссией: создать исключительную компанию, уделяющую особое внимание упрощению хостинга. Начав с единственной стойки серверов, расположенной в типичном подвале, наша цель заключалась в создании хостинговой компании, которая не только поддерж...
Platform.sh
platform.sh
Эффективно, надежно и безопасно. Платформа как услуга Platform.sh (PaaS) устраняет сложности управления облачной инфраструктурой и оптимизирует рабочие процессы от разработки до производства, сокращая время, необходимое для создания и развертывания приложений. Обеспечивая эффективность, надежность и...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — это частный и независимо финансируемый провайдер веб-хостинга, который начал свою деятельность в ноябре 2019 года с командой, занимающейся предоставлением быстрых, безопасных и надежных услуг веб-хостинга. HostArmada — это больше, чем просто веб-хостинговая компания. Мы — команда увлече...
20i
20i.com
Высокопроизводительный управляемый хостинг на любой случай. Присоединяйтесь к более чем 1 миллиону агентств, фрилансеров, предприятий и предпринимателей, чтобы получить непревзойденную скорость и надежность. Быстро и легко управляйте всеми своими веб-сайтами/приложениями, доменными именами, CDN, SSL...
NameHero
namehero.com
NameHero — это компания, занимающаяся веб-хостингом и управлением доменами, которая предлагает лучший в своем классе веб-хостинг, VPS-хостинг, хостинг WordPress, реселлерский хостинг и корпоративный хостинг с поддержкой 24/7/365 и временем безотказной работы 99,9%.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa — частная компания со штаб-квартирой в Берлингтоне, Онтарио. HostPapa также имеет офисы в 11 других странах мира. В HostPapa мы считаем каждого нашего клиента частью нашей семьи. Вот почему наш девиз: «Пусть папа позаботится о тебе!» Мы понимаем, что веб-сайты наших клиентов важны и что о...
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer стремится предложить надежные, безопасные и доступные хостинговые решения для профессионалов и предприятий. DomainRacer обладает следующими функциями и преимуществами: • Неограниченное дисковое пространство SSD для быстрой и бесперебойной работы ваших веб-сайтов и приложений. • Технологи...
WPMU DEV
wpmudev.com
Ваша универсальная платформа WordPress — оптимизируйте и управляйте несколькими сайтами WP с помощью наших отмеченных наградами плагинов, выделенного хостинга, мощных инструментов управления сайтами и 5-звездочной поддержки. С 2006 года WPMU DEV создает высококачественные решения WordPress, помогая...
amazee.io
amazee.io
amazee.io предоставляет платформу для доставки и хостинга приложений, позволяющую командам инженеров более эффективно развертывать приложения. Платформа с открытым исходным кодом, ориентированная на разработчиков, упрощает жизнь и работу разработчиков, сводя к минимуму стресс, связанный с управление...
ElySpace
elyspace.com
ElySpace — ведущая веб-хостинговая компания, специализирующаяся на услугах управляемого облачного хостинга. Благодаря нашей команде экспертов и развитой инфраструктуре мы предлагаем комплексное решение для предприятий, которым нужен надежный и беспроблемный хостинг. Наша услуга управляемого облачног...
Pressable
pressable.com
Управляемый хостинг WordPress, новое определение. Пришло время поднять свои стандарты. Наша платформа, полностью управляемая сверху донизу, обеспечивает вам стабильность, инструменты и производительность, которых вы заслуживаете. Добро пожаловать в высшую лигу.
GrowLast
growlast.com
GrowLast — ведущий поставщик веб-хостинга и доменов, который предлагает быстрые, надежные и безопасные решения облачного хостинга для предприятий и частных лиц по всему миру. Обладая стремлением обеспечить беспрецедентную скорость и время безотказной работы, услуги облачного хостинга GrowLast оптими...
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST предлагает широкий спектр ИТ-услуг для бизнеса и, в частности, технофилов. От веб-хостинга до виртуальных центров обработки данных, выделенных серверов и решений для хранения данных — все наши услуги постоянно совершенствуются и пополняются новыми функциями.
Hostitbro
hostitbro.com
Начните свое онлайн-путешествие с быстрого и безопасного веб-хостинга, который позволит вам покорить Интернет. В HostItBro вы можете выбирать из различных услуг, связанных с веб-хостингом, включая регистрацию домена, общий хостинг с серверами LiteSpeed. Выбирайте HostItBro, если вы ищете: ✅ Простую ...
Verpex
verpex.com
Verpex — поставщик услуг веб-хостинга, который предлагает различные услуги хостинга, включая веб-хостинг, реселлерский хостинг и выделенные серверы. Почему Верпекс? Разнообразие услуг хостинга: Verpex предлагает различные услуги хостинга, включая веб-хостинг, реселлерский хостинг и выделенные сервер...
Tsohost
tsohost.com
Tsohost предлагает услуги Linux, Windows, электронной почты и управляемого веб-хостинга, а также регистрацию доменных имен.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting работает с 2001 года. В то время RoseHosting была первой и единственной компанией в мире, предлагающей коммерческие Linux VPS. Теперь RoseHosting предлагает качественные, полностью управляемые услуги хостинга Linux VPS с оборудованием корпоративного уровня и максимальной производительнос...
Webscale
webscale.com
Обзор Webscale — это облачная платформа для современной коммерции, предлагающая безопасность, масштабируемость, производительность и автоматизацию для мировых брендов. Платформа Webscale SaaS использует протоколы автоматизации и DevOps для упрощения развертывания, управления и обслуживания инфрастру...
HostForWeb
hostforweb.com
Ведущий провайдер веб-хостинга в Чикаго, предоставляющий надежные и масштабируемые решения для клиентов любого размера и с 2001 года.
Gate.com
gate.com
Управляемый хостинг WordPress премиум-класса в выделенной среде виртуальных машин, дополненный безопасностью веб-сайтов корпоративного уровня и универсальным набором инструментов управления веб-сайтами. Gate.com был основан группой ветеранов веб-хостинга, которые выявили пробел на рынке - слишком мн...
Convesio
convesio.com
Convesio — это не просто еще один хостинг-провайдер. Наша инфраструктура была спроектирована с нуля для размещения высокопроизводительных и масштабируемых сайтов WordPress. Простой, доступный и мощный Convesio упрощает настройку сложных серверов. Вы можете развернуть сайт WordPress с балансировщикам...
WPX Hosting
wpx.net
С WPX.net вы ПОЛУЧАЕТЕ САМЫЙ БЫСТРЫЙ в мире хостинг WordPress (проверено независимо): -> ПОБЕДИТЕЛЬ во всех трех категориях независимого обзора Кевина Охаши 2021 года ReviewSignal.com WP, проводящего глобальные тесты средней скорости хостинга на wphostingbenchmarks.com (он использовал webpagetest.or...
Nexcess
nexcess.net
Nexcess помогает сайтам и магазинам быстрее выходить в Интернет и расти. Уже более 23 лет мы обслуживаем и поддерживаем малый бизнес, крупные предприятия, а также дизайнеров, разработчиков и агентства, которые создают для них вещи. Инвестируем ли мы в новые функции, продукты или приобретения портфел...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net — это универсальное решение для управляемого хостинга WordPress. Платформа Rocket.net была разработана с нуля для максимизации производительности и безопасности веб-сайтов любого размера.
ScalaHosting
scalahosting.com
Следующий шаг в эволюции хостинга. Помогите своему веб-сайту процветать, разместив его в облаке, которое обеспечивает масштабируемость, высокую скорость и безопасность 24/7/365.
Pressidium
pressidium.com
Pressidium предлагает быстрый, надежный, масштабируемый и безопасный управляемый хостинг WordPress премиум-класса. Наша платформа создана специально для размещения профессиональных сайтов WordPress с использованием веб-технологий и систем, специально оптимизированных для обеспечения невероятной скор...